По Колыме с Юрием Дудем

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Виталий Цебрий: Хаос, которым всяк стремится управлять Опять в Украине политический ажиотаж и опять наш человек, простой обыватель, не может никак понять: когда это кончится и чем сердце успокоится...

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Крышка суверенной демократии — Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, — ведь это какая страна была — вы поймите! На демонстрации и митинги ходили безо всякого разрешения, коммунисты шли по улицам и скандировали: «Банду Ельцина под суд».… 1