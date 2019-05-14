По Колыме с Юрием Дудем

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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
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май '19
КИНОХРОНИКА

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15 Мая 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Хаос, которым всяк стремится управлять

Опять в Украине политический ажиотаж и опять наш человек, простой обыватель, не может никак понять: когда это кончится и чем сердце успокоится...

05 Мая 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Крышка суверенной демократии

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, — ведь это какая страна была — вы поймите! На демонстрации и митинги ходили безо всякого разрешения, коммунисты шли по улицам и скандировали: «Банду Ельцина под суд».…

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22 Апреля 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Тут так нельзя!

В Украине граждане все - от президента до простого гражданина - доказали, что они выбрали Свободу, и главное - понимают, что это такое.

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