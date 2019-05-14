В Украине хватит убивать!

КОММЕНТАРИЙ ЧИТАТЕЛЯ

Никак не получается авторизоваться, поэтому высылаю свой комментарий к Опросу месяца.

Лично для меня как пацифиста не важно, кто именно будет руководить Украиной - главное сейчас восстановить мир на юго-востоке страны, прекратить военные действия.

Искать правых и виноватых бесполезно, каждая сторона конфликта считает себя правой. Английский исследователь древних религий и обычаев Дж. Дж. Фрэзер в книге "Фольклор в Ветхом Завете" пишет: "Не подлежит никакому сомнению, что если бы существовала филистимлянская версия рассказа о Самсоне и Далиде, то жертва и злодей поменялись бы в ней местами. Самсон бы фигурировал в качестве разбойника, без зазрения совести грабившего и убивавшего беззащитных филистимлян, а Далида явилась бы невинной жертвой его зверского насилия, своей находчивостью и мужеством сумевшей одновременно отомстить за причиненное ей зло и освободить свой народ от жестоких набегов чудовища.

Так всегда бывает: в борьбе народов и группировок роли героев и злодеев меняются в зависимости от точки зрения, с которой мы их рассматриваем. Один и тот же человек, рассматриваемый с одной стороны, покажется нам благороднейшим из героев; если же посмотреть на него с другой стороны, он превращается в гнуснейшего злодея. С одной стороны его осыпают цветами, а с другой - побивают градом камней. Можно даже сказать, что каждый человек, выдвинувшийся на шумной арене истории, подобен арлекину, чей сшитый из разных лоскутов материи костюм, меняет свой цвет в зависимости от того, с какой стороны смотрят. Беспристрастный историк должен видеть арлекинов со всех сторон и изображать их во всем многоцветье их одеяний не только сплошь белыми, как их видят друзья, и не исключительно черными, какими они представляются своим врагам.