Размышления
Лирика
НОВЫЙ АВТОР "КРУГОЗОРА" О СЕБЕ
Я родилась и выросла в Ташкенте. После окончания института переехала в Самару, где родились мои дети. Работала преподавателем. Почетный работник образования. По образованию я - инженер гидростанций.
После ухода на пенсию меня неожиданно захватил мир поэзии. Выпустила сборник стихов, вступила в Общество Пушкинистов города. Выступала со своими стихами на творческих вечерах в Белоруссии, на Кавказе, Башкирии.
Вдохновение приходит благодаря путешествиям - мои друзья живут в разных уголках планеты - Израиль, Германия, Канада, Америка. Несколько месяцев в году я живу в Канаде, Миссиссаге у старшей дочери.
Почему я написала Вам? В Канаде есть общение с русскоговорящими друзьями, однако, найти общение по интересам, как в России, кто был бы также вовлечен в мир поэзии, очень сложно. Очень здорово, что ваше издание объединяет творческих людей Северной Америки и других стран, и предоставляет возможность узнать о творчестве других и поделиться своим.
ДУША И РАЗУМ
Все говорят, что жизнь - одна,
Но я не верю в эти догмы;
Мы все рождаемся тогда,
Когда вдруг не удержим вожжи.
И понесут нас кони вновь
В страну прекрасную такую;
И в споре с разумом душа
Медаль получит Золотую!
Но разум не доволен тем,
Что Серебро ему досталось;
Он душу бедную травит,
Чтобы недолго наслаждалась.
В достатке сил сопротивления
Любым угрозам - до поры;
И вновь, душа слагает крылья,
А где-то распускаются цветы…
Душа мудрей, она - от Бога!
Жаль тех, кто разумом живет,
А душу спишет на покой,
Тогда от жизни прок какой?
ТАК СЛОЖИЛСЯ МОЙ МИР
Так сложился мой мир - дали в детстве глотнуть мне
Воздух города в камне, что в душу навеки запал…
Где бы я ни бывала, но Питер ночами мне снится,
И когда не могу я дышать, то бегу на вокзал!
Подъезжаю к вокзалу, все чаще пульсирует сердце -
Как он встретит меня, мой далекий, родной Петербург?!
Жизнь кипит на Московском, от толпы просто некуда деться,
Но, увидев меня, замирает в объятиях вдруг!
Сколько раз, не сочту, я ступаю на эту платформу!
И на Невском незримо встречает меня каждый дом!
Все давно мне знакомо, любой уголок я здесь помню,
Но опять потрясает меня он своей красотой!
Пусть, дожди моросят и пусть небо на бурю похоже
Пусть, по лужам иду и пусть ветер колючий в лицо
Пусть, увидев меня, не подарит улыбку прохожий
И пусть хмурится мир - солнце светит в душе все равно!
НА ВЗЛЕТЕ В САМОЛЕТЕ
Оглушает моторов рев,
Кровь сильнее пульсирует в венах,
Скорость в вечность меня несет,
Превращая в частицу Вселенной!
Командир сейчас Бог для меня,
Стюардесса - как Мать Тереза!
Окунаюсь я в облака,
И душа очищается стрессом!
Я всецело во власти судьбы,
Здесь не сделаешь в сторону шага.
В облаках романтично летать,
Но… пройтись по Земле еще надо!
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Первый снег как первая любовь!
Неожиданно накроет пеленою,
И уже не справиться с собою -
Сердце в быстром ритме бьется вновь!
И неважно, что давно живу -
Легкий трепет не дает покоя!
Пока сердце спорит с головою,
А душа - купается в снегу!
А Я НЕ ПЕРЕСТРОИЛАСЬ НА ЗИМУ…
Еще весенняя капель стучит в висках,
Еще пульс сердца не упал до нормы,
Еще подснежник не отцвел в моих глазах
И реки не вернули свои формы!
Еще не побледнела кожа с лета,
Костер лучей палящих не погас,
Закат на Волге - это чудо света!
И теплый летний вечер (без прикрас)!
Осенняя метель по памяти кружится,
Окутав золотистым шлейфом мир,
А вот печаль дождем не может смыться,
И приглашает душу на свой пир.
С зимой сразиться может только время,
Сожмется сердце в льдинку до поры,
Перезимуют в ледяном гареме
В надежде на дыхание Весны!
КОМЕДИЯ И ТРАГЕДИЯ
Кто к жизни подходил серьезно,
И все ходы просчитывал всегда;
Был в мелочах расчетлив, скрупулезен,
То жизнь его - комедия была!
Но если только сердцем принимаешь
Обиды, ссоры и уход друзей,
Живешь ты чувством, не подозреваешь,
Что жизнь твоя - трагедия теперь!
Но как найти мне эту середину,
Чтоб не страдать, не выглядеть смешной?
Жить сердцем, с головою не прощаясь,
А думать мне, советуясь с душой.
ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ
Зажжем свечу и посидим с тобой,
Поговорим в полголоса о прошлом,
О том, что годы быстро так прошли,
И многое не помним, как нарочно.
Промчались наши юные года,
И наша юность - чистая святыня,
В которой неземная страсть и сила
Питала наши юные сердца!
Пусть годы нам виски посеребрили,
И вот сегодня на излете дней,
Хоть мы с тобою стали уж другими,
Но души наши стали вдруг родней!
Зажжем свечу и посидим тихонько,
И просто помолчим давай с тобой;
Как жаль, что жизнь, проказница такая,
Прошла как будто стороной…
НОВОГОДНИЕ ГРЁЗЫ
Настроеньем веет новогодним,
Мысли перепутали свой путь.
Если вожжи бросить им в угоду,
Могут занести куда-нибудь!
И порой ребенок в нас проснется,
Хоть багаж солидный за спиной,
Юность вдруг снежинкой улыбнется
Озорной, смешливой и живой!
И когда созреет градус винный
В голове разбуженной моей,
Убегу девицею невинной
В мир мной позабытых королей!
ПОКА ТЫ УДИВЛЯЕШЬСЯ - ЖИВЕШЬ!
Давайте удивляться красоте,
Тому, что жизнь меняется спонтанно
И что все сложное подвластно простоте,
А простота сложна, увы - банально!
Живи сейчас, а прошлым ты гордись,
А в крайности старайся не вдаваться,
И что не говори, какая штука - жизнь!
Старайся чаще ею удивляться.
А если есть желанье и мечта,
То есть способность реализоваться,
И ты узнаешь тайны бытия,
Когда не перестанешь удивляться!
Пока ты удивляешься - живешь!
Пытливый ум все больше пищи просит,
И, может быть, ты даже запоешь,
И муза никогда тебя не бросит!
Давайте удивляться красоте,
Не нужно привыкать к ней как к дивану;
Да, эта истина давно живет во мне,
Как по-другому жить - пока не знаю?!
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Жизнь не количеством дыханий измерима,
Их череда, как маятник часов,
Ведет однообразных дней отсчет,
Что сокращает Век неумолимо!
Мерило жизни есть - число мгновений,
Когда от красоты заснеженных вершин
Уходит ощущение Мирского,
Как будто во вселенной ты - один!
Мгновеньями живем мы на Земле,
Когда дыхание в волненье замирает.
Жизнь не длиною мериться должна,
А шириной - я это точно знаю!
НОСТАЛЬГИЯ ПО ВОСТОКУ
Люблю я Волгу, Питер - обожаю!
Все сердцу любо - места нет милей.
Но мне порой, ребята, не хватает
Картин узбекской юности моей:
Плакучих ив, склоненных над Анхором,
Мне не хватает мартовской весны,
Где голые, еще без листьев ветви,
Рассыпали кругом свои цветы!
Сиреневый апрель в тюльпанах утопает,
И слышен хор из птичьих голосов.
Мне ностальгией голову дурманит
В восточной дымке - первая любовь…