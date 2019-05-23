Размышления

СТРОФЫ

НОВЫЙ АВТОР "КРУГОЗОРА" О СЕБЕ

Я родилась и выросла в Ташкенте. После окончания института переехала в Самару, где родились мои дети. Работала преподавателем. Почетный работник образования. По образованию я - инженер гидростанций.

После ухода на пенсию меня неожиданно захватил мир поэзии. Выпустила сборник стихов, вступила в Общество Пушкинистов города. Выступала со своими стихами на творческих вечерах в Белоруссии, на Кавказе, Башкирии.

Вдохновение приходит благодаря путешествиям - мои друзья живут в разных уголках планеты - Израиль, Германия, Канада, Америка. Несколько месяцев в году я живу в Канаде, Миссиссаге у старшей дочери.

Почему я написала Вам? В Канаде есть общение с русскоговорящими друзьями, однако, найти общение по интересам, как в России, кто был бы также вовлечен в мир поэзии, очень сложно. Очень здорово, что ваше издание объединяет творческих людей Северной Америки и других стран, и предоставляет возможность узнать о творчестве других и поделиться своим.



ДУША И РАЗУМ

Все говорят, что жизнь - одна,

Но я не верю в эти догмы;

Мы все рождаемся тогда,

Когда вдруг не удержим вожжи.

И понесут нас кони вновь

В страну прекрасную такую;

И в споре с разумом душа

Медаль получит Золотую!

Но разум не доволен тем,

Что Серебро ему досталось;

Он душу бедную травит,

Чтобы недолго наслаждалась.

В достатке сил сопротивления

Любым угрозам - до поры;

И вновь, душа слагает крылья,

А где-то распускаются цветы…

Душа мудрей, она - от Бога!

Жаль тех, кто разумом живет,

А душу спишет на покой,

Тогда от жизни прок какой?



ТАК СЛОЖИЛСЯ МОЙ МИР

Так сложился мой мир - дали в детстве глотнуть мне

Воздух города в камне, что в душу навеки запал…

Где бы я ни бывала, но Питер ночами мне снится,

И когда не могу я дышать, то бегу на вокзал!

Подъезжаю к вокзалу, все чаще пульсирует сердце -

Как он встретит меня, мой далекий, родной Петербург?!

Жизнь кипит на Московском, от толпы просто некуда деться,

Но, увидев меня, замирает в объятиях вдруг!

Сколько раз, не сочту, я ступаю на эту платформу!

И на Невском незримо встречает меня каждый дом!

Все давно мне знакомо, любой уголок я здесь помню,

Но опять потрясает меня он своей красотой!

Пусть, дожди моросят и пусть небо на бурю похоже

Пусть, по лужам иду и пусть ветер колючий в лицо

Пусть, увидев меня, не подарит улыбку прохожий

И пусть хмурится мир - солнце светит в душе все равно!



НА ВЗЛЕТЕ В САМОЛЕТЕ

Оглушает моторов рев,

Кровь сильнее пульсирует в венах,

Скорость в вечность меня несет,

Превращая в частицу Вселенной!

Командир сейчас Бог для меня,

Стюардесса - как Мать Тереза!

Окунаюсь я в облака,

И душа очищается стрессом!

Я всецело во власти судьбы,

Здесь не сделаешь в сторону шага.

В облаках романтично летать,

Но… пройтись по Земле еще надо!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег как первая любовь!

Неожиданно накроет пеленою,

И уже не справиться с собою -

Сердце в быстром ритме бьется вновь!

И неважно, что давно живу -

Легкий трепет не дает покоя!

Пока сердце спорит с головою,

А душа - купается в снегу!



А Я НЕ ПЕРЕСТРОИЛАСЬ НА ЗИМУ…

Еще весенняя капель стучит в висках,

Еще пульс сердца не упал до нормы,

Еще подснежник не отцвел в моих глазах

И реки не вернули свои формы!

Еще не побледнела кожа с лета,

Костер лучей палящих не погас,

Закат на Волге - это чудо света!

И теплый летний вечер (без прикрас)!

Осенняя метель по памяти кружится,

Окутав золотистым шлейфом мир,

А вот печаль дождем не может смыться,

И приглашает душу на свой пир.

С зимой сразиться может только время,

Сожмется сердце в льдинку до поры,

Перезимуют в ледяном гареме

В надежде на дыхание Весны!



КОМЕДИЯ И ТРАГЕДИЯ

Кто к жизни подходил серьезно,

И все ходы просчитывал всегда;

Был в мелочах расчетлив, скрупулезен,

То жизнь его - комедия была!

Но если только сердцем принимаешь

Обиды, ссоры и уход друзей,

Живешь ты чувством, не подозреваешь,

Что жизнь твоя - трагедия теперь!

Но как найти мне эту середину,

Чтоб не страдать, не выглядеть смешной?

Жить сердцем, с головою не прощаясь,

А думать мне, советуясь с душой.



ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ

Зажжем свечу и посидим с тобой,

Поговорим в полголоса о прошлом,

О том, что годы быстро так прошли,

И многое не помним, как нарочно.

Промчались наши юные года,

И наша юность - чистая святыня,

В которой неземная страсть и сила

Питала наши юные сердца!

Пусть годы нам виски посеребрили,

И вот сегодня на излете дней,

Хоть мы с тобою стали уж другими,

Но души наши стали вдруг родней!

Зажжем свечу и посидим тихонько,

И просто помолчим давай с тобой;

Как жаль, что жизнь, проказница такая,

Прошла как будто стороной…



НОВОГОДНИЕ ГРЁЗЫ

Настроеньем веет новогодним,

Мысли перепутали свой путь.

Если вожжи бросить им в угоду,

Могут занести куда-нибудь!

И порой ребенок в нас проснется,

Хоть багаж солидный за спиной,

Юность вдруг снежинкой улыбнется

Озорной, смешливой и живой!

И когда созреет градус винный

В голове разбуженной моей,

Убегу девицею невинной

В мир мной позабытых королей!



ПОКА ТЫ УДИВЛЯЕШЬСЯ - ЖИВЕШЬ!

Давайте удивляться красоте,

Тому, что жизнь меняется спонтанно

И что все сложное подвластно простоте,

А простота сложна, увы - банально!

Живи сейчас, а прошлым ты гордись,

А в крайности старайся не вдаваться,

И что не говори, какая штука - жизнь!

Старайся чаще ею удивляться.

А если есть желанье и мечта,

То есть способность реализоваться,

И ты узнаешь тайны бытия,

Когда не перестанешь удивляться!

Пока ты удивляешься - живешь!

Пытливый ум все больше пищи просит,

И, может быть, ты даже запоешь,

И муза никогда тебя не бросит!

Давайте удивляться красоте,

Не нужно привыкать к ней как к дивану;

Да, эта истина давно живет во мне,

Как по-другому жить - пока не знаю?!



РАЗМЫШЛЕНИЯ

Жизнь не количеством дыханий измерима,

Их череда, как маятник часов,

Ведет однообразных дней отсчет,

Что сокращает Век неумолимо!

Мерило жизни есть - число мгновений,

Когда от красоты заснеженных вершин

Уходит ощущение Мирского,

Как будто во вселенной ты - один!

Мгновеньями живем мы на Земле,

Когда дыхание в волненье замирает.

Жизнь не длиною мериться должна,

А шириной - я это точно знаю!



НОСТАЛЬГИЯ ПО ВОСТОКУ

Люблю я Волгу, Питер - обожаю!

Все сердцу любо - места нет милей.

Но мне порой, ребята, не хватает

Картин узбекской юности моей:

Плакучих ив, склоненных над Анхором,

Мне не хватает мартовской весны,

Где голые, еще без листьев ветви,

Рассыпали кругом свои цветы!

Сиреневый апрель в тюльпанах утопает,

И слышен хор из птичьих голосов.

Мне ностальгией голову дурманит

В восточной дымке - первая любовь…