ТОЧКА ЗРЕНИЯ

3 мая, ежегодно, в Польше отмечается государственный праздник -годовщина принятия в 1791 году первой конституции в Европе, принятой польским четырехлетним Сеймом. Несмотря на то, что польское государство в силу известных исторических событий не существовало на политической карте мира, Конституция оставалась жива. Во многом именно ее существование помогало возрождаться Польше. Т.е. благодаря Конституции - основному закону государства - государство возрождалось. Ещё раз подчеркну - ситуация по европейским масштабам самая длительная, но далеко не уникальная. Создавая основной закон государства, граждане старались его хранить вопреки любым обстоятельствам. Однако есть государство со своим суверенным взглядом на Конституцию - это Россия.

Во-первых, до ХХ века в Российской Империи она много раз проектировалась (от Панина до Лорис-Меликова и Сперанского), но до введения её в жизнь государства дело так и не доходило. Во-вторых, после уничтожения Российской Империи - Советская Империя отличалась редкостной непостоянностью. За какие-то неполные 75 лет, отпущенных историей на ее диктат над народами, она приняла 4 Конституции (1918, 1925, 1936, 1977гг.). Увы, даже они были совсем необязательны для следования им в реальной жизни. Недаром диссиденты всё время призывали выполнять основной закон государства, но власти, обычно старающиеся защищать конституцию и гарантирующие её исполнение, за подобные призывы либо отправляли диссидентов в тюрьмы и карательные психбольницы, либо как высшую норму советской законности лишали их советского гражданства. Странно, скажет молодой современный читатель, ведь в статье 1 черным по белому сказано, что Государство является общенародным, выражающим волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей республики!? А в статье 2 и того больше - вся власть принадлежит народу!? А в 4 абзаце вообще страшно вспоминать: написано - со второй строчки, что в СССР построено общество подлинной свободы…!

Да, при таком отношении власти к конституции у власти, ждать от народа знания основного закона государства, было трудно, даже если, почти бессмертный Л.Брежнев называл ее "Основным законом развитого социалистического общества". Увы, в стране скорее действовал известный принцип " У кого морда ширше, тот и прав". К Конституции это не имело ни малейшего отношения. Добавлю от себя, что купить в 70-ых годах конституцию в книжном магазине было большой удачей. Власть не стремилась к тому, чтобы простой народ, граждане знали свою Конституцию. Почему? Потому, что знание Конституции даёт права, а, по мнению советских властей, прав у простых людей быть не должно! В этом государство коммунистов планомерно продолжало политику "Тюрьмы народов" - Российской Империи. Чтобы молодому читателю было проще осознать это, напомню, что сельские жители - крестьяне получили право иметь паспорт только в последней четверти ХХ века. О том, как обстояло дело с загранпаспортами, даже напоминать как-то неприлично. Начиная с А. Пушкина, не получившего загранпаспорт для выезда за рубеж, эта участь постигала десятки миллионов граждан СССР. А о поездке за свои деньги даже в Болгарию они и мечтать не могли. Да и сейчас есть большая группа российских граждан, лишенная права обладать и распоряжаться загранпаспортом по своему усмотрению. Правда, как ни странно, теперь это не самая бесправная часть населения, а наоборот, прежде всего, чиновники и служащие силовых ведомств суверенной страны. А как же с правами по Конституции, да никак. Недаром российская словесность обогащена поговорками типа "Закон, что дышло, куда повернул туда и вышло".

Действительно, говорить о Конституции в суверенном государстве, где Конституция легко изменяется, переписывается, трактуется в пользу портрета висящего на стене в любом чиновничьем кабинете сложно, или просто бессмысленно. Сменится портрет, сменится и трактовка Конституции.

В любом случае нам, счастливым гражданам Российской Федерации, остаётся завидовать тем, для кого день Конституции является важнейшим государственным праздником! Нам об этом пока остаётся только мечтать.*

с 1936 по 1977 - День Конституции 5 декабря

с 1977 по 1993 - 7 октября

с 1993 по 2004 - 12 декабря

с 2005 года более не является выходным днём и причислен к памятным датам…

P.S.

"К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ" - "Do przyjaciol moskali"

Адам Мицкевич

Вы - помните ль меня? Когда о братьях кровных,

Тех, чей удел - погост, изгнанье и темница,

Скорблю - тогда в моих виденьях скромных,

В родимой череде встают и ваши лица.

Где вы? Рылеев, ты? Тебя по приговору,

за шею не обнять, мне до кромешных сроков,

- Она взята позорною пенькою.

Беда народам, что убивают и своих пророков!

Бестужев! Руку мне ты протянул когда-то.

Царь к тачке приковал ту кисть, что мне была открыта

Для шпаги и пера. И с нею, с той ладонью брата,

Пленённая рука поляка - навеки сплетена.

А кто поруган злей? Кого из вас горчайший

Из жребиев постиг, карая неуклонно

И срамом орденов, и лаской высочайшей,

И сластью у крыльца царёва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршей

В холопском рвении восславить ныне тщится?

Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,

И, будто похвалой, проклятьями кичится?

Из дальней стороны в полночный мир суровый

Пусть вольный голос мой предвестьем воскресенья -

Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!

Так стаи журавлей вещают пир весенний.

Мой голос вам знаком! Как все, дохнуть не смея,

Когда-то ползал я под царскою дубиной,

Обманывал его я, наподобье змея -

Но вам распахнут был душою голубиной.

Когда же горечь слёз прожгла мою отчизну

И в речь мою влилась - что может быть нелепей

Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:

Пусть разъедает желчь - не вас, но ваши цепи.

А если кто-нибудь из вас ответит бранью -

Что ж, вспомню лишний раз холуйства образ жуткий:

Несчастный пёс цепной, клыками ранит руку,

Решившую извлечь его из подлой будки.

( в России на русском впервые напечатано в 1860 году).

