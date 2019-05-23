Под еврейским углом

ТВОЙ КОД

Не обязательно быть старым евреем, чтобы знать: ухо надо держать востро. Понадеешься, зазеваешься, что-нибудь на твою голову свалится. Обведут вокруг пальца или, как бы ориентируясь на еврейский профиль, за нос проведут... Житейский опыт показывает, что можно быть совсем не лохом, а попасться на удочку. Так - просто, даже без приманки.

Студенческое братство сдружило нас. Так мы на всю жизнь и остались братьями. Мамы-папы - разные, а мы - братья. И жизнь нас била сходно. Многое выходило не как хотелось, а как определялось непростыми порой условиями нашей общей социалистической родины. Да, собственно, и евреями мы себя почувствовали не по родству и вере, а по государственной дубинке, вколачивающей многократно нам это изгородями на жизненных дорогах. А потом мы оказались на Голанах. Репатриировались, как здесь говорят. Израильское единение на Голанах придало новые цвета нашему братству.

Стол, тень, вечер... В основе интерьера стол со скромными закусками, три планшета и шесть мелькающих на клавиатурах рук. Зацепились за какие-то то ли реальные, то ли фейковые истории. Халоймес? - Ну и пусть халоймес. Как всегда: важно появиться теме, а дальше недостатка суждений не будет... Можете себе представить этакий дискуссионный клуб с тремя евреями, о возрасте которых я скажу только, что они в детском восприятии помнят годы войны - той самой, которая по советскому летоисчислению началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года (а по мировому календарю, как не странно, началась на 2 года раньше, а закончилась на 1 день раньше).

Может, мы и пердуны, но не маразматики. Альцгеймер ещё не настиг нас. Мы помним прошлое, но мы помним еще и недавнее, вчерашний день. Да-да, совсем не смешно. Те, кому ещё далеко до такого возраста, когда-нибудь поймут это. Я мог бы для документальности дать фотографию междусобойчика, но это бы могло излишне приземлить наши беседы и обсуждения. Ограничусь только представлением - славными, чудом для давних лет окрашенными именами: Лазарь, то есть я, и мои дорогие друзья Натан и Евсей. Собственно, и имена излишни, просто для конкретики...

Когда-то в такой компании мы могли с удовольствием уговорить бутылочку сорокоградусной. Сейчас наши запросы-возможности как-то поубавились. Но рюмка-другая коньячку и сейчас не мешает беседам.

Коньяком не пои, закусками не угощай, но дай нам о чём-нибудь поспорить, найти в интернете сомнительные новости и вгрызться в них или, говоря скромней, разложить по полочкам. На скорую руку, в процессе вечерней встречи или, раззадорившись задачей, запастись проблемой на последующие дни.

Ну, что могу поделать? Цепляют нас новости израильской жизни. Идёт ли речь о беспилотниках или о новых лекарствах, о политических деятелях или о простых евреях. Всё интересно. Тем более, когда новости идут по волнам всего мира, по интернету гуляют.

Земля обетованная порождает особый интерес к людям, которые в последние десятилетия советской страны с некоторым стеснением назывались "лица еврейской национальности". Там это имело конкретное основание, так как слово "еврей" в примитивном быту звучало как оскорбление, почти как матерное ругательство. Израиль своей историей позволяет каждому гордиться своей принадлежностью к древней генетической общности. Что за прелесть вечерком, когда уже не жарко, посидеть в саду, взращенном собственными усилиями против всех капризов природы. Посидеть в своей десятилетиями ограненной компании, поговорить, поспорить... Майсэ. Их вэйс?! (Сейчас идиш становится изгоем, его вытесняет иврит. Жестко, ничуть не слабей, чем в советское время с помощью великого и могучего русского. Для меня идиш остается сердечным и своим. Позвольте уж иногда напоминать вам о нём.)

В советии по образцу Марксовского призыва к пролетариату когда-то говорили: "Евреи всех национальностей, соединяйтесь!" Еврейский бульон определяет вкус многих исторических блюд. Утончённых, пикантных, острых. Нет, пожалуй, другой общности людей в такой степени не воспринимающей застой. Неуемная активность, поиск эффективных путей - это как бы природные свойства еврейства. Всем известно, евреев мало: всего лишь 0,25% населения Земли, но среди них 27% всех Нобелевских лауреатов и 50% чемпионов мира по шахматам. Получается, что среди Моисеева племени Нобелевские лауреаты встречаются в 100 раз чаще, чем среди других. И даже ещё чаще. А количество шахматных чемпионов и сравнивать не с чем.

Так уж получилось, что на глаза в последнее время попались три истории с разной предысторией. Даже не на глаза, а в тех самых домашних посиделках, где мы, немолодые люди, вели неспешные беседы. Кто и какую историю припомнил, особого значения не имеет. Но каждая из упомянутых историй имеет какую-то символичную связь с нами - евреями, ставшими на земле обетованной, как сказали бы на нашей былой родине, "титульной" нацией. Каждая история - немного генетики, немного таинственности, а может даже, немного клюковки. И от чего такой хипеж пошёл? Любит наш брат в смущение вводить случайных зевак, да и охочих споткнуться на ровном месте. Как бы бугорок персональный найти... Когда в мишпоху добавляется новый человек, это радость. Даже, если он "сбоку припёку" или, как говорят, седьмая вода на киселе.

Родные и друзья после наших многочасовых посиделок порой спрашивают: "О чём говорили?" Хороший вопрос... Их вэйс?! Но в этот день нам было что ответить. Мы чуть не сцепились по поводу трёх историй: об Эрнесто Че Геваре, Ицхаке Рабине и Тарасе Шевченко. Каждая - какая-то "межконтинентальная", да и очень сомнительная. Имена-то известные, а события не поймешь - да-нет-может быть... Ответы, возможно, и никому особо не нужны - жизнь от них не зависит, но интересно. Да и что делать, если не решать подобные проблемы?..

Че Гевара - ex nostris

В Латинской Америке был и остаётся очень популярным Эрнесто Че Гевара. Трибун, борец, революционер. На Кубе его авторитет не уступает великому Фиделю Кастро. Бразилия поклоняется его памяти. В пламенной душе Че Гевары обнаружился еврейский фитилёк. Александр Непомнящий подробно описал это в рассказе "Рабби Че (еврейская тайна команданте)".

Накануне смерти мать Эрнесто Гевары открывает сыну удивительную историю своей жизни. Селия Де Ла Серна, родившаяся в 1908 году в Буэнос-Айресе, оказывается, звалась Соней Шейнерман. И надо же именно такую фамилию имели родители Ариэля Шарона, к имени которого израильтянину и добавлять ничего не надо.

-Смотрите, - говорит Евсей, особо подробно вклинившийся в эту историю. - У них в обликах есть какая-то общность. Легко поверить в родство.

Новые документы с пронзительной ясностью обнажили драматическую судьбу героя, узнавшего тайну своего еврейского происхождения и вернувшегося к своему народу и вере. Он загорелся надеждой сослужить добрую службу вновь обретенному отечеству. Че Гевара встречает в Тель-Авиве своего двоюродного брата, в то время главу отдела боевой подготовки Генштаба Армии Обороны Израиля, только что получившего звание генерал-майора - Ариэля Шарона.

Шарон не раз восхищался безудержной удалью и смелостью кубинского революционера. Гевара, по крупицам собирая информацию об Израиле, высоко ценил военный талант и мужество командира легендарного израильского спецназа.

Как-то Эрнесто сказал: "Мой смысл жизни? Я хочу делать благие дела, без какой-либо личной выгоды". Че Гевара ищет пути, как помочь Израилю, окруженному многочисленными недругами. Гевара узнаёт, что евреем не обязательно родиться, но можно стать иудеем, пройдя процесс гиюра. И тут рождается у Че Гевара идея: для увеличения численности евреев в Израиле обратить в иудаизм боливийцев и привезти их в Израиль. С одной стороны, избавляя их от гнёта империалистов, а с другой, укрепляя оборонную мощь еврейской страны. Че Гевара - а идише коп - вэй из мир!

Он возвращается в Боливию и на попытках реализации этой идеи находит свою смерть. Герой Кубы как достойный брат Ариэля Шарона погибает в борьбе за становление Израиля!

Че предали. Он погиб. Расстреливавшие Гевару рейнджеры укажут затем в показаниях, что перед смертью герой говорил на непонятном, явно не испанском языке. Он громко выкрикивал странные слова, как будто бы произнося молитву. Лишь одно знакомое слово уловили рейнджеры в гордом крике Че - Израиль...

Был такой выдающийся деятель театра - Станиславский, - он говорил при неубедительной игре актеров: "Не верю!" О евреях говорят, что они на вопрос отвечают вопросом. А на восклицание?.. А я верю? Не на того напали.

Ицхак Рабин - не без Ленина…

Имел ли Ленин то ли счастье, то ли несчастье быть отцом особо в давних учебниках не оговаривалось. Ленинской подноготной давно интересовался Натан. Его чуть из института не попёрли за упоминания об изысканиях Маргариты Алигер по родне Ильича. Но вот пару лет тому назад появилась статья "Тайный внук Ленина". И надо же такому случиться, написана она тем же журналистом А. Непомнящим. Так уж получается, что Непомнящий знает и помнит совершенно уникальные события.

Вскоре после казни в Шлиссельбургской крепости старшего брата Александра Ульянова в мае 1887 года Владимира на некоторое время ссылают в деревню Кокушкино Лаишевского уезда Казанской губернии, где находилась родовая усадьба Бланков, родственников Ленина по материнской линии. Там он знакомится с революционеркой Леей, фамилию которой автор забыл сообщить, а других источников не появилось. Важно другое: Ульянов скоро уехал, а бесфамильная Лея оказалась беременной.

Она без промедления вышла замуж за пожилого и добродушного Менахема Рубичёва, который всё принял. Его фамилия в различных источниках звучит по-разному: или Рабичев, или Рубичёв, или Рубицов. Вскоре в семье родился сын. Его назвали Нехемия. Через несколько лет, когда уже умер Менахем, Ульянов на революционных путях пересёкся с Леей Рубичёвой и познакомился с сыном. Молодой Нехемия увлёкся революционными идеями.

Нехемию привлекли также идеи сионизма. Его, хорошо знакомого с тяготами еврейской жизни в черте оседлости, воодушевляют идеи создания независимого еврейского государства. Ленин не поддерживает новые увлечения сына. Он отрицает "подмену идеи классовой борьбы идеей национального единства".

Не смог сломить Ульянов устремления Нехемии. Молодой революционер участвует в базельском сионистском конгрессе, знакомится с Владимиром Жаботинским. Ленин резко раскритиковал "сионистов-реакционеров" и "патентованных представителей еврейской нации". Видимо, именно с этого момента он становится яростным противником еврейского национального движения.

Я бы сказал, что в этом Владимир Ильич до некоторой степени продолжает идеи своего родственника. Ещё его прадед Моше Бланк в солидном возрасте (86 лет) принял православие (мешумадам - выкрест, то есть) и написал письмо императору о пользе для евреев в насильственной ассимиляции. С верой Моше, ставший Дмитрием, разобрался, но с русской грамотностью - не совсем. Письмо было написано на идиш, другого языка Моше-Дмитрий не знал. Николай I, увы, идиша не нал, но скрутить в бараний рог этих евреев - дело важное: письмо перевели и доложили. Не глух оказался император к призывам новообращенного Бланка, ввёл император запрет евреям ходить в национальной одежде и указал читать в синагогах обязательную молитву за императора - точь-в-точь по ходатайствам прадеда Ленина.

Нехемия уезжает на некоторое время в Америку. Там меняет свою фамилию на Рабин. А затем в 1917 году он отправляется в Палестину, чтобы вступить в еврейский легион. В Палестине он создаёт семью, и у него рождается сын - внук Ленина - Ицхак Рабин, которому суждено было стать выдающимся израильским политическим деятелем и лауреатом Нобелевской премии мира. Так, по этой легенде, кровь российского руководителя влилась в кровь одного из руководителя молодого Израиля.

Вспомним Станиславского: "Не верю!"

А я верю?..



Шевченко и земля обетованная

А вот третья упомянутая в начале история - о Тарасе Шевченко и Земле обетованной. Её по собственной инициативе взвалил на себя я. В давние годы в Оренбурге я наткнулся на памятную доску на доме, где был заключён украинский поэт. Да на земле Голан я был из нашей братии первым. Изъездил-исходил все уголки.



Давно умер Тарас Шевченко. Давно в школе мы читали и учили наизусть его "Завещание":

Как умру, похороните

На Украйне милой.

Посреди широкой степи

Выройте могилу.

..

И вдруг оказывается, что упокоился он на Голанах по своему изменённому "Завещанию":

"Як умру, то поховайте

Мене на Голанах

Серед степу широкого

Помiж добрих ланах,

Щоб і пальми, i тополi,

Іордан і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий".

Нашёл это прощальное распоряжение Мухтар, староста села на Голанах, в вещах умершего Кобзаря. Занесло его туда во время странствий по Земле обетованной. Ни день, ни два поклонялся святым местам поэт.

В 1857 году Тарас Шевченко совершил путешествие по Святой Земле. Библейские пейзажи вызвали у Тараса Шевченко прилив сильнейших религиозных чувств. Поэт ходил по Иерусалиму, воображая себя то царем Давидом, то Моисеем, то пророком Иеремией. Говорят, что такое состояние классифицируется психиатрами как "иерусалимский синдром".

Следующие два года Шевченко провёл в скитаниях по Галилее, в городе Тверия и вокруг озера Кинерет (называвшегося тогда Галилейским или Генисаретским морем). Накануне своего дня рождения 9 марта 1861 года Тарас Шевченко подхватил сильное воспаление легких, которое было усугублено большим объемом выпитого спиртного на праздновании его 47-й годовщины. Всё это привело к скоропостижной смерти украинского поэта 10 марта того же года. Скорбящие жители похоронили его не далеко от деревни - на холме среди Голанских высот, откуда открывается вид на озеро Кинерет, реку Иордан и гору Хермон.

История не сохранила документальных подтверждений палестинского вояжа Т. Шевченко.

В следующие сто лет лишь отдельные путешественники-украинцы добирались до места захоронения своего национального кумира. Совершенно неожиданно в последние годы тема Тараса Шевченко получила новую волну внимания в СМИ, печати, в интернете. Только к 200-летию со дня рождения началось паломничество украинцев в новый Израиль. Старое и новое в судьбе Кобзаря пришло в соприкосновение. То тут, то там стало упоминаться поклонение могиле Тараса Шевченко, "обретённой" в Израиле на Голанах. Люди в овчинных бекешах и барашковых шапках громко говорили и требовали борща со сметаной и пампушками. Горилка и сало у них было припасено с собой. Вокруг могилы Шевченко на холме стихийно вырос постоянный городок украинских паломников Кфар-Тарас.

Вы можете заподозрить, что это я, балаболка, сочинил всё это. Ничего подобного! Историю поведал нам журналист и историк Шимон Бриман в статье "Могила Шевченко на Голанах, или Умань наоборот", опубликованной 22 декабря 2016 г.

"Не верю!" - без вопроса и без всяких ссылок на евреев, которые всегда отвечают вопросом.

И вот почему!..

Так Да или Нет?..

Если бы знать, что рассказанные истории "дрэк мит фэфэр" или по-русски: ерунда на постном масле, то и задаваться таким вопросом не надо было бы. Азохен вэй! Но сколько людей, столько мнений. А о евреях говорят, что на двух евреев не меньше трёх мнений. Поэтому этим вопросов приходится задаться...

Нравится нам, евреям, когда какая-нибудь изюминка связана с нашей историей. Не отрицательная, конечно. Но и не обязательно - положительная. Но хотя бы загадочная, интригующая, неожиданная.

Каждая из рассказанных трёх историй таит в себе таинственность и неожиданность, ту самую изюминку, а для кого острота более привлекательна - перчинку. Не было - не было и вдруг... Еврейский мозг так устроен, что не любит верить на слово. Сомнения всегда мучают. Документики бы какие - в подтверждение или для опровержения...

Есть простое правило, особо чётко выраженное применительно к расследованиям: нет идеального преступления. Любое действие оставляет следы. Точно также не может быть реального события, которое нашло отражение только в одном единственном рассказе. Никем и ничем не подтверждённым. Тем более описанным через много десятков, а то и сотню лет. Бывает находка. Но на то она и находка, что она имеет найденное основание, а не красивое словосочетание. Не бывает!..

А что же роднит истории с Лениным-Рабиным и Че Геварой-Шароном? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что один и тот же журналист Александр Непомнящий выступает в роли первооткрывателя удивительных родственных связей израильских деятелей с выдающимися революционерами - Лениным и Че Геварой. В каждой из них кто-то появляется неожиданно, как черт из табакерки. То мать Че Гевары с вдруг обнаружившимся родственником в России, а затем и в Израиле, то подружка молодого Ульянова, приносящая в подоле сына Нехемию. Приглядитесь: и одна и вторая публикация появилась 1 апреля. Заметный день для нашего брата. "Три ха-ха, - как говорили в давние пионерские годы, - Обманули дурака на четыре кулака!" Сладкоголосые истории выплеснулись в интернет и пошли на высокой скорости странствовать по его неисчислимым дорогам. Размах - хоть куда, а итог - пшик. Даже обидно как-то.

Советские историки носом землю рыли, чтобы зафиксировать каждое движение, каждый день великого вождя. Не только за недолгие годы его жизни после революции, но и до этого исторического несчастия. Даже не с детства, а с долгих лет жизни его родственников, друзей, родителей и прародителей. Да что - людей, каждая клеточка мозга, увы, больного, была исследована и сохранена. Совсем даже не в помпезном мавзолее, а в сразу после смерти созданном институте и хранилище. Не нашлось в летописи жизни места для светлой любви к бесфамильной Лее. Зато приобретенная еще в годы учебы в Казанском университете болезнь, по-видимому, не позволяла ему иметь детей. Ни с одной из любимых женщин...

Да, собственно, авторы и не хотят особенно настаивать на изложенных версиях. Авторы каждой из "легенд" оставляют метки, предупреждающие читателей о предосторожности восприятия сногсшибательных историй. Экскурсы в истории жизней Че Гевары и Рабина датируются 1 апреля, а истории паломничества в Голаны к могиле Шевченко предшествует смеющийся смайлик.

Шевченко скончался в Петербурге в день своего рождения, 26 февраля (10 марта) 1861 года от водянки, вызванной, по мнению историка Н. Костомарова, "неумеренным употреблением горячих напитков". Нет, это не мои домыслы о похоронах Тараса Шевченко в Санкт-Петербурге. На этих похоронах выступали Достоевский, Лесков, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Некрасов... Похоронные речи были напечатаны в журнале "Основа" за март 1861 года. Хотите, почитайте.

Вскоре гроб с прахом Т. Г. Шевченко был перезахоронен на Украине недалеко от Киева - в Каневе, где сейчас находится Шевченковский национальный заповедник "Тарасова гора". Совсем не на Голанах!..

Что эта, как громко зовётся "Земля обетованная" мёдом намазана? Тянет сюда всяк по ясному или не ясному поводу. Ну понятно, если еврей - его земля, его страна. Понятно, если сильно верующий - здесь истоки самых распространённых религий. Но это нашествие " балэбос" с Украины? Видишь ли, им захотелось по-родственному горилки выпить у могилы поэта Шевченко. Да кто из них знает хоть одно стихотворение этого Кобзаря? Да и откуда взялась эта могила?

Я живу рукой подать от горы, куда их якобы тянет. Много лет живу. Голаны для меня не чужая земля. Вы знаете, сколь велики Голаны, чтобы не углядеть нашествия тысяч посланцев Украины? Да ещё с лагерем почитающих Тараса Шевченко людей, провозглашающих своё уважение Кобзарю тостами горилки и просоленным салом в Кфар-Тарасе?

Население на Голанах от мала до велика примерно 12 тысяч. Они бытуют тут в 32 населённых пунктах, из них 10 кибуцев, 20 мошавов и 2 социальных поселка. Прикиньте, сколько на каждый приходится? Кибуц Кфар-Харув - знаю, а Кфар-Тарас что-то не слышал. Представьте, могу ли я заблудиться в этих "трёх соснах" и не отыскать могилу и паломников?..

По гамбургскому счёту

Вы можете подумать, что от того, что лопнули некоторые пузыри, изменится наше представление о роли еврейского семени в мировых событиях - и не думайте! Во всём хорошем - ищите и обрящите. К сожалению, некоторые не чуждые имена можно встретить и в историях не очень благозвучных дел. Что поделаешь, в семье не без урода.

Кажется мне, что наши родные острословы, кто из Израиля, кто из России, породили сочинённые на досуге истории. Про Рабина и Че Гевару по случаю 1 апреля разных лет, ну а покой давно усопшего Т. Шевченко поколебали по случаю закрученной аналогии. Наша компания, взвесив все pros and cons, пришла к единому мнению по всем этим новооткрытиям.

Иногда - как подмена ощущения дежавю - надвигается ощущение просыпания: вот только что были перед спящими глазами реальные люди. Ты сам был среди них, двигался, разговаривал, что-то делал, - сон окружал тебя с головой, - а тут после слабого движения: глаза приоткрылись и всё изменилось. Сон сказочно преобразился в затертую необходимость двигаться в реальном мире. Кажущаяся реальность сна замещается реальностью быта. История, поданная искусным поваром тебе на стол, превращается в плохо перевариваемую тюрю.

Есть какое-то общее субъективное ощущение от каждой из этих трёх историй. Не хочу, чтоб ни одна из них имела отношение ко мне. Не хочу обрести нового собрата в Че Геваре как двоюродного родственника Ариэля Шарона; вряд ли что-либо добавляет (хорошего или плохого) ленинское псевдоучастие в роду весомой для Израиля семьи Ицхака Рабина. Не воспринимаю я как радость нашествие поклонников Шевченко. Да собственно, и нет оснований для моих эмоциональных болей.

Случается так, что один шлемазл, а может, и не шлемазл. а умный человек, напишет вдруг какую историю. И пошла она гулять по интернету без удержу. А по ходу деталями обрастать, да так, что порой и первичный рассказ можно не узнать. То в пересказе, а то и как бы от первого лица: "Ей-ей, сам слышал, сам видел - святая правда". Всё это досужие вымыслы. Были бы остроумны - пусть живут. Но в данном случае?.. Вот поэтому и стараюсь положить камушки на могилу каждой из упомянутых дутых историй.

Есть такая библейская цель: отделить зерна от плевел... Здесь особая ситуация - только плевелы, совсем без зёрен. Легенды оставляют только мысленный осадок: сладкий или с горчинкой, облегчения от освобождения от напасти или просто отсеивания чепухи.



Так, безделки! Ничего!

Ничего иль очень мало,

Всё равно недоставало...

Горништ! - по нашему.

От Ленина не родился Рабин, Че Гевара не породнился с иудеями, Тарас Шевченко не ступал по Земле обетованной... "За слова не платят налог," - гласит старый фольклорный афоризм. Но беззлобные выдумки разнообразят наше восприятие. Порой способствуют шевелению шариков. Медики говорят, что это неплохое средство от деградации по Альцгеймеру...

Нет, я не наскакиваю на эти выдуманные истории, я не кляну даже авторов, которым сбрендилось сочинить такие истории, азохен вэй... Я говорю о тех мишугоим, которые прочли такую нелепицу и скушали её не как шутку, а как истину о родственниках с затёртыми именами, как картинку холма в Голанах и лагеря плохо держащихся на ногах украинских гостей. Я пытаюсь также представить, вэй из мир, интеллект тех, кто заглотнул в качестве "Завещания" Шевченко строки о мечте быть похороненным в Палестине.

- Источники, - скажете вы. Азохен вэй, а не источники. "Как посравнить да посмотреть" в непредвзятом представлении "объективку" и фантазии в трёх рассказах, связанных с палестинской землей, можно довольствоваться только одной точкой над i: это прибаутки, мистификации, майсэс. Сладости открытия не получается, остаётся некоторая горечь.

P.S. Спасибо, выдумщики и фантазёры! Мы вспомнили некоторые важные и неважные моменты, подбили бабки, улыбнулись... А тем, кто будет ворчать и скажет мне - "мишугине", я с интонацией принявшего на грудь отвечу: "Сам такой!"

P.P.S. К 1 апреля 2019 г. Непомнящий - гройсэр хохэм - одарил нас новым подарком: "Забытый наследник российского трона". Трамп - из корня дома Романовых. Правда, на этот раз обошлось пока без евреев и Палестины. Но учитывая глубокие симпатии России к Трампу, совсем не исключено, что внук Трампа сможет претендовать на российский престол. А он, опять же, иудей!.. Тут уж нашей компании придётся обращаться за консультацией к руководству Объединения членов семьи Романовых.

Микро идиш-русский словарь-подсказка

Халоймес - пустяки, ерунда;

майсэ - байка, история, сказка;

их вэйс?! - я знаю?!

мишпоха - семья, родственники;

а идише коп - еврейская голова (высшая похвала);

вэй из мир - Б-же мой!

мешумадам - выкрест;

дрэк мит фэфэр - дерьмо с перцем;

азохен вэй - многозначное: увы и ах, что же это такое, горе мне;

балэбос - хозяин;

шлемазл - неудачник, человек, которому всегда не везёт;

горништ - ничего, ничто, ни на что не годный человек;

мишугоим, мишугине - сумасшедший;

гройсэр хохэм - ироническое: большой шутник.