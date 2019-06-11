Художественный фильм "Когда солнце взойдёт"

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10 Июня 2019Вот какие пенсионеры сдают чермет на наших металлобазах...
О том, что украинское общество становится все более нервным и взбудораженным, я уже неоднократно писал в предыдущих блогах. Описанный ниже казусный случай - еще одна яркая тому иллюстрация! Но речь не только о "нервозности общества".
08 Июня 2019«ПОЛЬША – УКРАИНА – РОССИЯ» ( Не запоздалые записки по поводу годовщины 4 июня).
Для начала напомню, о каком событии, произошедшем 30 лет назад именно 04 июня, будет идти речь. Первые в послевоенной истории Польши свободные выборы.
07 Июня 2019ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕРА
Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь! – от души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди, и с надеждой глядя на темноликого Вождя.