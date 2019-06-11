СТРОФЫ

В начале всех времён, когда носился Хаос

В бесцветной круговерти Ничего,

Уже тогда мне сразу показалось,

Что, мир создав, я застыжусь его.

Но усомнился я в своих сомненьях,

Разрушив бесподобное Ничто.

А это было, как всегда, прозреньем,

И вновь я совершил совсем не то.

Я создал мир. Я за него в ответе.

Я это даже где-то признаю.

Но то уже, что в мире Солнце светит,

Снижает опрометчивость мою.

И пусть в меня и верят, и не верят,

Но для молитв я вызвал к жизни Жизнь.

По сути, жизни - лишь входные двери.

За ними ждут другие рубежи.

***

Нас держат за быдло и, в общем-то, правы,

Мы звание это давно заслужили.

Бездумно живём, погибаем без славы,

Не зная, зачем эти жизни прожили.

Нас держат за быдло. А мы позволяем,

В текучке на гордость, махнувши рукою;

И мыслями, словно хвостами, виляем,

Себя убеждая: мол, время такое.

***

Как хороши, как свежи были розы,

Что бросил я на гроб моей страны.

Прошли года. Благодаря склерозу,

Страну уже полузабыли мы.

Но я, к несчастью, обделён склерозом.

И, как святыню, в сердце берегу

На крышку гроба брошенные розы,

Что позабыть никак я не могу.

***

У всех свой крест.

Иным он лишь обуза.

Коль случай выпадет избавиться от груза,

Они отбросят прочь постылый вес.

Другие крест несут как дар небес.

Сжав зубы, но гордясь предназначеньем,

Несут его как символ излеченья,

Как факел через тьмой укрытый лес.

У каждого есть в этой жизни крест.

Кого-то он толкает на свершенья,

А для других он только украшенье

Или охота к перемене мест.

***

Дойти до сути. Отшатнуться,

Увидеть то, что так хотел.

Дрожа, к стакану потянуться,

Забыв про кучу важных дел.

Напиться. Скрежетать зубами

В попытках тщетных всё забыть.

И непослушными губами

Твердить одно: не может быть!

Найти в страданьях утешенье,

Забыться беспокойным сном,

Чтобы наутро с отвращеньем

Пытаться вспомнить о былом.

И вновь желать дойти до сути,

Смысл нашей жизни видя в том.

И снова жить как на распутье,

В сомненьях: верно ли идём?

***

Сначала было Слово.

Потом слова, слова…

Из слов плела оковы

Проворная молва.

Словами, как цепями,

Опутывали мир.

Словесными плетями

Секли тех, кто не мил.

Словами окрыляли

Или вгоняли в гроб.

Слова воспламеняли

Или несли озноб.

В итоге люди стали

Жить под эгидой слов,

И думать перестали:

А смысл тех слов каков?

***

Рубежи вы мои, рубежи…

Жизнь смеялась в лицо: удержи!

Но сдержать цепь стремительных лет

Ни ума, ни желания нет.

Потому я её не держу.

Жизнь пыталась грозить: ухожу!

Навсегда уходу. На века.

Я в ответ ей промолвил: пока!

Если что, иногда заходи -

Ведь века у тебя впереди.

Но у жизни опять поворот:

Нет, пожалуй, останусь на год.

Я ещё над тобой посмеюсь.

И она не ушла. Ну и пусть.

Рубежи вы мои, рубежи…

Как из вас пазлы сложить?

***

Клокочет горная река,

Несясь к равнине по каменьям.

Издалека

Через века

И через краткие мгновенья.

От нетерпения дрожа

И сотрясая камни дрожью,

Она летит - чиста, свежа, -

Покуда не столкнётся с ложью.

А на равнине - лжи разлив.

И полноводность - не спасенье.

Река течёт меж старых ив

В немом и грустном потрясенье.

Где чистота прозрачных вод?

Зачем такие перемены?

Ужель стремилась я вперёд,

Чтобы покрыться грязной пеной?

И мог ли думать мой исток,

Что предстоит мне стать помойкой?

Куда, скажите, смотрит Бог?..

А Бог смотрел за новой стройкой.

***

Шальные мысли быстро прилетают

И так же быстро вылетают вон.

И снова голова твоя пустая,

Открытая ветрам со всех сторон.

Навязчивые мысли, словно черви,

Вползут неслышно в мозг, сплетут клубок,

И начинают действовать на нервы,

Зудя одно и то же, как урок.

Они тебя не бросят в одночасье.

Они упорством волю перетрут.

И поплывёшь ты на своё несчастье,

Куда тебя настойчиво зовут.

Но снова налетят шальные мысли -

И жизнь рванёт неведомо куда.

Галопом, с безрассудностью, со свистом

Прыжком через застывшие года.

***

Прошелестела цепь прошедших лет.

Мы снова на юконский лёд ступаем.

И вновь нам шлёт безмолвие привет

Прорвавшим тишину собачьим лаем.

Но мы уже не встанем на тропу.

Сейчас мы только гости здесь, не боле.

Мы выбрали судьбу - увы - не ту.

И что-то изменить не в нашей воле.

Свет настоящей жизни бьёт в глаза,

Душа из клетки рвётся на свободу,

Но нам уже без городов нельзя,

Нам не вернуть утраченные годы.

Мы здесь чужие. Горько сознавать:

Мы даже не чечако. Мы - чужие.

На тёплый дом, удобную кровать

Мы променяли мир, в котором жили.

***

Жизнь вновь свалилась мне на плечи.

И я тащу сей тяжкий груз.

От жизни только время лечит,

Но я леченья сторонюсь.

Ведь даже самый лучший лекарь

Не может излечиться сам.

Увы! Так суждено от века:

Взывать с надеждой к небесам

И лишь оттуда ждать спасенья,

Не веря лекарям земным,

Но испытать лишь потрясенье,

Поняв, что сами мы творим

Всё то, что с нами происходит.

И хоть виним мы всех подряд,

Никто нас за руку не водит.

Всё в нас самих - и рай, и ад.

***

Дайте истины глоток -

Море лжи уже достало.

Как беспомощный листок,

Я пред девятым валом.

То взлетаю с пеной ввысь,

То с размаху бьюсь о рифы.

Мне суёт настырно жизнь

Горькую судьбу Сизифа.

Но я знаю, что спираль

С кругом всё-таки не схожа.

Кто упорно смотрит вдаль,

Новый свет увидеть сможет.

Значит, будет тот виток,

За который стоит драться.

Дайте истины глоток,

Чтобы этого дождаться.

***

То ли во сне, то ли в бреду,

Но точно, что не наяву,

Мне помнится: я был в аду

И у костра там ел халву.

Кипели грешники в котлах.

Клубились серные дымы.

Мы говорили о делах,

Людей доведших до сумы.

Мой собеседник был одет

В смесь макинтоша и бахил

И всё твердил, что он адепт

Каких-то высших тёмных сил.

Мне было явно всё равно,

Я ел халву, следя за тем,

Чтоб догоревшее бревно

Нам не смогло создать проблем.

Оно, уголья пеплом скрыв,

Пыталось ближе подползти.

Но чужд был мне его порыв,

И я сказал ему: прости.

И оттолкнул опять в костёр,

Где очищающий огонь

Всё, что осталось, в прах растёр,

Его метнув мне на ладонь.

Смотря на призрачный узор,

Я думал, что когда-нибудь

Вот так же жизненный костёр

Прервёт безжалостно наш путь.

Деянья, чувства, грёз полёт -

Всё в нашем маленьком мирке -

Пред чьим-то взором промелькнёт

Лишь серой кучкой на руке.

***

Кусочек сыра Бог Лисе отправил,

Но тут же свой сюжет слегка подправил.

Ворона с сыром потому на ветке,

Что мы у лести, как марионетки.

***

Жизнь - это крылья за спиной.

Когда их нет - существованье.

Но крылья часто, бросив в бой,

Там оставляют на закланье.

***

В потоке знаний много пены,

В потоке чувств микроб измены.

Не потому ли трудно жить,

Когда сплошные перемены?

***

Не обещай себе побед,

В победах двойственность сокрыта.

После побед - у новых бед,

Как у разбитого корыта.

***

Бокал вина. В нём целый мир сокрыт.

Когда тобою этот мир испит,

Ты чувствуешь в себе его броженье.

И в результате голова болит.