Что сегодня

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независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
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Состоятся ли переговоры Зеленского с Путиным, если Зеленский от имени народа Украины не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса?

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СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

10 Июня 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Вот какие пенсионеры сдают чермет на наших металлобазах...

О том, что украинское общество становится все более нервным и взбудораженным, я уже неоднократно писал в предыдущих блогах. Описанный ниже казусный случай - еще одна яркая тому иллюстрация! Но речь не только о "нервозности общества".

08 Июня 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

«ПОЛЬША – УКРАИНА – РОССИЯ» ( Не запоздалые записки по поводу годовщины 4 июня).

Для начала напомню, о каком событии, произошедшем 30 лет назад именно 04 июня, будет идти речь. Первые в послевоенной истории Польши свободные выборы.

07 Июня 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕРА

Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь! – от души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди, и с надеждой глядя на темноликого Вождя.

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