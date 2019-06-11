Киевский вундеркинд и другое

ОТОВСЮДУ

ШЕСТИКЛАССНИК - РЕКОРДСМЕН УКРАИНЫ



Андрюша Куделя. Фото: zik.ua

Когда ему стукнул годик, он уже знал азбуку; постарев ещё на три годика, свободно читал; пятилетним стал писать книги и сам иллюстрировать их. Вот уже готовится к печати его такая книга: "Незнакомцы или Как избежать неприятностей", - поведал украинский 112-й ТВ-канал.

Шестиклассник выиграл 37 школьных олимпиад, став новым рекордсменом Украины, причём хватило ему на это лишь 65 дней. А

соревновался он в знании украинского языка, украинской и мировой литературы, истории, иностранных языков, информатики, математики. Его достижение записано в Национальный реестр рекордов.

Что дальше? Трудно сказать. Пока Андрюша Куделя мечтает стать кинорежиссером.

ЯГОДЫ СОБИРАЮТ РОБОТЫ

В Великобритании создан робот-сборщик малины - детище доктора Мартина Стелена, лектора по робототехнике в Плимутском университете, который перешел из аэрокосмической техники в робототехнику, - сообщает "The Guardian". Робот разработан в сотрудничестве с Hall Hunter, одним из главных британских производителей ягод.

С высоты 1,8 метра колёсная машина с роботизированной рукой начала полевые испытания в теплице на ферме Холл-Хантер близ Чичестера в Западном Суссексе.

Британские фермы, выращивающие яблоки, ягоды и полевые культуры, нуждаются в 70 000 сезонных рабочих в год. В одной только ягодной отрасли занято 29 000 человек, но к 2020 году потребуются дополнительные 2000 сборщиков, поскольку люди будут есть больше ягод.

Роботы, способные собирать с кустов малину, "на глаз" определяя её спелость и не повреждая мягкие ягоды, могут в недалеком будущем заменить работников на британских фермах.

Нынешняя версия аппарата тратит на одну ягоду около минуты, при этом конечной целью британских инженеров является создание робота, оснащенного сразу четырьмя автономно работающими манипуляторами, который сможет собирать до 25 тысяч ягод в день, работая 20 часов подряд. Для сравнения: сборщик-человек за 8-часовую смену собирает в среднем 15 тысяч ягод.

Серийное производство коммерческой версии робосборщика планируется начать в следующем году. Первоначально он будет специализироваться только на малине, однако впоследствии его научат собирать и другие ягоды (более того, если робот справляется со сбором малины, он может быть легко адаптирован для сбора в том числе фруктов и овощей, указывают инженеры).

Британская компания планирует не продавать роботы, а сдавать их в аренду. Предполагается, что аренда робосборщика будет значительно выгоднее найма работника-человека, который сегодня получает около ?1,5 (порядка $2) за килограмм собранной ягоды.

Роботы также начинают использоваться для прополки и посадки сельскохозяйственных культур, а также доения коров, что является частью долгосрочной тенденции автоматизации в сельском хозяйстве. Компания Small Robot Company, расположенная недалеко от Солсбери, испытывает роботы, похожие на пауков на колесах, которые называются Том, Дик и Гарри. Они сеют, кормят, пропалывают и контролируют полевые культуры, такие как пшеница, мягче, чем тяжелые сельскохозяйственные машины, что снижает потребность в воде и пестицидах.

ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ МАТКИ

США. В Филадельфии, в Детском госпитале вырастили в искусственной матке-инкубаторе эмбрионы ягнят. Они были на том же уровне развития, что эмбрионы человека в возрасте 22-24 недель.

Искусственная матка представляла собой пластиковый мешок с жидкостью. К нему по трубкам подавались кислород и жизненно важные вещества.

Ягнята "родились" совершенно здоровыми.

ПОЧЕМУ МЫ ПРЯМОХОДЯЩИЕ

Вспышка далекой сверхновой звезды косвенно привела к тому, что обитающие на Земле гоминиды встали на задние лапы, - полагают американские ученые из штата Канзас. Мол, космическое излучение, спровоцированное взрывом сверхновой, достигло Земли и вызвало 50-кратное увеличение количества ионов в атмосфере планеты. Если так, то на Земле были частые лесные пожары, и территории выгоревших лесов превращались в степи. Сюда пришли древние приматы с деревьев, и были вынуждены освоить хождение на двух ногах.

Пока, подчеркивают учёные, эта теория - лишь предположение. Исследование опубликовано в "The Journal of Geology".

ЧЕЛОВЕК ОТ ШИМПАНЗЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Правда, шимпанзе от человека не выходит тоже. Как поведало MEDIA-VESTI , в 1926 году советский биолог Илья Иванов отправился в Африку, дабы искусственно оплодотворить самок шимпанзе человеческим семенем. Узнав об этой командировке, многие женщины Советского Союза захотели стать участницами эксперимента.

В Африке двух самок шимпанзе оплодотворили семенем неизвестных доноров. Беременность не наступала. Такой же результат от оплодотворения женщин-добровольцев спермой самца шимпанзе. Вернувшийся из Африки учёный был подвергнут политической травле. Его сослали в Алма-Ату, где он скончался от внезапной болезни

УЖАСАЮЩИЙ ПИТОН

Фермеры в Нигерии изумились, увидев у своих домов невообразимую змею. Её брюхо буквально распирало от чего-то гигантского. Ни дать ни взять, умяла козу или теленка, - подумали люди.