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Еще немного, и мы с вами погрузимся в безудержное и хмельное веселье славного праздника Пурим - годовщины полного разгрома и уничтожения боевиков персидского фюрера по имени Аман, задумавшего вырезать под корень еврейский народ. Разгром этот, как известно, проводился под руководством царицы-еврейки Эстер и еврейского мудреца Мордехая…

…Вообще-то Эстер и Мордехай по сравнении с нами находились в выгодном положении. Им не мешали. Ни прогрессивная мировая общественность во главе с Организацией Объединенных Наци, ни родные еврейские правозащитники, отстаивающие право штурмовиков Амана доделать свою работу, ни военные суды, куда жертвам террора вход воспрещен, и где трогать убийцу "не моги за его малый рост" и юный возраст! Впрочем, все в этом мире меняется, и предпуримские чудеса нет-нет, да и случаются и в наши дни.

А три года назад, 17 января 2016 все начиналось как обычно. Как обычно, арабский террорист выбрал себе жертву - на этот раз поздно вечером на улице Гиват Зеева, пригорода Иерусалима. Как обычно, юноша смуглый со взором горящим подкрался сзади к еврею, идущему с женою, мужественно дважды ударил в спину и не менее мужественно пустился наутек. Как обычно, нашлись неправильные евреи, которых израильские СМИ так и не убедили в том, что наше место у параши. Они погнались за головорезом и скрутили его до прихода полиции.

Поведение его жертвы, тридцатишестилетнего хабадника Менди Ривкина в полном смысле обычным не назовешь. Прежде, чем упасть, как положено, он втолкнул жену, которая была рядом с ним в открытую дверь ближайшего магазина и убедился в том, что ей ничто не угрожает. Затем…впрочем, предоставим слово ему самому: " В первые несколько минут … я сосредоточился на том, о чем пристало думать религиозному еврею в последние минуты жизни на этой земле… Но тут же я начал бороться, пытаясь собрать все оставшиеся силы чтобы выжить ради моей жены и детей "

.Мысль о том, что жена и дети окажутся в "параллельном мире, мире сирот и вдов, в мире боли и горя, которым нет конца" заставила его вновь и вновь взывать к Вс-вышнему и обращаться за помощью к Любавичскому ребе, который - он верил! - должен вступиться за него. Не знаю, к счастью, о чем другие люди думают перед уходом в Будущий мир, но мне такой упрямый отказ покориться судьбе почему-то кажется явлением нетривиальным.

Как бы то ни было, "неотложка" прибыла куда быстрее, чем обычно, однако, когда Менди Ривкина погрузили в нее, чтобы срочно везти на операцию, давление неожиданно упало, пульс был около 150. В таком состоянии более 15 минут нельзя было выжить. Но до больницы Шаарей Цедек было не меньше 15 минут езды! Водитель довез за восемь…

На операционном столе выяснилось, что нож прошел в миллиметре от сердца. Плюс - потеря крови. Причем кровотечение продолжалось, и то, что его удалось остановить - это отдельное чудо. Два часа врачи боролись за жизнь умирающего. И победили.

А когда он пришел в себя…

…Как мыслит религиозный человек? "Все, что со мной происходит - это обращение Творца ко мне. Все мои поступки - мой ответ". Применимо к данной ситуации - Всевышний сотворил чудо для спасения его жизни. Для чего? Есть в иврите, особенно в терминологии религиозных людей вообще и ХАБАДа в особенности такое понятие - шлихут. Дословно это можно перевести, как посланничество, высокопарно говоря - миссия! Так вот, по возвращении к жизни еврей Менди Ривкин пытается понять, в чем его посланничество.

"Я восстал из мертвых, быть может, для того, чтобы передать это послание и сказать: "Ребята, это наша земля. Она дарована нам Богом, и ни при каких обстоятельствах мы не можем от нее отказываться… Мы можем атаковать всех тех, кто бросает нам вызов!"

Сказано - сделано. Оправившись от ранения, он попытался выяснить, как продвигается следствие по делу о попытке лишить его жизни, насколько неотвратимо возмездие. Но не тут-то было. Оказалось, принятый в 2001 году закон о правах жертв насилия, на дела, рассматриваемые военными судами, не распространяется. А на контролируемых территориях действуют именно они, военные суды! Иными словами, если на вас напал еврей или даже бедуин где-нибудь под Беэр Шевой, или же, если не дай Бог! - кто-то из вашей родни был одним из них убит, вас обязаны информировать о ходе следствия, о том, когда будут проходить заседания суда вы имеете право интересоваться следствием, являться на заседания суда, выступать на них и, соответственно, так или иначе влиять на решение судьи. Но если в роли состоявшегося или несостоявшегося убийцы выступает арабский террорист, то, как говорится, никто никому ничего не должен. Вы можете обрывать телефон, обивать пороги .. Захотят с вами разговаривать - значит, повезло , не захотят - ваши проблемы. Единственные права, кои вам гарантирует военная прокуратура - узнать о вынесенном в вашем отсутствии приговоре и получить компенсацию. Какую? Суд решит, если, конечно, сочтет нужным.

Многие жертвы или родственники жертв терактов в этой ситуации смирялись - плетью обуха не перешибешь! Хорошо хоть компенсацию какую-то назначили. Не думаю, что кто-то бросит в них камень - не дай Бог нам пережить такое! Но хасид Менди Ривкин… Тут совсем другое дело. У него - ПОСЛАНИЕ!

Менди Ривкин обращается в Юридический форум в защиту Израиля, организацию, которая борется с пособниками Амана в залах суда. Вместе с адвокатом Юридического форума Хури Ариэлем Низри он узнает, что военная прокуратура собирается вынести юному террористу, наказание с учетом его возраста. А дитятке - семнадцать лет, совсем крошка. Уже подготовлена досудебная сделка, в результате которой тот должен "присесть" на 15 лет и заплатить компенсацию в уменьшенном объёме. А потом выйти в расцвете сил и продолжить патриотическую деятельность.

Ривкин опротестовывает это решение. Начинается нелегкая, длительная борьба с прокуратурой.. Не жажда мести двигала им и адвокатом Низри, но стремление защитить будущие жертвы. Как сказал Низри, "Если бы мы не добивались справедливости, террорист получил бы гораздо более легкое наказание, что отразилось бы на мотивации других малолетних террористов убивать израильтян".

И вот результат - ровно три года спустя после теракта в Гиват Зееве военная прокуратура принимает решение - увеличить срок тюремного заключения преступника до 20 лет, обязав его выплатить Ривкину компенсацию в размере 100 тысяч шекелей, а также внести штраф государству в размере 20 тысяч шекелей. Тем самым военная прокуратура присудила несовершеннолетнему террористу максимальное наказание, возможное в подобной ситуации.

Но Юрфорум не был бы Юрфорумом, если бы ограничился только помощью в конкретном случае, пусть даже столь важной, пусть даже такой, что окажет влияние на результаты будущих процессов. Его адвокат Ифат Сегаль обращается к депутату Кнессета Амиру Охане с просьбой распространить Закон о правах жертв насилия и на военные суды, и такая поправка к закону принята в июне 2018-го года! Теперь специальный сотрудник военной прокуратуры ОБЯЗАН оповещать лиц, пострадавших в теракте о ходе следствия, давая им тем самым возможность влиять на решение суда.

Да не прозвучит сие слишком банально - я мечтаю о том, чтобы больше не было жертв теракта, но очень боюсь, что они еще будут. Так вот, теперь, благодаря Юридическому Форуму, им не придется окольными путями выяснять, что там варганится на следствии и какие скидки готовятся для очередного борца за превращение земли Израиля в "юденрайн", как это пришлось делать Менди Ривкину. Теперь они могут открыто добиваться справедливости в кабинетах следователей и в военных судах!

Еще раз, прошу всех услышать - если вы не - дай Б-г! - стали жертвой теракта, прокуратура отныне ОБЯЗАНА предоставлять вам всю требуемую информацию и удовлетворять все ваши требования!

А Менди Ривкин продолжает нести людям свое послание. Вот, что он сказал в суде: "Я вернулся с края смертельной пропасти для того, чтобы стать рупором для сотен и тысяч отцов и матерей, сыновей и дочерей, которые все бы отдали, чтобы быть на моем месте и иметь возможность говорить. Но их голоса смолкли. Они пали жертвой террористов и навек погребены. Вот мое послание: В Торе, в книге Берешит, сказано: " Если кто прольет человеческую кровь, да будет его кровь пролита". Запрещено прощать того, кто сам выводит себя за пределы понятия "человек". Это не только вопрос наказания, но также вопрос устрашения и сдерживания. Поэтому, я обращаюсь к уважаемым судьям со следующей просьбой - пожалуйста, не смотрите на юридическую процедуру, как на некое техническое следование букве закона. Я прошу вас предпринять искреннюю попытку устрашить потенциальных террористов, заставить их отказаться от своих злодейских планов!

А теперь я обращаюсь непосредственно к террористу, к его семье, к прочим, подобным ему, с двумя стихами из ТАНАХа:

"Готовьте заговоры - они будут сорваны, сговаривайтесь меж собой - ничего у вас не выйдет, ибо с нами Бог " "Прославьте, народы, народ его. Ибо за кровь рабов своих отомстит Он, и мщение совершит над врагами их, и искупит землю Свою и народ свой!"

.. А сейчас давайте снизим пафос. Взглянем на все это с другой стороны! Ведь это что же деется, граждане? Что творится?! Ребенку семнадцать лет - ну, вздумал малютка поиграть в старую добрую игру "Убей еврея!" - так ведь кто ж в нее не играл на протяжении двух тысяч лет?! А его наказывают как взрослого. И опять же жертвы террора! На то они и жертвы, чтобы втянуть плечи и молчать в тряпочку. А им права дают! Совсем одурели! Этак скоро дело дойдет до того, что солдат, убивший террориста и спасший десятки еврейских жизней, будет считаться не преступником, а героем.

Ну нет, это я уже, конечно, хватил!