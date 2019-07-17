Кладоискатели

ТАЙНОЕ ЯВНО

Как ни странно, практически каждый сталкивается со спрятанными ценностями. В детстве мальчишки, прочитав "Остров сокровищ", бросаются на поиски кладов, самостоятельно составляя "пиратские" карты, и мечтая о захватывающих приключениях. А девочки тем временем прячут под стекло блестящие фантики и делятся друг с другом сведениями о местах захоронения этих тайников. Конечно, для каждого конкретного человека такие клады представляют определенную ценность. Но что такое настоящие сокровища?

Если вы нашли на улице кошелек с деньгами, то это просто находка. А клад - это зарытое в землю, замурованное в стену или затопленное много лет назад имущество. Так принято считать. Однако клады далеко не всегда состоят из золотых или серебряных монет, драгоценных камней, украшение или посуды. Для историков и археологов предметы из керамики, железа или бронзы могут иметь несравненно большую ценность, если они помогают пролить свет на прошлое. Так что ценность клада не всегда определяется его стоимостью. Это может быть и редкая бронзовая монета, и старинная рукопись, и золотая корона, и серебряный подсвечник или фамильное столовое серебро, и браслет с самоцветами, и золотой слиток, и бронзовая пряжка времен викингов, и картина великого художника, и мешок с алмазами…

В числе пропавших числится знаменитая Янтарная комната. Стены этой комнаты-зала были облицованы сотворенным искусными умельцами панно из разноцветного янтаря. То был подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I российскому императору Петру I. Кроме того, в комнате хранилась уникальная коллекция русских изделий из янтаря, представляющая огромную художественную ценность. По одной из версий в 1941 году гитлеровцы тщательно упаковали панно и другие сокровища и вывезли в город Кенигсберг. Там Янтарную комнату смонтировали на верхнем этаже одного из старинных замков и даже открыли ля публичного осмотра. Ближе к концу войны панно вновь упаковали и убрали в подвалы замка. А когда стало очевидным, что советские войска вот-вот подойдут Кенигсберг, был отдан приказ спрятать Янтарную комнату в надежном месте. Все исполнители приказа бесследно исчезли. Только Эрих Кох, бывший гауляйтер - глава фашистской организации Восточной Пруссии, показал, что сокровище было спрятано в подземелье церкви в районе Понарт. Позже выяснилось, что такой церкви никогда не существовало. Поиски стали вести в подвалах старинной пивоварни, но и они окончились безрезультатно. И хотя не так давно Янтарная комната была полностью воспроизведена и открыта для туристов, судьба оригинальной комнаты остается загадкой по сей день.