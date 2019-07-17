Отнять всё - да поделить

ЭПИЦЕНТР

Можно как угодно относиться к классикам марксизма-ленинизма, но одного у них не отнять: формула революционной ситуации, известная как "верхи не могут - низы не хотят", была выведена ими безупречно, и она не раз доказывала свою состоятельность на примере многих государств. Как правило, основная причина революций ? низкий уровень жизни, социальная несправедливость, коррупция, беззаконие, подконтрольный режиму суд, цензура, преследование оппозиции и независимых СМИ. А самое главное - отсутствие у власти обратной связи с обществом.

На конкретные требования граждан президент Путин отвечает ссылками на соседние страны, где "еще хуже". В революциях виновны не те, кто ведёт людей на баррикады, а те, кто доводит людей до отчаяния безграмотным управлением. Когда нищета и несправедливость достигают крайней точки, начинается Майдан.

В Кремле работают люди грамотные, большинство из них имеет высшее советское образование. Они сдавали экзамены и зачеты по истории КПСС и марксистко-ленинской философии, следовательно, теорию марксизма усвоили, а, выявив наличие в России всех перечисленных классиками марксизма причин для революции, вынуждены готовиться к возможным последствиям.

Только возникает вопрос ? верный ли метод избрала власть? Еще в 2015 году Министр обороны РФ Шойгу поручил Академии Генерального штаба проанализировать, как вооруженным силам следует отвечать на угрозу цветных революций. Судя по всему, на армейских командиров надежды слабые. Еще свеж в памяти август 1991?го, когда готовился штурм Белого дома. Командующий ВДВ Павел Грачев попросил передать руководству России, что "он русский и никогда не позволит, чтобы армия проливала кровь своего народа". Тогда президент подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Такой мощной силовой структуры в истории России еще не бывало, она объединила в себе признаки военного формирования и спецслужб, а ее численный состав доходит до 400 тысяч человек. И зарплаты у новоявленных бойцов несравнимы с нищенскими жалованиями врачей и учителей. Кроме того, нацгвардию возглавляет один из близких к Путину людей ? Виктор Золотов, который много лет был его охранником, а после возглавлял Службу безопасности президента. Сама Гвардия подчиняется непосредственно президенту. Такое переподчинение подразделений Росгвардии снимает с бойцов ответственность за применение силы, даже если придется стрелять в соотечественников. Спустя два дня после подписания указа в прессе появилась статья бывшего начальника Генштаба РФ генерала Юрия Балуевского: "Защищаться от массовых беспорядков на улицах наших городов надо в терминах войны. Государственный переворот в Киеве стал одним из доводов в пользу создания в России войск национальной гвардии. Наша деятельность направлена на защиту граждан, охрану общественного порядка и общественной безопасности, в конечном счете - недопущение цветных революций". Высокопоставленный чиновник открыто признает, что главная причина создания нацгвардии - страх перед повторением Майдана, перед массовыми выступлениями.

Тем временем силовики провели аукцион по закупке 13 тыс. противоударных щитов "Авангард М". Это рекордное количество щитов, приобретённых для российских внутренних войск, за последние пять лет. А пополняющие парк машины для разгона демонстрантов стали гордостью Росгвардии. Всё это значит, что власть готовится к масштабным протестам. Если в 2017 и 2018 годах на закупку щитов было потрачено по 48 млн рублей, то сейчас общая стоимость контракта составила 89 млн рублей, да и щитов закуплено почти вдвое больше! И это при том, что срок эксплуатации одного метрового щита "Авангард-М" по цене 6791 рубль составляет 10 лет. Значит, всё то, что было закуплено за последние годы, тоже находится на вооружении тех, кто собирается защищаться ими от протестующих. С 2014 года силовики закупили 39445 щитов! И ещё любопытная информация. Правоохранители объявили новый аукцион - на поставку 5150 электрошокеров, на что ведомство готово потратить до 48 млн рублей. Всё для народа - на него власти никаких денег не жаль.

Здесь мне вспоминается старый анекдот: Ночью мужик что-то ищет под фонарем. К нему подходит милиционер и спрашивает:

- Что вы тут делаете?

- Ключи от квартиры ищу.

- А где потерял?

- В парке.

- А почему здесь ищете?

- А здесь светлее.

Может быть, и наш президент не там ищет выход из тревожной ситуации и не туда направляет огромные суммы денег? Ведь не от хорошей жизни правительство вынуждено поднимать пенсионный возраст и повышать налоги. Все больше граждан России оказываются за чертой бедности, в то время как чиновники обзаводятся часами за сотни тысяч евро, регулярно ездят за границу, а их 18-25 - летние дети вдруг чудесным образом становятся собственниками крупного бизнеса и многомиллионной недвижимости. Ведь объектами расследований Навального были не предприниматели, а государственные служащие с вполне соответствующей должности зарплатой, никаким боком не соответствующей имеющейся у них роскоши. Почему наша страна, обладая богатейшим запасом полезных ископаемых, и вроде как не глупым населением, занимает всего 1,8% мирового ВВП? Почему представители власти живут во дворцах, учат детей за границей, а в российских в больницах обшарпанные стены, ржавые унитазы, нехватка врачей, нищенские зарплаты, устаревшее оборудование, отсутствие необходимых лекарств? Почему для подавляющего большинства граждан недоступно жилье? Почему грабительские проценты банковских кредитов? Почему на пенсию невозможно прожить? Почему, почему, почему…

Власти постоянно делают заявления о системной борьбе с коррупцией, однако, при этом коррупционерами все чаще оказываются именно те, кто должен с нею бороться, а на громкие расследования Фонда борьбы с коррупцией не следует никакой реакции. Стоит вспомнить о случаях мошеннических схем хищения из казны, документы о незаконном приобретении земельных участков, о злоупотреблении служебными полномочиями, о строительстве дач в охранных зонах, о раздаче дорогущих апартаментов в столице своим людям и т.д. А в ответ -тишина. Может быть, прав был Булгаковский Шариков, призывающий "отнять все да поделить"? Если у коррупционеров конфисковать все незаконно нажитое, в том числе за рубежом, то и пенсии можно прибавить и пенсионный возраст снизить, и врачам с учителями поднять зарплаты. И тогда не понадобится нацгвардия с машинами и шокерами для разгона демонстрантов.

История с задержанием Ивана Голунова вызвала удивление не самим фактом провокации тех, кто по своей должности обязан бороться с преступниками, а острой на это реакцией властей. За последние годы в России было обнародовано бесчисленное количество громких дел, связанных с коррупцией, фальсификациями уголовных дел, пытками и убийствами подозреваемых и т.д., но никогда не было такой острой реакции со стороны властей. Только в Ростове недавно был уволен и привлечен к ответственности весь личный состав отделения полиции по контролю за оборотом наркотиков отдела №4 Ленинского района города. В кабинете руководителя отделения было найдено порядка 10 кг (!!!) различных наркотиков (а это тысячи, если не десятки тысяч "доз") - расфасованных и готовых к употреблению. То есть настоящими наркоторговцами в Ростове оказались те, кто по определению должны бороться с распространением наркотиков. Об этом "бизнесе" догадывались многие их коллеги. По отделу полиции ходила байка, что местный кинолог, проходя мимо кабинета руководителя отделения, всегда закрывал нос своей собаке, натасканной на поиски наркотиков.

Увы, это не единственный случай, когда донские стражи порядка становятся героями подобных новостных лент. Полицейские Первомайского района подкидывали наркотики и патроны, а служащие Кировского района похищали и продавали оружие, которое было задержано у преступников, или передано жителями на хранение ( по уголовному делу проходило 246 пистолетов и боеприпасов, часть оружия нашли в машине начальника УВД Ростова-на-Дону ).

1 апреля стало известно, что двое ростовчан, служивших в полиции, бежали на Украину, после того как на них завели уголовное дело о превышении полномочий, избиении задержанных, подбрасывание наркотиков и "крышевание" аптечной мафии, торгующей наркотиками.

Совсем свежий факт: в первой половине июня в Ростовской области дорожная полиция задержала старшего лейтенанта полиции, у которого при обыске нашли два килограмма наркотиков - растительных и синтетических. За рулем находился оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №6 управления МВД России по Ростову-на-Дону. Номера на машине были фальшивыми. Подозрение сотрудников ГИБДД вызвало то, что в салоне машины лежали электронные весы для взвешивания мелких предметов и веществ. Тогда было решено провести обыск в гараже полицейского, где и обнаружились наркотики, а также упаковка для них. Только по май 2019 года полицейские выявили 81 тысячу таких преступлений. Сколько среди них осуждено невиновных, остается только гадать.

Но вернемся к делу Голунова. Эка невидаль - менты подбросили наркотики малоизвестному журналисту в отместку за разоблачение коррупции каких-то дельцов из силовых ведомств. Что же так встревожило власть? Ну, уж не страх перед тысячей граждан, вышедших на улицы с протестом. Как мы помним, известному блогеру Алексею Навальному за компромат на Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, подбросили целые бревна Кировлеса и влепили срок, следом другой, а для острастки посадили и брата. И решение Страсбургского суда о его невиновности никакого впечатления на власть не произвело. Вот это по-нашему. Или еще пример - после публикации в интернете ролика того же Навального с обвинением премьер-министра в коррупции "Он вам не Димон", с протестом на улицы вышли уже не тысячи, а миллионы граждан в сотне городов, и где посадки? Как любит в таких случаях интересоваться любознательный наш президент. Хотя посадки были. Среди демонстрантов. Сам Дмитрий Анатольевич отмахнулся от Навального, как от назойливой мухи, назвал расследование "чушью". Коротко и ясно. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле не придали значения (?) расследованию Алексея Навального. Секретарь "Единой России" Сергей Неверов обозвал расследование "чернухой". Единственный, кто снизошел до ответа самому Алексею, фигурирующий в указанном ролике олигарх Усманов: "Тьфу, на тебя, Алексей Навальный!" Очень убедительно. Еще один обвиняемый Навальным в многомиллионных махинациях с продовольствием Глава той самой нацгвардии, о которой шла речь выше, Виктор Золотов. Он отреагировал совсем уж нетривиально. Угадайте с трех раз, как? Доказал свою невиновность? Не угадали. Подал на Навального в суд за клевету? Нет. Он вызвал Алексея на дуэль. Как говорится - это было бы смешно, если бы не было так грустно.

***

Голунов - безусловно жертва произвола, как назвал это Путин. А в 20 млн человек, живущих за чертой бедности, что по сведениям Росстата составляет более 13% от всего населения страны, не жертвы? Хотя данные официальной статистики не отражают реальной картины, бедных значительно больше. А родители больных детей, собирающие деньги на их лечение у сердобольных соотечественников с шапкой по кругу, не жертвы? А онкологические больные, не обеспеченные обезболивающими лекарствами, не жертвы, а погибшие и покалеченные в автокатастрофе "летающего гроба" Суперджета?.... В России обычно стрелочниками называют людей, которых наказывают вместо настоящих преступников, а Голунов оказался стрелочником наоборот, на его спасении власти имитировали борьбу с коррупцией. Какие цели преследует власть, остается только гадать, но только слабо верится, что это дело послужит началом настоящей борьбы с коррупцией. Получилось, как в том анекдоте, - клиент парикмахерской жалуется хозяину, что в его заведении бардак, не соблюдаются санитарные нормы, всюду грязь, мастера хамят. На что хозяин спрашивает: "А почему вы решили начать наводить порядок с моей парикмахерской?".