Большой серебряный ковш

МИР КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Недавно мне довелось услышать исповедь счастливого человека. В свои 85 лет он утверждал, что главное в жизни - найти своё призвание. Надо же такое: человек чувствовал смолоду, что его призвание быть журналистом-интервьюером. Это, так сказать, подарок судьбы, который выпадает один на миллион (ну, может, чуть чаще). Но если отнестись более критично к представлениям о предназначении и понятиям счастливой судьбы, то можно найти более скромные критерии. Жить с интересом - вот это чрезвычайно важно. Интерес может быть глобальным, определяющим каждую секунду жизни, может быть отдохновением, когда утомленные руки и мозг погружаются в своё влекущее дело - хобби. Такой вариант более часто материализуем. Но даже в такой формулировке я бы предположил два варианта: либо занимаешься интересным либо находишь интерес в том, чем занимаешься...

Одним из распространённых направлений обретения интереса является коллекционирование. Что только ни выступает в качестве предметов коллекционирования! Легче назвать, что не является таковым. Владимир Набоков, выдающийся писатель и чудодей русского языка, создал богатейшую коллекцию бабочек. Талантливый артист и многолетний руководитель Малого театра Михаил Царев коллекционировал замки. На одной из филателистических выставок коллекционер выставил выдающуюся по полноте коллекцию первой марки, выпущенной в Великобритании в 1840 году - черный пенни. На марках было изображение королевы Виктории. Каждая из них отличалась от других только буквами в нижних углах марки. И это - более чем через 100 лет после выпуска! Бесконечно число коллекционеров винных этикеток. Никому неизвестный коллекционер десятилетиями трудов создает домашний музей истории пьянства с многими тысячами предметов. Да ещё в процессе уютных экскурсий "наливает", материализуя истоки предметов музейной коллекции.

Если поиск интересных вещей для вас хобби, то основным критерием становится ваше субъективное отношение к находке. Игорь Губерман удачно сформулировал принцип такого подхода: "вижу какую-то мелочь и понимаю: я хочу с ней жить". Хочу с ней жить - это замечательная формулировка критерия поиска, критерия удовольствия, субъективного критерия ценности. Может быть, его стоит дополнить вариантом: "жалко жить без этой мелочи" или еще более скромно: "а почему нет". Я пытаюсь совместить этот принцип подбора с проникновением в ауру обретаемой вещи, - хочу знать о ней как можно больше. Эта вещь и знание о ней будут у меня и со мной. Как сказал один американский философ и острослов: "Один из секретов жизни состоит в том, чтобы не дать угаснуть огню нашей любознательности" (Уильям Лайон Фелпс). Человек с опытом собирательства, или только что попавшийся на манок увлечения, пропитывается углубленным интересом к тому, что попадается на глаза. Для стороннего человека, возможно, обычная безделушка, а для коллекционера - "птица счастья", большая радость и удача.

Что это, откуда, почему? Верно ли то, что находится на поверхности? Не обман ли это, втирание очков, мистификация? Ну, а неофит, если мой интерес тронул его, может транспонировать эти вопросы на свой вкус и свою удачу.

Ковш от М. Овчинникова

С древних времен ковши - неотъемлемая часть богатого виночерпия. Сочная живопись давних веков даёт тому множество примеров. Вино и сосуды, фрукты и сладости появились на полотнах живописцев - как светских, так и религиозных - в XV веке под влиянием античной культуры.

Зачастую сосуды для питья превращаются в произведения искусства. Можно привести много ковшей со сложной архитектоникой или с виртуозной вязью многоцветной эмали.

"Не то на серебре, на золоте едал..."

Лучшие мастера пытались выразить себя через такие работы.

Но я остановлюсь на одном мемориальном ковше, история которого таит в себе не винную тайну.

Это массивный серебряный ковш с надписью по верхней кромки из стихотворения Гавриила Державина "Кружка":

Краса пирующих друзей,

Забавъ и радостей подружка

Размеры ковша примерно 40 см в длину, высота 22 см, ширина 23 см. Вес более 3 кг.

Всё дно занимают имена и чины почти сотни людей. Приглядитесь к плотной вязи гравировки. Перечень начинается с двух пятибуквенных сокращений Е.И.В. В.К. - Его Императорское Величество Великий Князь - с именами Алексея Александровича и Константина Константиновича (последний наиболее известен своим поэтическим псевдонимом К. Р.). Далее следуют имена офицеров: полковников, капитанов, штабс-капитанов, поручиков, подпоручиков. Замыкают список "прежде-служившiе въ полку".

Гравировки и монограммы обычно снижают стоимость изделия. Но здесь гравировка свидетельствует, как кажется, о каком-то важном событии, превращающим дорогое изделие в памятное свидетельство истории делает его узнаваемым, не спутаешь.

В итоге можно в рамках нашего разговора отметить, что в данном случае парадный ковш-братина из винного сосуда приобретает форму сувенира - памятного ковша.

Овчинниковы - отец и сыновья

Клейма на ковше отправляют нас к одним из самых известных российских мастеров серебряного дела XIX века - Овчинниковым. Серебряных дел мастер Павел Овчинников в 1851 году открывает в Москве фирму по производству золотых и серебряных изделий. За короткое время фирма приобретает авторитет в России и в мире. Фирма неоднократно являлась исполнителем крупных государственных заказов для императорского двора. В 1872 году предприятию присваивается звание поставщика двора Его Императорского Величества, в 1878 году - звание поставщика двора великого князя Михаила Николаевича. В 1881 и 1896 годах статус придворного поставщика был подтвержден.

После смерти основателя фирмы его сыновья: Михаил, Александр, Павел и Николай, наследовали дело отца и продолжили развивать семейный бизнес. Михаил Павлович, возглавляя петербургское отделение фирмы, стал старшим в деле. Александр Павлович руководил фабрикой и магазином в Москве.

Из истории личного общения

Замечательный ковш с клеймом одного из представителей династии российских мастеров серебряного дела Михаила Овчинникова попался впервые мне на глаза в качества аукционного лота пятнадцать лет тому назад. Массивный ковш с элегантным оформлением и перечнем, как мне представилось, сослуживцев-дарителей, занимающим все дно. Очень низкая начальная цена, приглашающая к участию в торге.

Прошла пара дней из срока аукциона, появились первые ставки. Как бы мне не нравился лот, я во избежание излишней конкуренции ставок по ходу аукциона до самого последнего момента не делаю. Но у меня возникли вопросы, и я направил их продавцу по процедуре, предусмотренной аукционом. И вдруг владелец снимает лот с аукциона. Проходит немного времени, я получаю предложение продавца купить ковш за очень низкую для этого лота цену. Предложение было в высшей степени соблазнительным.

Я сообщил, что готов заплатить им запрашиваемую цену через аукцион. Владелец рекомендует воспользоваться услугой третьей стороны (escrow service). Такая оплата выглядит примерно так: я посылаю деньги нейтральному лицу, получаю от продавца изделие, сообщаю третьей стороне согласие на сделку, и только после этого деньги выдаются продавцу. В честной постановке совсем не плохая процедура. В качестве третьей стороны указываются данные человека, живущего в Испании и являющего сотрудником Moneybookers компании, через которую предлагается провести платеж.

Всё выглядит солидно, но что-то заставило насторожиться, что-то в этом возбудило сомнения. Моё предложение оплаты через компанию PayPal, гарантирующую права покупателя, было отклонено. Я, явно заинтересованный в покупке ковша за сходную цену, пишу письмо в компанию Moneybookers с описанием ситуации и вопросом, является ли "третья сторона" сотрудником этой компании? Ответ был однозначен - реквизиты fake, такого сотрудника в компании нет. Всё, пузырь лопнул.

Пришлось слизнуть сметану с губ, но удалось остаться без потерь. Настроение испортилось. Но как когда-то иронично замечал Иосиф Уткин:

Так что же?

Прикажете плакать?

Нет так нет!..

Незаживающий след может быть защитой от попытки следующего обмана.

После этого я с большим вниманием относился к любой появляющейся информации, относящейся к такому ковшу. Ковш под именами разных владельцев еще не раз появлялся на аукционах. Специфичность гравировки на дне, как мне казалось, не оставляет сомнений, что это всё один и тот же ковш, который нечестные люди пытаются выгодно продать, а может быть, просто "облопошить" желающих стать обладателем неординарного изделия. Жив Курилка...



Я неоднократно пытался уточнить историю каждого появляющегося ковша. Но, к сожалению, дополнительной информации получать не удавалось. Вместе с тем отдельные отличия показывали, что в информационном потоке появляются различные ковши. И их немало!..

Логика и антилогика антикварного ковша

Дополнительные трудности в ориентировке по всем вопросам, возникающим в связи с загадками памятного ковша, связаны ещё с тем, что это "журавль в небе" или, как говорят иначе, "хоть видит око, да зуб неймёт". Все встречающиеся описания исходят от заинтересованных лиц. Это даёт основание сомневаться в любой информации. Фотографии даже в разных ракурсах и разных фрагментов не дают возможности достоверно ответить на возникающие вопросы.

Шаг за шагом приходится искать пути по витиеватым закоулкам неизвестного. Многократность появления внешне очень схожих ковшей говорит о том, что было изготовлено много таких ковшей. Достоверных ссылок нет. Судя по частоте появления ковшей на аукционах, можно предположить, что количество 80 - 100 является правдоподобными.

Но что за перечень множества имен, что за выделенный Огарев? Если бы это было единичное подношение какому-то боссу А.Н.Огареву, то все было бы объяснимо. Даже странно, что при нынешних возможностях доступа к информации не удается документально установить, к какому событию было приурочено изготовление памятных серебряных ковшей. А кто же такой Н.А.Огаревъ, выделенный даже по отношению к Великим князьям. Подборка сотни имен и выделенное имя "А.Н.Огаревъ" остаются загадкой.

Более или менее точно можно считать установленным, что номинация ковшей соответствует 200-летнему юбилею Лейб-гвардии Преображенского полка в 1891 году, сформированного царём Петром I в 1691 году. Косвенным подтверждением этому служит, то, что в 1891 году как раз названные Великие князья были командирами Преображенского полка:

"26.02.1887 - 26.02.1891 - генерал-майор Свиты великий князь Сергей Александрович.

23.04.1891 - 4.03.1900 - полковник (с 1894 г. - генерал-майор Свиты ЕИВ) великий князь Константин Константинович".

Изготовленные ковши имеют небольшие отличия. На части изделий рукоятка серебряная, на части из нефрита с изображением российского герба в виде двуглавого орла. На некоторых ковшах на торце имеется изображение герба.

Имеются серьёзные отличия в маркировке ковшей. Клейма с пробой 84 относятся то к Московской пробирной палатке, то к Петербургской. Михаил Овчинников возглавлял Санкт-Петербургское отделение фирмы. Поэтому наличие архангела Михаила, попирающего дракона из московского герба, вызывает недоумение. Возникают вопросы по датировке клейм и соответствия их времени вступления в бизнес Михаила Овчинникова. Трудно объяснимо наличие почти на всех ковшах вторичного клейма 875, которое не использовалось российскими пробирными учреждениями.

При наличии клейм серебра 84 нет убежденности в том, что все ковши изготовлены из серебра, а нет части из них, изготовленных из латуни. На ряде аукционов имеются ссылки, что достоверность описания подтверждена только продавцом. В некоторых случаях аукционеры указывают, что материал ковша - не серебро (сплав меди) или серебрение, а сами предлагаемые ковши характеризуют как копии. При этом точность воспроизведения гравировок на дне поражает.

Возвращаясь к истокам "историчности" ковша, я попытался задать возникшие вопросы Государственному Историческому музею. Безрезультатно. Впрочем, это меня не удивило. Несколько лет тому назад я также безрезультатно пытался переписываться с музеем по поводу большого набора российского серебра. Я заметил, что даже Метрополитен-музей оперативно отвечает на вопросы. На это директор ГИМ ответил, что сравнение ГИМ с Метрополитен-музеем для него честь. (Музей тот же, директор не изменился). О чём говорить, хорошо сравнение...

Аналогичные вопросы я направил в Российское военно-историческое общество, откуда получил деловой ответ. Они согласились с предположением о посвящении ковшей юбилейной дате Преображенского полка. Было выдвинуто предположение, что имя А.Н.Огарева выделено в связи с тем, что ковш предназначался ему в подарок. Такая версия была бы удачной, если бы не было многих повторений этого ковша. Однако в этом варианте можно было бы предположить, что некогда был изготовлен один такой подарочный ковш, а все остальные являются копиями, репродукциями.

К сожалению, нет ни одного старого свидетельства об изготовлении юбилейного ковша, не удаётся найти весомой информации о человеке с особо выделенным именем "А.Н.Огаревъ".

Остаётся загадочным также обвальное появление на аукционах этих ковшей после 1980-х годов при полном отсутствии их в поле зрения коллекционеров и аукционов в предыдущий почти век. В большой степени трудно объяснимым является различия весов изделий - приблизительно от 2,5 до почти трёх с половиной килограмм. Не исключено, что более легкие ковши (хотя бы часть из них) изготовлены не из серебра, а из латуни, имеющей меньшую плотность (как когда-то говорили, - удельный вес). Если предположить глобально, что вся партия ковшей - подделки, продукт деятельности "фуфлоделов", то трудно понять столь сложный выбор изделия с обильной гравировкой имён.

Всё это не исключает возможности предположить, что высококвалифицированные специалисты могли изготовить в качестве мистификации юбилейных изделий партию таких ковшей. Но даже, если нам представилась возможность внимательно рассмотреть подделку, а не истинный сувенир, я бы вовсе не отказался быть обладателем такой мистификации - совсем не базарного изделия.

Впрочем, ситуация типичная для коллекционных расследований: есть начало и только в далёкой неизведанности будущего теряются маленькие тайны...

P.S. В истории, которую я пытаюсь рассказать, есть некоторая завлекалочка: у меня нет однозначного ответа на все возникшие вопросы. Каждый из читателей, который имеет этакую исследовательскую (а может, - следовательскую) жилку, может внести свой вклад в попытки расставить недостающие точки над "i".