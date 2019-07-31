Сверхдолгожитель

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Виталий Цебрий: Санчо Пансы нового времени. Разбор украинских "полетов" Вот ведь как полезно обращаться к классике! Ничто не ново под Луной, и поэтому не следует каждый раз изобретать велосипед или даже колесо вместо того, чтобы почитать внимательно старые "инженерные источники". Эта историко-литературная реминисценция родилась в голове недавно.…