СТРОФЫ

Одна любовь не помнит смерти.

Ничто не больше, чем одно.

И в тайном храме милосердья

Взращённое возвращено.

В тоске, волненье одиноком

Возникла жизнь, и сеешь ты:

Всю веру в мысли о высоком,

Надежду - чувство высоты.

***

Равнение на душу дьявола,

Где наркотический дурман.

Отбросы псевдо-чувства плавают,

Впадая в смерти океан.

Лишь артистическое зрение

Заметит в этой кутерьме

Почти небесное знамение,

Произошедшее в уме.



***

Любовь не просит избавленья,

Ей только б громче петь

В бесправии и утоленье,

В неравенстве, где доли нет.

В далёком мире применений

Она у совести одна.

Как сумма всех предназначений

Возникла в памяти она.



***

Неравенство - начало мира,

Основа времени и сил.

Оно нас баснями кормило

О зависти больших могил.

Но в обратимости былого

Летит последняя судьба,

Расстаться с памятью готова,

Проснуться в ужасе слаба.



***

Венец природного веселья,

Поверившая в смерть душа,

В прозреньях звёздного похмелья,

От боли суд себе верша.

Тоска несёт освобожденье,

Надежду жить в смертельный час

И мира тайного явленье,

Что создан нами и для нас.



***

Покуда каменное слово,

Ожив в груди, рождало Дух,

В боях убежища былого,

Оно не радовалось вслух.

Но мир течёт от чуда к чуду,

И разбивается стена.

И счастья Божьего сосуды

Наполнит вольности волна.

Тогда, в золе очарованья,

За гранью времени и сил

Сбывается одно желанье.

И жизнь поёт среди могил.