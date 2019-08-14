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КругозорСТРОФЫ
август '19
СТРОФЫ

Вольности волна

Стихи о разном

Евгений Богорад

Одна любовь не помнит смерти.
Ничто не больше, чем одно.
И в тайном храме милосердья
Взращённое возвращено.
В тоске, волненье одиноком
Возникла жизнь, и сеешь ты:
Всю веру в мысли о высоком,
Надежду - чувство высоты.

***

Равнение на душу дьявола,
Где наркотический дурман.
Отбросы псевдо-чувства плавают,
Впадая в смерти океан.
Лишь артистическое зрение
Заметит в этой кутерьме
Почти небесное знамение,
Произошедшее в уме.


***

Любовь не просит избавленья,
Ей только б громче петь
В бесправии и утоленье,
В неравенстве, где доли нет.
В далёком мире применений
Она у совести одна.
Как сумма всех предназначений
Возникла в памяти она.


***

Неравенство - начало мира,
Основа времени и сил.
Оно нас баснями кормило
О зависти больших могил.
Но в обратимости былого
Летит последняя судьба,
Расстаться с памятью готова,
Проснуться в ужасе слаба.


***

Венец природного веселья,
Поверившая в смерть душа,
В прозреньях звёздного похмелья,
От боли суд себе верша.
Тоска несёт освобожденье,
Надежду жить в смертельный час
И мира тайного явленье,
Что создан нами и для нас.


***

Покуда каменное слово,
Ожив в груди, рождало Дух,
В боях убежища былого,
Оно не радовалось вслух.
Но мир течёт от чуда к чуду,
И разбивается стена.
И счастья Божьего сосуды
Наполнит вольности волна.
Тогда, в золе очарованья,
За гранью времени и сил
Сбывается одно желанье.
И жизнь поёт среди могил.

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