Пальмовое масло: ангел или дьявол?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Серьёзность проблемы, поднятой в письме Дмитрия Воробьёвского, касающейся большинства россиян, как, впрочем, и населения всей территории бывшего СССР, заставила "Кругозор" обратиться за комментарием к доктору химико-биологических наук Сильвии Перл из Вашингтона (округ Колумбия). Ниже - оба письма.

ЭТО ГРАБЁЖ ИЛИ ГЕНОЦИД?

Дмитрий Воробьевский (Россия, Воронеж)

Не так давно российские СМИ сообщили, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о двукратном (думаю, что это лишь для начала, а затем будет и больше) повышении налога - так называемого НДС - на пальмовое масло.

Как известно, благодаря этому импортному маслу бедные слои российского населения ещё могут хотя бы в небольшом количестве покупать некоторые (наиболее дешёвые, разумеется) виды молочной и кондитерской продукции, в последние годы именуемые с российских телеэкранов "фальсифицированными"... На мой взгляд, длящаяся в России уже немало лет кампания против пальмового масла очень странная, мягко говоря.

Ещё два-три года или назад по одному из главных российских телеканалов я слышал, что, мол, "пальмовое масло - это сплошной холестерин", а наше "родное" сливочное масло гораздо полезнее для здоровья. Хотя, как известно, очень много холестерина, способствующего инфарктам и инсультам (особенно у пожилых людей), наоборот, содержится в сливочном масле, а в пальмовом - как и в подсолнечном, и в прочих растительных, его вообще практически нет.

В печатных и электронных СМИ нередко говорят или пишут, что в Россию привозят и затем используют в пищевой промышленности некачественное, загрязнённое посторонними примесями или даже "техническое" пальмовое масло. Вполне возможно, однако Госдума, мотивируя это "заботой о здоровье россиян", почему-то одобрила повышение налога на ЛЮБОЕ пальмовое масло, не разделяя его на качественное, некачественное и техническое.

Во многих официальных российских СМИ говорится, что миллиарды рублей, которые предполагается получить от этого повышения налога, будут направлены на поддержку "отечественных производителей", снабжающих россиян весьма полезными для здоровья молочными продуктами, включая натуральное сливочное масло (содержащее, по одним сведениям, примерно в сто раз больше холестерина, чем пальмовое, а по другим - пальмовое масло вообще не содержит холестерина). Вот, цитата из "Российской Газеты": "...У россиян теперь появится больше возможностей покупать натуральные молочные продукты. Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%. Вырученные деньги отправятся на поддержку молочной отрасли..."

Складывается впечатление, что вся эта многолетняя российская кампания против пальмового масла (кстати, в Западной Европе его потребляют гораздо больше, чем в России) то ли была "заказана" какими-то очень богатыми "отечественными производителями", то ли вообще проводится путинской властью с целью сокращения (посредством "родного" холестеринового сливочного масла) численности российских пенсионеров, на которых, по мнению чиновников, уходит слишком много бюджетных средств. Вторе мне представляется более вероятным, поскольку едва ли в России есть столь богатые и столь влиятельные производители натурального сливочного масла, которые ради избавления от конкурентов могли бы, независимо от чиновничества, уже много лет проплачивать эту пропагандистскую кампанию.

Повторю: содержащийся в "родном" сливочном масле холестерин (как минимум, его там примерно в сто раз больше, чем в пальмовом!) смертельно вреден в первую очередь для пожилых, как правило, получающих заработанную многолетним трудом пенсию. Очевидно, российские чиновники очень недовольны этими пенсионными расходами, что подтверждается и начавшейся в прошлом году так называемой "пенсионной реформой", т.е. увеличением пенсионного возраста.

Во многих наших воронежских продовольственных магазинах несколько месяцев назад уже началось обострение борьбы с пальмовым маслом. Проявилось это, в частности, так. Привычные плавленые сырки ("Городской", "Дружба", "Фруктовый" и т.п.) весом по 70 или 80 граммов и стоимостью по девять рублей оказались задвинутыми в самые дальние углы витрин - возможно, чтобы их там не заметили проверяющие из госорганов, а в центре этих витрин лежали совершенно микроскопические аналогичные сырки (раза в два-три меньшие), вроде бы содержащие только натуральный сливочный жир - то есть без добавления пальмового масла, почти в 10 раз более дешёвого, чем сливочное. Но стоили эти - полезные для здоровья - микроскопические сырки почти втрое дороже. И я ни разу не увидел, чтобы хоть один покупатель, хоть в одном магазине купил бы хоть один из этих "полезных" плавленых сырков.

Если хотя бы наполовину верить российской статистике, за последние двадцать с небольшим лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась примерно лет на пять (то есть "официальные" девять или даже почти десять лет увеличения продолжительности жизни я разделил пополам, прекрасно зная, что честной государственной статистики в России практически не бывает). Интересно, откуда могло взяться это пятилетнее увеличение, если хорошо известно, что и с экологией, и с медициной (особенно с количеством больниц и поликлиник, в несколько раз сократившемся в последние годы) дела в России обстоят, мягко говоря, совсем не лучшим образом?.. Наиболее вероятная причина этого увеличения (если оно - пускай хоть и пятилетнее - действительно существует), на мой взгляд, может заключаться именно в том, что в последние примерно четверть века россияне, благодаря массовому завозу пальмового масла, стали потреблять гораздо меньше холестерина.

И в завершение - отрывки из тех двух весьма профессионально написанных и убедительных публикаций, на которые я уже приводил ссылки в начале статьи:

"...есть масла, имеющие твёрдую консистенцию от природы, в их числе - пальмовое. Соответственно, оно не содержит трансжиров и является одним из компонентов здорового рациона питания в Европе. Европейцы широко используют пальмовое масло в пищевой промышленности, например, при производстве кондитерских изделий: конфет, вафельных начинок, выпечки, а также в молочной промышленности - для производства заменителя молочного жира, сыров, молока, творога, спредов...";

"...как говорится, европейцы плохого не посоветуют. Потому в их государствах импорт пальмового масла продолжает расти ...";

"...Как известно, сердечно-сосудистой системе наносит вред холестерин. Он содержится исключительно в жирах животного происхождения. Повышенное его количество ведет к развитию атеросклероза, что провоцирует закупорку сосудов и, как следствие, инсульты.

Я повторюсь, в составе жиров пальмового масла (и прочих растительных масел), в отличие жиров животного происхождения, которым большинство людей отдают предпочтение, холестерин не содержится..."; "...потребление пальмового масла могло бы сократить число сердечно-сосудистых заболеваний, которые провоцируются действием трансизомеров жирных кислот, а также жирами животного происхождения ...".

ДЕШЁВЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

Сильвия Перл (США, г.Вашингтон)

Чтобы рассуждать на подобные темы, необходимы здравый смысл, немного элементарного знания медицины и - самое простое - воспользоваться интернетом.

Итак.

Пальмовое масло, которое завозится в Россию вагонами, запрещено почти во всём мире.

Оно настолько широко используется в российской пищевой промышленности, что сегодня легче назвать продукты, где его нет. Этот дешевый заменитель традиционных растительных жиров добавляют в кондитерские изделия, полуфабрикаты, изделия из слоеного теста. Его содержат чипсы, сухарики, практически все виды соусов. А также плавленые сырки, масло, маргарины, продукты быстрого приготовления, конфеты, шоколад. И это далеко не полный список. Исключение не составляет даже детское питание.

На первый взгляд, может показаться, что если это продукт растительного происхождения, то он безобиден. Оказывается, вовсе нет.

Вред пальмового масла для здоровья достаточно серьёзен.

Употребление такого масла ведёт к атеросклерозу, болезням сердца и может провоцировать онкологию. Пальмовое масло обладает лишь одним преимуществом - оно значительно дешевле всех своих конкурентов! К тому же в составе смесей оно трудноотличимо от более дорогого и популярного в народе сливочного масла.

Авторы всех статей о пользе пальмового масла упоминают высокое содержание в нём витаминов, каротинов и прочих полезных для человека химических соединений. При этом они обычно "забывают", что всё это касается только нерафинированного масла, имеющего жидкую консистенцию и красно-оранжевый цвет. И такое масло действительно полезно в ограниченных количествах. Но оно очень дорогое! И поэтому практически не используется в пищевой промышленности в США или Швейцарии, не говоря уже о России.

Полученное путём гидрогенизации масло является практически твёрдым продуктом, напоминающим воск или парафин. Полезных для человека витаминов в нём уже почти нет. Зато с избытком "плохих" жирных кислот, способствующих росту уровня холестерина и риска возникновения множества опасных заболеваний. И вот именно это гидрогенизированное пищевое пальмовое масло, самое дешёвое из всех, и применяется обычно при производстве "сметаны", "сливок", "мороженого" и "сыров, эквивалентов масла какао, значительно продлевая срок хранения этих продуктов.

Главный компонент пальмового масла - пальмитиновая кислота, на которую приходится почти половина массы продукта (44 %). Это насыщенная жирная кислота - именно то, что обычно в обиходе и называют "жирами". Даже в свином сале этой кислоты лишь 30 %, ещё меньше в сливочном масле - 25 %. Её употребление повышает уровень холестерина в организме. Он служит основой для образования желчных кислот и витаминов группы D, участвует в регулировании проницаемости клеток и предохраняет эритроциты крови от действия гемолитических ядов. Холестерин -органическое соединение, содержащееся в клеточных мембранах всех животных и человека и в растительных жирах не содержится. Нет его и в пальмовом масле, на что нередко делают акцент защитники последнего. Но ведь для повышения холестерина совсем необязательно употреблять его непосредственно! Достаточно просто включать в свой рацион побольше пальмитиновой кислоты - и этого будет достаточно. Если холестерина становится слишком много, он накапливается на стенках сосудов, вызывая атеросклероз и артериосклероз.

Из-за нарушения липидного (включающего жиры и жироподобные вещества) и белкового обмена в стенках сосудов начинают формироваться атеросклеротические бляшки - образования из плотной соединительной ткани с липидным ядром в центре. Разрастание такой бляшки приводит к сужению просвета сосуда, а ее разрыв способствует образованию в этом месте тромба, который может полностью закупорить сосуд.

Во многих странах отказались от ввоза этого продукта и ограничили использование его в пищевой промышленности, так как его употребление наносит серьёзный ущерб здоровью граждан. Насыщенные жирные кислоты плохо растворяются в пищеварительной системе человека. Они, подобно пластилину, имеют способность откладываться на стенках сосудов, образуя атеросклеротические отложения, тромбы. Это провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, болезни Альцгеймера. Кроме того, пальмовое масло - очень сильный канцероген. Поэтому, оно способно вызывать онкологические процессы. Содержащееся в пальмовом масле вещество 3-MCPD легко проникает в мужские половые клетки, повреждая сперматозоиды, и приводит к бесплодию.

Полезные свойства сливочного масла

Молочный жир обладает ценными биологическими и вкусовыми качествами. Он включает сбалансированный комплекс жировых кислот, содержит значительное количество фосфатидов и жирорастворимых витаминов, имеет низкую температуру плавления (32-35 °C) и затвердения (15-24 °C), легко усваивается организмом (90-95 %). В состав сливочного масла входят также содержащиеся в молоке белки, углеводы, некоторые водорастворимые витамины, минеральные вещества и вода. Сливочное масло обладает высокой калорийностью (вологодское масло - 730 ккал / 100 г) и усваиваемостью. Сливочное масло содержит витамин А и D. Вот почему бутерброд со сливочным маслом считается отличным завтраком. Он дает нам силы и укрепляет организм. Сливочное масло особенно полезно тем, у кого непорядок с пищеварением. "Смазанные маслом" больной желудок и двенадцатиперстная кишка быстрее заживают, чему способствует целебный витамин А. Страдающие хроническим холециститом, панкреатитом и желчнокаменной болезнью могут побаловать себя 15-20 г масла в день. Но не стоит есть больше 5-7 г за один присест.

Холестерин незаменим для выработки биологически активных веществ: желчных кислот, половых и некоторых других гормонов. Если в организме женщины не хватает жира, у нее исчезают месячные, невозможно зачатие. Жиры входят в состав клеток и необходимы для их обновления. Особенно много жироподобных соединений в нервных тканях и головном мозге. Поэтому скудное питание в младенчестве наносит непоправимый ущерб интеллекту. При недостаточном употреблении жиров у школьников возможно нарушение концентрации внимания и снижение успеваемости. В сливочном масле до 40 % мононенасыщенной олеиновой кислоты, которая составляет славу оливкового масла. Она оказывает особенно благотворное влияние на уровень холестерина в крови, не говоря уже о том, что она улучшает общий баланс липидов крови. Кроме того, олеиновая кислота подавляет активность ракового гена. Таким образом, умеренное употребление сливочного масла полезно для нашего здоровья. Не случайно же наши предки ели сливочное масло лишь в скоромные дни, которых в году, как известно, меньше, чем постных, и были здоровы.