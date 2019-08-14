Новости американской энергетики

ЭКОНОМИКА

В свое время я занимался энергетикой - в начале 80-х годов прошлого века моя бригада ставила на заводах САУКЭ. Да, эти системы автоматизированного учета и контроля электроэнергии не спасли советский "социализм", каковой есть советская власть плюс электрификация (помните заветы вождя?), но некоторую пользу все же принесли.

Оказалось, что даже главные энергетики не знали полностью своего хозяйства и не представляли, сколько паразитов сидит на их заводских электросетях! Как сказал один из них (на Старокраматорском, по-моему, металлургическом заводе), он не удивился бы, узнав, что в одном из цехов базируется, обслуживается и заряжает свои аккумуляторы летающая тарелка марсиан. Я, кстати, тоже не удивился бы. Но про себя отметил, что будь завод щедрее и поставь он не одну, а две наших системы (слабенькие они были, всего на сотню с лишним входов-счетчиков), поводов для удивления прибавилось бы!

Страна эркондишн

Америка страна контрастов, как любили писать в советские времена. И так оно и есть. Громадные размеры территории ведут к разнообразию по всем параметрам, в том числе и в климатическом отношении. К примеру, когда этой зимой в Миннесоте грянули арктические морозы и доходило до минус 49 по Цельсию, в Майами тоже похолодало, но не чрезмерно, всего до плюс 25С. У нас, правда, под Джексонвиллем, было довольно сурово, всего лишь плюс 18. И даже заморозки на почве имели место. Но это, согласитесь, ерунда - соседнюю Джорджию вообще завалило снегом!

И все же Америка страна южная и Сиэтл, самый северный крупный ее город, расположен на широте 47 градусов - на три градуса южнее Киева. А довольно-таки северный по американским меркам Нью-Йорк вообще на широте Стамбула, о чем и напомнила волна жары во второй половине июля. Мэру города пришлось потребовать от владельцев офисов, магазинов и прочих учреждений, чтобы они установили кондиционеры на температуру не ниже 78 по Фаренгейту. Иначе энергосистема могла не выдержать, а в памяти Ди Блазио еще свежи воспоминания о недавнем блэкауте на Манхеттене и о претензиях горожан к нему. А ведь впереди август, самый жаркий месяц!

Кстати, я не рассказывал вам про августовский блэкаут 2003 года? Когда на всем северо-востоке США и Канады рухнула энергосистема. Грандиозный был блэкаут - от Чикаго до Нью-Йорка и Квебек-Сити! К счастью, аварии таких масштабов случаются редко, но тем сильнее они запоминаются. Произошла она, естественно, во время вечернего максимума потребления - и полтора десятка штатов просто погасли! Секунду назад их города сверкали огнями, сияющая дуга атлантического побережья видна была даже из космоса, мегаполисы плескались золотистыми электрическими озёрцами и внезапно - полная чернота, первобытный мрак. Лишь лунная дорожка на чугунной воде океана.

Да, именно на лето приходится пик потребления энергии в США, ибо в миллионах и миллионах домов и офисов огромной страны уже с мая включает кондиционеры. Без них жизнь в Америке невозможна. О чем говорить, если неделю назад Вашингтон накрыло жарой в 44С! Как в знаменитой Долине Смерти. Так жить нельзя. Если у вас нет кондиционера. Который питается электричеством. Времена опахал и черных невольников давно в прошлом.

И лишь в сентябре начинает продвигаться с севера на юг волна их отключений. В итоге на охлаждение Америки уходит больше гигаватт, чем на отопление. Но все это присказка. А сказка, точнее, реальность заключается в том, что в январе 2018 была остановлена работа крупной электростанции в городе Джексонвилле, что во Флориде. Совсем новой по энергетическим меркам, вошедшей в строй всего лишь в 1987-м.

Детронизация короля-угля

Почему закрыли? А потому что там ежегодно сжигали 4,5 млн. тонн угля! И выбрасывали в атмосферу миллионы кубометров углекислого газа и прочей дряни. А еще потому, что уголь не только неэкологичен, но и тривиально дорог. Прошлым летом взорвали две 150 метровых бетонных градирни, а этим летом продолжают расчищать территорию - 19 июля взорвали дымовую трубу в 212 м высотой и два огромных котла. Стоит эта работа почти 18 млн. долларов. Но деньги находятся.

Флориду можно понять, это курортный штат, пекущийся о среде обитания. То-то ее население быстро растет! Но вот еще одно характерное сообщение из краев более суровых: в апреле 2019 власти Индианы сняли свое предложение стоимостью почти в миллиард долларов энергетической компании Vectren. Ей предлагали заменить базовые угольные электростанции одной газовой мощностью 850 МВ (мегаватт). Но передумали. Почему? Регулятор решил, что в условиях впечатляющего падения стоимости возобновляемой энергии, быстрого развития заводов-энергонакопителей и резкого изменения требований потребителей, инвестиции в столь мощную станцию могут оказаться неоправданными. Теперь они подталкивают Vectren в сторону развития децентрализованных, с малыми карбоновыми выбросами источников, таких как ВЭС (ветроэлектростанции), СЭС (солнечные) плюс энергонакопители, что позволит создать диверсифицированные, гибкие и дешевые энергосети.

Решение примечательно тем, что принято в самом сердце старой угольной страны, в штате, где уголь остается главным источником энергии. Оно означает, что перемены в этой сфере затронули уже всю Америку. Причем они даже более драматичны и динамичны, чем ожидалось совсем недавно.

4 сентября 1882 г. Томас Эдисон торжественно открыл электростанцию "Перл Стрит" на нижнем Манхэттене. Она стала основой первой полноценной системы коммерческого электрического освещения и электроснабжения и дала старт всей современной энергетической отрасли. Только с тех пор и начала отсчет наша цивилизация. Но генераторы приводились в движение паром, а тот вырабатывался в котлах, питаемых углем. Более века уголь безоговорочно царил в энергетике! Ни нефть, ни атомная энергия не могли поколебать его позиций. И только в 2016 г. произошла детронизация старого короля - на первое место в США вышел чистый, более эффективный и удобный природный газ. Газовые станции производят уже более 35% всей электроэнергии, а среди мощностей, введенных в 2018 г., их доля составила 60%.

Свежий ветер против газа

Итак, угольную электростанцию в Джексонвилле закрыли. Но энергии городу и окрестностям хватает, поскольку курортная Флорида принципиально и окончательно переходит на газ, атомную и солнечную энергию и на западе города уже работает солидная СЭС, а в нем открылась компания по производству фотопанелей и еще одна, занимающаяся проектированием таких станций. Чистый воздух это также ценный ресурс, еще и поэтому Трамп, ярый сторонник угля, каждые выходные проводит во Флориде. К сожалению, его тарифы на импортные фотопанели сильно затормозили развитие солнечной индустрии.

В этой связи заметим, что возобновляемая энергетика давно выросла из пеленок и еще за два года до детронизации угля, в 2014-м произошло событие, многими незамеченное, но во многом определяющее наше будущее. Это диковатый Путин в странной России может публично демонстрировать свою невежественность и вслед за либерализмом критиковать чистую энергетику. В остальном, а если точнее, то в цивилизованном мире обратили внимание на тот чрезвычайно важный факт, что в том году в США свершилась паритетная революция: стоимость киловатт-часа ВЭС и СЭС сравнялась с таковой у традиционных станций. Причем на новых "зеленых" станциях эта стоимость уже в 3-4 раза ниже, чем в среднем по стране. Так что потребление угля быстро снижается не только благодаря росту использования газа.

К примеру, в Германии, а это индустриальная держава №1 в Европе (и не такая уж южная), еще в позапрошлом году бывали дни, когда более половины электроэнергии, потребляемой страной, приходилось на ВЭС и СЭС! С тех пор количество таких дней неуклонно растет, и в связи с этим и с высказываниями мсье Путина вспоминается классическая рифма к слову Европа, четко определяющая место России на энергетической карте мира. Примеру Германии следуют Голландия, Дания и Португалия.

Но масштабы Европы не идут ни в какое сравнение с активностью Китая. Вот, кто является настоящей энергетической сверхдержавой, в том числе и в сегменте чистой энергетики. Причем с недавних пор Поднебесная не только лидирует по вводу таких мощностей, но и простирает свое технологическое и финансовое влияние далеко за рубеж. В отличие от США.

Так, 8 июля пришло сообщение о том, что китайская компания Hanergy Thin Film Power Group выиграла тендер на постройку первой солнечной электростанции в Демократической республике Конго (400 мегаватт). Она решит часть энергетических проблем республики, создаст в сумме около 10 тыс. рабочих мест и обеспечит подготовку сотни специалистов. ДРК намерена была до 2025 г. электрифицировать 65% страны, но после появления на мировой энергетической арене Китая решила ускорить планов громадье. Да, широко шагает Китай!

И не только он: 10 июля появилась информация о том, что Турция поставит на острове Сарос ветростанцию из 27 турбин общей мощностью 138 МВт. Турок, вижу, совершенно не беспокоит беспокойство червяков, вынужденных вылезать из земли от вибрации, согласно утверждениям Путина. Да и то - Путин слышал звон, но не понял, откуда он: никаких вибраций от работы ветряных турбин не образуется. На западе (а сейчас запад это все, что не Россия) умеют делать машины. Потому-то российский президент и предпочитает немецкие "Мерседесы" - двигателя практически не слышно. А образуются, мол, как пугали в свое время чрезмерно зеленые гринписовцы, инфранизкие звуковые волны, угнетающие все живое. Но вот уже лет десять как об этих страшилках ничего не слышно. Впрочем, Трамп тоже пугал нас ветряками - он явно работает на Путина и примерно конгениален русскому диктатору из питерской подворотни.

Чтобы оценить масштабы возобновляемой энергетики, достаточно знать, что еще до паритетной революции, в 2013 г. ее генерация в США превзошла генерацию ГЭС, гидроэлектростанций! И темпы не снижаются: в 2020 г. ожидается рост солнечной генерации на 17% плюс рост ветроэнергии на 14% в последующие годы. Ночные провалы СЭС и снижение выработки ВЭС в безветренные дни можно скомпенсировать энергонакопителями (спасибо Илону Маску!) и, к примеру, штат Нью-Йорк ставит целью довести емкость energy storage до 3000 МВ к 2030 году. Власти Калифорнии, Массачусетса, Нью-Джерси и нескольких иных штатов также озаботились этим.

Калифорния - как известно каждому, это самый передовой штат Америки! И не только потому, что там Голливуд - там есть еще и Кремниевая долина. Обратите внимание, кстати, не силиконовая (это средство для подкачки дамских бюстов), а именно кремниевая. Сей минерал давно является основой современной электроники. Так вот, газ там уже с 2016 производит более половины электроэнергии, но власти не слишком этим довольны. И намерены заменить его возобновляемыми источниками. На днях компания Southern California Edison озвучила планы построить накопители на 195 МВ - для замены газовых "пиковых" станций мощностью 262 МВ. Мало того, Лос-Анджелес решил заглушить три газовых электростанции на побережье в течение десяти лет - их выработку компенсируют источники чистой энергии.

В целом Калифорния намерена в ближайшие годы отказаться от 1380 МВ газовой электроэнергии в текущем году (впечатляет!) и еще от 4600 МВ в 2020-м - еще более впечатляет!

Или взять не столь продвинутую Аризону: в начале текущего года ее власти ввели мораторий на строительство новых газовых электростанций. И приняли план модернизации энергетики, предусматривающий доведение доли чистой и атомной энергии до 80% к 2050 году. Он включает доведение емкости накопителей до 3 гигаватт к 2030-му, что устранит необходимость в газовых станциях для покрытия пиковых нагрузок.

Как видите, мы живем в быстро меняющемся мире и Конфуций в данном случае неправ со своим предостережением: "Не дай вам бог жить в эпоху перемен!" Идущие перемены - во благо. Для справки: чистая энергетика США дает уже 14% общей генерации - это около половины генерации России. Так что при случае передайте пламенный привет Путину!