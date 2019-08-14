В поиске оплеухи,

ЭПИЦЕНТР

Соблазн велик погрузиться в философствования по поводу понятия "гамбургского счёта" - от легенд до почти вековой давности рассказа Виктора Шкловского. Но мой немудрёный текст читается в интернете, и желающий освежить в своей памяти упомянутое понятие без труда, как говорят сейчас, может погуглить и узнать досконально всё об этом не хуже, чем я могу рассказать. В общем, это значит расставить всё по полочкам, оценить без накруток и джинсы, профессионально, по справедливости.

Рука Гамбурга сурова и неотвратима. Каждому находится достойное место. При любом знаке - плюсе или минусе. Почти как на обложках "Time" - Человек года, где можно было увидеть и Гитлера, и Горбачёва, и Сталина, и сегодняшнего президента РФ Путина...

"Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата..."

В последнее время применительно к московским событиям хотелось бы услышать приговор грозного суда. Проправительственная российская пресса во всём своём многообразии говорит-пишет с упоением на уровне воспевания воинских подвигов о чёрном деле насилия над людьми, желающими высказать своё мнение.

Можно попытаться присмотреться к разным сторонам медалей: лицо и изнанка - на подъёме или жёстком спуске. Привлекательно сопоставить коротенькую колонку достойных, вознесённых на пьедестал после забвения, и фолиант ушедших в небытиё некогда оглушительно звучавших имен. Представляю, как эффектно выглядело бы сопоставление этих списков на примере советской литературы...

У судьбы особые привилегии. Раньше или позже она настигнет тех, кто громогласно охмуряет слабых и зависимых. Мифологический Гамбург готов дать безапелляционную оценку и Вл. Соловьёву, и Дм. Киселёву. Не оставит он без клейма и других специалистов российских talk-shows. В каждой отрасли, будь то литература или живопись, экономика или государственное управление, есть достойные кандидаты, чтобы скостить с их гамбургского счёта присвоенные балы.

Когда называются эти имена, вряд ли кто-либо может отнести их к простофилям, не знающим, что творят. Они, как представляется, напролом идут к достижению понимаемых ими задач. Методы - с расчётом на уровень того зрителя, который пристёгнут к экранам подобных программ. Они как бы "обделывают дельце" и не без блеска.

Когда-то не на жизнь, а на смерть велись дискуссии о понятии прекрасного. Одним из определений было, что главное качество, определяющее такую категорию, это выдающийся уровень - что-то необыкновенное. Недаром гегельянцы считали, что безобразное должно быть введено в эстетику не только как антитеза прекрасного, но и как равнозначное и равновесное ему понятие. Совсем не обязательно достоинство, может быть и выдающийся недостаток.

Если по гамбургскому счёту рассматривать два экстремума: максимум и минимум - тот минимум, который является пределом падения, - то и у Киселева, и у Соловьева есть отличные шансы быть призёрами, ибо ниже упасть мало кому дано. Этакие обращающие на себя внимание "экстремалы". (У скунсов тоже есть выдающееся свойство.)

Далеко не всегда разгон рейтинга создаётся ломовыми усилиями акторов. Зачастую на это работают многие другие. Можно говорить о любой агитационной кампании, когда величие и значимость улетучивается сразу после окончания предлога. В российских условиях можно, конечно, отметить почти вековой феномен раздувания рейтинга "первого" лица, скромно именуемое культом личности. Такое впечатление. что для этого явления можно назвать начало, но нельзя назвать конца: как смена маски, меняется только имя, поток славословия глашатаев и "славоделия" прославляемого продолжает существовать.

О, эти медные трубы... Прославляемое лицо может снисходительно защититься от негласно заказанного славословия. Но подопечная масса оглушающие и всепроникающие звуки невольно "складирует" в своём сознании и привыкает к ним, как части жизни. Порой самим начинает хотеться присоединиться к такому духовому оркестру. Строгое клеймо гамбургского счёта настигает каждого из таких дутых героев в момент ухода со сцены. Звуки труб и аплодисментов замещаются свистком выходящего воздуха из раздутого шара.

Гамбургский счёт потенциально довлеет над каждым из нас. Стоит только задуматься, приглядеться к самим себе. Будучи чуждыми мании величия, порой хочется представить оценку своих поступков со стороны, по этакому "карманному" гамбургскому счёту. "Героев", больших и малых, настигает достойная судьба. Коснёмся совсем не великих. Например, судьбы мало заметной журналистки. Отталкиваясь от простого, житейского, того, что можно встретить во множестве самых разных коллективов. В капле воды отражается целый мир.

Невольно, когда говорим о маленьких и мало достойных, оказывается налёт сплетни, но, положа руку на сердце, разве это не традиционная завлекалочка для желания одолеть пару страниц чужого текста?! К тому же в истории эпизодических фигур принцип гамбургского счёта проявляется особенно чётко. От летящего в небо полного шара - до ветром несомой сдувшейся оболочки...

Представим такую история. Маленькая, непритязательная практикантка, по облику и манерам прямо готовая кандидатка на роль деревенской девчушки, попадает в условия политики наибольшего благоприятствования в редакции московского СМИ. Назовём ли мы её Олесей Курицыной из Тмутаракани или Лесей Рябцевой из Москвы - никакого значения не имеет. Вероятно, судьба не обделила девчушку, даже не одолевшую университетскую программу, недюжинной приспособляемостью.

Давний герой классического "Горя от ума" освоил простой режим приспособления

"угождать всем людям без изъятья;

Хозяину, где доведется жить,

Начальнику, с кем буду я служить,

Слуге его, который чистит платья,

Швейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была."

Это не единственный способ создания собственных хорОм в чужом царстве. Место под солнцем в наши дни может расширяться не только вкрадчивостью от Молчалина, но и соблазнительностью и мастерством не мелочного прислуживания по делу и без такового. Быть нужным человеком в любое время дня и ночи - естественно, в некотором обобщённом смысле.

Представьте себе эту пигалицу (совсем без отрицательной коннотации - этакая небольшая залётная птичка) в роли ведущей передачи на одной из самых популярных радиостанций Москвы. Она вдруг сообщает "городу и миру", что население великой России составляет 8 млн человек. Растерянный интервьюируемый удивлённо останавливает ведущую встречным вопросом, о чём это. Нимало не смутившись ведущая отвечает: "8 миллионов в стране людей, говорю. В России, я про Россию говорю. У меня проблемы с цифрами, я гуманитарий". Каков уровень?..

С такой же убеждённостью в своём могуществе она рассказывала о том, что в редакции её окружают недоумки, что она ногой в любое время открывает дверь в кабинет главного редактора, учит его уму-разуму - от заказа билетов, до основ пользования интернетом, сопровождает не юного главного редактора в самых привлекательных заграничных командировках. Этакий соблазнительный путь наверх. Но, по мнению журналистки, совсем не достаточный для её качеств.

На вкус, на цвет товарищей нет. Женские чары очень субъективны и могут совершенно не ограничиваться умственными способностями, классическими пропорциями и чертами лица.

Уже после ухода из под доброжелательного крылышка то ли Эха, то ли некоторых шефов этого эха оказалось, что девчушка заботилась не только о достоинствах своего небогатого языка, но и более успешно рассматривала свои потенциальные возможности. Как зашпаклёванный холст не позволяет оценить появившееся впоследствии произведение художника, так порой белёсая кожа не может раскрыть скрытую суть. Пигмалион должен прикоснуться к Галатее, чтобы создать истинный образ. Трудно не поразиться не столько результатом, сколько смелостью самоподачи на пути к Олимпу.

Модерн, чистый модерн. Прикоснуться к этой "неэвклидовой геометрии" тату - голова может кругом пойти даже у самого стойкого, у самого главного... Не будем задаваться вопросами, что и для чего бывает достаточным.

Наконец, растоптав и поправ всё свое окружение, она отправляется покорять мир с надеждой создать своё агентство СМИ. И тут - облом: проходят месяцы и годы, и трудно на всеядном поле интернета заприметить эту самонадеянную звёздочку. Она эпизодически появляется в небольшой программе одной с не косметическим душком редакции. Ужас Леси Рябцевой совсем не забыт. Ныне - новое поприще рекламы - кандидат в депутаты московской думы. Ей голоса поддержки поднесены, она совсем не в загоне.

Гамбург ждёт на свой суд не только мышку Рябцеву. Можно, конечно, подобно божеству одним махом доставать из морской глубины старинные амфоры или, махая неторопливо клюшкой, невзначай забивать десяток шайб в ворота прячущегося от шайбы голкипера. Но очень трудно на жизненном пути обойти итог по гамбургскому счёту. Если не по Сеньке шапка, найдётся в какой-то момент мальчик и пригвоздит растерянно: "А король-то голый!.."

Такова уж судьба, от которой трудно уйти - по казалось бы эфемерному гамбургскому счёту. Несть числа, присосавшимся к неправде...

P.S. Да, уже много лет с мифическим гамбургским счётом в науке может конкурировать анти-Нобелевская премия за самое бессмысленное исследование года. В русскоязычном звучании её кличут "Шнобелевская премия". Исходно - по-английски "Ig Nobel Prize" - созвучное "ignoble" - постыдный. Ежегодно не по своей воле на это клеймо есть, увы, немало претендентов.

Nobel or ignoble - в этом промежутке, пожалуй, весь диапазон веса человека. От великого - до смешного…

Заметим, что мы сконцентрировались на оборотной стороне "гамбургской медали". Но у неё есть лицевая сторона признания заслуг. Эта сторона рассматривается по преимуществу в некрологах.