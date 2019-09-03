Кладоискатели

ТАЙНОЕ ЯВНО

ЧТО УПАЛО - ТО ПРОПАЛО

Как ни странно, практически каждый сталкивается со спрятанными ценностями. В детстве мальчишки, прочитав "Остров сокровищ", бросаются на поиски кладов, самостоятельно составляя "пиратские" карты, и мечтая о захватывающих приключениях. А девочки тем временем прячут под стекло блестящие фантики и делятся друг с другом сведениями о местах захоронения этих тайников. Конечно, для каждого конкретного человека такие клады представляют определенную ценность. Но что такое настоящие сокровища?

Если вы нашли на улице кошелек с деньгами, то это просто находка. А клад - это зарытое в землю, замурованное в стену или затопленное много лет назад имущество. Так принято считать. Однако клады далеко не всегда состоят из золотых или серебряных монет, драгоценных камней, украшение или посуды. Для историков и археологов предметы из керамики, железа или бронзы могут иметь несравненно большую ценность, если они помогают пролить свет на прошлое. Так что ценность клада не всегда определяется его стоимостью. Это может быть и редкая бронзовая монета, и старинная рукопись, и золотая корона, и серебряный подсвечник или фамильное столовое серебро, и браслет с самоцветами, и золотой слиток, и бронзовая пряжка времен викингов, и картина великого художника, и мешок с алмазами…

В числе пропавших числится знаменитая Янтарная комната. Стены этой комнаты-зала были облицованы сотворенным искусными умельцами панно из разноцветного янтаря. То был подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I российскому императору Петру I. Кроме того, в комнате хранилась уникальная коллекция русских изделий из янтаря, представляющая огромную художественную ценность. По одной из версий в 1941 году гитлеровцы тщательно упаковали панно и другие сокровища и вывезли в город Кенигсберг. Там Янтарную комнату смонтировали на верхнем этаже одного из старинных замков и даже открыли ля публичного осмотра. Ближе к концу войны панно вновь упаковали и убрали в подвалы замка. А когда стало очевидным, что советские войска вот-вот подойдут Кенигсберг, был отдан приказ спрятать Янтарную комнату в надежном месте. Все исполнители приказа бесследно исчезли. Только Эрих Кох, бывший гауляйтер - глава фашистской организации Восточной Пруссии, показал, что сокровище было спрятано в подземелье церкви в районе Понарт. Позже выяснилось, что такой церкви никогда не существовало. Поиски стали вести в подвалах старинной пивоварни, но и они окончились безрезультатно. И хотя не так давно Янтарная комната была полностью воспроизведена и открыта для туристов, судьба оригинальной комнаты остается загадкой по сей день.

А бывают клады пиратские - это награбленное и зарытое на необитаемом берегу золото. Сокровищами считаются золотые слитки и монеты, которые должны были пересечь океаны на борту кораблей, но затонули вместе с ними. Одно только Средиземное море хранит останки более 100 тысяч кораблей всех эпох. У берегов Африки погибло более 500 галеонов. Пропавшими сокровищами считают и оставшиеся неразработанными золотые и алмазные копи. Ну и, конечно, кладами называют спрятанные по разным причинам семейные драгоценности.

"Тот кумир - телец златой"

На земле очень мало месторождений золота и серебра. Ученые подсчитали, что содержание золота составляет в недрах лишь около 0.005 г на тонну породы. Но вот почти шесть тысяч лет люди не устают за ним охотиться. Чтобы завладеть драгоценным металлом, не гнушаются никакими средствами: затевают войны, уничтожают целые государства, грабят и опустошают города и страны. Существует предание о несметных сокровищах царя вестготов Алариха (370-410), захороненных якобы вместе с ним в могиле. По легенде, вестготы перегородили плотиной одну из рек на территории современной Италии, и на обнажившимся дне похоронили своего владыку вместе с его сокровищами. После этого плотину разрушили, вода хлынула обратно, так что захоронение оказалось затопленным.

И по сей день большинство легенд окутано завесой тайны, и лишь случай может помочь приоткрыть ее. Где-то припрятаны ларцы и сундуки, набитые драгоценными камнями, жемчугом, золотыми дублонами чеканки старинных торговых городов. Посвященные Луне серебряные статуи правителей инков имели: золотую цепь последнего их царя Атауальпы (1500 - 1533) длиной в 350 шагов, со звеньями толщиной в руку, весившую столько, что поднять ее могли не меньше 200 человек. 20 запряженных волами повозок, груженных слоновой костью и коробами с алмазами - собственностью вождя африканского племени матабеле Лобенгулы - и поныне не обнаружены, как и легендарные копи библейского царя Соломона в сказочной стране Офир, которая, по предположению современных ученых, находилась на территории современной Саудовской Аравии. Американские геологи предполагают, что речь идет о руднике Махд-ад-Дахаб.

До сих пор не удалось отыскать могилу правителя монголов Чингисхана (1155-1227), похороненного вместе со своим бесчисленным богатством посреди бескрайней степи. А чтоба скрыть малейшие следы могилы, через степь прогнали табун в 10 тысяч лошадей. В самом большом высокогорном озере мира Титикака инки когда-то затопили массу драгоценностей, принесенных в жертву богам. В лесу над горой в форме собачьей головы, где-то в джунглях современного африканского государства Зимбабве, находится исчезнувший город Мономотапа с золотыми сокровищами царя, с которым в начале 16 века торговали португальцы, захватившие Мозамбик. Не найдены сокровища Наполеона, и этот список еще не закончен.

Бесчисленные сокровища еще предстоит найти почти на всех континентах и на дне всех морей и океанов. Клад - желанная находка любого. Найти клад можно совершенно случайно. Речь о так называемых "золотых и серебряных" дождях, когда старинные монеты или драгоценности падают с неба. Возможная причина - сильные ураганы и смерчи. Ветер разметает землю или выворачивает дерево, у корней которого зарыт клад, а смерч поднимает его в воздух. Когда же стихает - монеты падают на землю. 17 июля 1940 года такой дождь выпал у села Мещеры Горьковской области. Тогда с неба падали золотые и серебряные монеты времен Ивана Грозного. А в ноябре 1956 года в английском городе Хэнхеме шел дождь из монет достоинством 1 и 0.5 пенса. Но подобное происходит редко, поэтому желающим найти клад вряд ли стоит ожидать такого случая.

Троя и Приам

Ошеломляющие находки случались во все времена и во всех частях света. Легендарная Троя. Невероятные события, до конца прошлого века считавшиеся гениальным вымыслом греческого поэта Гомера, будоражили воображение многих людей. Отыскать Трою Гомера и представить на всеобщее обозрение "сокровища царя Приама" удалось Генриху Шлиману (1822-1890)- талантливому дельцу, который под конец жизни стал археологом ради осуществления мечты своего детства - найти древнюю Трою. В 1870 году он приехал на Ионические острова и женился там на гречанке Софье, которая затем принимала непосредственное участие в раскопках. Почти три года, с 1871 по 1873, велись работы, Шлиману много раз приходилось улаживать конфликты с властями, которые всячески препятствовали раскопкам. Но удача сопутствовала ему, он наткнулся на остатки крепостной стены города и был уверен, что это поселение на глубине 17 метров и есть Троя. К сожалению, находка обернулась для археолога трагедией. Как у любого человека, одержимого какой-либо идеей, у него не было терпения. На планомерные раскопки Трои ушли бы многие годы. А Шлиману хотелось увидеть весь город немедленно. В спешке он снес город и несколько поселений, лежавших под ним. Об этом сожалел до конца своих дней, а ученый мир так и не простил ему этой роковой ошибки.

В июне 1873 года, когда работы уже почти были завершены, один из рабочих наткнулся на какой-то предмет. Шлиман тотчас отпустил землекопов, а сам вдвоем с Софьей извлек и перетащил все найденное к себе в сарай, тщательно спрятав от посторонних глаз. Среди обнаруженного были: золотой кубок в форме ладьи, флакон из золота, медный котел, чаша и кубок из серебра, медные топоры и кинжалы, золотые ожерелья, диадемы, браслеты, серьги… Этот клад Шлиман назвал "Сокровища Приама". "Можно предположить, - писал Шлиман в дневнике,- что кто-то из семьи Приама в спешке уложил сокровища в ларь, так и не успев вынуть из него ключ, и пытался их унести, но погиб на крепостной стене от рук врага или был застигнут пожаром. Брошенный им ларь был сразу погребен под стоявшей неподалеку дворцовой постройкой и занесен пеплом". Позже, после смерти Шлимана, ученые доказали, что "Сокровища Приама" не имели к Приаму никакого отношения - они принадлежали другому царю, жившему на тысячу лет раньше.

СОКРОВИЩА ДВУХ ОСТРОВОВ

Наверное, не всем известно, что Льюис Стивенсон описал клад реально существующий. Спрятанный на острове Кокос у берегов Коста-Рики. Этот маленький остров (6,5 км в длину, 3,2 км в ширину) уже полтора века привлекает внимание кладоискателей всего мира. По приблизительным подсчетам на нем уже побывало свыше 500 экспедиций, участники которых вложили в поиски сокровища миллионные состояния. Сотни людей погибли - а сокровища так и н найдены до сих пор. Что же хранит в себе этот таинственный остров? С момента его открытия в 1526 году на нем можно было обнаружить разве что кокосовые пальмы, благодаря которым остров и заслужил свое название. В 18 веке торговые корабли заходили на остров, чтобы пополнить запасы дров, пресной воды и, конечно, кокосов. Однако среди любителей кокосов были не только купцы, но и пираты. Их на материке не очень-то жаловали. Поэтому и решили пираты обосноваться на Кокосе. С тех пор история острова покрыта тайнами, загадками и легендами. Такие знаменитые в пиратских кругах личности, как Эдвард Дэвис, Вильям Дампир, а по некоторым сведениям даже капитан Кидд, выгружали на острове награбленное золото и прятали его.

Осенью 1820 года на испанских колонизаторов наступали с юга войска освободителя Аргентины, Чили и Перу генерала Хосе Сан-Мартина. С севера столица Перу была отрезана от испанских владений войсками Симона Боливара. Поэтому вице-король Перу Хоакин Песуэла решил переправить государственные богатства в Панаму. План благородный, но дерзкий. По версии испанцев, современная оценка перуанской казны достигает 10 миллионов песо, англичане оценивают ее в 30 миллионов фунтов стерлингов. Легенда говорит о том, что среди этих драгоценностей есть отлитая статуя Богоматери, высотой больше человеческого роста, весом около 390 кг, усыпанная драгоценными камнями, из которых самые замечательные - четыре изумруда размером с куриное яйцо и шесть еще более крупных топазов. Статую украшают четыре золотых креста с большими алмазами. Рассказывают и об инкрустированном самоцветами сундуке с золотой церковной утварью, о сундуке весом 60 кг с золотыми футлярами для хранения церковных реликвий, причем футляры усыпаны 624 топазами, сердоликами, изумрудами и 12 алмазами. А сам сундук выкован из серебра и украшен 860 рубинами с 4 тысячами испанских золотых дублонов, 5 тысячами мексиканских монет, 14 мечами и 64 кинжалами, а в самом сундуке - несметные богатства.

Что бы ни было среди этих ценностей, их скрытно погрузили в трюм одного из пяти стоявших в Кальяо галеонов под названием "Релампага". У входа в Панамский залив кораблям преградил дорогу бриг пирата Грэхема, более известного под кличкой Бенито Бонито.. Грэхем, как и Дампир, некогда служил в королевском флоте. Он был командиром брига "Девоншир" и даже отличился в Трафальгарском сражении. Но со смертью адмирала Нельсона заслуги героев перестали ценить по достоинству, и командир Грэхем превратился в пирата. Еще одну кличку - Кровавый Клинок - бывший герой "заслужил" своими злодеяниями. Пиратская интуиция не подвела - из всех галеонов корсары Бонито выбрали "Релампага" и в абордажной схватке овладели им. Какой же приятный сюрприз ждал их в трюме! Пираты повели судно к острову Кокос. Там. На берегу бухты Уэйфер, в подземной пещере, Бонито спрятал ценности. Вскоре два английских брига настигли пиратское судно у берегов Коста-Рики. Александр Грэхем был казнен и унес тайну клада с собой в могилу.

Суеверные люди говорят, что золото пиратов проклято. Возможно, этим неудачливые кладоискатели пытаются оправдать безрезультатные поиски. Так, летом 1962 года на остров Кокос высадилась группа кладоискателей из Франции. Среди них были: спелеолог Роббер Верн, журналист Жан Портелл и писатель Клод Шарлье. Они широко разрекламировали свои планы поисков пиратского золота, рассчитывая на то, что даже если сокровищ не будет, расходы окупятся гонорарами за напечатанную о приключениях книгу, а также теле- и радиопередачи. Но поделиться своими историями с почтенной публикой им так и не довелось. В момент, когда искатели осматривали выходящий в море грот в бухте Чатам, неожиданно заглох мотор лодки. Весла лежал на дне лодки, придавленные палаткой. Набежавшая волна опрокинула лодку… Журналист и писатель утонули, а Верна выбросило на скалы. Только через два месяца случайное судно сняло его с острова.

Корабли, моря, приключения...