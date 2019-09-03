Школа жизни от президента

ОСТРЫЙ УГОЛ

Жизнь учит жизни. Возможно, это труизм. Но мне кажется, что каждый шаг что-то вносит в наше представление о жизни. Мы делаем эти шаги: как бы первый класс, второй, третий... Высшая школа... Большая проблема в ориентации с образцами: с кого брать пример, за кем идти. Как писал Маяковский: "Делай её с товарища..." Вот тут некоторая заминка: далеко не всегда рекомендация какого-либо классика достойна внимания. С этих позиций хочется пристально (и даже придирчиво) приглядеться к российскому президенту, к его путям познания жизни.

Хочу набраться опыта от президента. Вы можете смеяться, но я хочу всё знать, я хочу всё уметь, я хочу всё видеть, я хочу всё иметь. Да мало ли, что я ещё хочу... А главное, я хочу, чтобы не было предела моим хотелкам. Не как у халифа на час, а капитально: отныне и до гробовой доски. Чтоб подобно сказке Пушкина, быть властелином земным и морским, и чтобы вся чужая рать была на посылках. Соблазнительный властный посыл.

Как там говорится: "Сказка - ложь, да в ней намёк..." Вы скажете, что я маразматик и дебил. Нет у вас реальности оценок: я хочу быть похожим на президента. Не с небес же он, а как бы от сохи. Чем мы хуже? Может быть, не любой страны, но одной - большой и мощной!

С детства мне твердили: всему надо учиться. Но для хорошей школы нужны хорошие учителя. А главное - правильное направления школы познания и совершенствования. Здесь - то ли собака зарыта, то ли просто загвоздка. Сегодня меня осенило, что, не мудрствуя лукаво, можно извлечь жемчужину (страшно вспомнить из чего бывает) - из опыта самых совершенных, нынешних титанов. Титанов с опытом. Например, двадцать лет денно и нощно, как раб на галерах, орудующий направо и налево веслами. Иногда по воде, а порой по подвернувшимся головам. Опыт знатный, да и объект не хилый.

Это, нескромно говоря, попытка из личного опыта главного человека России дойти до общих оценок и собственных ощущений. Здесь трудно избежать субъективности: это моё восприятие, вот так это отражается для меня... Вы - другой человек, вы можете всё воспринимать иначе. Ваше право. Хотите - читайте с удовольствием, хотите с неприятием, хотите - не читайте. В интернете - полная свобода выбора.

На личном примере

Хочу сказать похвальное слово (не ждите кальки с привычного словосочетания в названии эпохального произведения Эразма Роттердамского) провозвестнику всего истинного и святого в сегодняшней России и на века вперёд. Непростое время наступает - двадцатилетняя годовщина, - так называемый, фарфоровый юбилей венчания господина Правителя на России. Нужно быть очень осторожными: с фарфором обращаться надо бережно - опасно прикасаться, разбить можно. Всё превратится в осколки, осколки разлетятся. Мало не покажется...

Юбиляр - молод душой, юбиляр в соку, всем на радость, всем в пример. Дорогой Владимир Владимирович Путин (не ошибся, всё необходимое перечислил? Это я вспомнил: Дорогой Леонид Ильич Брежнев. В каждом обращении. В течение многих лет. Пока Бог не назначил ему почесть другой жизни).

Путин учит познанию жизни на собственном примере. После спуска в прибрежье на дно Балтийского моря в батискафе, он подчеркнул, что "наши люди" работают везде - под землей, в воде и в воздухе. Необходимо понять цену того, чему они посвящают жизнь, уверен российский лидер. На земле много проблем, добавил он. Чтобы их все изучить, нужно и в воду опускаться и в небо подниматься.

Всё прояснилось в моих глазах. Ну как же править государством и народом, не вникнув в каждодневную жизнь простого человека? Того самого, кто каждый день встаёт утром, кормит - поит семью, работает, покупает продукты, готовит, смотрит телевизор, думает о деньгах на завтрашний день и ложится спать, чтобы с утра вновь крутиться в мельнице быта.

Попробуем всмотреться в методы познания Путиным образа жизни вверенного ему народа. Здесь можно даже не строить воздушные замки, а документально проследить за некоторыми демаршами президента.

Батискаф, истребитель, ракетоносец, дельтаплан - предводитель стерхов, самосвал на открытии моста, Лада по специально укатанной дороге, мотоцикл о трёх колёсах для участия в шоу... Вы чувствуете, как точно и представительно выбираются сферы познания народной жизни? Молодца! Нет пределов приближения к народу...

Есть, конечно, в России пианисты, есть певцы. Попробовать их работу - непременное условие президентских обязанностей и целей.

Чудится, что для показа себя у инструмента или с микрофоном на сцене нужно этому учиться, набивать шишки и получать "тумаки". Если это, конечно, не семейное застолье. Но всякие необходимые условия профессионализма это не для президента. А почему бы с такой же уверенностью не взять в руки скальпель и подойти к операционному столу? Есть ещё близлежащие перспективные цели...

А почему бы не сесть за руль самосвала или за штурвал истребителя, почему бы не поуправлять дельтапланом или батискафом? Почему бы без шлема не прокатиться на мотоцикле? Почему, почему, почему? "По кочану", - отвечают на это пацаны. А президент красноречиво молчит. Он же всё это делает во благо людей, смешно спотыкаться о какие-то ограничения.

Витаем в облаках

Полет Путина над горящими рязанскими лесами длился около получаса. За это время Бе-200 дважды осуществил набор воды в Оке и дважды сбросил воду на очаги лесных пожаров. Сообщалось, что таким образом Путин смог потушить два очага пожаров.

Ранее Владимир Путин уже садился за штурвал самолетов. Первый полет Путина прошел в 2000 году - находясь на месте второго пилота истребителя Су-27, он прилетел из Сочи в Грозный. Сообщалось, что некоторое время он сам управлял самолетом (кто разрешил?). В 2005 году Путин снова сел за штурвал самолета - это произошло при перелете с подмосковного аэродрома Чкаловский в Оленегорск на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран".

Не менее эффектно выглядел президент за штурвалом дельтаплана как предводитель клина стерхов.

Некоторые критики нашли в действиях Путина состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность", наказание - до семи лет лишения свободы). Но это лишь теория, на практике никаких санкций, естественно, не последовало, о чем весьма красноречиво говорит богатый путинский опыт безнаказанного отступления от правил и законов.

Живая природа - наше дело!

К спасению стерхов, естественно, приплюсовываются заботы об амурских тиграх и омуле на Байкале.

Путин выпустил на волю амурских тигров из приморского питомника. Событие века: представляется, что без счастливого участия президента обездвиженному тигру не видать свободы.

Выпущенный в природу президентом России Владимиром Путиным амурский тигр Борис нашел себе новую пару в Еврейской автономной области. Ну, впрямь, посажённый отец, тигр вдохновился таким благодетелем.

На Байкале президент принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. Контейнер с десятками тысяч мальков установили на деревянном пирсе. Глава государства сначала выпустил несколько рыб в озеро с помощью сачка, а затем остальных мальков, потянув за специальный рычаг на крышке контейнера.

Вы видите искорки и радость в глазах мальчика-президента, хлопаем все в ладошки. Сам Путин мальков выпустил в славное море, за рычажок дёрнул...

Славное море - священный Байкал,

Славный корабль - омулёвая бочка.

Спускаемся во владения Нептуна

Год за годом археологи проводят экспедиции на Таманском полуострове в районе древнего города Фанагория. Путин во время посещения археологов совершил в гидрокостюме погружение с аквалангом на дно Таманского залива. На глубине двух метров он обнаружил амфоры 6-8 веков н.э. О чудо, сразу и в левой руке, и в правой руке оказались две древние амфоры, чистенькие, как бы веками зачищенные водой от ракушек и наносов. Путин продемонстрировал своему журналистскому пулу эти амфоры, которые были частично разбиты. По словам Путина, благо прозрачность воды в Таманском заливе сегодня была хорошая, это позволило обнаружить амфоры. "Руководитель археологической экспедиции сказал, что это VI век нашей эры. Когда в порту разгружались суда, амфоры часто бились и их выбрасывали за борт". (Надо бы было в этот момент произвести переучёт фондов местного археологического музея).

Побеждаем на земле

"Пришёл, увидел, победил" - свершение дел на общении с народом и для народа. Этак вразвалочку, не забывая о собственном удовольствии и отдохновении.

Во время рыбалки на озере Токпак-Холь в отдаленном районе Тувы Путин на блесну поймал 21-килограммовую щуку. Блаженная гордость звучит в рассказе: "Я поймал такую щуку, потому что там почти людей-то нет, то есть не почти, там нет людей. Ближайшее жилье за 300 километров от этого озера, озеро высокогорное - на высоте 1700 метров, там нет никого, кто вылавливал бы эту рыбу-то… - (Воистину, чем не место для знакомства с жизнью людей?!) - Там внутри у нее оказалась еще рыбёха, внутри щуки, граммов на 250 или на 300", - сказал глава государства. "Поэтому, я думаю, она такая тяжелая оказалась. Тащил я ее три минуты, это всё зафиксировано. Я, честно говоря, был такой, ну, никакой рыбак. Но после этого я, пожалуй, займусь рыбалкой по-серьёзному, мне понравилось", - добавил президент. (Ах, как мило звучит детский голосок! Дитя малое. А вы о нём - "Президент"...)

Скромничает президент. Егерь из не слабого сопровождения говорит, что такого улова не видел: "Путин поймал щуку. Щука была огромной, тянул он ее более 30 минут".

Обладатель чёрного пояса (не какой-нибудь муданся), а по совместительству президент страны, выходит на татами в Японии с достойной соперницей - с девочкой 10 лет. Не правда ли, очень спортивно выглядят участники поединка?.. Но шестой дан это ещё не потолок, Путину уже присвоены как наставнику и седьмой, и восьмой, и девятый даны.

А если к такому спортивному параду добавить успехи Путина в ночной хоккейной лиге - этак по десятку очков в подсчете "гол плюс пас" за матч, куда там исторический Грецки, - то о перспективах спортивной славы президента заботиться не приходится. Ну, как без хоккея: народ же играет в хоккей!

Нет, нет, нет. В званиях, поясах и борцовских данах не всё от приблудного. Спортивные успехи отличали молодого паренька. Но время идёт, и в нынешние годы не выходит зачёта по Гамбургскому счёту. Падает былой колосс после броска десятилетней девчушки. А как оценить угасание после двадцати лет государственного правления? Где тот андерсеновский мальчик или тут достаточно приглядеться к японской девочке?

Вы думаете о реальном президенте. Но я хочу построить идеальный образец оптимального правителя. Всё для народа. Истоки всего - в народе. Работать, как народ. Жить, как народ. Отдыхать, как народ. Зарабатывать, как народ. Даже ездить, как народ: на желтой попеременно меняемой "Ладе" с автомастерской на колесах в хвосте, этаким цугом...

В былые времена какие-то Генеральные показывали всему миру кузькину мать. Ныне все звучит проще: замочим в сортире, покаяться не успеют. Учись, народ, раззудись плечо, размахнись рука...

Нам нет преград ни в море, ни на суше,

Нам не страшны, ни льды, ни облака.

Посудачим - немного зоильства. Или стучу в открытую дверь

Был у меня приятель. Волей своего сына стал он дедом. Не старым, без седой бороды. Когда внуку стало 5-6 лет, начал он его учить играть в шахматы. Не активно, исподтишка. Но больше всего он любил радость внука, когда тот "выигрывал". Парнишка прыгал, хлопал в ладоши и говорил: "Ну, что же, деда, ты никак не научишься в шахматы играть. Давай я тебя научу".

С какой стати мне вспомнилась эта зарисовка? К какому ребёнку это имеет отношение? Ведь у меня перед глазами совсем не детских лет человек - мощный торс, лихие замашки, крепкий язык, - да и при власти над нехилыми пространствами и людьми. Но в восприятии жизни и событий, уж извините моё больное воображение, возникли некоторые ассоциации...

Когда я вижу отчёты об очередных технических достижениях президента, мне видится -

маленький мальчик. "Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало". Чтобы дитя не расстраивалось, взрослые как бы справедливо подыгрывают ребёнку: смотри, опять выиграл!

Этакий засидевшийся в младенчестве седовласый покоритель всяких вершин. Большое дитя не плачет. Игрушек и забав - на каждый вздох. Как символ всех достижений - этакая фантазия, не злая фотожаба -

Красавчик!

В бравурном звучании труб и фанфар бывают голоски "тоньше писка". После полета ВВП на дельтаплане со стерхами блоггеры разразились шуткой, что "ребёнка Кабаевой принес аист, обученный тому лично Путиным". В минуты просветления Путину даже приходит на ум, что животных к его приезду специально ловили и готовили при помощи седативных средств, а пресловутые амфоры заранее подложили на дно Таманского залива в месте его заныривания. Но это понять могут только участники тихих междусобойчиков, да и то - через долгое время после "эпохальных событий". Так, наедине с известной журналисткой Путин признался, что "все начали кричать, что я, как мудак, достал подложенные амфоры. Ну, конечно, они были подложены!" (А теперь посмотрите, что об этом было в многоголосье российских СМИ).

Как-то непривычно звучат откровения. Мы за долгие годы так привыкли к модификациям традиционного "Нас там не было", что в нормальное "да" от человека "нет" кажется неправдоподобным. Музей Рублёва, на сайте которого появились эти сообщения, не опроверг их.

Тигрица, на которую Путин надевал ошейник с датчиком, была взята из Хабаровского зоопарка. А когда Путин должен был надеть ошейник на белого медведя, этого зверя поймали заранее и держали под воздействием сильных седативных средств несколько дней до его приезда. С самкой амурского тигра президент общался недолго: под камеры надел ошейник с навигатором. В итоге процедура стоила жизни животному, занесенному в Красную книгу.

Во время удивительной аудиенции у Путина известная журналистка Маша Гессен сказала: "К сожалению, в нашей стране все так устроено, что если речь идет о вашем личном участии (в защите природы), то оно становится главным, а природа должна подстраиваться". Не проста участь и природы и народа при соприкосновении с президентом...

Но что в сухом остатке? Этакое безостановочное движение с не радующим результатом...

Замечательный принцип предводителя - знать свой народ, на собственной шкуре испытывать будничные заботы людей. За много лет - много освоено. Всё даже не перехвалишь - такой большой перечень. Но ещё не постигнуто всё, с чем встречается народ... То тут, то там зияют неизведанные провалы.

Вспомнился анекдот. Человек что-то ищет под фонарем. Прохожий спрашивает:

- Что вы тут делаете?

- Ключи от квартиры ищу.

- А где потерял?

- В парке.

- А зачем здесь ищешь

- Тут светло, а там темно...

Чудится, что знакомство с народом строится по подобному принципу: это приятно и благостно. А другое - обременительно и черно.

Представим себе деревеньку. На козлах повозки с невзрачной и попахивающей бочкой человек в прорезиненном костюме. Едет на дело, не для прогулки и отдыха...

По статистике десятки миллионов россиян - больше четверти населения - по всей необъятной стране пользуются туалетами, которые системы смыва и постоянной канализации обходят стороной. Говоря простовато, туалеты типа "очко". Соответственно, необходимо много-много специалистов, которых в былые времена звали золотарями. Их на порядки больше, чем специалистов по подводным исследованиям. Нынешний "знаток наук" и быта почему-то не счёл нужным управлять соответствующей не свежо пахнущей бочкой, а мягко расположился в батискафе.

Не охватить взором и разумом множество обыденных дел подавляющей массы людей, из которых жестом фокусника Путин извлекает жемчужины. А как бы было выразительно и полезно руководителю узнать с тем же проникновением особенности быта и труда таких работников!

А как насчёт женской доли? Сексизм какой-то. Как бы эту долю понять - это же объединяет более половины населения. И не впрягшийся в ярмо президент (простите за перебор), 75 млн человек одним махом обижает президент. Не знакомится с неяркими преимущественно "женскими" профессиями. Много миллионов человек одним махом обходит президент.

Сколько фильмов о горняцкой жизни появлялось в советский период. Выдают на-гора двойные нормы. С этого началась эпоха стахановского движения. Чумазые, улыбающиеся, довольные появляются горняки из подземной глубины, размазывая по лицу угольную пыль. Вероятно, там пройдёт следующий отпуск Путина от галерной президентской работы.

Хватать вершки - это особая профессия. Она особенно удачлива, когда вокруг хор прихлебал: ты самый-самый-самый. Когда-то в истории этой страны был мрачный образец подобного - культ одного великого, живущего даже после смерти. Пример пути в не загробном мире не трудно найти: смотрите программы российского ТВ - Путин вчера, Путин сегодня, Путин, конечно, и завтра...

А может, просто не очень надёжный путь знакомиться с жизнью страны по детски привлекательным кукольным представлениям. А сколько страху терпят организаторы каждого из таких как бы бытовых финтов президента? А сколько стоят эти президентские забавы?

Сошлюсь на один пример. На истребителе можно подняться в небо просто для щекотания нервов. Не управлять, - кто ж даст, - а просто недолго побарражировать в пространстве. Денежку плати по объявлению: полет на истребителе МИГ 29 - купить в подарок за 600.000 рублей. Это скромно, не для президентских условий. Сколько ж этак двумя пальчиками из карманов налогоплательщиков щипанули рубликов для путинского удовольствия?

Пускание пыли в глаза и онанистический поиск удовольствий - небольшая сторона купающегося во всевластии предводителя. Клинический случай. Что же делать народу на необъятных просторах, на которых становится всё трудней двигаться и дышать?

Повторно мне вспомнился внук моего друга. Он как-то, выслушав очередную сказку о стране, где всё, что пожелаешь, исполняется, сонно пробормотал: "Страна Мечтания". Мне показалось, что так и могла бы называться страна, где понимание жизни народа президентом страны замыкается в прогулках в изумрудных очках и чудодейственных поступках под фанфары придворного оркестра. "Мечтания"... - сказочно, а почему бы не помечтать? Рвануть в Мечтанию.

"Карету мне, карету"!