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КругозорСТРОФЫ
сентябрь '19
СТРОФЫ

...Эхо

Страсти по Борису в шести октавах

Леонид Буланов

Ушёл Борис Абрамович Кушнер (10 декабря 1941, Красноуральск) - советский и американский математик, поэт, эссеист. Профессор математики Питтсбургского университета. Многолетний автор "Кругозора". Глубоко соболезнуя его родным, публикуем стихотворную подборку Леонида Буланова.


Борис Кушнер

 

"Ужели взвешено уже
Всё Царство до последних унций?" 

/Борис Кушнер." Эхо эпохи."/

1.

... и День был дан. А дальше постепенно,
по мановенью Б-жьего пера,
укомплектованная Ойкумена
закручивалась в некую спираль.
Пусть День от Мендельсона до Шопена,
как эхо, приютившее пиар,
прямолинейным слышится. Но где-то -
всё на круги своя... по Кохелету.

2.

Элохим,  тлеют старые углИ,
и снова бродит призрак по Европе
хрустальной ночи. Только - призрак ли,
илИ одна из опьянённых копий ?
Каким бы именем его ни нарекли,
любым из отгремевших мизантропий,
эпоха - кохелетово клише.
Элохим, значит снова  - ЯД  ВАШЕМ ?

3.

Вольно религиям бежать контрастов,
духовный глянец наводя на грим,
схоластами сколоченная паства -
не разглядела скрытое внутри.
Навязанное Риму христианство
в конечном счёте погубило Рим.
Так Пётр и Павел заложили мину
под Рим, за Элию-Капиталину.

4.

Война во все века - не променад,
от кулака  и,  ныне,  до  смартфона,
война цивилизаций есть война
с передним краем на холмах Шомрона.
Давным давно посеяв семена,
"аллах акбар" выращивает кроны,
и топ-модель, в угоду типажу,
укромно примеряет паранджу.

5.

Который век своим писаньям предан
католик, лютеранин, гугенот,
и пятнышки кровавого навета
слились в одно кровавое пятно.
Такое вот беременное ретро!
И в двадцать первом будет мудрено
избавиться от этой панорамы.
Ужели это избранности шрамы ?

6.

Скрижали, не хорей где и не ямб,
преподнесли метафизичный пласт нам,
в которм дышит убиенный Храм.
Уму законы не всегда подвластны,
магнит, разрезанный напополам,
опять магнит, хранящий мощь контраста.
Как Эхо от ВетхоЗаветных  строк,
тысячелетний  этот  монолог.

Кохелет  (иврит) -Экклесиаст,  проповедник.

2013

***
"Я с Бахом небесно
свой  век доживу."
Борис Кушнер.

                           Строка, растущая  из  сора,
                           как "Ревизор" из держиморд,
                           сокрыв" O tempora, o mores!"
                           уложена в словесный хор,
                           звучащий словно а капелла.

                           Собой в гармонию  влитЫ
                           их ноты, чёрное на белом.
                           Кириллица или латынь,
                           берут друг друга на поруки,
                           как кастаньеты в болеро.

                          Так буквы прорастают в звуки,
                          и  лишь потом - наоборот.

2014

***

Борису Кушнеру

                          Ушло  Равеля  Болеро,
                           оттрепыхались  кастаньеты,
                           те,  что  с  Равелем  - тет-а-тет,  и
                           отсуетился  веерок.

                           Ушло  Равеля  Болеро,
                           где  каждый  такт,  ах,  легковерен,
                           туда,  где  Болеро  Равеля
                           интерпрерирует  перо.

                           Ушло  Равеля  Болеро,
                           так  исчезает  запах,  тая,
                           так  отделяет  запятая
                           деепричастный  оборот.

                            Ушло  Равеля  Болеро
                            туда,  где  ритмы  модуляций
                            как  отстучавшиеся  пальцы,
                            просвечивают  между  строк.

2017.

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