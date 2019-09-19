Мозг после смерти… оживили

НЕВЕРОЯТНОЕ

Именно так - в США, в Йельском университете исследователям удалось частично оживить мозг свиньи. Причём - через четыре часа после её смерти.

Помог в том новейший препарат BrainEx, схожий по своей структуре и составу с кровью. Было также использовано устройство, прокачивающее препарат через мозг и одновременно охлаждающее его.

Спустя четыре часа после смерти 32-х животных учёные подключили их извлеченные из черепов мозги к "системе искусственного жизнеобеспечения". И… мозги "прожили" еще шесть часов.

Что важно - исследователям удалось не только замедлить гибель клеток мозга, но и восстановить работу кровеносных сосудов и даже некоторую его активность.

Авторы сенсации рассчитывают, что новые данные будут полезны для исследований болезни Альцгеймера, в будущем аналоги BrainEx помогут людям справляться с последствиями тяжелых инсультов.

Насколько предположения справедливы - покажут новые опыты.