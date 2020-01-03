…Но вечно разуму гореть

Дмитрий Воробьевский (Россия) 11.01.2020 15:14 Добрый день! Большое спасибо за публикацию этих замечательных (в основном) стихов!



Если исходить из данного (завершающего) четверостишия --



-- "Недоучившийся опаснее невежи.

В обрывках знаний пользы меньше, чем вреда.

Так лошадь вскачь несётся по манежу,

Не прискакав в итоге никуда", --



-- то я, получается,, "опаснее невежи", поскольку в своё время и в техникуме, и в университете оказался именно "недоучившимся" (проучился там примерно по 2 года), да и в школе учился лишь 8 лет (экзамены за 10-летку сдал "экстерном")...



Возможно, по причине, так сказать, "недоучившести" и со стихосложением (или, возможно, стихоплётством) дела у меня обстоят, как говорится, неважно. Вот, например, не так давно в Канаде вышла моя "книга стихов" (на самом деле -- не книга, а всего лишь брошюрка), однако видел я её только на фотографии, а не в реальности. Причины этого описаны в моём недавнем прилагаемом, так сказать, "посте" -- http://samlib.ru/w/worobxewskij_d_g/binbin.shtml :



https://www.proza.ru/2019/10/19/1030 (моя публикация почти месячной давности на сайте "Проза.ру"):



ОСКВЕРНЕНИЕ "ВОЖДЁМ"



Здравствуйте! Увы, этот мой прилагаемый текст вроде бы не совсем соответствует названию данного сайта, поскольку содержит в себе не только как бы "прозу", но и как бы "поэзию". Впрочем, действительно ли моё рифмованное "творчество" является настоящей поэзией -- решать, конечно, не мне...



Возможно, кому-то из уважаемых читателей будет интересна эта слегка печальная история.



Чуть больше месяца назад -- точнее, 7-го сентября -- получил я электронное письмо, начинающееся так:



"Здравствуйте, Дмитрий!

Поздравляем Вас с изданием книги!

Ваша книга «Ещё одна ода вождю народа» опубликована, выставлена на нашем сайте, включена в каталоги издательства и продаётся здесь: http://www.lulu.com/shop/dmitriy-vorobyevskiy/eschyo-odna-oda-vozhdyu-naroda/paperback/product-24238261.html ...

Пожалуйста, сообщите, сколько книг Вы бы сами хотели заказать, и мы пришлем подробные инструкции, как это осуществить, предложим авторские постоянные скидки, скидки по акции и бонусы..."



Добавлю, что ещё 1-го августа мне пришло предыдущее электронное письмо по данному поводу, которое начиналось следующим образом:



"Здравствуйте, Дмитрий!

Обращается к Вам Борис Кригер – основатель издательства «Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.».

Наше издательство заинтересовано в талантливых поэтах и прозаиках, учёных, а также начинающих писателях. Нам интересны как классические труды, так и экспериментальные жанры, детские книги и научные монографии и изыскания.

Вот уже более 8 лет мы работаем с авторами, предлагаем и Вам бесплатно опубликовать сборник Ваших произведений..."



В ответ на это письмо я послал написанные на протяжении нескольких десятков лет около 75-ти своих стихотворений (от 8-ми до примерно 50-ти строчек в каждом) -- т.е. всего лишь на небольшую брошюру. Теперь каждый экземпляр этой брошюры вышеназванное издательство оценило в 20 долларов, что, на мой взгляд, увы, совершенно не соответствует ни покупательной способности жителей России (не говоря уж о моих личных финансовых возможностях), ни существующим ценам на российском, так сказать, книжном рынке.



Однако, главное -- даже не в этом, а в том, что название этой брошюры (взятое по названию одного из моих антипутинских стихотворений) -- "Ещё одна ода вождю народа" -- почему-то, так сказать, "сподвигло" представителей вышеназванного издательства на то, чтобы поместить на обложке данной брошюры портрет Сталина... Причём -- так сказать, парадный портрет, а не какой-нибудь карикатурный... Кстати, среди всех этих примерно 75-ти стихотворений есть лишь два, посвящённых эпохе сталинизма, и оба они -- естественно, резко антисталинские.



Возможно, в Канаде, где расположено это издательство, изображение сталинской физиономии вовсе не представляется оскорбительным для нормальных читателей, а является всего-лишь чем-то вроде портрета какого-нибудь Чингисхана -- тоже, конечно, кровавого злодея, однако жившего где-то очень далеко и очень давно. Однако, в России, где ещё живы многие тысячи пожилых людей, хорошо помнящих невообразимо кровавую сталинщину, портреты И.Сталина (кроме, разве что, сугубо карикатурных), -- на мой взгляд, ничуть не менее оскорбительны, чем изображения Адольфа Гитлера...



Хорошо хотя бы то, что я не брал на себя никаких обязательств перед этим издательством, заранее указав в своём письме, что по ряду причин не могу гарантировать, что выкуплю часть тиража этого сборника своих стихов (мне предлагали 50 экземпляров по "льготной цене")...



Чтобы было понятно, о каких стихах идёт речь, прилагаю их -- точно в том же виде, в том же порядке и с теми же пояснениями из интернет-публикаций, как они были посланы мной в вышеуказанное издательство.



Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post277028283/ (сборник 2013 года с дополнениями за 2018 г.):



ЕЩЁ ОДНА ОДА ВОЖДЮ НАРОДА

Вторник, 21 Мая 2013 г. 02:07



Здравствуйте!

Собрал я по Интернету кое-какие образцы своего, так сказать, "поэтического творчества", написанные на протяжении почти 30-ти лет (с 1984 года по нынешний). Предлагаю их здесь вниманию уважаемой публики. Разумеется, я был бы благодарен за любую критику этих своих стишков. Кстати, не возражаю против любых их перепечаток где угодно (ни на какие гонорары, естественно, при этом не претендую).

Всем читателям -- всяческих успехов!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её сайт: http://krrramola.narod.ru/ ), г.Воронеж.



P.S. Приношу свои извинения за то, что эти мои прилагаемые стишки довольно сильно перемешаны, т.е. расположены не в хронологическом порядке. Кроме того, не исключены мелкие неточности в их датировке (возможно, например, вместо года написания кое-где указан год первой публикации).

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(Дополнение 2018 г. -- вышеуказанная ссылка на "Крамолу", увы, давно не действует по независящим от меня -- очевидно, политическим -- причинам; действующая ссылка: https://krrramola.livejournal.com/ )

________________________________________





ЕЩЁ ОДНА ОДА ВОЖДЮ НАРОДА



Пересел наш господин

С "Лады" в "Формулу один"...

Может, этот наш Шумахер,

Наконец, уедет на ...?



Вот была бы благодать!..

Ведь невредно помечтать?..

Но, увы, в российский трон,

Как бульдог, вцепился он.



Вымирает с ним народ

Уж одиннадцатый год!

Бандюки его – повсюду,

Жизни нет простому люду!..



Не оставит Ирод пост, –

Хоть тащи его за хвост!..

Что же делать россиянам?

Дружно, с песней – на погост?...



(ноябрь 2010 г.)





К ИТОГАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ 4.03.2012



На Россию, как прежде,

Опускается мрак.

Панихида – надежде...

Ей на смену – Барак...



Но не тот, что Обама,

А какой-то урод...

С ним – такая же дама...

Разбегайся, народ!



Не придёт на подмогу

С неба ангелов рать.

Из "Госдепа", ей-богу,

Тоже некого ждать.



Лишь Барак и Казарма –

На российском гербе,

А над ними, как карма, –

Имя зла: "КГБ".



(март 2012 г.)





ЛИБРЕТТО ДЛЯ ХОРА ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ



Здравствуйте, деточки! Ваш детский сад

Каждый из нас посетить очень рад!

Мы вам расскажем про то, как живёт

И процветает российский народ!

Нам дали денежку добрые дяди,

Мы отработаем честно! Как... надо!



Самое главное -- вам надо знать:

Правит в стране неподкупная рать!

Путин её сотворил и сберёг,

С ним -- весь народ и, конечно же, Бог!



Также -- Гундяев, Рогозин, Шойгу...

Да и Медведев... Но этот в тайгу

Может уехать на лесоповал:

Есть подозренье, что он -- либерал!...



Если вам скажет какой-нибудь гад,

Будто бы Путин устроил здесь ад, --

Надо в полицию вам прибежать,

Чтоб того гада успели поймать!



Если какой-то отъявленный враг

Скажет, что Путин вернул нам Гулаг,

Два триллиона украв у страны, --

Крепко хватайте врага за штаны!



Если какой-нибудь вражеский хрен

Скажет, что Путин взрывал гексоген

Вместе с домами, чтоб власть захватить, --

Надо вам в органы срочно звонить!

Добрые дяди дадут вам конфет,

Если исполните этот совет!



Также вам нужно всегда поступать,

Коль нехорошее слово и "мать"

Кто-то про Путина скажет при вас.

Вам за работу дадут ананас!



В общем, чтоб долго и счастливо жить,

Вам надо Путину верно служить, --

Будет и слава у вас, и почёт,

Дача с машиною, банковский счёт!...

(И для тупых: кто не станет служить, --

Очень недолго успеет пожить...)



(май 2013 г.)





Я НЕ ВЕРЮ



Я не верю, что станут ягнятами волки

И клыки свои хищные вырвут клещами

И людьми настоящими будут подонки,

Что считать нас привыкли своими вещами.



Я не верю, что те, кто твердить продолжают,

Что они – наша честь, наши совесть и разум,

Вдруг признают, что то из себя представляют,

Что и черти в аду не видали ни разу.



Я не верю, что те, чьей чудовищной властью

Реки крови текут по хребтам Гиндукуша,

Вдруг всерьёз устремятся к свободе и счастью

Тех, кем правят, чьи мысли и души чьи душат.



Я не верю в их речи и в их обещанья,

На насильи и лжи их престол воздвигался,

Их звериным делам не найти оправданья,

Пусть хоть полк адвокатов искать бы пытался.



Я не верю, что станут ягнятами волки.

И уж в то мне неверья никак не исправить,

Что чего-то большого от их «перестройки»

Можно ждать и дождаться. И точки расставить.



(1987 г.)





ШКОЛА РАБОВ



Тебе сказали: «Священный долг!»,

Тебе твердили про «школу жизни»,

Тебе долбили: «Приказ – твой Бог!

Ты свято должен служить Отчизне!».



И ты их слушал немало лет,

И ты шагаешь со всеми в ногу,

На все приказы лишь «Есть!» – в ответ,

Ты отдан в жертву слепому богу,

К тому же – которого нет...



И вот ты служишь лишь десять дней,

Тебя пока что почти не били,

Но ты сегодня стал чуть умней,

Ты понял: сила их – только в силе!



Ты понял: можно придумать слов

Про честь, про доблесть, про долг Отчизне,

Но это всё же не школа жизни,

Это – школа рабов!



Итак, ты понял, что слушал бред,

Но ты шагаешь всё так же в ногу,

Всё так же служишь тому же богу,

И я не в силах найти совет,

Какую выбрать тебе дорогу...

К тому же, может, дороги нет.



(1988 г.)





1937 – 1987



Уж пятьдесят минуло лет

С тех пор, как пройдена вершина

Безумия, страданий, бед,

И никому прощенья нет

Из тех, чья адская машина

Залила кровью белый свет.



Лежат средь вечной мерзлоты,

Уложенные штабелями,

Скелеты жертв. Сюда цветы

Никто не клал. С их именами

Никто не ставил здесь кресты.



Лежат не сто и не пятьсот,

Под ярлыком «враги народа»

Здесь миллионы. Здесь народ

Познал, почём теперь свобода...

Познал, что есть под красным сводом

Один лишь красный эшафот.



(1986 г.)





ПОБЕГ



Сияет солнце. Бушует ветер.

А лес кедровый скрипит и стонет.

А мы уходим. Никто на свете

Нас не догонит, не остановит...



А мы уходим тропой таёжной,

Давно умолкли вдали собаки.

А это вовсе не так уж сложно...

А на пригорке алеют маки...



(1987 г.)





ЛЕТОПИСЬ ТЁМНЫХ ВРЕМЁН



Сатана, как обычно, заведует нынешним «балом»

В нашей хмурой стране, что «вождями» терзаема вновь.

Не помогут ни Буш нам, ни Клинтон, ни Доку Умаров,

Новый год приближается – значит, и новая кровь.



Будет снова стрельба, будут взрывы, плодящие сирот,

Нам объявят, что это беснуются, мол, бунтари.

И на «выборах» снова победу отпразднует Ирод,

Даже если, по правде, получит процента два-три.



Военкомы детей в ненасытную пасть Минотавра

На души или тела закланье погонят опять.

Зазвучит, как и прежде, в минуты позора литавра,

Следом тыщи других, что помельче, начнут подпевать.



И пойдут старики, что бандитской ограблены властью,

Меж «мусарней» и мусоркой свой продолжать «променад».

И, быть может, не будет в России предела ненастью,

И, быть может, Россия действительно катится в ад...



Тут, казалось бы, надо мне вспомнить каких-то героев,

Скажем, триста спартанцев, свою отстоявших страну

И восшедших на небо к богам несгибаемым строем.

И призвать бы мне надо вести за свободу войну.



Но едва ли последует кто-то подобным призывам,

Хоть и были б они, вероятно, уместны вполне.

И я всё ж призываю к свободе. Не к бомбам и взрывам,

А к тому, чтоб не дать докатиться до ада стране.



(ноябрь 2007 г.)





* * *



Хоть верьте, хоть не верьте,

Но факты говорят:

В России правят черти

Уж много лет подряд.



Они пришли из ада,

Открыли филиал,

И шлют за гадом гада

На трон и пьедестал.



(2007 г.)





ПОКОРИТЕЛЯМ ГОРИ



Снова стоны и горе,

Снова бомбы и пули...

К истукану, что в Гори,

Вновь Россию вернули.



Видно, было кайфово

Братанам-генералам

Отдохнуть от погромов

Перед тем пьедесталом,



Помечтать хоть немного

Про былое величье,

Про воскресшего «бога»

В том кровавом обличьи...



(август 2008 г.)





ОДА В.В.П.-Д.А.М.у



Говорят, что он, мол, крут,

У него – топор и кнут,

Всех врагов, мол, ждёт капут,

Он их «мочит» в пять минут –

Тех, кто «воду мутит» тут...

И похоже, что не врут...

Но избавиться от пут,

Жить, как вольные живут,

Шансов нет, покуда тут

Правит тот кровавый шут

(Да к тому же вор и плут) –

Двухголовый лилипут,

Что зовётся Медвепут.



(ноябрь 2008 г.)





РОССИЯНАМ



Кровью давно пропитались

Звуки державного гимна.

Как бы о том ни мечталось,

Это не кончится мирно.



Эти кровавые твари

Вас не оставят, не ждите,

Коль, извиняюсь, по харе

Им хоть чуть-чуть не дадите.



Эта чекистская стая,

Эта гэбистская свора

Власть без предела, без края

Будет держать до упора.



(ноябрь 2008 г.)





ОСОБЫЙ ПУТЬ РОССИИ



Идёт корова,

Кнутом гонима.

За нею – Вова,

А рядом – Дима.



Куда пошли вы? –

Чуть не спросил я...

Вдруг голос Димы:

«Вперёд, Россия!».



И Вовы вопли:

«Шагай пошире!!

Не жуйте сопли!!

Мочить – в сортире!!!»



(октябрь 2009 г.)





НАША СТРАНА



Где держава да скипетр с короной,

Там в почёте все тот же сценарий:

Проходимец проходит до трона,

Пролетает опять пролетарий.



И другие летят, как фанера,

Не имея державной печати,

Будто возле земли атмосфера

Лишь охранке годится да знати,



Будто наша земля — для бандитов,

Что, бандитский порядок лелея

Да корону с державным корытом,

Коронуют то зверя, то змея...



По горам и в подъездах стекает

Чья-то кровь, позабытая нами.

Это наша страна умирает,

А убийца в экранах мелькает

Каждый день. А на Пасху — во храме.



(2007 г.)





БЕСПРЕДЕЛИЯ



За полями зелёными,

Тополями и клёнами

Видел то в самом деле я:

Есть страна Беспределия.



В той стране Беспределии

Всюду люди-бактерии.

Можно стать их подобием

Иль разжиться надгробием.



Та страна огорожена

И уж очень похоже на

Преисподнюю тёмную

Или бойню огромную.



Там живут за заборами

Люди с тусклыми взорами,

Люди с мёртвыми лицами

Под ворами-убийцами.



А убийцы — со званьями

Да с мозгами бараньими –

Превращают в бактерии

Всех людей в Беспределии.



Но, быть может, вы знаете,

Только очень скрываете

Ту страну Беспределию,

Превратившись в бактерию?



(1996 г.)





РОССИЯ БОЛЬНА ГОСУДАРСТВОМ



Мы тонем. Виной — не чума, не война

И даже не русское пьянство.

Россия безмерно, безумно больна.

Россия больна государством.



Казалось порою, что хоть на чуть-чуть

Поменьшело этой заразы,

Но снова вернулась к нам вся эта жуть,

Врачи говорят: метастазы.



Убийцы, бандиты и прочая шваль

Державой себя называют

И грабят, и «мочат», и светлую даль

Попутно нам все обещают...



(1999 г.)





ЕЖЕДНЕВНАЯ ПЬЕСА «НА ДНЕ»



Нынче вновь почти без вдохновения

Морда опостылевше-гэбэшная

Нам давала телепредставление,

Вновь о нас заботилась, сердешная.



А вокруг неё — опять чиновники.

Роли им свои не шибко нравятся:

Вновь сидеть пред фюрером, как школьники,

Вновь твердить, что скоро, мол, исправятся...



(2006 г.)





ПО ПУТИНСКИМ МЕСТАМ



...От Рязани до «Норд-Оста»,

Через Грозный до Беслана...

До позора и погоста –

Путь России без «майдана»,



До позора и сортира,

До моченья-обрезанья,

До кровавого кумира —

Мимо площади Восстанья.



(2006 г.)





ДЕЖУРНЫЙ ЗВОН УСТАВШЕЙ ЛИРЫ



Где-то есть такое мненье:

Мол, настало улучшенье,

Бастовать, бузить не надо,

Скоро будет Эльдорадо,



Мол, на Киев не смотрите,

Не бузите, а служите,

Чтоб и дальше нам — элите –

Пить на Кипре, жрать на Крите...



Братаны и кагэбисты,

Генералы и фашисты

По «закону» и по «ГОСТу»

Продвигают Русь к погосту.



(2005 г.)





ЗА КАЗБЕКОМ С ВОВАН-БЕКОМ



Шеварднадзе от корытца

Оттащили, слава богу.

Молодым, как говорится,

Уступать пора дорогу.



А Нино с Саакашвили

Грудью ломятся на сцену.

Их в России б порешили

В подворотне за измену.



Но Россия — за Казбеком,

За густыми облаками.

Князем, ханом или беком

Управляется веками.



А сегодняшний ханёнок

«Мочит» недругов в сортирах.

Начинал, небось, с пелёнок

Да с зайчаток в детских тирах.



Но потом он разыгрался,

Как бодливая корова.

Если где-то дом взорвался, –

Видно, он резвится снова.



Если где-то разбомбили

Целый город иль селенья –

Значит, новый Джугашвили

Вновь творит свои творенья.



Если мрут как мухи люди,

Но «вождя» экраны славят –

Значит, «мёртвых душ» Иуде

Вновь на «выборах» прибавят.



Если именем «мессии»

На позор иль на закланье

Гонят в рекруты — России

Он проводит «обрезанье».



Люди добрые, слабо ли

Вурдалака от корыта

Оттащить? Он вашей крови

Не накушался ль досыта?



(2004 г.)





РЕКВИЕМ УБИТЫМ ДЕЗЕРТИРАМ



Вам сказали: Отчизне

Долг отдать надо свято,

Не жалея и жизни,

Как, мол, деды когда-то.



Вам твердили: законы,

Мол, для вас написали

И в казармы, как в зоны,

Вас законно пригнали.



Вас загнали, как в стадо,

И не важно — в войну ли.

Вам сказали: «Так надо!»

И в дерьмо окунули.



Ни за что совершенно

Вас лишили свободы

Беспредельно, безмерно,

А не только на годы.



Государевы твари

Мыли вас вашей кровью,

Вас в рабов превращали

Униженьем и болью.



Но восстав, ненадолго

Волю вы возвратили.

И поборники «долга»

Вас за это убили.



Вас, невинной кто крови

Не пролил... Словно волки,

Вы убиты, герои.

Вас убили подонки.



(2004 г.)





НАВСТРЕЧУ «ВЫБОРАМ»



Выборы скоро опять

В нашем овечьем хлеву.

Снова пойдём выбирать

Главную нашу главу!



Мудрую нашу главу,

С нею и всю её рать

Ради порядка в хлеву

Скоро нам всем выбирать!



Наших ягнят защищать

Снова чтоб было кому,

Дружно идём выбирать

Волка и волчью братву!



(1996 г.)





ОЧЕРЕДНОЕ ВОЗЗВАНИЕ В ПУСТОТУ



На мне — усталости печать:

Устал я власти обличать.

Но повторяю всё же вновь:

На них, бандитах, — наша кровь.



Не забывай, народ, о том.

Тобою правят, как скотом,

И всё твердят: мол, выбрал их

Ты сам — спасителей своих.



Пока ты терпишь этот срам,

Служа убийцам и ворам,

Они тебя не подведут:

Они еще тебя «спасут»...



(2003 г.)





ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ МАРШ



Мы держим оборону много лет.

Похоже, что у нас резервов нет.

Не с нами ни поручик, ни корнет,

В тылу у нас, видать, один тот свет.



На нас идут фашисты всех мастей,

Идут под предводительством властей.

Похоже, что нам не собрать костей,

Но встретим мы непрошеных гостей.



Зачем-то мы еще чего-то ждём,

Идя на танк с оружием — гвоздём.

Следы за нами смоются дождём,

Россия вновь накроется вождём...



(2002 г.)





РОССИЯ ПОГРЯЗЛА...

(Исполняется на мотив известной песни «Не падайте духом, поручик Голицын»)



Россия погрязла в державном болоте,

Народ вымирает под властью «Че-Ка».

Ещё не забыты слова о свободе,

Но нынче свобода от нас далека.



На троне российском — опять кровопийца.

«Сортирный мочитель» и просто шпана...

Пред троном — все те же бандитские лица,

Как будто хранит их там сам Сатана.



Опять на Кавказе — кровавая каша,

Подонки там «мочат» детей и старух.

А шлюхи с экранов твердят нам, что наша

Там армия свята, как сам божий дух.



Ещё нам о Боге талдычат «святые»,

Что прячут под рясой гэбистский мундир.

Зовут нас к холуйству за горы златые,

Что «братии» платит братан командир.



...Куда ж ты, Россия, летишь, будто в тройке?

В какие ж возница увозит края?..

Похоже, ты едешь к ближайшей помойке.

Почти не надеюсь на лучшее я.



(2001 г.)





ЗАПИСКИ АНАРХИСТА



Коль Вы перепили, свалились и тонете в луже,

Не стоит кричать, материться: бывает и хуже.



И коль Ваша хата сгорела и спать Вам — на стуже,

Не слишком печальтесь, поверьте: бывает и хуже.



И если в трубе Вы застряли, и дальше — всё уже,

Не нужно скулить, горевать, ведь бывает и хуже...



Но коль «ради блага Державы» штаны Вы затянете туже –

То тут уж, я, право, не знаю, бывает ли хуже.



(1995 г.)





МОНОЛОГ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ



Я обещал, свидетель — Бог,

Бандитам не платить налог.



С тех пор и пуля, и кинжал

Меня касались. Но держал

Я слово, данное тогда,

Ни разу не ответив «да»

Шпане ни мелкой, ни крутой...

Но нынче понял: кроме той...



Полнеба дыма и огня

Я вдруг увидел. То Чечня

Была в экране. А потом

Мелькнул разбомбленный роддом...



Я вспомнил многое теперь

И понял: нами правит зверь

В кругу такого же зверья...

Так на фига ж плачу им я

На их кровавый карнавал?

Ведь я ж когда-то слово дал.



Я обещал, свидетель — Бог,

Бандитам не платить налог.



(2000 г.)





МЫ ОСТАНЕМСЯ ТУТ



Снова танки ползут,

Снова грохот в горах.

И по-прежнему лют,

Кровожаден наш враг.



Снова бомбами бьют,

Сея горе и страх.

Снова толпы бегут,

Снова дети в слезах...



Мы останемся тут,

В этих серых холмах:

Ведь за нами — Бамут,

Ведь над нами — Аллах.



(ноябрь 1999 г.)





ГОСУДАРСТВУ



Вы сами объявили мне войну,

Когда пришли за мной с военкомата:

Мол, защищать положено страну,

Мол, мы тебе укажем супостата.



Вы указали супостата мне,

В ту ночь нарисовавшись предо мною.

Я б знать вас не хотел, но — на войне,

Покуда вы царите над страною.



(1998 г.)





В ЧУДЕСНОЙ СТРАНЕ



В какой-то чудесной стране в незапамятный год

Вожди и чиновники очень любили народ.

А дело всё в том, что народ замечательный был:

Вождей не свергал, не бузил, а пахал да служил.



К обеду правители все собирались в шатёр,

А рядом под пальмой всё время дымился костёр...

И вот, положив по кусочку вкуснятины в рот,

Вожди с умилением речь завели про народ:

Мол, очень чудесный, уже не бунтует сто лет,

И трудится славно. А также хорош на обед...



Мораль этой басни: коль хочешь любви от властей,

То могут найти от тебя только кучку костей.



(1998 г.)





МЯСОКОМБИНАТ



Мне снилось, будто мясокомбинат

Восстал, и через брешь в гнилой ограде

Толпа быков, бурёнок и телят

Бежит, мыча, к широкой автостраде.



Попрятались куда-то мясники.

Видать, рога пришлись им не по вкусу.

А в городе, где носятся быки,

Взывают даже урки к Иисусу!



Повсюду вопли дикие и мат,

Бежит шашлычник прятаться в клозете,

Бежит полковник в свой военкомат,

Боясь, что воздадут не те, так эти.



Вот наконец-то вызвали ОМОН,

Но я не знаю, что случилось дальше...

Быть может, Вы досмотрите мой сон,

Коль на шашлык Вас не отправят раньше.



(1997 г.)





ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



От Невы до Сахалина,

Не минуя и Кавказ,

Гармоничная картина

Наблюдается у нас:



Мы — в болоте, сверху — тина,

Черти бродят по земле,

Кровожадная скотина

Похмеляется в Кремле.



(февраль 1996 г.)





ПЕРЕВОД С ЧЕЧЕНСКОГО



Сегодня закопали брата Ваху.

Он пал в бою у рынка на рассвете.

Его душа отправилась к Аллаху,

Где ждут его сестра, жена и дети.



Он мстил за них, разорванных на клочья

Одним из этих «точечных ударов».

У рынка мы дрались, как стая волчья.

Враг не прошёл. Мой брат погиб недаром.



Услышьте, коль имеете вы уши,

Радетели порядка и державы:

Мы не сдадим оружие и души.

Мы видели порядок ваш кровавый.



(январь 1995 г.)





РУССКОЕ ПОХМЕЛЬЕ



То туманы,

То дожди,

А то и град!

То тираны,

То вожди,

А в общем — ад!

Ни свободы нет, ни счастья, ни вина,

Лишь пророков полоумных

До хрена!

Лишь портретов,

Да заветов,

И речей,

Исполкомов,

Военкомов,

Стукачей...

Что ж так долго не везёт моей стране?

Иль отдал Господь Россию

Сатане?



(1990 г.)





В СТРАНЕ КОШМАРИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН



То ли ночь, то ли день,

То ли явь, то ли сон...

Фонари. Чья-то тень.

И откуда-то — звон.

И с брезентовым верхом машины стоят.

И колышется ветром

Брезент. И горят

То ли фары, то ль дьявола очи. И снег...

И доносится чей-то пронзительный смех...

А потом... Или, может, еще до того –

Проплывает погон

В полуметре всего.

И лицо цвета неба во мгле ноября...

И второй... И четвёртый...

Но всё это — зря.

Всё идет стороной,

Не оставив следа,

Хоть моя надо мной

Не сияет звезда...

Я спокоен как Бог.

Я умею играть.

Что хотел я — то смог.

И на них мне — плевать.



(январь 1987 г.)



Да, конечно, плевать мне на них и теперь.

Ту державную нелюдь познал я, как зверь

Познаёт егерей

По зарядам свинца,

Чуя шкурой своей

Дуновенье конца.

Разобрался я все же, где ночи, где дни.

Но уж очень похожи

Бывают они.

И кошмары из ада

Приходят ко мне

В виде нечисти с ядом

Не только во сне.



(январь 1997 г.)





НЕ ВЕРЬТЕ ИМ!



Не верьте им,

Ни старым, ни новым,

Даже - "своим"

И вроде - знакомым.

Не верьте им,

Хоть даже - "законным",

Не верьте им

И ихним законам!



Не верьте тем,

Что гонят вас "к счастью",

Не верьте всем,

Изгаженным властью!

Не верьте тем,

Чьё место - на "зоне",

Не верьте всем

Бандитам в законе!



Не верьте в то,

Что мелят народу,

Не верьте, что -

За мир и свободу...

Слова их - дым,

Насилье - их "право".

Не верьте им!

Они же -

Держава!



(1993 г.)





1933 ГОД



Солнышко светит. Грачи прилетели.

Тают снега на равнинах безбрежных.

Вот и прошли холода и метели,

Вот и минули три месяца снежных.



Белые хаты стоят над оврагом.

Птицы над ними кругами летают.

Будто каким-то охвачены страхом,

Будто чего-то недопонимают...



Может быть, запах грачей удивляет,

Иль тишина не понравилась птицам?..

Бог его знает, чего их пугает,

Что им мешает на землю садиться...



Может быть, сверху они увидали,

Как копошится в навозе старуха,

Или чуть слышные чьи-то рыданья,

Может, достигли их птичьего слуха...



Нынче никто уж могил не копает.

Нынче никто не кричит, причитая...

Полумертвец на крыльцо выползает...

Господу молится полуживая...



Трупы лежат во дворах и в канавах,

Трупы в домах и в грязи придорожной.

Многие – в полузасыпанных ямах,

Полуистлевшие с осени прошлой...



Смрадом, замешанным с мартовским паром,

Хаты полны и проулки кривые.

Двое детей за колхозным амбаром –

То ли уж мёртвые, то ли живые...



А за амбарными теми дверями

Нету ни зёрнышка вот уж полгода...

Был урожай, и довольно немалый,

Да увезли его «слуги народа».



Гнил он на станциях в кучах огромных,

Денно и нощно его охраняли.

А на днепровских равнинах просторных

Тысячи сёл до конца вымирали.



С Буга, с Ингула, с Днепра и с Кубани

Беженцев толпы брели спотыкаясь.

Близких своих зарывая руками,

Женщины выли в снегу, надрываясь...



Те, кто добрались до города всё же,

Или до Киева, иль до Полтавы, –

Полуживые, и мёртвые тоже, –

Все на подводах свозились в канавы...



(1987 г.)





РАННЕЕ УТРО



Раннее утро. Звезда догорает.

Холод сковал небольшое селенье.

Солнце пока что гора закрывает.

Ветра морозного слышится пенье.



Вот уж звезда, наконец, догорела,

Вот уже солнце кишлак отогрело,

Вот по камням поползли муравьи,

И у колодца ведро зазвенело,

И голоса там послышались детские.

...Вдруг прозвучал страшный крик: «Шурави!»

То есть – «Советские!»



Только немногие скрыться успели

В снежных спасительных горных вершинах.

Вот уж моторы вблизи загудели,

Вот и подъехали те, что сидели

В бронемашинах.



Быстро селенье они окружили,

Лаем собачьим округа залилась,

Ненависть общая в нём отразилась

К тем, что шакалам далёким служили,

К тем, что приклады уже приложили...

Первая пуля в собаку вонзилась.



Следом за первой посыпались сотни,

С визгом летели во всех без разбора,

Не миновав ни одной подворотни

И не оставив без дырок забора.



Заперли многих в старинной мечети.

Зря они, видно, к Аллаху взывали.

С ними там были и малые дети...

Всех их одною гранатой взорвали.



Некому было ответить на это...

Смертный джихад продолжается где-то,

В горы ушли сыновья и мужья,

Ни одного не оставив ружья...



Старец столетний в последнем усильи

Ранил зверюгу в погонах кинжалом.

Старцу солярку на голову слили.

Долго в пыли его тело пылало.



Чтобы уж точно никто не остался,

В ход под конец были пущены газы.

Следом привычно доклад составлялся

О ликвидации вражеской базы.



(декабрь 1984 г. – январь 1985 г.)





ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



Несчастный город Кёнигсберг,

Я посетил тебя на днях...

За что ж Господь тебя отверг?

За что оставил только прах?



Я не нашёл свой отчий дом

И даже место, где он был...

Давно свезли в металлолом

Кресты с родительских могил...



Взорвали древний бастион,

Десятки храмов и дворцов...

В руинах -- ветер, словно стон,

Последний стон перед концом...



(1990 г.)





К ГРОБНИЦЕ САТАНЫ



Осталось несколько минут

До тех ударов громовых,

И вот три куклы заводных

Уже видны. Уже идут.



Их муштровали целый год,

Теперь они превращены

Во что положено. И вот

Все взоры к ним обращены.



И словно говорят шаги

И выражения их лиц:

"Плебеи! Падайте все ниц!

И трепещите все враги!"



Уже видны в косых лучах

Две буквы на погонах их.

Как в церкви образа святых,

"ГБ" сияет на плечах.



Они красивы и стройны,

На них глядит и стар, и млад, --

Идут к гробнице Сатаны,

Низвергшего пол-мира в ад.



(1987 г.)





...



https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post277028283#BlCom697875855 :



Здравствуйте!! Благодарю всех за комментарии!

Добавлю к своей вышеприведённой, так сказать, поэзии ещё почти столько же своих стишков, -- в основном, весьма старых и либо вообще нигде не публиковавшихся, либо опубликованных лишь в самиздате (правда, есть среди них и несколько более-менее новых, некоторые из которых уже публиковались кое-где в Интернете):





КОГДА ЗА ОКНАМИ ПОБЛЕКНУТ НЕБЕСА...



Когда за окнами поблекнут небеса,

И душным воздухом весь город будет полный,

Тогда найду знакомые я волны,

Знакомые услышу голоса.



Им нелегко дойти сюда сквозь тьму,

Сквозь стены шума, грохота и воя,

Но всё ж они доходят, как порою

Доходят звуки с улицы в тюрьму.



И днём и ночью, и зимой и летом

Глушилок тысячи гудят, не уставая,

Визжат и лязгают, с натуги подвывая,

И миллиарды тратятся на это.



На то, чтоб не услышать нам ни фразы,

На то, чтоб не дошло до нас ни слова,

Но всё же прорываются к нам снова

Слова, каких боятся как заразы.



Боятся те, кто дьявольскою силой

Почти пол-мира под себя подмяли.

Они б хотели, чтобы мы считали

Их власть и справедливой и любимой.



Они б хотели, чтобы мы ни шагу

Не делали б без ихнего веленья,

Чтоб в святости их не было б сомненья.

...Но вдруг знакомое я слышу пенье

Про дом, что всеми окнами -- к оврагу.



И голос тот, знакомый нам безмерно,

Доносится сквозь грохот и визжанье,

Доносится как гимн, как заклинанье,

И нам уж не забыть его, наверно.



Нам не забыть и многое другое,

Что слышится сквозь вой остервенелый,

И чуть ясней, кто чёрный, а кто белый,

Становится от этого порою.



А небо -- чуть светлей над головою.



(лето 1986 г.)





СНОВА СТРОЯТ ЦЕРКВИ НА РУСИ...



Снова строят церкви на Руси,

Вновь колокола звонят повсюду,

Снова слышно: "Господи, спаси..."

Но спасёт ли он -- гадать не буду.



Видно, очень тяжек этот крест --

Из холопства вызволить Россию.

Коли ждать нам помощи с небес, --

Не дождаться б снова лжемессию...



С именем Христовым на устах

Волки вновь рядятся в чьи-то шкуры.

Все они, как прежде, -- при постах,

Все -- из той, бесовской, агентуры.



Новые разносятся слова,

Новые -- хоругви над цепями.

А работа волчья не нова:

Разделять -- и властвовать над нами...



(май 1992 г.)





ДЕПУТАТАМ-"ДЕМОКРАТАМ"



Опять наверху -- палачи-стукачи,

Россия, как прежде, -- в неволе.

За что же тогда вы подняли мечи

И вышли на бранное поле?



И вроде победа как-будто была,

И вроде фанфары звучали...

Куда же свобода от нас уплыла,

Что вы нам тогда обещали?



Быть может, и стало свободнее чуть,

Но слабое в том утешенье,

К державности новой проложен ваш путь,

Где вечное -- вновь -- принужденье...



Повсюду -- запреты. Повсюду -- грабёж,

Тюремно-армейское рабство,

Прописки, таможни, да взятки, да ложь...

Всё то же совковое царство...



Всё те же -- порядки, всё та же шпана

Толчётся опять у корыта.

Но, впрочем, теперь уж -- не только она.

И вами там место добыто.



(лето 1992 г.)





ЭПИЛОГ ЭПОХЕ ПЕРЕСТРОЙКИ



Вот на морозе стоят за маслом люди,

Сотен примерно пять, пожалуй, будет,

Год 91-ый уж на исходе,

Вот Горбачёв с перестройкой уходит вроде...

Вот наконец снимают кровавые флаги,

А вот оформляют год на выезд бумаги,

Вот о свободе поют со сцен и с экранов,

А вот за неё стригут, будто баранов,

Вот уже вроде бы нет эсэсэсэра,

Но снова какой-то бред, снова химера,

Вновь нелегко понять, в том разобраться,

То ли шпана, то ль власть, то ли проклятье.

Снова державный шаг в нищей России,

Всё на горах бумаг, всё на насильи...

Снова идут рабы в робах зелёных,

С проволкой вновь столбы, словно на зонах,

Снова ручьями кровь плещется где-то,

А душегубцам вновь нету ответа...

А у больших корыт -- прежние рыла,

Будто их там хранит чёртова сила.

А впереди, видать, будет нам снова,

Коль им служить и ждать, -- очень хреново.



(декабрь 1991 г.)





А МЫ ИДЁМ НЕВЕДОМО КУДА...



А мы идём неведомо куда.

Но с нами Бог... А может, и не с нами,

А, может быть, всё это -- ерунда

Иль что-то, что не выразить словами.



Но это бред... Конечно -- просто бред...

И ни к чему калечить чьи-то души --

Доказывать, что в жизни смысла нет

Иль прочую лапшу цеплять на уши.



(май 1992 г.)





КЛАЙПЕДСКАЯ КАРТИНКА



Стоят броневики у истукана,

Солдаты с автоматами стоят, --

Скульптуру бесноватого тирана

На площади центральной сторожат.



Солдатам тем вбивали убежденье,

Что свят их "долг", что выше дела нет.

Им дан приказ: "Стрелять на пораженье",

Коль руку кто поднимет на "объект".



А тот "объект" угрюмо смотрит в небо --

Быть может, флаг трёхцветный там узрил,

А, может, в "рай", где воли нет и хлеба,

Он вспомнил, как дорогу проложил...



Он в этот раз -- почти без пьедестала,

И вовсе не протянута рука.

И даже страшновато как-то стало,

Как-будто вновь он слез с броневика.



(май 1991 г.)





В ГОРОДЕ ЛИСКИ



В ресторане, что в городе Лиски,

Не дадут Вам ни крабов, ни виски,

Там найдёте Вы грязные миски

И объедки вчерашней сосиски...

Вам, быть может, понравятся Лиски,

Если мышки Вы, крыски

Иль киски.



(1991 г.)





Я ПО ЛЕСУ НОЧНОМУ КУДА-ТО ИДУ...



Я по лесу ночному куда-то иду,

Шелестит под ногами сухая хвоя,

Мои мысли мелькают как-будто в бреду,

Словно дряни какой-то нанюхался я.



Одиноко и дико мерцает Луна,

На неё я зачем-то гляжу и гляжу.

Может, вправду давно уж сошёл я с ума,

Или, может, схожу.



(1989 г.)





НА РОССИЮ ОПЯТЬ ОПУСКАЕТСЯ МРАК...



На Россию опять опускается мрак,

А вчера нам казалось, что стало светлей,

Но, конечно, нельзя наш тюремный барак

Во дворец перестроить под властью зверей.



Не дождёмся мы воли от красных волков,

И от Бога не стоит её ожидать.

Коль мы вправду -- лишь быдло кровавых царьков,

То никто не сумеет свободу нам дать...



(декабрь-январь 1990-1991 г.г.)





ГОСПОДА!!



Господа!

Если вы ещё есть в нашей рабской стране,

Никогда

Ни за что не служите той красной шпане!

В этот час

Постарайтесь хотя бы остаться собой,

Кроме вас

Вряд ли кто-нибудь выдержит нынешний бой.

Видно, вновь

Будет жрать человечину хищная мразь,

Снова кровь

Будут лить и, как прежде, затаптывать в грязь!

И опять

Станут двери ломать и стрелять по ночам,

Снова лгать

И, конечно же, оды слагать палачам!

Над страной

Вырастает огромная тень Сатаны

Пред войной

Иль пред тем, что, пожалуй, страшнее войны...

Господа!

Если вы ещё есть в нашей рабской стране,

Никогда

Не служите, пожалуйста, красной шпане!



(1991 г.)





ОБЛАВА



Коллекционеры-нумизматы

Каждый день торгуют на Таганке.

И каждый день сверкают автоматы,

Как-будто вилки -- в гостях на пьянке.



"Реформам" -- слава! И "рынку" -- слава!

Идёт облава! Опять облава...



Вот берут под руки, и -- к машинам,

Кого -- без мата, кого -- и с матом...

Видимо, к зияющим вершинам

Придём мы снова. Под автоматом.



Префектам -- слава! И мэрам -- слава!

Идёт облава! Опять облава...



Дальше -- протоколы и допросы,

Всюду -- блатари в ментовской форме,

Впереди -- осенние морозы...

Быть может, это -- Россия в норме...



Бориске -- слава! Прописке -- слава!

Идёт облава! Опять облава...



Но ещё торгуют нумизматы

На том же месте -- вблизи Таганки.

И коль их не пугают автоматы,

То скоро, значит, пригонят танки.



"Законам" -- слава! Талонам -- слава!

Идёт облава! Опять облава...



(середина сентября 1993 г.)





БЛАГОДАТЬ



На Воронеж снизошла благодать,

Веселитесь, земляки! Правда есть!

Можно буйно ликовать и плясать,

Воспевая расчудесную весть!



Будет масла и рожков -- хоть зажрись!

Нам добавят на талон аж сто грамм!

Слава партии родной!! Планы -- в жись!!

Ох и здорово ж тяперь будет нам!!



(1989 г.)





НОВАЯ ДЕТСКАЯ СЧИТАЛКА



Раз, два, три, четыре, пять,

Вышел Путин погулять!

С ним охраны вышла рать,

Всюду слышно: "Сука! Б...!!"



Вова Путин -- наш герой,

А совсем не геморрой!

Вовсе он не террорист,

Кровопийца и фашист!!



Если, вдруг, какой-то жлоб

Хочет Вову всунуть в гроб,

То, конечно, этот жлоб --

Богомерзкий русофоб!!



Если Путин Вам не мил,

Вы, конечно, -- педофил,

Краснозадый гамадрил

И лазутчик от "ИГИЛ"!



Скоро Дума даст закон

(Вроде -- как в стране Габон):

Кто на Вову скажет -- "Гад!",

Тех -- на мясокомбинат!!



(июль 2017 г.)





РЕБРО СВЯТОГО НИКОЛАЯ



Духовность над Москвой,

Торжественно сияя,

Сулит нам благодать

И славу на века:



Девятое ребро

Святого Николая

Уже пора встречать!!

Его везёт "Че-Ка"!!!



(май 2017 г.)





ПРИВЕТ!



Вокруг меня -- какой-то бред,

Меня уже как-будто нет,

Я не вписался в этот свет,

Привет!



Уже мне выписал билет

Державной нечисти совет.

Его пошлют за мной во след...

Привет!



Сломался мой велосипед...

Сквозь шум карет и звон монет

Меня зовут, а мой ответ --

Привет!



На горизонте больше нет

Десятков лет, фанфар побед

И прочих бед... Но это -- бред.

Привет!



(лето 1995 г.)





РАСЧУДЕСНЫЕ ВРЕМЕНА



Расчудесные настали времена,

На Россию опустилась благодать.

Всякой снеди, всяких зрелищ -- до хрена!

Да и прочего добра -- не занимать!



Вот, к примеру, государственных людей

Расплодилось в кабинетах, словно мух.

Полоумных изобилие вождей...

Тьма ограбленных державою старух...



Толпы беженцев, бездомных... И рабов,

Что в шинелях строят дачи для шпаны.

Предостаточно и цинковых гробов...

Ну а нищих -- тех и вовсе полстраны!



Как и прежде -- тьма чугунных Ильичей,

В рай дорогу указующих перстом...

Миллионы кагэбистов, стукачей,

В том числе -- и тех, что в рясе и с крестом...



В общем, славные настали времена,

Опустилась на Россию благодать...

Ну а если у кого-то -- ни хрена,

Можно жалобу куда-нибудь послать!



(июль 1999 г.)





ЗА ОКНОМ -- ПОЛУМРАК...



За окном -- полумрак. Вроде -- утро, а может, и вечер.

Ни черта не понять, -- то ли ночь впереди, то ль восход.

А с экрана опять полоумные слышатся речи,

Кто-то (с пузом) кричит: мол, накормим мы скоро народ!



И опять, как всегда, то ли бесы, то ль твари с приветом

Издают, что ни день, то закон или, может, указ.

Это значит, что вновь -- не свободу, а море запретов

Да насилье и ложь, как святыни, возносят у нас.



А за окнами -- слякоть и запах цветущего сада...

А быть может, тот запах -- опавшей осенней листвы...

Дует ветер с востока... А может быть -- прямо из ада...

И, похоже, всё ближе сошествие тьмы.



(апрель 1993 г.)





РАЗДАЛСЯ КРИК В ТИШИ НОЧНОЙ...



Раздался крик в тиши ночной,

И кошка жалобно завыла.

Идёт по крыше психбольной,

В зубах держа кусочек мыла.



И кажется ему, что он

Сюда ниспослан небесами,

Дабы занять всемирный трон

На этой крыше, верхней самой.



Но визг колёс раздался вдруг,

И засветили где-то фары,

И не занял престол наш друг,

Его уводят санитары.



(начало 1981 г.)





МАМОНТЫ



Тёмная ночь опустилась над снежной пустынею,

Ветер неистово воет, как стая волков,

Ветви деревьев мерцают, покрытые инеем,

В призрачном свете далёких небесных миров.



И сквозь пургу, сквозь сугробов шеренги бескрайние

Молча два мамонта старых куда-то идут,

Смотрят на белое поле глаза их печальные,

Будто бы ищут чего, но никак не найдут.



Кажется, целую вечность их путь продолжается,

Кажется, слышаться будут шаги их всегда,

Только дорога их всё-таки где-то кончается...

Мамонтов двое последних идут в никуда.



(начало 1981 г.)





ОДИН



Никого,

Никого нет со мной.

На меня,

На меня -- целый мир.

Целый мир на меня прёт стеной.

И иду на неё я

Один.



Я повестку вчера получил.

Не пойду,

Не пойду я служить.

Ничего не обязан я им.

Пусть недолго осталось мне жить.



Пусть недолго идти

На ветру,

Пусть недолго бежать

Под грозой,

Пусть недолго вставать

Поутру,

Но зато я останусь

Собой.



Я останусь собой навсегда,

Хоть в земле, хоть в раю, хоть в аду.

А служить не пойду

Никогда.

Никогда им служить

Не пойду.



Никого,

Никого нет со мной.

На меня,

На меня -- целый мир.

Целый мир на меня прёт стеной.

И иду на неё я

Один.



(осень 1982 г., весна 1986 г.)





В БАКУ С ЕРЕВАНА



Я в поезде еду

В Баку с Еревана,

В пятнадцати метрах --

Граница Ирана.

Бурлит и грохочет

Аракс подо мной,

И серые горы --

Сплошною стеной.



А в каждом вагоне --

Повсюду солдаты.

В зелёных погонах,

В руках -- автоматы.

В проходах стоят,

В тамбурах, у дверей.

И крики звенят:

"Документы! Быстрей!!"



(осень 1984 г., весна 1986 г.)





ОТ ИМЕНИ НАРОДА



Давно то было. Много лет назад.

В том городе, что главный на Урале.

В холодном сумрачном сыром подвале,

Где их однажды выстроили в ряд

И расстреляли.



Стреляли прямо в лица...И детей,

И повара, и горничную -- тоже...

Сперва сказали всем им, что, быть может,

Внизу им лучше будет. Чтоб быстрей

Спускались вниз. А там уже их ждали.

Ввели в подвал. Бумажку мятую достали.

И раздалось под тем подвальным сводом:

"Внимание! От имени народа..."



Затем, когда бумажку дочитали,

То тут же всех спокойно постреляли.

По очереди, молча, деловито...

Давно уж это всё страной забыто.

Да и куда ж о том упомнить ей,

Коль властью той "народною" забито

С тех пор

Ещё

Мильонов пятьдесят

Людей

Во имя торжества идей.



Итак,

Стреляли прямо в лица... И детей...

Итак,

Давным-давно не помнит уж Россия

Те имена: Мария, Алексей,

Татьяна, Ольга

И Анастасия.



Узнав, что кончен их недолгий век,

Что выполнено всё, как полагалось,

Монарх тот новый,

Кем всё это управлялось,

Тот "самый человечный человек"

Со лбом сократовским,

Со взглядом, полным мыслей,

Каким смотреть могли бы мудрецы,

Воскликнул: "Наконец-то! Молодцы!"

Или другое что-то в том же смысле.



Затем закрыл он двери кабинета

И труд очередной

Писал в нём

До рассвета.



(лето 1986 г.)





БОИНГ-747



Взлетел истребитель-ас.

За первым взлетел второй.

Им чёткий был дан приказ

Глубокой ночной порой.



Их много учили лет

Тому, что приказ -- закон.

Теперь в них сомненья нет!

От них не уйдёт шпион!



Густой прорезая мрак,

Выходят они на цель.

И вот уж пред ними -- враг,

Светящийся как отель!



Мигалка горит в хвосте,

Всё ближе тот вражий хвост!

И снова на том конце

Приказ повторяют тот!



И первый, который -- ас,

Ответил на землю: "Есть!"

И выполнил тот приказ,

Страны умножая "честь"!



И гордо смотрел вперёд --

На пламя во тьме ночной:

Он свой защитил народ!!...

Он выиграл этот бой!!...



Уходит во мглу "шпион" --

Навстречу волнам морским...

А был ли то вправду он,

Доказывать то -- другим.



Не зря же им водку дуть,

Не зря же икру им жрать.

...А где-то в последний путь

Пол-сына проводит мать.



А где-то кладёт в песок

Могучей морской волной

Ребёнка без рук, без ног,

С пробитою головой...



Такого не видел свет.

Такое нельзя забыть.

Прощенья такому нет,

И просто не может быть.



(конец 1983 г., начало 1987 г.)





ПО ПРОСПЕКТУ ШУМНОМУ...



По проспекту шумному, широкому и длинному,

Где плакаты закрывают окна и витрины,

Где "зелёный змий" ползёт к магазину винному,

Неспеша проехали две серые машины.



Им навстречу движутся автобусы набитые,

Самосвалы грязные с битым кирпичом.

На дороге -- рытвины, люки незакрытые,

Но водителям привыкшим это нипочём...



Вот свернули в сторону. Под мостом проехали.

Дождик стал накрапывать с тающим снежком.

Ленин на плакатике... "С новыми успехами!" --

Прочитал бессмысленно грузный военком...



Вот и эта улица -- Пятая Советская,

Вот по ней поехали. Вот и этот дом.

Рядом -- трубы ржавые и площадка детская,

И сидят картёжники за большим столом..



Вот пошёл по лестнице военком со свитою.

Вот квартира нужная. Вот звенит звонок.

А потом послышалось через дверь закрытую, --

Кто-то словно в судоргах дёргает замок...



А потом звучала речь в тишине немыслимой.

Мол, ваш сын... С прискорбием... Будет вечно жить...

Мол, душманской пулею... Долг перед отчизною...

Подвига геройского, мол, не позабыть...



...По проспекту шумному, широкому и длинному,

Где плакаты закрывают окна и витрины,

Где "зелёный змий" ползёт к магазину винному,

Вновь к кому-то катятся серые машины.



(середина 1987 г.)





ДВЕ ШЕРЕНГИ У ВОКЗАЛА



Две шеренги у вокзала

Под дождём вчера стояли.

А в глазах тоска стояла,

Что не выразить словами...

А вода с небес струиться

Всё сильнее начинала.

И текла она по лицам,

И по курточкам стекала...

Впереди, как бездна, годы

Серой рабской полу-жизни,

Без родных и без свободы,

Да с речами об отчизне...

Да с тупым маршированьем

По пол-дня в мороз и вьюгу,

С вечным чинопочитаньем,

Да -- на корточках по кругу...

Да стоять поднявши ногу

Целый час в жару иль в стужу,

По приказу на дорогу

Раз за разом падать, в лужу...

Да по морде "для науки"

По пятнадцать раз за сутки,

Да стирать ночами брюки

Для какой-нибудь ублюдки...

И когда-нибудь, быть может,

Вдруг всерьёз нагрянут мысли:

"Может, мне решиться всё же?

Может, хватит этой жизни?..."

...Две шеренги у вокзала

Под дождём вчера стояли.

А в глазах тоска стояла,

Что не выразить словами...



(1987-1988 г.г.)





***

Когда финал трагикомедии

Настанет,

Когда нагрянет

Обезьянник краснозадый,

И длиннобрюхие возрадуются гады,

Тогда, быть может -- ради собственной услады,

Я постараюсь сделать всё,

Что подобает.

И у небес просить не буду я награды.



(1986 или 1987 г.)





СКРИЖАЛЬ



Я услышал недавно в который уж раз

Ту скрижаль из тираньих незыблемых фраз, --

Что нельзя, мол, в каком-либо обществе жить

И свободным от общества этого быть.



Может, формула эта -- не чистая ложь,

Может, правды в ней будет на ломаный грош.

Но свобода мне чья-то к чему, не пойму,

И своей не намерен отдать никому.



(1987 или 1988 г.)







ЕЩЁ НЕ РЕКВИЕМ

(Из газет "Учредительное Собрание" -- г.Санкт-Петербург, май 1993 г., -- "Антисоветский Харьков" и "Схидный Часопис" -- г.г.Харьков и Донецк, январь 1994 г., -- и журнала "Радикальная Тверь" за июнь 1993 г.)

Посвящается Демократическому Союзу (ДС).



Где же вы, куда же вы девались?

Было вас, как будто, очень много...

А теперь последние остались,

И конец, уж видно, у порога.



Мы за вас болели, как фанаты,

С той поры уже минули годы.

Но не вы, конечно, виноваты

В том, что нет по-прежнему свободы.



Помню я омоновские шлемы,

Помню флаги, кровь и ваши лица...

А сегодня я не знаю, где вы,

Скоро ль ваше время возвратится...



А сегодня вновь хамелеоны

Нам твердят о благе для народа.

Те же -- людоедские -- законы,

Та же -- ложь, и та же -- несвобода...



Где же вы, куда же вы девались?

Было вас как будто бы немало...

Мы теперь последние остались

До конца

Иль нового начала.



(апрель 1993 г.)





ПЕЧАЛЬКА



Я стихи писал когда-то,

То -- "поэму", то -- "сонет"...

Видно, Муза виновата

В том, что сил на это нет...



Заблудилась где-то Муза

И блудит уже лет 5...

Или членов Демсоюза

Расхотела посещать?...



Может, стали либералы

Ей уже не по душе?

Может, Путина бараны

У неё в чести уже?...



Или, может, коммуняки

Нынче ей -- милее всех,

И колымские бараки

Ей теперь воспеть не грех?...



Ведь когда-то эта Муза

Помогала сочинять

Гимн Советского Союза!

Так чего ж с неё нам взять?!...



Может, сильно заболела

И страдает головой...

Или, может, в том всё дело,

Что увёл её конвой?...



Впрочем, нет... Конвой едва ли

Уволок её в централ.

Ей же боги крылья дали!

А ментам -- никто не дал!



И гэбистам-террористам

Тоже крылья не даны,

Как и прочим всем нечистым --

Порожденьям Сатаны!...



Впрочем, я ушёл от темы,

От своих печальных дум:

Ни сонеты, ни поэмы

Не приходят мне на ум!



Видно, членов Демсоюза

Разлюбила наша Муза...

Не покину Демсоюз!

Обойдусь без всяких Муз!



(апрель 2018 г.)







http://poltavets-marina.blogspot.com/2014/11/blog-post_12.html , https://www.facebook.com/dimvds/posts/725313000848437 , http://maxpark.com/community/politic/content/2940636#comment-39079235 :



НЕГОДЯЙСКАЯ ВОЙНА



Танки едут в Украину,

В них -- бандиты и рабы...

За кремлёвскую "малину"

Наполняются гробы!



За "мочителя"-гэбиста,

За маньяка-пахана

Разгорается "конкиста" --

Негодяйская война!



Оборзел совсем "мессия"

От своих кровавых дел...

Не пора ль тебе, Россия,

Кончить этот беспредел?



(июнь 2014 г.)







http://demsoyuz.blogspot.com/2014/01/blog-post_8842.html :



ХОРОША СТРАНА КОРЕЯ!



Хороша страна Корея -

Та, которая с Пхеньяном, -

Словно сказочная фея,

Совершенно без изъянов!



Всюду там висят портреты:

Вождь Великий в три обхвата!

С бомбой атомной ракеты

Там нацелились на НАТО!



Там у всех - благие цели

И морально поведенье...

Тех, за кем не доглядели,

Ждут места для исправленья!



Ну а если зарубежный

Фильм с крамолой и развратом

Где-то смотрят, то, конечно,

Тех исправят автоматом!..



Травку там едят крестьяне

И собачек уважают...

Никакие "мани-мани"

Никого там не прельщают!



Впрочем, был один там дядя...

Говорят, его прельстили...

На чины его не глядя,

Им собачек угостили!



Заодно ещё кого-то

Им скормили для веселья.

Вождь придумал для народа

Сам такое развлеченье!!



Хороша страна Корея!..

Что?!!.. Привиделась Вам адом?!!

Скоро будет и Рассея

Под таким же шоколадом!!!



(январь 2014 г.)







https://plus.google.com/116601678918515051768/posts/EHLc8GxzfFG :



ИСТОКИ ГОСУДАРСТВА



Собрались однажды вместе,

Может, сто, а может, двести

Бандюков с большой дороги

В чаще леса, у берлоги.



И решили те бандиты:

"Чтоб ни биты, ни убиты

Не бывали мы народом,

Больше мы не будем сбродом!



Мы теперь -- не проходимцы,

Не разбойники-убийцы!

Мы отныне -- Божье царство,

Или проще -- Государство!!



Будем грабить по закону

И молиться на икону!

Назовём грабёж налогом,

Скажем: он ниспослан Богом!



Свой карман набьём мы златом!

Бог поможет!!..." (Дальше -- матом.)

"...Коль второй карман -- порожний,

Назовём разбой таможней!



На большой опять дороге

Погуляем!... С нами боги!!...

По свободе справив тризну,

Возведём себя в Отчизну,



Чтоб служить для нас рабами

Приходили б лохи сами!

(А для тех, что не пойдут,

Приготовим кол да кнут.)



Скажем быдлу: в вашей жизни

Главный долг -- служить Отчизне

И платить для нас налог,

Потому, что с нами Бог!!...



В общем, кончились мытарства,

Мы отныне -- Государство!

Будет вечной наша власть!!

Отожрёмся, братцы, всласть!!!"



(июнь 2018 г.)





С наилучшими пожеланиями всем читателям (а также -- с поздравлениями с наступающим Новым Годом!), Дмитрий Воробьевский, г.Воронеж.

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https://ok.ru/profile/285190372887/statuses/69963516335383 , https://www.facebook.com/dimvds/posts/2272299722816416 , https://www.facebook.com/rumaidan/posts/2322302384694835 :



ДЛЯ НИХ ВЫ -- БЫДЛО, ПУШЕЧНОЕ МЯСО...



Мне повторять ещё не надоело,

Хотя, быть может, скоро надоест :

Когда Вас гонят на "святое дело", --

Вас гонят в ад. Там тьма свободных мест...



Коль Вам прислали из военкомата

Бумажный лист с чернобыльским орлом,

Который "призывает" Вас куда-то, --

К чертям Вас гонит дядя военком.



Ведь мелким шрифтом Вам на том листочке

Грозят тюрьмой, коль не придёте к ним.

Для них Вы -- раб, дошедший, мол, до точки

Бесправием, ничтожеством своим,



Для них Вы -- быдло, пушечное мясо,

Бесплатный киллер, личный, мол, состав...

Пропагандисты да гэбисты в рясах

Уж много лет мозги "вправляют" Вам...



Творить такое могут лишь бандиты,

Рабовладельцы до мозга костей...

Служить бандитам или быть убитым --

Вот выбор многих... Просто, без затей...



Дм.Воробьевский (май 2019 г.).

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https://ok.ru/profile/285190372887/statuses/69963516335383 , https://www.facebook.com/dimvds/posts/2272299722816416 , https://www.facebook.com/rumaidan/posts/2322302384694835 :



РЕПЕТИЦИЯ В ТБИЛИСИ



В тот вечер звучали речи,

Звенели в ту ночь гитары.

И люди держали свечи...

Но вот показались фары...



Пошли на людей солдаты,

Отборные спец-бандиты.

Вонзались их спец-лопаты

В живых и в уже убитых!



Летели в толпу баллоны,

Смертельным шипели газом.

Смешались и плач, и стоны,

И матерный крик приказов!



И люди во тьму бежали,

И гнались за ними звери.

И дети в крови лежали...

И залпы вдали гремели...



Дм.Воробьевский, Тбилиси -- Воронеж, май-июнь 1989 г.



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P.S. Заодно добавлю к данной публикации ещё несколько своих стишков, написанных в разные годы:







ТУРИСТСКИЕ МЕЧТАНИЯ



Я хотел бы увидеть Бродвей,

Я хотел бы поехать в Бомбей,

Посмотреть на далёкий Тибет,

Может, даже объездить весь свет.



И в Париж я хочу, и в Сидней,

Ну хотя бы на несколько дней,

Без бесед, заявлений, анкет,

Ожиданий по несколько лет.



Постоять бы в тени пирамид,

Поглядеть бы на Рим, на Мадрид,

Не бояться б, войдя в кабинет,

Услыхать чьё-то краткое "нет"...



Я хочу, чтоб державный сапог

Не посмел бы, а лучше б -- не мог

На свободу мою наступить,

Искромсать, растоптать, задушить.



Я хочу, чтоб средь гор и лесов

Пограничных не стало бы псов.

И, конечно, хотел бы я знать:

Скоро ль сгинет "советская" власть?



(1987 г.)





***

За мною рухнули мосты,

И слава Богу!

Я из могильной темноты

Нашёл дорогу.



С того бетонного пути,

Где гонят к "раю",

Я в лес дремучий смог уйти

И в нём гуляю.



(1987 или 1988 г.)





НА ДОН!! К КАЛЕДИНУ!!!



А я вчера ходил на Дон,

Купался там и загорал.

И всё Каледина искал...

И всё Каледина искал...



Сегодня я узнал, что он

С собой покончил век назад...

Так кто ж теперь закончит ад,

Что сделал нам кремлёвский гад?...



(август 2018 г.)





ЛАЙНЕР ДЫМЯЩИЙСЯ...



Лайнер дымящийся с жуткою скоростью мчится,

Лица, от ужаса страшные, к окнам прильнули,

Кто-то, забыв всё на свете, вдруг начал молиться,

И чьи-то крики в гудении злом потонули.



Кто-то с безумной улыбкой строчит завещанье,

Нету предела чьему-то отборному мату,

Кто-то кому-то о чём-то даёт обещанье,

Может быть, в рай обещает устроить по блату.



А самолёт уж сквозь тёмные тучи прорвался,

Вот на земле показались бегущие ламы...

Взрыв оглушительной силы с экрана раздался,

И перерыв объявили для мыльной рекламы.



(1981 г.)





ГИМН ДЕЗЕРТИРОВ



Мы Дезертиры,

Мы Уклонисты, --

Как херувимы,

Душою чисты!



Свою свободу

Мы не отдали

Тому уроду --

Гэбистской твари!



Тем паразитам

Мы не продались,

Мы им, бандитам,

Не нанимались!



Всем военкомам --

"Служите сами!"

Не суждено нам

Им быть рабами!



Ни кровь, ни горе

Не позабудем!

Фашистской своре

Служить не будем!



(август 2019 г.)





КОЛИ БЫЛ БЫ Я ПОЛОН ВЕРЫ...



Коли был бы я полон веры

Во всесилье небесных сил,

Во Всевышнего коль без меры

Я б поверил, -- тогда б спросил:



"Боже праведный, ты ль дал силу,

Чтобы хищное то зверьё

Изнасиловало Россию,

Изуродовало её?



Ты ль позволил разрушить храмы,

Землю вытоптать, разорить?

Ты ль тем новым царям кровавым,

Ты ли псам их, от крови пьяным,

Дал той кровью страну залить?..."



Но, наверное, без ответа

Я б остался. И, может быть,

Зашаталась бы вера эта,

И опять без святого света

Предстояло б мне дальше жить.



(1986 или 1987 г.)





Дм.Воробьевский. … показать больше - 0 - 0