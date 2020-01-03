Бостон: зрители благодарны

ТЕАТР

“ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” В ТЕАТРЕ “КРУГ”



На фото — труппа театра с его главным режиссёром Юрием Рубенчиком.



Объединенная энтузиазмом, увлеченная радостью игры на сцене, наполненная флюидами озорства, привнесенными художественным руководителем театра Юрия Рубенчиком, любительская труппа представила знаменитую пьесу Пьера Огюста Карона де Бомарше(1732-1799) “Женитьба Фигаро”. Премьеру сыграли, наконец, в своем помещении! Камерный зал оказался изобретательно и с особым вкусом оборудован. Сцена небольшая: между рядами один центральный проход, но есть еще и вход в зал слева от зрительских рядов, и для мизансцен режиссер остроумно его использовал. Спектакль оказался явным доказательством неувядаемости классики.

Казалось бы, эпоха, когда речи значили так много, когда слово было инструментом, выражающим оттенки мысли, скрытую иронию, или открытый пафос; когда мораль, во всяком случае, принятая в обществе, была строга, когда комедийные ситуации вытекали из противоречий этой давней морали, и все это вместе, отраженное в пьесе, не покажется ли современному зрителю устаревшим? К счастью, нет, не показалось. Напротив, веселость, с которой помчалось-покатилось действие, подхватывая персонажей одного за другим, в живом темпе, с живым откликом каждого, захватила как всех на сцене, так всех в зале.

Небольшую адаптацию текста бессмертной комедии Бомарше, входящей в трилогию ( “Севильский цирюльник”, “Женитьба Фигаро”, “Преступная мать”), Юрий Рубенчик осуществил с легким сдвигом в сторону актуализации. Например, слова графа и ответ Фигаро по поводу предстоящей миссии в Лондон, куда Альмавива хочет взять Фигаро в качестве дипломатического курьера(напомню, что действие происходит в Испании), звучит вполне в контексте современного отношения к поездкам за границу. Фигаро, кстати, ехать не хочет, он быстро смекает, что сластолюбец граф затевает путешествие, чтобы удалить его, и завести интрижку с его невестой Сюзанной… Но это смешно потому, что реплика метит из 18 века в 21-ый.Между тем, очарование 18- го века в шутливой манере и при экономии средств представлено в декоративном оформлении! Празднично расписанные в салатных красках панно по обоим краям сцены дают ощущение богатых интерьеров графского особняка(оформление- Довлет Овезов) а костюмы персонажей – достаточно условные, но выполненные с большим вкусом, воспроизводят стиль эпохи корсетов и пудреных париков( Лена Невзорова, Татьяна Хелд, Ирина Андриано, Бэла Островская).

По сути актеры, исполняющие роли в спектакле, являются и творцами атмосферы спектакля.

Все делают все. И все привлекательны на сцене прежде всего умением двигаться и изяществом. Итак, галантные кавалеры и благочестивые дамы… Что скрывается за их притворством? У всех свои интересы. У одних - любовные, у других -финансовые, у третьих –мстительные… Сплетенные вместе, они формируют интригу действия.

С тех пор, как Фигаро в “Севильском цирюльнике” помог графу Альмавиве жениться на очаровательной Розине, которую мечтал повести под венец ее опекун доктор Бартоло, прошли годы. Действие “Женитьбы Фигаро” происходит, когда графу с его дон-жуанскими замашками скромная и милая супруга поднадоела, и он жадным взором ищет новых любовных увлечений, не пропуская никого: от юной девочки-полуребенка Фаншетты до вошедшей в возраст цветения невесты Фигаро – Сюзанны. Желанная для обоих Фигаро и Сюзанны свадьба чревата грубым посягательством графа, желающего воспользоваться старинным феодальным правом первой ночи. Как избежать этих притязаний? Это забота героев…

А чем утешиться оставленной мужем Розине, не получающей внимания от него? Бедная графиня чувствует себя одинокой. И ей вполне по душе сердечные признания юного пажа Керубино…Есть еще особа в летах- это Марселина - вполне комедийный персонаж, она претендует как на внимание мужчин, так и на то, чтобы заполучить денежки с их помощью. Поэтому с помощью старой расписки, некогда легкомысленно данной ей Фигаро, она замышляет расстроить свадьбу, и женить Фигаро на себе…

Все это разыгрывается одно за другим по воле режиссера-постановщика, замечательно придумывающего смену мизансцен. Вот в кокетливой позе и с задором девушки, не дающей себя поставить в подчиненное положение, Сюзанна-Таня Симхович пикируется с Фигаро- Довлетом Овезовым. Вот графиня-Лена Невзорова - сама слегка влюбленная в пылающего к ней страстью Керубино-Юрий Айоззо- оправдывается перед графом (исполнитель выбрал себе загадочный псевдоним Амур Приходящий), почти застукавшим ее с юношей. Вот последний прячется за креслом, перебегает в само кресло под чехлом, и к своему ужасу извлечен на свет Божий… Вот разгневанный граф, сверкая голубыми глазами из под надвинутого низко на лоб парика, своим рокочущим басом громко обвиняет всех вокруг, но в итоге попадает впросак всегда сам… Вот все еще тоненькая (несмотря на предполагаемые приметы возраста по пьесе) Марселина-Татьяна Хелд и по контрасту располневший Бартоло-Кирилл Сова объясняются, обвиняют друг друга, и в итоге торжествуют комедийные краски, обнаруживаемые неповоротливым медлительным Бартоло, каким его представил актер. Наконец, свою непосредственность и невинность обнаруживает дитя Фаншетта, какой ее сыграла Оля Люлько, а витиевато – цветистую роспись оставляет в последнем нижайшем и почтительном поклоне публике Дон Гусман Бридуазон – Владимир Фогельман, успевший шутливо протанцевать свою небольшую, но запомнившуюся роль.

Все были хороши! Но первостепенным вездесущим и все ставящим по местам персонажем был главный герой, носитель народного здравого смысла, любимец публики Фигаро! И он был на авансцене весь вечер! Живой обаятельный находчивый Фигаро, сыгранный Довлетом Овезовым, обрел новый облик. Высокий статный темноволосый и темноглазый, чем не испанец? А меткий в слове и попадающий в цель в любой перепалке, чем не француз? Имя героя стало нарицательным. Известнейшая французская газета носит его имя. А костюм с короткой курточкой, не доходящей до талии, назван также как фасон именем фигаро…Какие превосходные мастера сцены играли роль Фигаро в пьесе, и какие виртуозные певцы пели партию Фигаро в двух великих операх –“Севильском цирюльнике” Россини и “Свадьбе Фигаро” Моцарта!

К чести Довлета Овезова он играл так заразительно, так обаятельно, так радостно, что полностью привлек к себе, завоевал зрительские симпатии, заставил не вспоминать и не сравнивать его с другими исполнителями. Он искренне жил в своей роли, радуясь и горюя, стремясь к своей цели, устраняя препятствия… Его монологи были произнесены безукоризненно по речевой технике, чем не все артисты труппы отличаются. Но тут и не упрекнешь, ведь артисты- любители, не обучавшиеся сценической речи. Поэтому особенно хочется отметить, когда слово звучит внятно, правильно и осмысленно!

Идеи французской буржуазной революции еще только зарождались в то время, к которому относится действие пьесы. Обличение господ, которое привело в истории к кровавой жатве, в пьесе еще только намечено. Но именно Фигаро произносит слова осуждения тех богачей, которые “ дали себе труд только родиться”… И в этот момент исполнитель роли перестает быть исключительно весельчаком, подтрунивающим над окружающими, слова звучат у него как серьезный прорыв к осуждению… Ведь Фигаро Бомарше этой речью предвосхищает речь- обвинение властителям города на суде Жюльена Сореля- другого бедняка и простолюдина, оказавшегося и просвещенным, и талантливым в романе Стендаля “Красное и черное”. Но он появится в литературе много позже…

Благодарной публике остается задуматься о том, какое взаимообогащение, какая цепь образов существует в мировой литературе…Какие переклички и заимствования… Например, это у Бомарше граф, думая, что к нему в беседку на свидание пришла Сюзанна, в то время, как ее подменила сама графиня, говорит ей о том, как хороша ее рука… И он не узнает знакомую руку жены… И как вы думаете, дорогие читатели, кто еще произносит такую же реплику? Ее абсолютно без изменения включили в новый текст оперетты “Летучая мышь” Н. Эрдман и М. Вольпин. И как к месту тоже получилось! И, ручаюсь, никто не заметил маленького заимствования… Но это попутно…



Для исторической справки: премьера “Свадьбы Фигаро” состоялась в апреле 1784 года. И может быть, выше упомянутый монолог Фигаро уже предвещал роковой 1789 -ый –год. Фигаро остается вечным нетленным образом, это и сам Бомарше, это и побеждающий дух народа.

А для любительского театра “Круг” – постановка этой пьесы стала и достижением, и праздником !

САЛЮТ КЛАРЕ ШУМАН





На фото — Клара Шуман.

Еще одно событие сезона – 29-й ежегодный концерт цикла “Юбилеи композиторов”, учрежденный профессором New England Conservatory Татьяной Дудочкиной.





На фото — Татьяна Дудочкина

Количество проведенных концертов по инициативе талантливой и деятельной нашей соотечественницы, воистину становится легендарным. Сколько требуется труда, поисков, энтузиазма для подготовки и проведения каждого юбилейного концерта, представить невозможно. Только тот, кто или был рядом, или участвовал как исполнитель в этих концертах, может знать какую-то одну часть всего того, что нужно осуществить. А это привлечение в качестве участников и студентов, и гастролеров, и солистов, и целые ансамбли…Это поиски спонсоров. Это размещение приезжих гастролеров в своем доме… Это и собственное участие пианистки Татьяны Дудочкиной… Это и опасение переноса концерта из- за зимней непогоды, когда кто-то из приглашенных исполнителей не может задержаться из-за своего расписания… Это бесконечные волнения… Это и выбор очередного героя концерта…

Но зато неизменно каждый запланированный концерт, проходящий в Jordan Hall, оказывается при аншлагах! Много раз на концертах этого цикла для слушателей даже с большим опытом и знанием классической музыки происходили открытия. Именно последний концерт стал открытием от начала до конца! Он по программе был полностью посвящен исполнению произведений Клары Шуман. Думаю, многие знали имя этой выдающейся виртуозной пианистки 19 –го века, жены великого композитора-романтика Роберта Шумана. Но мало, кто знал о ней как о композиторе. И даже, если именно как композитор она не может состязаться с великими своими современниками, тем не менее, ее творчество вызывает интерес, и потому оно стало объектом внимания Татьяны Дудочкиной. Оказалось, что Клара Шуман в девичестве Вик, увековеченная Шуманом полетной эмоциональной музыкой в образе, выведенном под именем Киарина, в его великом произведении “Карнавал” , была и сама сочинительницей. И обращалась к различным формам музицирования. Иметь о них представление помогла программа концерта. А также неизменно предваряющий концерты цикла ведущий американского телевидения Рон Делла Киеза.

Открывал концерт женский хор, исполнивший три вокальных произведения под руководством дирижера Холли Дракман. Они прозвучали светло и нежно. Это было введение в мир лирических звучаний. Поэтическое настроение продолжило исполнение Трех романсов для скрипки и фортепиано в исполнении Джулиан Ли и Элизабет Реми Джонсон (арфа). Пять романсов в стиле знаменитых немецких песен были спеты Еленой Дудочкиной в сопровождении пианиста Константиноса Пападакиса. И хочется отметить, что голос молодой певицы становится объемнее, глубже, теплее. Не зная слов, спетых по-немецки, можно было следовать чисто эмоционально за ними, покачиваясь на волнах мелодии и гармонии…И скрыта в них была какая-то тайна, мечта или несбывшаяся надежда…

Еще одна грань таланта Клары Шуман раскрывалась в ее произведении - Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано, в исполнении которого участвовали Мария Иоденич, Сэм Оу и Татьяна Дудочкина. Сложная форма, музыка, пронизанная настроением романтизма, была создана, когда Роберт Шуман был уже тяжело болен, но в просветах возвращался к творчеству, и написал свое трио явно под влиянием недавнего произведения жены. Об этом также рассказано в программе концерта, и чрезвычайно интересно было узнать. И, конечно, душой исполнения и мастером в звучании ансамблевой музыки была Татьяна Дудочкина.

Надо полагать, что вершиной вечера, посвященного композитору Кларе Шуман, было второе отделение, в котором был исполнен ее Концерт для фортепиано и оркестра. Это была многими услышанная впервые прекрасная выразительная музыка, требующая виртуозности от исполнителя партии фортепиано. Солировала юная Тэйлор Ванг- обладательница высокой техники. Конечно, сейчас множество молодых пианистов вызывает восхищение именно техническими возможностями. Но завоевывать известность, тем не менее, удается не всем. Этой студентке - пианистке, приглашенной Татьяной Дудочкиной, доверившей ей исполнение столь сложной партии фортепиано, хотелось бы пожелать больших успехов. Дирижировал филармоническим оркестром студентов New England Дэвид Лубел, кто несомненно провел очень большую репетиционную работу, что обеспечило общую слаженность и яркость звучания. Весь концерт оставлял чувство благодарности за прозвучавшие незнакомые произведения, расширившие наши представления о творческом мире несравненной Клары Шуман. Атмосфера концерта была искренней и теплой как всегда на концертах, проводимых Татьяной Дудочкиной. Да и раннее осеннее время года для такого концерта, включающего разные инструментальные составы, разных исполнителей было благотворно для всех. Еще было тепло, светло, и не пугали бостонские грядущие зимой метели и снежные штормы.