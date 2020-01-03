К дискуссиям

РЕПЛИКА

В российских источниках постоянно возникают дискуссии об информационных системах. Хотите - назовите это спорами, скандалами, распилом. Гугл или Яндекс, Чебурашка или Спектрум, Википедия или Российская энциклопедия... Тратить на такую интернетовскую энциклопедию миллиарды или потратить их на контроль за информацией в этом самом интернете...

Мне кажется, что все эти обсуждения это попытки навести тень на плетень. Решение по любой справочной информации на виду, надёжное, простое и всегда убедительное. Вы не знаете? Мне вас жалко.

Попытаюсь объяснить. Но чтобы не было сомнений, начну с небольшой, очень конкретной преамбулы.

19 декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция В.В. Путина. На ней были аккредитованы почти две тысячи журналистов и корреспондентов. Час за часом в Путина пуляли вопросы, а он отстреливался с удивительной лёгкостью. Вопросы были разные: лёгкие и сложные, глобальные и местные... Ни один не остался без ответа. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы оценить мастерство этих ответов. Каждый - "картина маслом"...





Но тема нашей назидательной реплики локальна. Остановимся только на одном вопросе и одном ответе.

Корреспондент BBC Фарида Рустамова задала вопрос, обозначенный как "Семья". Она спросила, когда президент признает, что руководители двух очень дорогих программ Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются дочерьми президента. При этом было отмечено, ято эти программы финансируются многомиллионными отчислениями самых известных российских миллиардеров, являющимися при этом людьми дружеского круга Путина.

Что проще? Два немногословных ответа: прямо сейчас подтверждаю - эти талантливые учёные и деловые женщины (бизнесвумены то есть) мои дочери. Или: нет, это не мои дочери. И точка: однозначно и чётко.

Нееет, всё это как-то не соответствует уровню информированности президента. Ему, как слышится из ответа, - по молчаливому пробросу сути вопроса, - неведомо, являются ли они его дочерьми. Но, - и тут самое главное... Президент досконально знаком как с проблемой научного центра Иннопрактики, являющейся предметом забот Катерины Тихоновой, названной "одной женщиной", так и с проблемой строительства крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного центра, стоящей перед "второй женщиной". Как мне помнится в России около 145 млн населения. Президент запросто знакомит любопытную аудиторию с проблемами работ двух случайно названных граждан (гражданок - чтоб не обвинили в сексизме).

Даже не верится, что такое возможно. Недавно один любопытный человек стал донимать меня вопросами по деталям доказательств, использованных мной в диссертации, защищённой почти пол века тому назад. Я не без труда помог ему разобраться в проблематике. Дай-ка я при случае задам эти вопросы Владимиру. Вероятно какой-то мужчина для него не большая проблема, чем две какие-то женщины... Всё растолкует.

Скажите, какого чёрта тратить время и миллиарды на поисковые системы, когда есть универсальный источник информации - президент В.В. Путин. Вот только надо дождаться, когда он освободит себя от излишней президентской нагрузки. Во благо своего народа, во благо всех народов. Спрашивай - отвечает!