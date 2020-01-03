Что год крысы сулит?

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Что за всеми этими псевдополитическими метаморфозами кроется и кто заказывает музыку в этой 6-й палате, именуемой РФ? Это можно узнать, если внимательнее изучить не только то, что происходит в Кремле, но и то, что происходит вокруг основных активов т. н.…