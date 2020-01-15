Илларионов, Сахаров, Гайдар

РЕПЛИКА

Что можно и нужно сопоставлять, а что можно воспринимать на параллельных курсах?.. В середине декабря появился текст Дмитрия Травина о двух трагических датах: тридцати годах со дня смерти академика Андрея Дмитриевича Сахарова и десяти годах со дня кончины Егора Тимуровича Гайдара. Казалось бы, трудно найти двух столь разных людей. Разные поколения, разные темпераменты, разные сферы научных интересов… И, тем не менее, автора не оставляет ощущение, что судьбы их схожи. Схожи Сахаров и Гайдар своим одиночеством. Одиночеством политическим.

Почти сразу появилась зубодробительная реплика Андрея Илларионова "Несопоставимые фигуры", подающая по множеству пунктов Егора Гайдара как исчадие ада. Гайдар - не чист на руку, жулик, сторонник военных авантюр, аморальный лжец, плагиатор, интриган, клеветник. Да, вдогонку, - алкаш, умерший от запоя.

Невольно хочется встать на защиту Е. Гайдара. В.И. Новодворская писала, что Гайдар либеральный святой. В противопоставлении Илларионов-Новодворская у меня не возникает сомнений в выборе - Новодворская. Она чётко говорила: "Егор был очень чистым и очень праведным, врать он не умел".

"В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань", - предельно ясно, что нет согласия власти и подлинной оппозиции. Собственно, поэтому она и называется оппозицией.

Но в российской политике есть другой фактор, действующий ещё более стабильно, чем противоречия власти и системной оппозиции. Это непримиримость частей несистемной оппозиции. Вековая обособленность "Яблока" от всех других частей. Разрушительные стычки на некогда созданном Координационном совете оппозиции. Да, собственно, нет мира ни в каких подгруппах оппозиции. Каждая из них делает геройское лицо самой-самой твёрдой и правильной оппозиции. Но при этом риторически провозглашается некоторая позиция, как бы мотивирующая такой своеобразный вид сектантства.

Недавняя публикация Андрея Илларионова открывает новые горизонты конфликта в несистемной оппозиции. Конфликт ради конфликта... Мнимое противопоставление исторических личностей. Гайдар и Сахаров.

Мыслитель, герой Сахаров, работающий за письменным столом вне зависимости, где расположен стол - в опекаемой МВД небольшой квартире заточенца или в оснащённой всей современной техникой обители академика-депутата. Вспоминается вопрос Сахарова ведущему заседание Горбачёву, когда тот предложил корреспондентам покинуть зал заседаний. Сахаров с недоумевающим выражением на лице спросил: "А телевидение останется?"

С другой стороны - Гайдар, руки которого в критический момент были положены на штурвал исполнительной власти. Действуй, действуй: страна и мир ждут...

С чисто бытовых позиций можно вспомнить состояние экономики страны к началу 1992 года. Денег ни у государства, ни у граждан нет. На протяжении 1990-х гг. цена на нефть марки Brent была на уровне около 18 долларов США за баррель. (Попытайтесь представить сегодняшнюю экономику России, если бы цена нефти снизилась в 3-3,5 раза). Полки магазинов пусты... Хочешь - вешайся, хочешь - принимай неотложные меры. Дефолт и голод в одном шаге от двора... Гайдар говорил как о своём девизе: "Делай, что должно, и будь, что будет".

Со 2 января 1992 года были отпущены цены. Государственная социалистическая экономика закончилась. Разом и навсегда. В 1992 инфляция исчислялась не в годовых, а в месячных значениях. То есть, от 11% до 30% в месяц, а за год в итоге 2500%. Переход давался трудно.

Кто-то счёл это нокаутом, для кого-то это оказалось нокдауном, потребовавшим мобилизации сил. Мне, пожалуй, ближе уравновешенная позиция академика В. Полтеровича, чем использованная российскими властями "шоковая терапия". Но известно, история не знает сослагательного наклонения.

Два выдающихся человека, сыгравших большую роль в преобразовании страны в 1990-е годы. У каждого своё место в российской истории. Не без оснований многие считают, что эти две личности займут в истории своё выдающееся место: один, в частности, за то, что вслух сказал "король (КПСС) - голый" и дал ход лавинообразному процессу всеобщего прозрения. Второй - за короткий период дал толчок для перехода к рыночной экономике.

Остаётся загадкой, зачем столь личностно противопоставлять большое, но совершенно разное? Сладкое и высокое...

Позволю себе закончить не своими словами, а репликой Н. Сванидзе: "Прочитал текст Илларионова про Сахарова и Гайдара. Первое впечатление: автор не в себе. Вот клинически.

Андрей Илларионов всегда ненавидел Егора Гайдара. Но до сих пор не опускался до клеветы и личных оскорблений в его адрес. Сейчас опустился. Мало того. Чтобы облить помоями Гайдара, Илларионов безнаказанно решил использовать имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Отвратительно".