Приключения чеченца в Баку

ПОЗИЦИЯ

Так как в Баку я вел активную общественную деятельность, то иногда перед началом работы на компьютере имел обыкновение проверять в Гугле, что пишут обо мне. Информация была порой очень интересной. Но однажды я увидел нечто, что поразило меня и бросило в пот - моя скромная персона упоминалась на сайте… Новосибирского Академгородка! С чего бы это вдруг, подумал я, и открыв сайт, начал читать…

Информация не только удивила, но и встревожила. Академический сайт сообщал о том, что я в кафе бакинского отеля "Хаят" встречался с сотрудницей американского посольства. Да, это действительно было именно так, но каким образом в России, а именно - в Новосибирске - узнали о встрече?!

Теперь о том, что её предваряло…

В Баку, как упоминалось выше, я со средины 2000 года занимался общественной деятельностью: публиковался в местной прессе, был редактором газеты и сайта "Кавказский вестник", неоднократно выступал в бакинском "Пресс-клубе", вел правозащитную деятельность. Для защиты прав чеченских беженцев в Баку были объединены усилия нескольких чеченских общественных организаций. Дело в том, что в Азербайджане скопилось более десяти тысяч чеченских беженцев, которые находились в крайне бедственном положении, так как правительство Азербайджана никакой помощи им не предоставляло, а офис управления Верховного Комиссара по беженцам ООН (УВКБ ООН) заявлял о нехватке средств.

Дело дошло до того, что этот офис вывесил объявление следующего содержания: "УВКБ ООН переживает финансовые затруднения и не в состоянии оказать помощь всем нуждающимся по причине отсутствия финансовых ресурсов. Примите к сведению, что Ваш мандатный статус беженца не дает права на финансовую помощь. УВКБ ООН будет оказывать чисто юридическую защиту в рамках сотрудничества с азербайджанскими властями. Примите к сведению, что ни одна страна, принимающая мандатных беженцев, не выразила желания принимать беженцев из Российской Федерации, Чеченской Республики. Таким образом, УВКБ ООН не может рассматривать переселение в третью страну как возможное для Вас решение".

Именно для поиска и оказания помощи чеченским беженцам наши общественные организации обращались в посольства различных стран. Однажды сотрудники посольства США встретились с представителями чеченских общественных организаций, среди которых был и я. Сотрудники посольства обещали помочь нам после обсуждения проблем с Послом.

Спустя несколько дней у меня в квартире раздался телефонный звонок. Звонила сотрудница американского посольства, которая назначила встречу в отеле "Хаят" для более конкретного обсуждения.

В условленное время наша встреча состоялась. Мэри Кланц подъехала к корпусу отеля в мощном красивом джипе. Мы встретились в фойе, а затем по её приглашению проследовали в кафе. Со мной был мой друг Анвар, который пользовался моим большим доверием и который сопровождал меня всюду на важных встречах.

Мэри предложила нам кофе со сладостями, и галантный официант разлил кофе по чашечкам. Мы довольно обстоятельно обсуждали проблему чеченских беженцев. Я ответил на все ее вопросы. После беседы мы тепло распрощались, и Мэри обещала мне продолжить контакты по мере возможности.

Хотя больше контактов с сотрудниками дипмиссии США у меня не было, но вскоре стали происходить позитивные сдвиги в отношении чеченских беженцев. Был смещен представитель УВКБ ООН - на место ушедшего Дидье Лея, пришел новый комиссар, гражданин Великобритании с украинскими именем и фамилией - Богдан Нахайло.

Тут уместно подчеркнуть о неблаговидной деятельности некоторых представителей УВКБ ООН в Азербайджане, в частности Дидье Лей, Уильям Толл, при чьем попустительстве происходила выдача чеченских беженцев российским властям, чьи трупы позже обнаруживались на территории Чечни в буквальном смысле растерзанными .

В 2003 году по восшествии на пост руководителя офиса УВКБ ООН в Баку, Богдан Нахайло сразу же занялся решением проблем чеченских беженцев. В актовом зале своего офиса он собрал представителей практически всех представителей чеченских общественных организаций, и в течении двух часов внимательно их выслушивал, делая при этом записи. Не прошло и полугода после той встречи, как беженцы из Чечни стали получать международные статусы согласно Международным Конвенциям, чему во всю мощь противились российские власти. Сначала таковых были единицы, затем сотни, а затем и тысячи, и среди таковых оказался я со своей семьей.

Однако, видимо кому-то в правительстве Азербайджана и России, а возможно ещё кому-то из влиятельных политиков столь бурная деятельность Богдана Нахайло по защите прав чеченских беженцев пришлась не по душе, и спустя пару лет этот замечательный Комиссар был смещен со своего поста. Я предполагаю, что это смещение произошло в результате организованной спецслужбами России и Азербайджана провокации.

Возвратимся к означенной теме разговора. Зададимся вопросом - кто и каким образом организовал утечку информации о встрече в отеле "Хаят"? Сразу же скажу, что никто из нас троих этого сделать не мог. Значит, об этой встрече могли узнать при прослушивании моего телефона. А то, что мои телефоны прослушиваются, мне было известно от Александра Литвиненко.

И тут мы подходим к главному… Встревоженный информацией из сайта Новосибирского Академгородка я позвонил Александру Литвиненко в Лондон. Сначала слышимость была плохая, но затем послышался какой-то хруст и звук в телефоне значительно улучшился, на что Саша со смехом заметил - "Во! Контакты зачистили!"

Я подробно рассказал Александру о произошедшем, и он стал мне всё раскладывать по полочкам. Он спросил меня:

- В каком отеле происходила встреча?

Я ответил:

- В отеле "Хаят".

- Так вот, чтобы всем вам было известно, в том числе и подслушивающим нас - в четвертом корпусе отеля "Хаят", в полуподвале, находится подслушивающая аппаратура. А этот официант и принес вам кофейник со встроенным подслушивающим устройством.

- Саша, откуда ты об этом знаешь?

- Ты помнишь январские события 1990 года, когда в Баку были введены советские войска? Так вот и я был среди них, командуя специальным подразделением. Пользуясь случаем, и чтобы об этом было известно подслушивающим нас, хочу сказать следующее… Если азербайджанские власти будут тебя преследовать, и если с тобой что-нибудь случится, то я разглашу информацию о чиновниках из руководства Азербайджана, которых мне удалось завербовать, и которые поныне занимают важные посты в правительстве. Так что, я уверен, что теперь и волос не упадёт с твоей головы, а возможно и будут охранять. А к тому официанту следующий раз можете обращаться - "Товарищ полковник!"

- Так ведь тот официант был азербайджанец - черненький, с усиками?

- Ну и что? А разве ты не знаешь, что азерские спецслужбы активно сотрудничают с российскими, которым сливают важную информацию, в том числе и о чеченских беженцах?

- Спасибо тебе огромное, Саша!

Так Александр Литвиненко стал моим неким ангелом хранителем, благодаря которому я остался жив, так как в Баку, я можно сказать, ходил по лезвию ножа. Этот город, можно сказать, был буквально нашпигован спецслужбами самых различных стран.

После телефонного разговора с Литвиненко мне стала окончательно ясна причина смещения со своего поста Богдана Нахайло. Прежде всего, как я говорил выше, в этом были крайне заинтересованы российские власти, которые категорически не желали, чтобы чеченские беженцы разбежались по европам и америкам, распространяя информацию о геноциде над чеченским народом.

И таким образом, кремлевский убийственный план под названием "Чечня - внутреннее дело России" был сорван, благодаря усилиям Богдана Нахайло, Александра Литвиненко и целого ряда других мужественных людей, исполнившим свой человеческий долг!

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На фото - Баку, отель "Хаят"; Александр Литвиненко до и после отравления.