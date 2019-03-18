"Шагал в юбке"

АНОНС

"Там, откуда, дал Бог, я уехала,

В той стране за тысячи миль

Было мне постоянной помехою

Мое древнее имя Рахиль.

В документах его корёжили

Шибко грамотные писцы -

Очень было оно не похоже

На известные образцы..."

4 марта 2019 года Рахиль отметила бы свой 105-й день рождения. Читательница Анна Терц из Украины прислала в "Кругозор" и свои воспоминания об этой незаурядной еврейской поэтессе, и её стихи, и сказки для взрослых, и афоризмы. Всё это читайте в "Кругозоре" на протяжении апреля.

На фото - Рахиль Баумволь.