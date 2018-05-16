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май '18
ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

США, 2018. "Бессмертный полк"

Чтим дедов за подвиг


Фото Елены Старосельской

В США ежегодно к шествию "Бемертный полк" присоединяются новые города, а в тех, где шествие проходит не первый раз, количество участников каждый год увеличивается. Из-за того, что в США 9 мая не является выходным днём,  во многих городах шествие "Бессмертного полка" было перенесено на выходные дни. По сообщению Координационного совета русскоговорящей общины в США, в этом году побит рекорд по количеству участников "Бессмертного полка". 8 тысяч человек приняли участие в акции по всей стране. В 17 городах прошли шествия "Бессмертного полка", и в нескольких городах акция была перенесена в помещение, поскольку организаторам не удалось получить от властей разрешение на шествие по улицам.

Шествия прошли практически во всех крупных городах, но постепенно подключаются и небольшие. На акцию собираются не только наши соотечественники и выходцы из СНГ, но и американцы, англичане, китайцы, латиноамериканцы и другие участники. Они идут вместе ради памяти о своих предках, и стираются границы между национальностью и возрастом, социальным положением и политическими взглядами.

Пели песни военных лет, и сила воздействия такого единения поднимала настроение и сближала людей. После шествия участники поздравляли ветеранов, чтили минутой молчания павших в годы Второй мировой войны, проводили концерты, фестивали, пикники и другие мероприятия, посвящённые Дню Победы.

С каждым годом становится все меньше ветеранов, которые могут пройти вместе со всеми, но приходит больше детей и молодежи. И, конечно, дело не в количестве участников. Главное - то, ради чего люди собираются вместе и создают ту атмосферу особого праздника, самого важного, самого объединяющего.  Люди приходят ради памяти и единства.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ И БИТВЫ, ГДЕ ВМЕСТЕ СРАЖАЛИСЬ ОНИ

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