«Кругозор» жив!!!
Дорогие читатели, авторы, друзья!
Появившиеся после моего майского обращения к вам о временной приостановке журнала предположения, что «Кругозор» якобы канул в Лету, преувеличены. «Кругозор» жив и вскоре – ещё на 12-ом году его жизни – выйдет очередной, 128-й номер журнала.
В нём вы узнаете подробности о причинах 8-месячного молчания «Кругозора», встретитесь с очередным интересным и широко известным гостем, прочтёте публикации авторов со всех континентов.
Здоровья и радостей всем друзьям журнала!
До скорой встречи!