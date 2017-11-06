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Дорогие читатели, авторы, друзья!

Появившиеся после моего майского обращения к вам о временной приостановке журнала предположения, что «Кругозор» якобы канул в Лету, преувеличены. «Кругозор» жив и вскоре – ещё на 12-ом году его жизни – выйдет очередной, 128-й номер журнала.



В нём вы узнаете подробности о причинах 8-месячного молчания «Кругозора», встретитесь с очередным интересным и широко известным гостем, прочтёте публикации авторов со всех континентов.

Здоровья и радостей всем друзьям журнала!

До скорой встречи!