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независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
Актуально
март '17
Актуально

«Кругозор» жив!!!

Дорогие читатели, авторы, друзья!

Появившиеся после моего майского обращения к вам о временной приостановке журнала предположения, что «Кругозор» якобы канул в Лету, преувеличены. «Кругозор» жив и вскоре – ещё на 12-ом году его жизни – выйдет очередной, 128-й номер журнала.
  
В нём вы узнаете подробности о причинах 8-месячного молчания «Кругозора», встретитесь с очередным интересным и широко известным гостем, прочтёте публикации авторов со всех континентов.

Здоровья и радостей всем друзьям журнала!

До скорой встречи!

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