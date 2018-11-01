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КругозорТЕАТР
ноябрь '18
ТЕАТР

Здравствуйте, маэстро Россини!

Бостонская Лирическая Опера 2018-2019

Здравствуйте,    маэстро   Джоакино    Россини!

Бостонская Лирическая Опера   открыла  сезон  2018-2019 года приветствием великому   композитору - создателю волшебных опер, среди которых "Севильский цирюльник" остается бессмертным.  

Ожидание премьеры  этого гимна любви и торжества жизни полностью совпадало с также бессмертными строками А. Пушкина:

   "Уже темнеет вечер синий,
   Пора нам в оперу скорей,
   Там упоительный Россини,
   Европы баловень, Орфей".

Премьера оперы при жизни композитора состоялась  в  Риме на сцене театра Арджентино в 1816 -ом году. В основу ее была положена   одноименная   пьеса Пьера Бомарше, сочиненная в 1773-ем году.  Либретто оперы написал Чезаре Старбини. 

Французская пьеса обретает прописку в испанском городе Севилья. Молодой Россини создал свое творение   легко и быстро  в течение от 13-ти до 20-ти дней… Но этот великий шедевр ожидала участь быть освистанным на премьере. Так клакеры и   приверженцы  композитора Джованни Паизиелло, уже обращавшегося к этому сюжету, мстили молодому гению. Прошло совсем немного времени, и  ошеломительный  успех принес  мировую  славу создателю оперы. Знаменитая   увертюра оперы звучит так радостно и  ликующе, ее темы столь нежны и победны, что сколько  раз мы бы не слушали ее, она  отзывается в нас счастливым биением сердца….

Итак, эти звуки начинают заполнять собой пространство театрального зала Majestic - theater, подниматься в купол…

Здравствуйте, маэстро Россини!

Под управлением дирижера Дэвида Ангуса   любимая  увертюра  в исполнении оркестра звучит мягко, лирично, светло, в ней нет ничего фанфарного, но изначально  в ней поют, переливаются, звенят  ее неповторимые  несравненные лейт-мотивы.

Красный парадный бархатный занавес, наконец,    раздвинулся и над открывшейся сценой взметнулись уходящие в  верх, к колосникам справа, слева и по центру лестницы. У них нет опор, у них нет завершений, они повернуты   фронтально и боком, и в последнем случае явственно видно, что лестницы - смонтированы из чего-то вроде пенопласта, по ним никто не станет взбегать, они- метафора, шутка, выдумка под стать веселой музыке!  Ведь лестница   в сюжете оперы - важнейший предмет,  с ее помощью герои надеются сбежать из дома, где героиню Розину насильно хочет взять в жены ее опекун старый  Бартоло.  И сразу  дух спектакля - игра - поведет действие. Оно развивается большей частью на двух высоких сдвигаемых навстречу и раздвигаемых в стороны   фурах. 

Скажем,   доктор Бартоло, утверждающий, что его не проведешь, стоит на фуре слева,  там его покои, а Розина, поющая свои знаменитую каватину "В полуночной тишине" и  арию "Я так безропотна"  о том, что она все поставит на своем,   на фуре справа, словно в башне, где она заперта. Привычных для постановки этой оперы павильонных декораций нет. Герои словно парят наверху, редко спускаясь   вниз на сцену. Оформление спектакля   выполнила художник Джулия Нулин-Мерат. А сценические костюмы в озорном буффонном стиле, продолжив   игровую линию  декоратора, придумала Джианлука Фалаши. 

Персонажи  объединены такой деталью одежды как чулки, и эти чулки на всех с  продольными широкими  полосками,  на мужчинах- черно-белые,  на женщинах  немыслимо  яркие.  Розина щеголяет в красных чулках с белыми полосками, открытыми до колена,   такова длина юбки   ее   розового платья.  Комический жанр оперы, то что называли оперой -буффа, подчеркнут общим художественным решением постановки. Ведь персонажи заимствованы   из театрального жанра   commedia dell'Arte.

Итак, влюбленные    Розина и Альмавива под именем Линдора, сидя  на краю фуры, верхняя площадка которой выполняет функцию комнаты Розины, свешивают ноги, которыми слегка болтают, словно куклы на ширме кукольного театра.  А когда они усаживаются за бутафорский рояль спиной к публике и начинают играть в четыре руки, подпрыгивая на подушках своих сидений, зал откровенно хохочет. Название произведения, которое они   поют для отвода глаз Бартоло, называется "Тщетная предосторожность", и намек очевиден, не удастся  старому опекуну разрушить любовь молодых!   Режиссер  постановки  Розетта Куччи словно дает понять: мы здесь  в этом спектакле шутим,  играем, озорничаем,  обыгрываем ситуации,  не претендуя на достоверность, мы слегка валяем дурака,   чтобы не было банальной скуки, чтобы с ариями, дуэтами, ансамблями соединялось веселье на сцене!

И до вступления в действие, до своей первой искрометной арии недвижимо  в кресле,   похожем  на компьютерное, как-то  подвешенное в центре,  в спокойной позе ожидания пребывает высокий худощавый молодой человек  в  длиннополом одеянии  с передником  рабочего - мастерового, на  плечах которого нет привычного    одеяния  - короткой испанской куртки без застежки, получившей название  фигаро, по имени  героя, традиционно ее носившего - знаменитого Фигаро!  Это имя становится насколько символичным, что в 1826 -ом году  его берет в качестве названия французская парижская газета, газета "Le Figaro".

  А на сцене   по облику первоначально   не похожий на своих предшественников  необычно высокий  Фигаро - Мэтью Ворс.  Наконец, наступает момент, когда он, сидящий и молчащий, вступает в действие, начиная свою знаменитую каватину, и справляется с ней, выпевая все фразы с оттенками лукавства, задора,   веселости, так, что краски  голоса этого слушаемого впервые певца сверкают! Он, непохожий по костюму на привычного своего героя - достойный продолжатель своих предшественников!

Певец   достаточно виртуозен вокально, когда включает разные тембры и краски, изображая всех, кому он нужен, и кто его зовет! Совсем не просто предстать на сцене и справляться с вокальной и сценической   партией Фигаро- персонажем, воплощающим лучшие свойства человека из народа: здравый смысл, лукавство, смелость,  одаренность, ведь он и сочинитель стихов и песен,  прекрасный гитарист и помощник влюбленных! Фигаро, успевающий всюду: "Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро браво, браво, брависсимо…" - живой веселый изобретательный   хорош и достоверен в этом спектакле, нарочито от достоверности отказывающегося!  Во время каватины Фигаро  с колосников   спускаются большущие ножницы- символ   рабочего инструмента   севильского цирюльника… Нанятые  Линдором, скрывающимся за этим именем графом Альмавивой, оркестранты для серенады Розине под ее балконом, также "отмечены" чулками в полоску ( черными с белым). Эти же статисты в таких же чулках позже появятся уже как представители полиции, вызванные доктором Бартоло, чтобы изгнать из дома обманом проникшего Альмавиву. Можно сказать, что  разноцветные чулки в полоску становятся знаком, объединяющим всех персонажей в один орден - Орден в честь бессмертной   буффонной комедии! 

И разгадкой, почему в зале среди публики было несколько молодых дам, нарядных   как для бала, но в необъяснимых с точки зрения здравого смысла чулках в  широкую  продольную полоску. Когда по окончании спектакля они вышли на сцену,   стало понятно, что они также принадлежат премьере, ей присягают,  были ее участниками по костюмерному и  дизайнерскому цехам.

В партии Розины выступает Даниэла Мак- обладательница красивого  гибкого  меццо-сопрано. Изначально Россини написал партию Розины для  колоратурного меццо-сопрано. Но традиция сложилась так, что чаще  эту партию  транспонируют  для колоратуры. В музыкальном театре имени К.С .Станиславского и В.И. Немировича-Данченко   в Москве чередуют две версии: иногда поет Розину колоратурное сопрано, иногда меццо-сопрано. Так было задумано самим К.С. Станиславским, поставившим эту оперу, которая десятилетия сохранялась бережно в репертуаре театра, и оставалась живой, словно придуманной сегодня!

В нынешней бостонской премьере   героиня была представлена   в соответствии с авторской партитурой. Кокетливая инженю - она вполне соответствовала по быстроте сообразительности Фигаро! Письмо, которое он хочет, чтобы она написала Линдору, уже готово, чтобы его передать…Каватина из первого действия  "В полуночной тишине" и ария   второго действия  спеты молодой певицей, следующей     лучшим   традициям…

И закрутилось, понеслось!     Почтенный дон Базилио в традиционной шляпе  - Дэвид Крауфорд      исполнил, словно преподнес   знаменитую арию о Клевете. При этом он в зеленоватом свете направленного на него прожектора слегка напоминал пугающую фигуру Холлуина.   В  следующем появлении, когда ему участники действия своим хором   заморочат голову, уверяя в том, что он болен, вид его становится совершенно потерянным. Альмавива - Джесус  Гарсиа  после  спетой   немного напряженно серенады  в первом действии  ко второму акту уже зазвучал  с полнотой яркости и  звонкости  тенора. Его переодевания   поочередно в солдата, напрашивающегося на постой, и в учителя музыки, заменившего якобы заболевшего дона Базилио,  оказываются разоблачены. Возможность достичь счастья у влюбленных висит на волоске. Доктор Бартоло в великолепном исполнении Стивена Конди   кажется по-своему не менее одержимым идеей жениться на Розине, чем Альмавива. Его вокал, речитативы преподнесены мастерски, объемно, характерно. Служанка Берта(Мишел Трэйнор), представленная как пожилая особа, мечтающая о том, чтобы Бартоло женился на ней, поет с воодушевлением, иронией и виртуозностью арию "Старичок решил жениться" ,  демонстрируя отличные верхи  звучащего по-молодому сопрано, срывая шквал аплодисментов.    И в   ней    брызжет радость жизни!  Ансамбль из 9 -ти участников спектакля   становится апофеозом первого действия.

Препятствия на пути к счастью во втором акте устраняются и разыгрываются достижением побед!   Розина узнает, что Линдор, которому она отдала свое сердце, хочет ее самую отдать какому-то Альмавиве, и сгоряча от обиды решает принять предложение Бартоло.  И все счастье молодых могло бы рухнуть, если бы  Фигаро   не успел объяснить  Розине, что Альмавива и Линдор- одно и то же лицо. Тогда нужно бежать, и  воспользоваться припасенной лестницей…. Но как бежать, когда нужно спеть "Тихо, тихо  осторожно"…. Действие приостанавливает пленительный ансамбль, и далее выясняется, что лестница исчезла, ее обнаружил и забрал Бартоло… И уже все   вновь в безысходности потому, что появляется нотариус для заключения брачного союза Розины с Бартоло, но Альмавива кое-чему успел научиться у Фигаро, он перехватывает нотариуса для  брака Розины с ним. А появившийся Базилио уже не помеха, Альмавива дарит ему драгоценный перстень… И следует знаменитая реплика Базилио: "У графа в кармане такие аргументы"…

Сколько искрометного веселья в   стремительно сменяющихся сценах…

В нынешней премьере БЛО голоса всех певцов , начиная от исполнителя маленькой  баритональной  партии Фьорелло(слуги Альмавивы) - Винсента Туррегано, до  всех исполнителей главных партий, звучали, даря наслаждение слушателям.  А   бездна выдумки и озорства, открывшаяся по воле режиссера -постановщика, художника- декоратора, художника по костюмам   продолжили вековое шествие по   оперным  театрам  мира этого великого шедевра.

 Здравствуйте, маэстро   Джоакино Россини!

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