ТЕАТР

Здравствуйте, маэстро Джоакино Россини!

Бостонская Лирическая Опера открыла сезон 2018-2019 года приветствием великому композитору - создателю волшебных опер, среди которых "Севильский цирюльник" остается бессмертным.

Ожидание премьеры этого гимна любви и торжества жизни полностью совпадало с также бессмертными строками А. Пушкина:

"Уже темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей,

Там упоительный Россини,

Европы баловень, Орфей".

Премьера оперы при жизни композитора состоялась в Риме на сцене театра Арджентино в 1816 -ом году. В основу ее была положена одноименная пьеса Пьера Бомарше, сочиненная в 1773-ем году. Либретто оперы написал Чезаре Старбини.

Французская пьеса обретает прописку в испанском городе Севилья. Молодой Россини создал свое творение легко и быстро в течение от 13-ти до 20-ти дней… Но этот великий шедевр ожидала участь быть освистанным на премьере. Так клакеры и приверженцы композитора Джованни Паизиелло, уже обращавшегося к этому сюжету, мстили молодому гению. Прошло совсем немного времени, и ошеломительный успех принес мировую славу создателю оперы. Знаменитая увертюра оперы звучит так радостно и ликующе, ее темы столь нежны и победны, что сколько раз мы бы не слушали ее, она отзывается в нас счастливым биением сердца….

Итак, эти звуки начинают заполнять собой пространство театрального зала Majestic - theater, подниматься в купол…

Здравствуйте, маэстро Россини!

Под управлением дирижера Дэвида Ангуса любимая увертюра в исполнении оркестра звучит мягко, лирично, светло, в ней нет ничего фанфарного, но изначально в ней поют, переливаются, звенят ее неповторимые несравненные лейт-мотивы.

Красный парадный бархатный занавес, наконец, раздвинулся и над открывшейся сценой взметнулись уходящие в верх, к колосникам справа, слева и по центру лестницы. У них нет опор, у них нет завершений, они повернуты фронтально и боком, и в последнем случае явственно видно, что лестницы - смонтированы из чего-то вроде пенопласта, по ним никто не станет взбегать, они- метафора, шутка, выдумка под стать веселой музыке! Ведь лестница в сюжете оперы - важнейший предмет, с ее помощью герои надеются сбежать из дома, где героиню Розину насильно хочет взять в жены ее опекун старый Бартоло. И сразу дух спектакля - игра - поведет действие. Оно развивается большей частью на двух высоких сдвигаемых навстречу и раздвигаемых в стороны фурах.

Скажем, доктор Бартоло, утверждающий, что его не проведешь, стоит на фуре слева, там его покои, а Розина, поющая свои знаменитую каватину "В полуночной тишине" и арию "Я так безропотна" о том, что она все поставит на своем, на фуре справа, словно в башне, где она заперта. Привычных для постановки этой оперы павильонных декораций нет. Герои словно парят наверху, редко спускаясь вниз на сцену. Оформление спектакля выполнила художник Джулия Нулин-Мерат. А сценические костюмы в озорном буффонном стиле, продолжив игровую линию декоратора, придумала Джианлука Фалаши.

Персонажи объединены такой деталью одежды как чулки, и эти чулки на всех с продольными широкими полосками, на мужчинах- черно-белые, на женщинах немыслимо яркие. Розина щеголяет в красных чулках с белыми полосками, открытыми до колена, такова длина юбки ее розового платья. Комический жанр оперы, то что называли оперой -буффа, подчеркнут общим художественным решением постановки. Ведь персонажи заимствованы из театрального жанра commedia dell'Arte.

Итак, влюбленные Розина и Альмавива под именем Линдора, сидя на краю фуры, верхняя площадка которой выполняет функцию комнаты Розины, свешивают ноги, которыми слегка болтают, словно куклы на ширме кукольного театра. А когда они усаживаются за бутафорский рояль спиной к публике и начинают играть в четыре руки, подпрыгивая на подушках своих сидений, зал откровенно хохочет. Название произведения, которое они поют для отвода глаз Бартоло, называется "Тщетная предосторожность", и намек очевиден, не удастся старому опекуну разрушить любовь молодых! Режиссер постановки Розетта Куччи словно дает понять: мы здесь в этом спектакле шутим, играем, озорничаем, обыгрываем ситуации, не претендуя на достоверность, мы слегка валяем дурака, чтобы не было банальной скуки, чтобы с ариями, дуэтами, ансамблями соединялось веселье на сцене!

И до вступления в действие, до своей первой искрометной арии недвижимо в кресле, похожем на компьютерное, как-то подвешенное в центре, в спокойной позе ожидания пребывает высокий худощавый молодой человек в длиннополом одеянии с передником рабочего - мастерового, на плечах которого нет привычного одеяния - короткой испанской куртки без застежки, получившей название фигаро, по имени героя, традиционно ее носившего - знаменитого Фигаро! Это имя становится насколько символичным, что в 1826 -ом году его берет в качестве названия французская парижская газета, газета "Le Figaro".

А на сцене по облику первоначально не похожий на своих предшественников необычно высокий Фигаро - Мэтью Ворс. Наконец, наступает момент, когда он, сидящий и молчащий, вступает в действие, начиная свою знаменитую каватину, и справляется с ней, выпевая все фразы с оттенками лукавства, задора, веселости, так, что краски голоса этого слушаемого впервые певца сверкают! Он, непохожий по костюму на привычного своего героя - достойный продолжатель своих предшественников!

Певец достаточно виртуозен вокально, когда включает разные тембры и краски, изображая всех, кому он нужен, и кто его зовет! Совсем не просто предстать на сцене и справляться с вокальной и сценической партией Фигаро- персонажем, воплощающим лучшие свойства человека из народа: здравый смысл, лукавство, смелость, одаренность, ведь он и сочинитель стихов и песен, прекрасный гитарист и помощник влюбленных! Фигаро, успевающий всюду: "Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро браво, браво, брависсимо…" - живой веселый изобретательный хорош и достоверен в этом спектакле, нарочито от достоверности отказывающегося! Во время каватины Фигаро с колосников спускаются большущие ножницы- символ рабочего инструмента севильского цирюльника… Нанятые Линдором, скрывающимся за этим именем графом Альмавивой, оркестранты для серенады Розине под ее балконом, также "отмечены" чулками в полоску ( черными с белым). Эти же статисты в таких же чулках позже появятся уже как представители полиции, вызванные доктором Бартоло, чтобы изгнать из дома обманом проникшего Альмавиву. Можно сказать, что разноцветные чулки в полоску становятся знаком, объединяющим всех персонажей в один орден - Орден в честь бессмертной буффонной комедии!

И разгадкой, почему в зале среди публики было несколько молодых дам, нарядных как для бала, но в необъяснимых с точки зрения здравого смысла чулках в широкую продольную полоску. Когда по окончании спектакля они вышли на сцену, стало понятно, что они также принадлежат премьере, ей присягают, были ее участниками по костюмерному и дизайнерскому цехам.

В партии Розины выступает Даниэла Мак- обладательница красивого гибкого меццо-сопрано. Изначально Россини написал партию Розины для колоратурного меццо-сопрано. Но традиция сложилась так, что чаще эту партию транспонируют для колоратуры. В музыкальном театре имени К.С .Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в Москве чередуют две версии: иногда поет Розину колоратурное сопрано, иногда меццо-сопрано. Так было задумано самим К.С. Станиславским, поставившим эту оперу, которая десятилетия сохранялась бережно в репертуаре театра, и оставалась живой, словно придуманной сегодня!

В нынешней бостонской премьере героиня была представлена в соответствии с авторской партитурой. Кокетливая инженю - она вполне соответствовала по быстроте сообразительности Фигаро! Письмо, которое он хочет, чтобы она написала Линдору, уже готово, чтобы его передать…Каватина из первого действия "В полуночной тишине" и ария второго действия спеты молодой певицей, следующей лучшим традициям…

И закрутилось, понеслось! Почтенный дон Базилио в традиционной шляпе - Дэвид Крауфорд исполнил, словно преподнес знаменитую арию о Клевете. При этом он в зеленоватом свете направленного на него прожектора слегка напоминал пугающую фигуру Холлуина. В следующем появлении, когда ему участники действия своим хором заморочат голову, уверяя в том, что он болен, вид его становится совершенно потерянным. Альмавива - Джесус Гарсиа после спетой немного напряженно серенады в первом действии ко второму акту уже зазвучал с полнотой яркости и звонкости тенора. Его переодевания поочередно в солдата, напрашивающегося на постой, и в учителя музыки, заменившего якобы заболевшего дона Базилио, оказываются разоблачены. Возможность достичь счастья у влюбленных висит на волоске. Доктор Бартоло в великолепном исполнении Стивена Конди кажется по-своему не менее одержимым идеей жениться на Розине, чем Альмавива. Его вокал, речитативы преподнесены мастерски, объемно, характерно. Служанка Берта(Мишел Трэйнор), представленная как пожилая особа, мечтающая о том, чтобы Бартоло женился на ней, поет с воодушевлением, иронией и виртуозностью арию "Старичок решил жениться" , демонстрируя отличные верхи звучащего по-молодому сопрано, срывая шквал аплодисментов. И в ней брызжет радость жизни! Ансамбль из 9 -ти участников спектакля становится апофеозом первого действия.

Препятствия на пути к счастью во втором акте устраняются и разыгрываются достижением побед! Розина узнает, что Линдор, которому она отдала свое сердце, хочет ее самую отдать какому-то Альмавиве, и сгоряча от обиды решает принять предложение Бартоло. И все счастье молодых могло бы рухнуть, если бы Фигаро не успел объяснить Розине, что Альмавива и Линдор- одно и то же лицо. Тогда нужно бежать, и воспользоваться припасенной лестницей…. Но как бежать, когда нужно спеть "Тихо, тихо осторожно"…. Действие приостанавливает пленительный ансамбль, и далее выясняется, что лестница исчезла, ее обнаружил и забрал Бартоло… И уже все вновь в безысходности потому, что появляется нотариус для заключения брачного союза Розины с Бартоло, но Альмавива кое-чему успел научиться у Фигаро, он перехватывает нотариуса для брака Розины с ним. А появившийся Базилио уже не помеха, Альмавива дарит ему драгоценный перстень… И следует знаменитая реплика Базилио: "У графа в кармане такие аргументы"…

Сколько искрометного веселья в стремительно сменяющихся сценах…

В нынешней премьере БЛО голоса всех певцов , начиная от исполнителя маленькой баритональной партии Фьорелло(слуги Альмавивы) - Винсента Туррегано, до всех исполнителей главных партий, звучали, даря наслаждение слушателям. А бездна выдумки и озорства, открывшаяся по воле режиссера -постановщика, художника- декоратора, художника по костюмам продолжили вековое шествие по оперным театрам мира этого великого шедевра.

Здравствуйте, маэстро Джоакино Россини!