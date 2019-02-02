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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорМИФ И ПРАВДА
февраль '19
МИФ И ПРАВДА

Маршал Будённый. Конец легенды

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Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

СИНЕРГИЯ

Синерги́я (греч. συνεργία - сообщничество; от греч. σύν - вместе, - усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов, эмерджентность.…

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Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Государство хочет любви

Почти ежедневно СМИ сообщают об арестах представителей органов государственной власти за различные преступления, начиная от взяток, заканчивая убийствами. За три года – сотни арестованных глав регионов, глав региональных правительств и парламентов, глав крупных городов. И после этого эти самые представители органов государственной власти требуют к ним уважительного отношения.

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