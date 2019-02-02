Маршал Будённый. Конец легенды
Документальный фильм
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02 Февраля 2019СИНЕРГИЯ
Синерги́я (греч. συνεργία - сообщничество; от греч. σύν - вместе, - усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов, эмерджентность.…
01 Февраля 2019Государство хочет любви
Почти ежедневно СМИ сообщают об арестах представителей органов государственной власти за различные преступления, начиная от взяток, заканчивая убийствами. За три года – сотни арестованных глав регионов, глав региональных правительств и парламентов, глав крупных городов. И после этого эти самые представители органов государственной власти требуют к ним уважительного отношения.
31 Января 2019Едем-Едим