Страшный абсурд, становящийся нормой

Много лет минуло с тех пор, как "Кругозор" взял под защиту гласностью Виталия Бунтова, осуждённого в 2002 году Хабаровским краевым судом и приговорённого к пожизненному лишению свободы. Правда, позднее Верховный Суд в кассационном порядке заменил срок заключения на 25 лет строгого режима, однако чудовищность этого уголовного дела продолжает шокировать.

Аргументы как первого адвоката Андрея Столбунова, который был вынужден покинуть Россию из-за опасения за свою безопасность, так и нынешнего - Дмитрия Сотникова - неопровержимо доказывают неправедность того, как государство поступило и поступает со своим гражданином. Виталий осуждён по Делу сфабрикованному - за чужие преступления, которых он не совершал. Налицо вопиющие следственные и судебные ошибки, а также откровенные преступления представителей самого государства, прибегших к жесточайшим пыткам Виталия Бунтова, что подтверждено Европейским судом по правам человека.

И что? А всё то же: в России над заключённым Бунтовым продолжают издеваться физически и морально. За то, что не желает терять чувства собственного достоинства, "сотрудничать" с представителями государства, которые на самом деле сами являются преступниками, действющими до поры до времени под государственной вывеской.

Вот с чем столкнулся нынешний адвокат Виталия Бунтова Дмитрий Сотников, только что вернувшийся из Пермском края, где отбывает наказание Виталий.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БУНТОВА

В г. Гремячинске началось судебное разбирательство по Делу Бунтова, которого обвиняют в том, что он... жестоко избил себя заключенным Зубовым, чтобы ложно донести на сотрудников ИК-12 Пермского края.

Абсурдное дело и началось с абсурда. Защитник получил повестку и постановление к судебному заседанию, в которых было сказано: "назначить открытое судебное заседание… на 08 декабря 2016 г. с 11-00… с ЕЖЕДНЕВНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ В РАБОЧИЕ ДНИ с 10-00 ПО 29 ДЕКАБРЯ 2016 г.".

Напомню, что в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ именно суд обязан создать необходимые условия для выполнение защитой своих процессуальных прав и возложенных на нее обязанностей. Даже не принимая во внимание, что защита имеет иную занятость в других судебных процессах (при этом нарушается § c п. 3 ст. 6 Европейской Конвенции), такая постановка вопроса лишает подсудимого возможности доознакомиться с материалами уголовного дела, с которыми он так и не был ознакомлен в полном объеме, что является прямым нарушением § b п. 3 ст. 6 Европейской Конвенции. Кроме того, подсудимый лишен возможности согласования с защитником позиции конфиденциально вне стен суда, знакомиться после каждого судебного заседания с протоколом и приносить на них замечания - так же нарушение § b п. 3 ст. 6 Европейской Конвенции.

Из сказанного ясно видно, что председательствующий судья Волкова Е.Л. ставит сроки рассмотрения дела выше правосудия, что является ее личной заинтересованностью и в соответствии с ч. 2 ст. 61 УПК РФ - основанием для отвода. Однако данное основание судья игнорирует и в отводе, заявленном защитником, отказывает.

Тогда, отвод заявил уже сам подсудимый Бунтов В.М. Все судебные заседания до рассмотрения уголовного дела по существу происходили в Губахинском городском суде Пермского края - все жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, ходатайства следователя рассматривались именно там. Однако, в ходе ограничения времени ознакомления защиты с материалами уголовного дела у стороны защиты возник конфликт с председателем суда Огарковым А.В. по поводу явной несоразмерности сроков, которые требовал следователь. Видимо Огарков А.В. после этого побоялся иметь дело с защитой Бунтова В.М. и отписал его на рассмотрение в постоянное судебное присутствие Губахинского городского суда в г. Гремячинске, что значительно дальше от СИЗО-3 г. Кизел, где содержится Бунтов В.М. и создает риски для его здоровья во время ежедневных этапов в суд и обратно в СИЗО-3.

В соответствии с п. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Статья 32 УПК РФ устанавливает подсудность уголовных дел по месту совершения преступления. При этом Бунтов В.М. не обращался в органы Гремячинска за защитой от насильственных действий сотрудников ИК-12 Пермского края. Огарков А.В., видимо по незнанию, считает, что постоянное судебное присутствие и районный суд, к которому оно приписано - суть одно. Но ФКЗ "О судах общей юрисдикции" дает иное определение судебных присутствий - ч. 2 ст. 33 "В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, федеральным законом в составе районного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие районного суда является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия". Т.е. судебное присутствие - это обособленное подразделение, юрисдикция которого распространяется на отдаленную местность! Однако, и в отводе по этому основанию Бунтову В.М. было отказано.

В интересах охраны здоровья подзащитного защитой было заявлено ходатайство о передаче дела в Пермский краевой суд, для определения подсудности по месту нахождения подсудимого в Кизеловский городской суд Пермского края. По задумке судьи Волковой Е.Л. подсудимого должны ежедневно возить в автозаке по горному бездорожью 71,8 км в суд и столько же обратно (Губахинский городской суд находится от г. Кизел на расстоянии 28 км - если бы дело рассматривалось с соблюдением подсудности). То есть на лицо нарушение ст. 3 Европейской Конвенции - пыточные условия, угрожающие жизни и здоровью подсудимого. Волкова Е.Л. не стесняется указывать это прямо в судебном акте: "наличие у подсудимого ряда хронических заболеваний, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ СУДУ МЕДИЦИНСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ, не является безусловным основанием для изменения территориальной подсудности.

Чтобы разрешить вопрос с ознакомлением, Волкова Е.Л. решает перевести Бунтова В.М. в ИВС "Чусовской" на 4 дня (10 томов), что также запрещается законом, так как Бунтов В.М. был ранее осужден и не может содержатся вне органов системы ФСИН - это явно противоречит ч. 2 ст. 77.1 УИК РФ, в которой перевод в ИВС не возможен.

Заседание по делу отложено на 14.12.2016 на 10-00 и пройдет в г. Гремячинске по адресу: ул. Ленина, д. 192. В этот день Бунтову В.М. исполнится 40 лет, из которых 15 он провел по незаконному приговору Хабаровского краевого суда за решеткой.

ВТОРОЙ ДЕНЬ БУНТОВА



14 декабря 2016 года, в 10-00 в г. Гремячинске продолжилось судебное разбирательство по Делу Бунтова, которого обвиняют в том, что он жестоко избил себя заключенным Зубовым, чтобы ложно донести на сотрудников ИК-12 Пермского края.

Сегодня Бунтову В.М. исполнилось 40 лет. С давлением 170/110, температурой 38,9 и болями в почках его госпитализировали в Больницу г. Гремячинска прямо из зала суда.

День начался с того, что защита подала апелляционные жалобы на ряд постановлений постоянного судебного присутствия г. Гремячинска. В частности защита обжалует 1) постановление судьи о несогласии учитывать занятость защитника при назначении судебных заседаний, 2) о переводе Бунтова В.М. в ИВС, который еще в 2010 г. был признан несоответствующим установленным нормам, и предоставлении недостаточного времени на ознакомление с материалами дела, 3) об отказе в изменении территориальной подсудности.

Когда Виталия Маратовича привели в зал, сразу стало понятно, что он не здоров и неважно себя чувствует. Вместе с тем, он, как боец, вышел на ринг и начал свой бесконечный бой с системой. Судья отказала в заявленном отводе и передаче дела в основное подразделение Губахинский городской суд Пермского края из обособленного подразделения - постоянного судебного присутствия в г. Гремячинск Губахинского городского суда Пермского края, попутно обвинив защиту в злоупотреблении правом.

Далее защита потребовала исключить из доказательств по делу заключение ПФИ (психофизиологическое исследование, полиграф) потерпевших Назарова, Шамина и Муленко - сотрудников администрации, которые якобы НЕ били Бунтова В.М., а также свидетеля Зубова, якобы посредством которого избил себя Бунтов В.М.

ПФИ дало результат в пользу сотрудников колонии и легло в основу доказательств против Бунтова В.М. по уголовному делу, а также в основу позиции России в ЕСПЧ.

Суд... удовлетворил ходатайство защиты, признав заключение специалиста по результатам ПФИ недопустимым доказательством, так как допрос лиц с помощью полиграфа не предусмотрен УПК РФ и нарушает принцип оценки доказательств только судом.

Суд также разрешил вопрос о допросе Ирины Бунтовой (Irina Buntova) при помощи видеоконференц-связи, без вызова в г. Гремячинск.

От долгого напряженного рабочего дня у Бунтова В.М. резко ухудшилось самочувствие. В 15-30 он заявил ходатайство о направлении его в Пермскую краевую больницу. После консультации с фельдшером "скорой помощи" суд принял решение госпитализировать Бунтова В.М. пока в Больницу г. Гремячинск.

"КРУГОЗОР", ПОЗДРАВЛЯЯ ЗАКЛЮЧЁННОГО ВИТАЛИЯ БУНТОВА С ЕГО ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛАЕТ ЕМУ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ СТОЙКОСТИ.

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На фото: Виталий Бунтов.