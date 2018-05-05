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Чайки. Не морские, а коррупционные и санкционные О Генпрокуроре РФ и не только



На фото: "Санкционные" Генпрокурор РФ Ю.Я.Чайка и Председатель Следственного комитета РФ А.И.Бастрыкин.

ЛИЧНЫЕ ПОДРОБНОСТИ НЕ ЛИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно Википедии, Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в Николаевске-на-Амуре, Хабаровского края. Юрист. Генеральный прокурор РФ с 23 июня 2006 года. Женат. Имеет двоих сыновей: Артёма 1976 г.р. и Игоря - 1988 г.р.

Старший сын Артём после окончания юрфака Иркутского госуниверситета стал соучредителем и адвокатом фирмы "Чаадаев, Хейфец и партнёры". Согласно ЕГРЮЛ / Единый государственный реестр юридических лиц - РЕД./, с января 2014 г. является владельцем ООО "Сибирский элемент-Рента К", занимающегося разработкой в Калужской области Обуховского песочного месторождения. Имеет и предприятия по добыче каменной соли, щебня и строительству.

С февраля 2014 г. Артём Чайка стал владельцем компании "Бердяуш", выигравшей тендер на поставку РЖД /Российским железным дорогам - РЕД./ щебня на 7,5 млрд. рублей, летом того же года компания приобрела у РЖД контрольный пакет крупнейшего поставщика щебня для госмонополии - Первой нерудной компании (ПНК), владеющей 18-ю щебёночными заводами. Является бенефициаром "Тымретского солерудника", летом 2016г. приобрёл 90 процентов акций материнской "Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании"; сделка была согласована ФАС /Федеральная антимонополная служба РФ - РЕД./ в марте.

Согласно расследованию журнала "Forbes" 2014г, выручка предприятий Артёма Чайки составляла 200 млн. долларов, а его конкурентов выводит с рынка Генпрокуратура.

Младший сын Игорь в 2011г. окончил Московскую юридическую академию имени О. Е. Кутафина. В 2010г. по данным СПАРК, /Система профессионального анализа рынков и компаний/ зарегистрировал компанию "Инновации света", которая за три года получила несколько подрядов почти на 700 млн. рублей - она делала новогоднюю иллюминацию в Центральном и Южном округах Москвы, художественную подсветку Новоспасского и Крымского мостов и искусственное освещение трассы Адлер - Красная поляна в преддверии зимней Олимпиады-2014.

С 2012 по 2013 года являлся партнёром адвоката Дмитрия Якубовского и банка ВТБ в девелоперской компании "Сити лэнд групп".

В 2014 году связанная с Игорем Чайкой фирма приобрела у РЖД за три млрд. руб. 50 процентов минус две акции крупнейшего в России производителя шпал - ОАО "Бетэлтранс" (также владевшего 11,7 процента акций "Миллениум банка", лишённого лицензии в феврале 2016г.).

В том же 2014 году в возрасте 26 лет стал советником губернатора Московской области А. Воробьёва по вопросам культуры, спорта и молодёжной политики. Руководил группой урбанистов, архитекторов и дизайнеров, разработавших для города Клин "Альбом нового облика".

В июле 2015г. отказался от предложения занять пост заместителя председателя регионального правительства и покинул правительство, заявив о решении сосредоточиться на предпринимательской деятельности.

Также с предпринимателем связывали фирмы "Балтикстройкомпани" и "Хартия", последняя с 2014г. начала выигрывать подряды мэрии Москвы на вывоз и утилизацию мусора, подряды в 2015г. составили 42,6 млрд руб.

Игорь Чайка владеет 41 роцентом акций "Русский Экспорт". Согласно расчётам газеты "Ведомости", аффилированные с Чайкой фирмы располагают портфелем заказов на 318 млрд. руб.

В конце июля 2017г. стал учредителем компании "Архплей девелопмент", которая занимается строительством жилья в Москве и Московской области.

"ЦАПОК" И ДВА "ЖИДО-МАСОНСКИХ УБЛЮДКА"

В 2011 году в центре российской столицы похитили двух молодых людей, легально проживающих в Москве, и вывезли их в секретную камеру пыток и бессудных казней ФСБ РФ в Подмосковье. Похищенные - грждане России, дети от смешанного кавказско-еврейского брака. Их обоих сотрудники ФСБ под пристальным наблюдением директора Александра Бортникова пытали электротоком, отравляющим газом, били до потери сознания.



На фото: Также "санкционный" генерал А.В. Бортников, Директор ФСБ России.

Угрожали:

- Мы убьём и тебя, и твоих родителей, жидо-масонский ублюдок, подписывай, что хотел взорвать "Сапсан". Мы и братьев повесим!..

Один из мальчиков, не зная о чём идёт речь, даже понятия не имеющий о существовании такого электропоезда - "Сапсан" - и считая, что имеют в виду птицу сапсан, со стоном недоумевал:

- Зачем взрывать птицу?..

Не удивительно, что под чудовищными пытками мальчики подписали заготовку палачей ФСБ; потом по прямому эфиру их главарь генерал армии Александр Бортников бойко доложил тогдашнему тандемному президенту Дмитрию Медведеву об "успешном предотвращении подрыва электропоезда "Сапсан".

Бравые фсбэшники - участники той "операции", а фактически преступники - получили повышение в званиях, премии и прочие поощрения.

Состоялся засекреченный суд "сталинской тройки". Рядом с залом, где устроили процесс над похищенными и запытанными мальчиками, судили убийцу. Он зарезал мать, отца, грудного ребёнка и ребёнка школьного возраста. Но был он заслуживающим особого доверия российского суда, ибо являлся… членом известной банды "цапков" из Краснодарского края. Этому "цапку" дали восемь лет с правом обжалования, с правом УДО, с правом досрочного освобождения. Похищенные же палачами ФСБ "жидо-масонские ублюдки" никого не убили, не ранили, не взорвали и даже виделись друг с другом два-три раза. Тем не менее, российский суд приговорил их от 16 до 18 годам лишения свободы без права обжалования, условно-досрочного освобождения, изменения режима содержания. Их отправили на Север - на невероятные муки, сравнимые с медленным садистским умерщвлением…

…Я не мог понять, объяснить самому себе логику действий того судилища. Ясно одно: здесь сработала звериная ненависть ко всему нерусскому. Ну объясните, почему "цапка", убившего своих же единокровных русских, осудили всего лишь на восемь лет, а не на 16-18, как ненавистных "жидо-масонов"? Родители молодых людей, потерпевших от палачей ФСБ, адвокаты, Organizatiоn Kaf Resurrected и другие международные организации безуспешно писали об этом в разные инстанции, в том числе и Генеральному прокурору РФ Ю. Чайке; мировые СМИ выступали и продолжают выступать с публикациями на разных языках о данной вопиющей несправедливости.

О причине этой возмутительной даже для российского судилища избирательности я догадался только лишь узнав побольше о семейке русского олигарха и генерального прокурора в одном лице Юрия Чайки. Того самого Чайки, который, наконец, попал в санкционный список.

"МИСТЕР ТВИСТЕР"-ГЕНПРОКУРОР, ВЛАДЕЛЕЦ ГОСТИНИЦ И ОСТРОВОВ



На фото: сыновья Генпрокурора РФ Ю.Я. Чайки - Артём и Игорь.

11 апреля прошлого года сын Генпрокурора Игорь открыл строительный бизнес в Крыму и начал переговоры о покупке гостиничного комплекса. После этого отец-Генпрокурор объявил о незаконности передачи Крыма Первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым Украине.

В прошлом же году в мировых СМИ разразился скандал о коррупции семьи Генпрокурора РФ. СМИ обнародовали документы о реконструкции на греческом полуострове Халкидики гостиницы Pomegranate сыновьями Генпрокурора и членами семьи его подчинённых. Только ремонт этого "шедевра островной архитектуры" оценивается в сумму €29 млн. Именно столько денег в "Pomegranate" вложил сын Артём Чайка.

Как оказалось, этот шикарный отель является собственностью семьи Чайка. Также стало известно, что замгенпрокурора Геннадий Лопатин развелся с женой Ольгой с целью умышленного сокрытия истинных доходов и имеющегося заграничного бизнеса. Одним из составляющих загранбизнеса российского надзирателя №2 и стало владение фешенебельным греческим оздоровительным спа-отелем "Pomegranate Wellness Spa Hotel", который был приобретен за 25 млн.евро . Как сообщили Независимые греческие СМИ сообщили, что в реконструкцию отеля было вложено около 20 млн. евро. Отсюда выходит: семьи Чаек и Лопатиных ведут совместный гостиничный бизнес в Греции и контролируют шикарный отель Pomegranate.

У читателей возникнет вопрос: а деньги такие откуда у "блюстителей закона"? Припоминается, замгенпрокурора Геннадий Лопатин не раз был фигурантом коррупционного скандала. Например, против него дали показания сразу несколько фигурантов дела о "крышевании подмосковных казино". Как выяснило следствие, этот самый партнёр по бизнесу семьи Генпрокурора - того самого Чайки, который наряду с Бастрыкиным вошёл в список недавних международных санкций, - г-н Лопатин прикрывал деятельность сети игровых автоматов "Вулкан", которая работала подпольно. В скандале с подмосковными подпольными казино замешанным оказался и родной сын Генпрокурора Артем Чайка. Так, в ходе судебного следствия в городском суде Серпухова выяснилось, что нелегальным казино в Подмосковье "крышу" напрямую обеспечивал Артём. Даже засекреченный следствием свидетель дал на суде показания против Артема Чайки, утверждая, что он обеспечивал "коррупционные связи" между подмосковными прокурорами и организатором подпольных казино предпринимателем Иваном Назаровым. Как выяснило следствие, Артем Чайка и Геннадий Лопатин вместе "крышевали" подмосковные казино.

В средствах массовой информации разразился скандал и по поводу коррупционных активов семьи Чайки в Швейцарии. Так, Артём Чайка является резидентом Швейцарии, а также имеет там недвижимость и бизнес. Чисто формально проживает он в деревне Фоне (Founex), всего в 30 минутах езды от Женевы. Этим домом владеет молодой швейцарский украинец Богдан Лисуренко, мать которого знакома с семейством замгенпрокурора Лопатина. Таким образом, Артём Чайка зарегистрировался в домике Лисуренко для дальнейшего выведения коррупционных активов из России в Швейцарию.

Далее. Независимое расследование ФБК (некоммерческой организации известного лидера российской знаковой оппозиции Навального) доказало, что Артем Чайка в сентябре 2014 года приобрел недвижимость в Швейцарии оценочной стоимостью 2,7 млн франков. Он контролирует юридическую фирму из Лозанны F.T. Conseils, являясь одним из ее учредителей. В марте 2015г. приобрел примерно 40 процентов акций. А купил он их у своего брата Игоря. Игорь же владел этой долей с 2013г., в течение всего того времени, что он занимал должность… советника губернатора Подмосковья.

У Чаек в Швейцарии есть деловые партнеры. Это экс-глава Миграционного управления кантона Во Франсуа Тарен, помогающий в регистрации сделок на территории Швейцарии, и бывший глава женевской фирмы Juridical House Мурат Хапсироков. Ныне Хапсироков является сенатором от… Адыгеи, входящим в десятку самых богатых членов Совета Федерации России. Его отец Назир (Крым-Гери) Хапсироков с 1994 года - начальник управделами Генпрокуратуры РФ (завхозом ведомства), а с 2000 по 2011 год Хапсироков старший пребывал в должности советника Администрации президента.

Офис компании Juridical House, которой ранее управлял Хапсироков млаший, находится в одной комнате с F.T.Conseils, принадлежащей Чайкам и Франсуа Тарену. В ходе независимого расследования аналитики ФБК пришли к выоду, что с помощью специалистов из Juridical House дети Чайки выводят через швейцарские счета колоссальный поток финансовых средств из России.

ПАУТИНА

Но коррупционная паутина семейки Генерального прокурора РФ не ограничивалась одним "крышеванием" нелегальных казино. Как потом выяснилось, Геннпрокуратура оказалась в партнёрских отношениях даже с серийными убийцами Цапками, что в Краснодарском крае. Широкую известность получила связь семейки Чайки и их ставленников в Генпрокуратуре с краснодарскими "цапками".

Ольга Лопатина - супруга зам. Генерального прокурора - оказалась совладелицей фирмы "Сахар Кубани" вместе с женами известных серийных убийц Цапков и Цеповязов. Это лидеры самой кровавой в России "Кущевской ОПГ" Краснодарского края, осуждённые за особо жестокое убийство 12-ти человек, в том числе четырех детей.

И это лишь доказанные убиства, вопреки противодействию российской Генпрокуратуры. Недоказанных, а вернее, оставленных без внимания следствием и судом, - десятки изуверских убийств.

Четвертая соучредительница ООО "Сахар Кубани" Надежда Староверова - жена другого высокопоставленного чиновника Генпрокуратуры, Алексея Староверова. Самого Староверова Генеральному прокурору Чайке пришлось "временно отстранить" от работы в Генпрокуратуре после того, как в доме семейки чиновника было обнаружено пристанище бандитов "банды ГТА" /преступная группировка, знимавшаяся серией убийств автомобилистов в Подмосковье/. Бандиты, были задержаны во время ограбления с последующим убийством 14 человек. Эти грабители-убийцы отсиживались в доме заместителя главного надзирателя России, выезжали на большую дорогу, убивали, грабили и вновь укрывались там же.

Генеральный прокурор "русского мира" Юрий Чайка вполне спокойно выслушивал вышеприведенные обвинения в свой адрес, так же спокойно отвечал представителям СМИ, что не помогал сыновьям, поскольку они - буквально с его слов - "ребята смышленные и всего добиваются сами", а все приведённые факты тяжких преступлений членов его семьи и его подчиненных Юрий Яковлевич назвает вымыслом, считая излишним доказывать обратное.

При этом Чайка признаёт, что его сыновья-олигархи получали и госзаказы. Но!.. Если исходить из утверждений всероссийского "блюстителя законности и правопорядка о хищениях его сыновьями бюджетных средств, "речь может идти вовсе не о 300 млрд. руб., а… о 301 или 299 млрд.руб.

Здесь для Генпрокурора важен не сам факт хищения бюджетных денег его чадами, а, значит, и им самим, а факт отсутствия абсолютной цифровой точности этого хищения. Более того, Ю.Я. Чайка оценивает свои и своих сыновей коррупционные действия, наносящие сотни миллиардов рублей ущерба государству, не как преступления, а как гражданский подвиг.

Дальше - больше: Юрия Чайку возмущает неблагодарность в отношении своих сыновей-теневых олигархов. В интервью российским СМИ Генпрокурор, размышляя вслух, молвил, что его сын Игорь "всегда в срок выполнял взятые на себя обязательства", а также проявляет трепетное чувство милосердия, "вкладывает личные средства в благотворительные проекты, которые развивал в Подмосковье…". И все эти пожертвования его сострадательное чадо, со слов самого Юрия Яковлевича, делает "не ради благодарностей или наград, а по зову сердца". Трогательно, правда?

И ещё об одном факте гражданского подвига своей семьи поведал Генеральный прокурор российским СМИ. Он восторженно сообщил, что его второй сын - Артем - "часто берётся за то, от чего другие отказываются", и "много времени уделяет помощи тем, кто в ней нуждается. "Другие", которых упомянул Генеральный прокурор, отказались "распилить" и расхитить 300 млрд. рублей казенных денег, а его гордость - сын Артём - не побрезговал и согласился, полагаясь на поддержку всемогущего отца.

Теперь о том, что его сын "много времени уделяет тем, кто в этом нуждается…". Юрий Яковлевич скромно недосказал, но зато независимое расследование установило этих "нуждающихся". Так вот, они и есть главари ОПГ, терроризирующей дальнебойщиков.

Кстати, в доме, где укрывала семейка Генпрокурора убийц и грабителей, был обнаружен склад оружия и боеприпасов. Казалось бы, после такой находки в отношении высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры Староверова нужно было возбуждать уголовное дело. Но он является приятелем и семейным другом Юрия Чайки, потому Генпрокуратура "не нашла" связи Староверова с "бандой ГТА".

В свое время уголовные дела против "цапковских" изуверов отказывался возбуждать человек "из системы" - прокурор Краснодарского края Леонид Кржинек. Вот и становится ясно присхождение дома на Афоне семьи Чайки. Кроме гостиницы на острове Халкидики у прокурорского олигарха Артема Чайки есть еще вилла на берегу моря, с которой открывается прекрасный вид на Афон. Генпрокурор Юрий Чайка и об этой своей коррупционной собственности говорит с чувством гордости за сына. Юрий Яковлевич не раз откровенничал в интервью о том, что он любит посещать Афон, дабы там "духовно заряжаться". Рядом с шикарной виллой сына генпрокурора "духовно обогащает свой внутренний мир" и его заместитель; в другой не менее шикарной вилле, принадлежащей уже упомянутой выше Ольге Лопатиной ("бывшей" жене заместителя Генпрокурора РФ и совладелице отеля Pomegranate).

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ РОССИИ

Впервые Артем Чайка стал фигурантом криминальной хроники, когда весной 1999 года в Подмосковье была задержана его машина, которой по доверенности пользовались его давние приятели - члены ОПГ. Тогда в прессе разразился скандал и выяснилось, что у машины, управляемой бандитами, имелись "блатные" номера и спецталон без права проверки на имя сына Генпрокурора.

Далее выяснилось, что Генпрокурор помог своему сыну присвоить активы Верхнеленского речного пароходства (ВЛРП) , которые перешли под контроль малоизвестной фирмы ЗАО "Лаэна". Эту фирму учредили сын на тот период Министра юстиции РФ Юрия Яковлевича Чайки - Артём. Окончательным актом рейдерского захвата ВЛРП структурами Артёма Чайки стало убийство несговорчивого генерального директора пароходства Николая Палённого. Незадолго до этого Палённый заявлял на ТВ, что за рейдерским захватом активов ВЛРП стоит Артём Чайка. Этот сюжет показали один раз - в начале 2003г. После этого выпуск с сайта телеканала исчез, но старую запись все еще можно отыскать в интернете.

30 декабря 2002 года, через два дня после записи программы, бывшего директора Верхнеленского пароходства нашли повешенным в гараже. Убийц Палённого, до сих пор не нашли.

Продолжим. Ещё Артем Чайка контролирует ранее никому не известное иркутское ООО "Солидарность", которое внезапно сумело выкупить у государства четвертое по объему добычи в России месторождение соли ОАО "Тыретский солерудник" за каких-то 660,667 млн руб. С учетом того, что стартовая цена составляла 639,667 млн. руб, "Солидарности" пришлось доплатить за этот сверхвыгодный актив всего-то 20 млн. руб. Ну и где же тут прибыль государства? Ее нет, зато есть огромный доход для сына Генпрокурора.

Однако только солевого рудника в Иркутской области Артему Чайки явно было мало. По данным независимого расследования Organizatiоn Kaf Resurrected в декабре 2013г. компания Артёма выиграла тендер на право пользования недрами с целью разведки и добычи соли на участке в Калужской области. Это месторождение соли располагается в Малоярославецком районе (д. Воробьево) и называется "Воробьевским".

Названное независимое расследование установило, что "флагманом" финансовой империи Артёма является "Первая нерудная компания" (ПНК), через которую он владеет 18 щебеночными заводами . Причем, Артём контролирует ПНК не напрямую, а через челябинскую нерудную компанию (НРК) "Бердяуш".

Артем Чайка через свои структуры купил "ПНК" у РЖД. Компания ПНК была основана РЖД в 2008г., но почему-то всего три года спустя её квалифицировали как "непрофильный актив" и выставили на продажу. "Непрофильность" ПНК для РЖД вызывает сомнения. Щебень, производящийся на заводах, используется для строительства и ремонта железнодорожных путей. Этот бизнес называют "вечным подрядом". РЖД ежегодно требуются объемы щебня на миллиарды рублей, поэтому у покупателя ПНК никогда бы не было проблем с клиентами. Понятно, что здесь - договорённостью Генпрокурора с бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным, дабы акции ПНК были проданы именно структурам его сына. Сразу после того, как Чайка-младший получил контроль над ПНК через НРК "Бердяуш", компания сына генпрокурора стала получать государственные контракты от РЖД.

По данным независимого расследования Organizatiоn Kaf Resurrected, это, Артем Чайка успел "засветиться" и в скандале с рейдерским захватом "Павловскгранита". Наряду с хозяином "Национальной нерудной компании" (ННК) Юрием Жуковым и сыном главы Сбербанка Германа Грефа Олегом Артем стал одним из бенефициаров оффшорных фирм, являющихся основными владельцами "Павловскгранита" после того, как контроль над предприятием из-за рейдерской атаки утратил прежний владелец Сергей Пойманов. Кстати, в мае 2008г., при выдаче Сбербанком России кредита ОАО "Павловскгранит", независимое ЗАО "Финансовый Консалтинг" оценило предприятие в 13,01 млрд рублей, а в апреле 2011 года Консалтинговая группа "НЭО Центр", подконтрольная Олегу Грефу, оценила его лишь в 3,5 млрд рублей (то есть заведомо меньше реальной стоимости этого актива). По данным независимого расследования Organizatiоn Kaf Resurrected, именно Артем был заказчиком рейдерской атаки на "Павловскгранит".

Второй прокурорский сын - Игорь Чайка - тоже не остался без своей доли вывозимой Чайками из России. Независимое расследование Organizatiоn Kaf Resurrected утановило, что Игорь имеет общий бизнес с Олегом Митволем. Митволя и Игоря Чайку объединяет совместный бизнес, притом очень крупный - доли в компании "Инвест-Сити". У Митволя в этом проекте 5%, а у компании Игоря "Энкон" 10%. "Инвест-Сити" - основной акционер (73%) "Сити Лэнд Групп" , компании, на балансе которой 8 000 гектар земли в Ступино и Можайске общей стоимостью 150 миллиардов рублей.

По данным независимого расследования Organizatiоn Kaf Resurrected, Игорь Чайка контролирует компании с оборотом в 300 млрд рублей и полностью инкорпорирован в бизнес старшего брата. Ранее он был советником губернатора Московской области Воробьева по вопросам культуры, туризма, молодежной политики и спорта. Однако, с недавних пор Игорь полностью посвятил себя бизнесу, так принято в России называть "распил" и расхищение бюджетных средств. При работе в Московской области Чайка-младший основные свои проекты реализовывал на территории клинского района. К примеру, он курировал создание нового бренд-бука города Клин. В последнее время присутствие Игоря Чайки все больше ощущается в "московском бизнесе".

А вот ещё результаты расследования Organizatiоn Kaf Resurrected. В 2012-2014годах мэрия Москвы провела девять тендеров на право заключения 15-летних контрактов по вывозу мусора на общую сумму более 142 млрд руб. Город оплачивает услуги по вывозу и утилизации мусора, а победители тендеров обязаны закупить новые мусоровозы, контейнеры для сбора отходов и построить сортировочные заводы и полигоны для захоронения отходов. Два крупнейших по сумме лота (42,6 млрд руб.) - вывоз мусора в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы - взяла зарегистрированная в 2012 году компания "Хартия" с уставным капиталом 10 тыс. руб. "Хартия" обеспечила себе многомиллиардный оборот на 15 лет вперед.

На момент получения контракта учредителем и генеральным директором ООО "Хартия" являлся Александр Цуркан. Как выяснилось, именно Цуркан также является генеральным директором и единственным учредителем ООО "Городская среда". Интересно, что при размещении своих вакансий эта компания указывает логотип фирмы "Инновации света", а заявки на один и тот же государственный тендер обе компании подавали с одного ip-адреса, что установлено решением антимонопольной службы. А вот ООО "Инновации Света" полностью принадлежит Игорю Чайке и зарегистрирована по его домашнему адресу в ведомственном доме по улице Рочдельская.

Есть у Игоря Чайки доля в крупнейшем российском производителе бетона и шпал ОАО "БетЭлТранс" ("БЭТ"). Компания включает в себя 9 заводов железобетонных шпал и производит около 95% всего их количества в России. В мае 2013года Игорь Чайка создал компанию "Аква солид". Через год созданная этой фирмой компания "Т-индустрия" выиграла конкурс РЖД на покупку за 3 млрд руб. 50% минус 2 акции крупнейшего в России производителя шпал - ОАО "Бетэлтранс" (БЭТ). У БЭТ хороший бизнес. Выручка предприятия в 2014 г. составила 18,8 млрд руб., в 2012-2013годах оно выиграло конкурсы РЖД на поставку железобетонной шпалопродукции до 2017 года на 269 млрд руб. Партнером "Аква солида" стала голландская Spoor Structuur Investering, получившая 70% "Т-индустрии". (Декабрь 2015 г.)

…Но всё изложенное - лишь вершина айсберга. Много интересного о прокурорской семейке предстоит узнать комиссии Министерства финансов США. Здесь Чайкам прокурорская "крыша" не поможет.