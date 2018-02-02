Формула Черномырдина

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Эти слова Виктора Степановича навсегда вошли в классику современного русского фольклора и стали гимном пустых рвений лидеров нашего государства на протяжении целого столетия. Обещанное советскими вождями светлое будущее под названием коммунизм, так и не наступил. Как писал Жванецкий: "У нас будет лучше. Несмотря на то, что становится хуже и хуже, у нас будет лучше. Только не сегодня, только завтра опять. Конечно, слово "будет" уже почернело от бесконечного употребления, но новый смысл придает ему прежний блеск, и оно снова сгодится в работу".

Президент Путин не стал исключением и периодически действует по универсальной формуле Черномырдина. Особенно это ярко проявляется в постоянном стремлении соперничать с зажиточной Америкой. С нашими хроническими прорехами в науке, промышленности, здравоохранении, образовании - это соперничество напоминает историю из известного романа "12 стульев", когда легкомысленная Эллочка Щукина, вопреки жалкой зарплате мужа-инженера, объявила непримиримую войну дочери американского миллиардера Вандербильда. Как Эллочка поменяла добротный стул на дешевенькое чайное ситечко, так российский лидер меняет рост финансового обеспечения спортивных мероприятий за счет бедствующего здравоохранения. Решив, что успехи в достижениях наших спортсменов мирового уровня станут признанием безоговорочного лидерства России в мире, Путин добился проведения зимних олимпийских игр в Сочи. Хотел как лучше. Но получилось - как всегда. С триумфом проведенные игры превратились в оглушительный позор, которого не знали еще ни одни Олимпийские игры. Россия оказалась в центре допингового скандала. В связи с этим российские легкоатлеты не получили разрешения выступать на очередных Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом России, а на Олимпийских играх 2018 года запретили использовать в экипировке символику для национальной идентификации.

Не лучше обстояло дело с присуждением России права на проведение чемпионата мира по футболу 2018. Российский лидер хотел как лучше и направил телеграмму Йозефу Блаттеру, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Международной федерации и выразил уверенность, что опыт, профессионализм и высокий авторитет помогут Блаттеру и дальше способствовать расширению географии и популярности футбола во всем мире. Но получилось как всегда: в ФИФА разразился скандал, семь высокопоставленных чиновников федерации были арестованы по обвинению в коррупции, и Блаттер подал в отставку.

Формула Черномырдина преследует нашего лидера с завидным постоянством и даже прослеживается некая закономерность: когда желание президента России поддержать, протянуть руку помощи государству или просто поздравить какую-то личность, зачастую оборачивается бедой для тех, кому это предназначалось. Вскоре после его поздравления президента Узбекистана Ислама Каримова с Днем независимости страны и пожелания ему "доброго здоровья", состоялись похороны Каримова.

Одним из самых скандальных событий украинских выборов-2004 стало преждевременное поздравление, которое Владимир Владимирович прислал Виктору Януковичу: "Украинский народ сделал свой выбор - выбор в пользу стабильности, укрепления государственности, дальнейшего развития демократических и экономических преобразований. В настоящее время созданы самые благоприятные условия для того, чтобы российско-украинское стратегическое партнерство вышло на качественно новый уровень. Граждане наших стран, которых связывают общие исторические и культурные узы, становятся еще более близкими друг другу". Президент России умудрился дважды поздравить Януковича с победой, несмотря на многочисленные заявления международных организаций о фальсификациях на выборах. Путин оказался в странной компании политиков, поздравивших Януковича: в одном ряду с еще одним бессменным лидером Белоруссии Александром Лукашенко и экс-президентом Слободаном Милошевичем, которому предъявлены шестьдесят шесть обвинений в военных преступлениях. А следующее президентство Януковича и вовсе закончилось крахом: революцией, войной с Россией и аннексией Крыма. И украинский народ сделал свой выбор не пользу российско-украинского стратегического партнерства, а граждане наших стран не стали близкими друг другу, а, скорее, наоборот.

Путин хотел как лучше, когда намеревался поддержать восстановление экономики Греции путем расширения сотрудничества в энергетическом секторе путем прямых поставок энергетического сырья в Грецию, а получилось как всегда: Греция начинает строительство газопровода в обход РФ. К 2020 году, после завершения строительства Трансадриатического газопровода, южные страны Евросоюза будут получать 10 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Хотел как лучше, практически присоединив к России бывшие Грузинские территории, пообещав быстрое процветание, но получилось как всегда: начавшаяся было помощь, быстро иссякла и Абхазия с Ю.Осетией живут хуже, чем раньше.

В июле 2014 года, Путин посетил Кубу, пообщался с Фиделем и Раулем Кастро, списал Кубе долги, пообещал и в дальнейшем оказывать материальную и техническую помощь. А в это время дипломаты Кубы и США тайно вели переговоры о нормализации отношений, которые в декабре закончились намерении восстановить дипломатические связи, которые были прерваны в 1961 году. Как ехидничали западные СМИ: "Путин списал Кастро $31 млрд долга, а Обама ему просто пожал руку. Такая разная цена дружбы".

Но в период правления Путина есть немало достижений, среди которых одно из лидирующих мест по количество отечественных "вандербильдов". И здесь наша бедная страна уступает только вечной сопернице Америке, обойдя все страны Евросоюза.

В документальном фильме Оливера Стоуна о Владимире Путине российский президент рассказал о своем отношении к американскому коллеге. По его словам, в России к Дональду Трампу относятся с симпатией. Причина такого отношения заключается в готовности нового главы Белого дома к восстановлению связей с Россией. "Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения", - сказал Владимир Путин. Как говориться: "Вашими бы устами да мед пить", если бы не злополучная закономерность формулы Черномырдина…