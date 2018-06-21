Крым превратить в остров!

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22 Июня 2018Мустафа Эдильбиев, «Русский реваншизм на Украине и «Гибридная» «Барбаросса» против Европы» Русскоое гибридное know – how
Когда автор этих строк в 2010г. опубликовал статью под заголовком «русско-украинский фронт», прогнозируя о готовящемся русскими блицкриге на Украине, на него посыпались от читателей из числа «лиц русской и украинской национальностей» обвинения…войну в Украине с «единоверным и елинославянским» народом никто не хотел принимать. При этом в 2008г.…
22 Июня 2018Гении и злодейство... Заграница нам поможет?
Коррупционные схемы и коррупционные скандалы в Украине давно стали притчею во языцех в мировых и европоейских СМИ. На фоне одного только эпизода, который я проследил пунтиром, можно уже понять отчаяние украинцев: насколько закоренела проблема! И можно увидеть еще тот факт, что решение проблемы в Украине ждут теперь в большей степени лишь от Запада.
16 Июня 2018"Письмо"
Вообще-то читать чужие письма нельзя, но это, пожалуй, лучше чтобы прочитало как можно большее количество людей. Другим, похожим, т. е.…