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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорNOTA BENE
июнь '18
NOTA BENE

Крым превратить в остров!

"… и Россия помешать не сможет", - убеждён экс-начальник Генштаба ВС Украины

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БЛОГИ

22 Июня 2018

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Мустафа Эдильбиев, «Русский реваншизм на Украине и «Гибридная» «Барбаросса» против Европы» Русскоое гибридное know – how

Когда автор этих строк в 2010г. опубликовал статью под заголовком «русско-украинский фронт», прогнозируя о готовящемся русскими блицкриге на Украине, на него посыпались от читателей из числа «лиц русской и украинской национальностей» обвинения…войну в Украине с «единоверным и елинославянским» народом никто не хотел принимать. При этом в 2008г.…

1

22 Июня 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Гении и злодейство... Заграница нам поможет?

Коррупционные схемы и коррупционные скандалы в Украине давно стали притчею во языцех в мировых и европоейских СМИ. На фоне одного только эпизода, который я проследил пунтиром, можно уже понять отчаяние украинцев: насколько закоренела проблема! И можно увидеть еще тот факт, что решение проблемы в Украине ждут теперь в большей степени лишь от Запада.

16 Июня 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

"Письмо"

Вообще-то читать чужие письма нельзя, но это, пожалуй, лучше чтобы прочитало как можно большее количество людей. Другим, похожим, т. е.…

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