Крым превратить в остров!

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Виталий Цебрий: Гении и злодейство... Заграница нам поможет? Коррупционные схемы и коррупционные скандалы в Украине давно стали притчею во языцех в мировых и европоейских СМИ. На фоне одного только эпизода, который я проследил пунтиром, можно уже понять отчаяние украинцев: насколько закоренела проблема! И можно увидеть еще тот факт, что решение проблемы в Украине ждут теперь в большей степени лишь от Запада.