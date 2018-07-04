Андрей Дементьев, великий жизнелюб

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

…Я с отрочества безнадёжно по-доброму завидывал этому человеку, потому что он взрослый, но всегда молодой, и так может писать!.. И возглавляет мой любимый журнал "Юность". А у меня что? Периодические "пятёрки" за школьные сочинения да жалкая "Семейная гзета" на двух-трёх машинописных страничках, отпечатанных мною на папиной пишущей машинке, и вывешиваемая в коридоре на двери кладовки.

Вспомнилось это через 40 с гаком лет, когда уже за Атлантикой, в Бостоне, услышал в телефонной трубке голос моего давнего кумира. Речь шла о предстоящем интервью для "Кругозора".

- Знаю о вашем журнале, - говорил Андрей Дмитриевич, и это хорошо, что он есть, что и в эмиграции присутствует русская культура. Она во все времена не обходилась без энтузиазма…

Ожидать обещанного долго не пришлось, Дементьев был человеком слова - уже через несколько дней, как и предполагалось производственным графиком, вышел номер. И сегодня, отдавая дань памяти великому человеку и поэту, повторяем то давнее интервью с незаурядной личностью, сопровождаемое автографом Андрея Дементьева читателям "Кругозора".

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С «Кругозором» - поэт и общественный деятель Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

- Дорогой Андрей Дмитриевич, из популярного интернет-издания «Газета» стало известно, что на вашей родине, в Твери, в ходе опроса, проведенного местными краеведами, горожане единодушно высказалось за установку вам - их знаменитому земляку- памятника при жизни. Тем выше ценность этого признания, что оно проявилось именно в наше время, для которого свойственны общий спад духовности, когда многовато стало тех, для кого ещё недавно общепринятые нравственные ценности представляются анахронизмом. Хоть ваши книги продолжают издаваться и переиздаваться, но это – редкое исключение на в целом темнеющем фоне. Я чересчур мрачен? Но ведь очевидно, что сегодня интерес и к поэзии, и к художественной прозе, и к публицистике, и даже в целом к образованности, увы, угасает. Вы не по наслышке знаете общество и на Востоке, и на Западе. Какой вам видится эта проблема?

- Времена, в которые мы все живём, конечно же, сильно отличаются от минуших лет. Это отличие чем-то радует, а чем-то сильно огорчает. Например, огорчает необразованность многих молодых людей, которым ещё предстоит утверждать себя в жизни. Я заметил, что стали меньше читать хороших книг и классику в том числе, а потому мудрость и опыт великих писателей не стали частью души тех, кто прошёл мимо них. Значит, им труднее придётся преодолевать трудности, потому что в непрочитанных ими книгах уже даны ответы на многие вопросы. И нечего каждый день «открывать Америку», когда она давно открыта. Никому же не придёт в голову лечить людей, не имея медицинского образования. А книги и вообще мировая литература - это набор необходимых знаний о бытии, о жизни, о человеке. Познай себя - и познаешь многое, что окружает тебя. Я говорю вещи общеизвестные, но меня огорчает, что духовный опыт поколений и мудрость прошлого часто остаются за кадром для тысяч молодых людей. И потому они барахтаются в повседневности, не зная, как им выбраться на свою дорогу. Я не призываю жить чужим умом, но я настойчиво советую помочь себе с помощью умных людей, оставивших или предлагающих сейчас нам свой опыт…

Мне повезло в жизни и с учителями, и с книгами. Повезло, потому что учителя наши были добрыми и очень образованными людьми. А, как известно, всё начинается с детства, с семьи, со школы. В семье моей любили книги. И это передалось мне. В школе тогда были несколько иные программы, иные приоритеты, чем теперь. Центральное место в них занимала литература и русский язык. А это делало нас, учеников, более вдумчивыми. И даже в изучении других дисциплин. Когда ты много знаешь, тебе интереснее жить. Я старался жить интересно.

Потом это перешло в стихи. Мне всегда хотелось поделиться с другими не только своими чувствами, но и всей прожитой жизнью. Как мне кажется, на склоне лет я уже доказал свою прямую причастность ко всему, что происходит с нами. И, может быть, потому в моей поэзии люди находят ответы на свои сокровенные думы, вопросы и сомнения. Наверное, именно этой взаимной сопричастностью и продиктовано желание моих земляков поставить Андрею Дементьеву памятник при жизни. Честно сказать, мне как-то неловко писать об этом… Но я бесконечно благодарен всем тверичанам за их доверие и уважение к моему творчеству, за искренность и любовь. У нас с ними это взаимно.

- Поэты предстают перед залами по-разному: одни по-дикторски читают «с листа», другие нараспев декламируют, вы подкупаете залы не только всегда берущими за душу стихами, утверждающими романтику, гуманизм, сострадание, но и своим артистизмом. Что для вас общение с залом?

- Когда-то я признался, что если чьё-то творчество и книги не имеют успеха, если нет обратной связи, то надо менять профессию. Для меня главный критик - это мои читатели, мои слушатели. Пока я не почувствую их отношения, я не могу быть до конца уверенным в том, что написал что-то важное. Хотя, конечно, профессиональный опыт не позволяет опуститься ниже достойного уровня… И все-таки Читатель - это мой самый верный друг и критик. Может быть, поэтому я так люблю читать свои стихи со сцены, ловя сиюминутную реакцию людей, для которых пишу.

Непосредственность и эмоциональность слушателей подтверждают обоюдное участие в творчестве. А к тем стихам, которые почему-то не вызвали ожидаемую мной реакциии, я непременно обращаюсь вновь, пытаясь взглянуть на них глазами своих читателей и слушателей.

- О легендарном журнале «Юность», который вы долгое время возглавляли, и тираж которого достиг тогда заоблачных высот, можно вспоминать как о навсегда ушедшем феномене? Или подобная популярность вообще литературно-художественного журнала ныне всё-таки возможна?

- Двадцать один год жизни я отдал незабываемому журналу «Юность». Теперь это легенда. Она творилась талантом и именами печатавшихся в «Юности» авторов.

Сколько было открыто будущих знаменитостей!

Василий Аксёнов, Анатолий Алексин, Андрей Вознесенский, Борис Васильев, Евгений Евтушенко, Владимир Войнович… И позже совсем молодые - Юрий Поляков, Нина Искренко, Алексей Парщиков, Александр Ерёменко…

Когда я работал в Израиле, на литературных вечерах с мест вставали наши соотечественники и радостно признавались, что привезли с собой на Святую землю подшивки журнала «Юность». Это ли не признание нашей общей работы в те годы?!

Сейчас в России журналы уже не имеют ни того авторитета, что был когда-то, ни тех тиражей.

«Юность» при мне выходила тиражом 3 миллиона 300 тысяч экземпляров. И это при жёстком лимите. А ныне её тираж не превышает нескольких тысяч. Это ещё раз подтверждает, что читать стали меньше. Думаю, сама социальная неустроенность общества тоже пагубно повлияла на интерес к литературе. Хотя пишут сейчас очень многие молодые люди. Да и не только молодые. Я получаю огромное количество рукописей, книг, поэтических сборников… Не скажу, что в этом потоке бесконечные бриллианты Слова, но способных людей немало. Кому-то я пишу предисловия к будущим книгам, кому-то помогаю напечататься. Позвольте не называть имён. Пусть они сами заявят о себе своим творчеством.

- Как вы всё успеваете, Андрей Дмитриевич: творчество, полсотни изданных своих книг, всю жизнь – общественная деятельнось, за которую ох, как многие вам благодарны... Как вмещаете всё это в 24 часа: выручают помощники, референты, литературные агенты, продюсеры? И при этом – всегда в форме, моложавый. Поделитесь, пожалуйста, секретом...

- Вы спрашиваете, как я успеваю всем заниматься: писать и издавать книги, которые до сих пор выходят большими тиражами, и общественной работой, которой завален по горло, и семьей, и при этом не чувство-вать своих восьмидесяти лет. Да секрета тут никакого нет. Во-первых, хорошая наследственность. Предки мои много работали, жили в мире своих интересов, и в то же время умели отдыхать и веселиться. Все они были долгожителями, не считая тех, кто рано погиб в сталинских лагерях.

Во-вторых, я всегда занимался спортом, не курю и спиртное - не моё увлечение. И еще. Я не менял и не меняю доныне ритм своей жизни. Мне каждый день интересен: интересны новые знакомства и встречи, интересна молодёжь, с которой общаюсь, интересен мир, полный противоречий и неожиданностей.

И потом родители наградили меня мягким характером - я не люблю конфликтов, никому не завидую и долго не помню нанесенных мне обид. А потому сплю спокойно, не терзаемый черными мыслями и завистью.

А главное - я люблю свою работу. Люблю моих близких и друзей, без которых жизнь была бы неполной.

В общем, все просто…