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август '19
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Для диабетиков

Российские учёные создали уникальный прибор

Он позволит избежать серьезных осложнений при сахарном диабете. Разработали прибор  в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). По словам заведующего лабораторией Дмитрия Куликова, уникальность прибора  в том, что он диагностирует не сам диабет, а осложнения из-за этой болезни, связанных с нарушением кровообращения в конечностях.

"Есть такое осложнение - диабетическая стопа, - рассказал учёный в интервью телеканалу "360". - Это очень тяжёлое осложнение, при котором нарушается кровообращение в нижних конечностях, после чего возникает высокий риск ампутации конечности и получения инвалидности".

Куликов также рассказал, что подобных приборов пока нет нигде в мире, несмотря на многообразие различных методов диагностики.

"К таким методам, например, относятся УЗИ и лазерная флоуметрия, чья задача - определить состояние кровотока в микрососудах. Однако они не очень удобны для врача, так как не позволяют получить все параметры, которые необходимы для предупреждения осложнений", - пояснил заведующий лабораторией, добавив, что все эти методы стоят для пациентов довольно дорого.

Российский прибор максимально прост в использовании. Принцип его работы основывается на оптическом методе исследования, при помощи только внешнего контакта с кожей.

"Оптический датчик при помощи лейкопластыря крепится на конечность для измерения параметров, а затем передаёт все данные на компьютер, который их обрабатывает и вычисляет", - отметил Куликов.

При этом он подчеркнул, что продаваться прибор будет по доступной цене.

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