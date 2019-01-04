Дубаи: Путешествие на Пиратский Берег

СТРАНСТВИЯ

Дубай олицетворяет собой урбанистический центр ОАЭ, это на самом деле самый густонаселенный эмират, но столицей государства является соседний Абу Даби - и мегаполис, и резиденция президента, и самый большой по территории эмират из всех государств ОАЭ.

НЕОБЫЧАЙНЫЙ МЕГАПОЛИС

Автору этих строк довелось немало поездить-постранствовать по городам и весям. Побывал во многих европейских столицах, стажировался в США, путешествовал в Египте и на Кипре… Но такого необычного мегаполиса, как Дубай, и такой невероятно экзотической страны, как Эмираты - видеть не приходилось.

Собственно, ездил туда не как турист или журналист, а по частному приглашению, и потому эмираты Дубай, Абу Даби, Шарджа и Рас-аль-Хайма увидел немножечко, как бы изнутри. Контраст бесплодной пустыни и парящих над ней далекими миражами небоскребов поражает. Но еще более фантастическими кажутся все эти современные хайвеи (12-рядные, как в США, автомагистрали), мега-маркеты сады из пальм и благоустроенные пляжи, когда вдумаешься в короткую историю этой Восточной страны, экономического чуда арабского мира.

Лишь сорок лет назад ничего из сегодняшней суперсовременной инфраструктуры тут не было. Ни-че-го-шень-ки! Голая песчаная пустыня. Самая большая в мире пустыня (если иметь в виду именно песчаную), и самая неприветливая для человека территория: летом температура до 55 градусов по Цельсию, пресной воды нет.

Если мы вспомним хотя бы "экономические чудеса ХХ века": Южную Корею, Японию, Гонконг или Сингапур - то в этих странах и городах-государствах не было таких жестких природных условий для развития цивилизации, люди там вели оседлый образ жизни издавна. Не одно столетие! Люди давно осваивали Корейский полуостров и японский архипелаг, они жили на пересечении торговых путей из Азиатского востока в Европу и веками извлекали из этого выгоду; копили и развивали высокую культуру и потенциал дальнейшего развития.

Ничего подобного НИКОГДА не было на территории нынешних ОАЭ , которую европейцы называли Пиратским берегом . Потому как кроме пришлых пиратов из соседних аравийских стран и местных ловцов жемчуга тут никто не проживал. Да и жизнью это можно было назвать условно: так - влачили жалкое существование.

Арабский писатель Мухаммед-аль-Фахим, чья книга "Из нищеты к богатству", написанная в середине 90-х, выдержавшая несколько переизданий только на английском языке, рассказывает много интересного и поучительного. В этом экономико-публицистическом бестселлере Аль-Фахим описывает собственную жизнь бедуина: как погибали от жары и жажды его близкие и родственники. От одного оазиса к другому - всего сотня километров, но верблюды преодолевали этот путь за семь дней. Поэтому неудивительно, что путешественники часто гибли - элементарно: от тепловых ударов.

Писатель сообщает, как он сам начал приобщаться к благам цивилизации только в конце 60-х. Юношей он увидел в соседнем Абу Даби первый многоэтажный дом и в нем - лифт! О! Эта странная коробочка, которая переносила людей с этажа на этаж, показалась ему тогда необыкновенным чудом, чуть ли не ковром-самолетом из арабских сказок. Он рассказал по приезду домой об этом матери - та не поверила…

Мухаммед-аль-Фахим довольно подробно описывает историю вражды местных бедуинских кланов. Борьба за власть была по средневековому жестокой: брат убивал брата. Шла борьба за землю, точнее, за пастбища для верблюдов и за воду, которой тут практически не было. Пили полу-соленую, едва опресненную воду из залива.

"Достойно сожаления, - писал Аль- Фахим, - что англичане, несмотря на свое присутствие в регионе на протяжении почти двух столетий, даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь нам в сфере образования или медицинского обслуживания".

Первая светская школа была открыта в этих краях в 1959 году. А первые - и то, относительно лишь современные транспортные средства (списанные из британской армии военные грузовики и вездеходы) - появились во второй половине 50-х годов прошлого столетия.

И вот - "прорыв в век ХХ": в 1961 году шейх Зайд построил первую в Абу-Даби глиняную дорогу! Был даже электрифицирован его дворец: энергию вырабатывал передвижной генератор.

Конечно же, СМИ сегодня во многом преувеличивают цивилизационную мировую роль Объединенного Британского Королевства. Во всяком случае, местным шейхам и эмирам было крайне сложно в период создания ими Объединенного Эмирата с кучкой нищего населения (в столице Абу Даби, точнее - во всем Эмирате, где в инкубационный момент этого периода проживало аж…13 тысяч жителей). Так вот, жителям этой "благословенной" Аллахом территории повезло только под конец ХХ века, благодаря стечению нескольких благоприятных обстоятельств. Об этом чуть ниже.

"БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" В ДУБАЕ

Я приехал в самый населенный город Эмиратов (3 млн. жителей) в середине ноября - и как оказалось, попал в самый благоприятный для европейского туриста сезон. Хотя тут чаще идут дожди, но зато дневная жара не столь изнурительна: всего 30-32 градуса, а утром даже еще свежее! Но общее ощущение после Киева - духотища! И если это они называют "бархатным сезоном", то какой тогда "нормальный"?

Я поселился в центре Старого Дубая в довольно неплохой гостинице - правда, ощущение было, что я единственный тут "белый человек из Европы".

Занимали все номера индонезийцы, китайцы и явные африканцы (не знаю, из каких стран). В номере был мини-бар, но меня строго предупредили: поскольку "командировочные средства" ограничены, то Боже упаси касаться этих невзрачных пузырьков с алкоголем. Потому как это (касание и употребление) обойдется дороже, чем само проживание!

Я все же попробовал местное красное ординарное вино (200-граммовую бутылочку) и это мне стоило всего каких-то 15 долларов… Тема алкоголизма очень в Дубае и Эмиратах в целом - многообразна и волнительна для европейца. Алкоголиков тут нет, спиртное запрещено к продаже очень жёстко (я так и не увидел его ни в одном из магазинов). За появление в нетрезвом виде тут полагается фантастический штраф, а за вождение машины пьяным - штраф, тюремное заключение, лишение водительских прав на три года и… побитие палками! Телесное наказание в Эмиратах практически уже отменено, ворам руки не отрубают, но за уголовные проступки наказание очень жестокое и потому Дубай - самый, как говорят, безопасный город в мире!

Наркомании тут тоже не имеется, ибо здешнее наказание за курение "травки" нашему нарику не приснится даже в страшном сне: 25 лет тюрьмы! И никакое гражданство и заступничество хоть самого американского Президента не спасет от этого!

Мне приводили примеры. Очень убедительные. Я никогда доселе не курил гашиш, а после Эмиратов - даже и своим врагам закажу припасть на это "вовсе невинное" (как считают в каком-нибудь Амстердаме) зелье.

За более тяжелый наркотик наказание в ОАЭ еще ужаснее. Тоже тюрьма, но… пожизненно.

Даже курение простых сигарет все более и более ограничивается властями территориально. В моем отеле во всех коридорах и на рецепшн были развешены предупреждающие курильщиков знаки. Я на всякий случай спросил у метрдотеля: а можно ли курить папиросы в номере? Переживал при этом искренне - а вдруг скажет, что и тут по местным правилам - "секир башка". Но метрдотель улыбчиво и благосклонно кивнул: да, в номере можно!

Вообще, в ОАЭ очень много непривычных для европейца табу и запретов - Шариат тут жесток и к местным, и к приезжим. Возможно, если говорить о причинах "Дубайского чуда", и этот фактор играет положительную экономическую роль. И это тоже рушит все мои привычные представления о том, что это монополия государства на торговлю спиртным" да высокие акцизные сборы на курево и алкоголь являются главным залогом пополнения казны и, следовательно, содействуют развитию социальной сферы и социальных программ.

ПЕРВЫЙ ПОХОД НА ПЛЯЖ И ПЕРВЫЙ ШОПИНГ

Пляж был довольно далеко от гостиницы, и мой друг вез меня с полчаса - проехали весь так называемый Старый Дубай, состоящий из модерных зданий и оснащенный современнейшей структурой автодорог. Каков тогда Новый Дубай? Мой друг, индус по национальности Шуайб, улыбнулся и ответил по-английски: "Увидите. Но позже"

Приехали на пляж. На удивление он был совсем пустынным - хотя все цивилизованно. Пляж был и публичный, и бесплатный и оборудованный раздевалками, туалетами и душем. Почему так мало народу? Ума не приложу. Погода была чудесная. Но на километровой полосе песка загорали (недалеко от автострады) двое пожилых россиян, группа выходцев из африканского континента и несколько, судя по говору, итальянцев.

Эта местность и именно прибрежная зона заселена была давно, но совсем негусто. Она обязана фактом своего существования располагавшимся там поселениям пиратов, которые были ликвидированы лишь в начале прошлого века.

Персидский залив еще в древние времена считался колыбелью мореплавания. Здесь проходил старейший торговый путь между Востоком и Западом. Торговля Китая с Индией, с одной стороны, и Европы с Африкой - с другой, долгие годы была сосредоточена в руках жителей Аравийского полуострова. Упоминания о ней можно найти в древних надписях на стенах Ниневии* и Вавилона, насчитывающих около пяти тысяч лет. Арабы, проживающие на побережье Персидского и Оманского заливов, сначала занимались рыболовством и добычей жемчуга. Со временем, технически усовершенствовав свои барки, оснастив их парусами и постепенно увеличив размеры, арабы перешли к более прибыльным для них морским перевозкам.

* * *

Когда я пришел позагорать на этот публичный пляж, удивила, повторюсь, его девственная чистота и пустынность. Наиболее активными отдыхающими были черные ребята и девушки, резвившиеся рядом и орущие как дети.

Спасатели пляжа, явно выполняя еще некую дополнительную функцию полиции нравов, ожесточенно свистели в свисток и бегали с окриками к молодой компании. Парни лапали в воде девок, а это считается ГРУБЕЙШИМ нарушение здешних правил общественного сожительства по законам шариата. Шариат в ОАЭ особенно строг.

Поэму спасатель вместо того, чтобы спасать, сначала свистел как оглашённый, а потом летел со скоростью спринтера к группке нигеров. Что-то им долго орал. Потом вдруг успокаивался и уходил восвояси. Забавное зр-р-релище, целый спектакль!

* * *

Отдыхать так, чтобы "оторваться по полной" хочет тут едва не каждый из арбайтеров (туристов в расчет не беру). Ибо жизнь здесь нелегка. Арбайтеры пашут как папы карлы большую часть суток, а живут по дюжине человек в одной однокомнатной квартире и не могут позволить себе купить на день целую пачку сигарет - покупают поштучно (сам видел).

Мне начали понемногу открываться секреты и тайны здешнего процветания - об этом можно написать книгу. Желаю всем гражданам страны и ее гостям (а также рабочим, создающим эту СКАЗКУ в самой большой песчаной пустыне мира) процветания и счастья в личной жизни.

Что же касается шопинга, то был я и на самом большом открытом рынке Дубая. Здесь может осуществиться мечта белой женщины: дешево купить элегантную норковую шубку!..

Но особенное впечатление оставил самый большой в мире гипермаркет (по оценкам большинства рейтингов и дотошных маркетологов) - Дубайский Мол.

Он расположен под знаменитой рекордной Башней Халифа (более 880 метров и 163 этажа, не считая технические). Его - этого Мола - площадь, в свою очередь, тоже рекордная - 1 124 000 квадратных метров. Но арендуемая площадь для торговли меньше - 350 000 кв.м.

По арендуемой площади Дубайский Мол никогда, несмотря на все притязания здешних гигантоманов-халифов, не был первым в мире. На момент открытия в 2008 году он был "всего" на 17-м месте - но это именно по арендуемой под торговлю площади... В Моле, тем не менее, более 1200 магазинов.

Тут же эти дотошные маркетологи посчитали все торговые точки, включая маленькие ларьки. Рекорд тут держит Иран, где в торговом центре Persian Gulf Complex более 2500 магазинов.

Я не буду перечислять все торговые "заманухи" и развлекательные точки и запятые этого чудовищного по размерам комплекса.

Удивил самый большой в мире Аквариум, в котором плавали трехметровые акулы (явно людоеды) и такие же громадные скаты. Я отдал последние оставшиеся от шоппинга наличные на билет в это заведение, имея слабость к экзотическим рыбкам. Я как-то бывал в подобном же аквариуме в Чикаго, и скажу честно: по разнообразию водоплавающих животных и рыб Дубай и тут, в этой развлекательно-просветительской категории (в Аквариуме копошилось много сотен детей с родителями) может претендовать на пальму мирового первенства.

Продолжение следует.