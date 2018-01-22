ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Студенты погибли от испытания ракет, от взрыва в воздухе Причину скрывали более полувека

ОБ АВТОРЕ

Владимир Гарматюк - писатель, публицист, журналист, политик, экономист, эксперт, офицер, краевед, инженер, рационализатор, предприниматель, руководитель предприятия, изобретатель, исследователь. Родился, учился и трудится в России. Основное образование - высшее техническое (с отличием), дополнительно политэкономическое и специальное юридическое. Занимается наукой и пишет научно-исследовательские материалы, литературные рассказы, басни, юмор, сатиру, публицистику с 2008 года. Материалы на общественные, политические, экономические, научные, философские, религиозные, исторические, краеведческие и др. темы опубликованы в около сотне газет, журналов, информационных порталах в 20-ти странах мира (России, Украине, Греции, Чехии, Израиле, Швеции, Германии, Канаде, США и др.)

ЖУТЬ НА ПЕРЕВАЛЕ ДЯТЛОВА

О трагической гибели 2 февраля 1959 года девятерых студентов-туристов Уральского политехнического института (УПИ) на северном Урале слышали многие в России, в СССР и далеко за рубежом. Проведенное в 1959 году Свердловской прокуратурой следствие на дало внятного ответа о причинах смерти молодых людей. За минувшие годы СМИ опубликовали множество статей об этом, на телевидении было много репортажей и обсуждений. В США в Голливуде даже сняли художественный фильм, который "Кругозор" предлагает читателям в этой публикации.

Вот они - студенты погибшей группы туристов (слева направо) нижний ряд: Слободин Р.С. , Колмогорова З.А., И.А. Дятлов И.А., Дубинина Л.А. Дорошенко Ю.А. Верхний ряд: Тибо-Бриньоль Н.В., Колеватов А.С, Кривонищенко Г.А., Золотарев А.И.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАТИЛИ

В постановлении о прекращение уголовного дела прокурором Л.Н. Ивановым было сказано: "Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии.

Неопределенность заключения следствия о "стихийной силе" породила много вымысла, мистики и страхов. Было выдвинуто много различных версий от нападения НЛО, снежного человека и до американских шпионов. Со временем в разных источниках СМИ появилась дополнительная информация, которая не была приобщена к уголовному делу, а потому и не было названо настоящих причин.

Осталось только дополнить недостающие "звенья в цепи", взаимосвязанных событий, чтобы рассказать о произошедшей трагедии…

Опустим детали, которые уже рассказаны и выделим главное, что было упущено.

КАК НАЧИНАЛОСЬ

Итак, группа студентов УПИ в количестве десяти человек (один в дороге заболел и вернулся назад) 26 января 1959 г. выехала из г. Ивдель Свердловской области. Миновав поселки Вижай и Северный, они отправилась своим ходом на лыжах в двухнедельный переход на гору Отортен "1234" м. на северном Урале. Свой маршрут туристы проложили по санно-оленьей тропе охотников местной северной народности манси.

В пути некоторые студенты вели свои дневники. Интересны их наблюдения.

Запись из дневника руководителя группы, студента пятого курса Игоря Дятлова:

28.01.59 г.…Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека.

30.01.59 г. "Сегодня третья холодная ночевка на берегу р. Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка - великое дело. Некоторые (Тибо и Кривонищенко) думают сконструировать паровое отопление в палатке. Полог - подвешенные простыни вполне оправдывают. Погода: температура утром - 17° С, днем - 13° С, вечером - 26° С.

Оленья тропа кончилась, началась торная тропа, потом и она кончилась. Шли целиной очень трудно, снег до 120 см глубиной. Лес постепенно редеет, чувствуется высота, пошли березки и сосенки карликовые и уродливые. По реке идти невозможно - не замерзла, а под снегом вода и наледь, тут же на лыжне, идем опять берегом. День клонится к вечеру, надо искать место для бивака. Вот и остановка на ночлег. Ветер сильный западный, сбивает снег с кедра и сосен, создавая впечатление снегопада".

Во время похода ребята фотографировали себя и их снимки сохранились.

На фото студенты погибшей лыжной группы на пути своего маршрута.

31.01.59 г. "Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый пронзительный, скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета. Наст, голые места. Об устройстве лобаза даже думать не приходиться. Около 4-х часов. Нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг - в долину р. Ауспии. Это видимо самое снегопадное место. Ветер небольшой по снегу 1,2-2 м толщиной. Усталые, измученные, принялись за устройство ночлега. Дров мало. Хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах, неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте, при пронзительном вое ветра, сотне километров от населенных пунктов.

Сегодня была удивительно хорошая ночевка, тепло и сухо, несмотря на низкую температуру (- 18° -24°). Идти сегодня особенно тяжело. Следа не видно, часто сбиваемся с него или идем ощупью. Таким образом, проходим 1,5-2 км в час.

Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, а до маразма еще далеко... Дятлов".

ПОСЛЕДНЯЯ УСТАНОВКА ПАЛАТКИ

1 февраля 1959 г. около 17 часов вечера студенты в последний раз установили свою палатку на пологом склоне горы Холатчахль (1079 м.) ниже 300 метров от её вершины.

Ребята сфотографировали место, где и как они ставили палатку. Вечер был морозный, ветреный. На снимке видно, как лыжники на склоне раскапывают до земли глубокий снег, будучи в капюшонах, и как сильный ветер задувает снег в яму.

1.02.59 г. Боевой листок №1 "Вечерний Отортен" - написан студентами перед сном: "Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть девять туристов? Команда радиотехников в составе тов. Дорошенко и Колмогоровой установили новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки - 1 час 02 мин. 27,4 сек."

Уклон горы Холатчахль 25-30 градусов. Устанавливая палатку, ребята не предполагали схода лавины с вершины холма. Холм был не настолько крутой да и наст к началу февраля был крепкий, что держал человека без лыж.

В записях из дневника выделено, что у них была разборная печка, и они её топили в палатке. От печи было очень жарко!

Когда палатку установили глубоко в снегу на склоне горы под "карниз из наста" и затопили печь, то сквозь матерчатые стены палатки оплавили снег вокруг себя. На морозе расплавленный снег замерз, превратившись в твердую кромку льда.

Поужинав, сняв обувь и теплую верхнюю одежду, ребята легли спать…

Но ранним утром 2 февраля произошло то, что скоро определило их судьбу…

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК

В 1957 году в Архангельской области, как раз на широте северного Урала был открыт (в то время секретный) Плесецкий космодром. В феврале 1959 года он был переименован в 3-й Учебный артиллерийский полигон. С 1957 по 1993 год отсюда было осуществлено 1372 запуска баллистических ракет. (Эта информация из Википедии).

Отработанные ступени баллистических ракет с остатками жидкого топлива падали, сгорая над безлюдными районами северного Урала. Поэтому многие жители тех мест нередко замечали в ночном небе горящие огни (шары).

Падающую, горящую ступень ракеты над склоном горы, где заночевали студенты, ночью (или ранним утром) сфотографировал (с задержкой диафрагмы) инструктор группы Александр Золотарев. Это был его последний снимок.

Слева на снимке видны следы от падающей ступени ракеты, а в центре кадра световое пятно от диафрагмы фотоаппарата. Её видели и другие люди, которые сказали об этом на следствии.

Надо обратить внимание и на то, что 2 февраля 1959 года был понедельник - начало рабочей недели (у военных тоже).

Ночью (ранним утром) 2 февраля недалеко над горой Холатчахль в воздухе произошел взрыв.

Взорвалась ли это ступень ракеты с оставшимся в ней не полностью сгоревшим топливом или то была ракета, отклонившаяся от заданного полетного маршрута, которую автоматически подорвали, или же падающая ракета (ступень) была сбита другой ракетой, как учебная мишень - уже не имеет значения…

ВЗРЫВ ОКАЗАЛСЯ РОКОВЫМ

От взрывной волны снег на склоне горы содрогнулся и местами сдвинулся вниз.

Поверху снега был тяжелый слой снежного наста (на Урале его называют "доска").

Наст толстый и твердый скорее напоминает слоеный "фанерный лист". Прочный такой, что люди бежали по нему без обуви, не проваливаясь. Это видно по следам ног, идущих вниз горы от палатки. Снимок брошенной палатки (ниже) был сделан позже около 26-27 февраля 1959 г. участниками поисковой группы.

Ребята в палатке спали головами к вершине горы. Накануне вечером жар от печи растопил края снега вокруг палатки, превратив его в твердый лед, который навис над палаткой ледяным карнизом. После взрыва этот лёд, придавленный сверху тяжелым грузом из наста и снега, упал на палатку спящими студентами. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила у двоих из них сломанные ребра и ещё у двоих - трещины (6 см) на черепе. Одна из стоек палатки (дальняя на снимке) была сломана, а раз даже стойка сломалась, то нечего удивляться сломанным костям у спящих молодых людей.

Студенты в темноте палатки, конечно же, не могли оценить возникшую опасность. Упавший на них лед и наст со снегом они посчитали за сход лавины. Находясь в шоковом состоянии, под страхом быть заживо погребенными в снегу, они в панике разрезали палатку изнутри и, будучи без обуви (в одних носках), и без теплой верхней одежды выскочили наружу и бросились бежать от снежной лавины вниз по склону горы. Никакая другая опасность не заставила бы ребят поступить так. Напротив, они бы спрятались в палатке от другой внешней угрозы.

На снимке палатки видно, что вход в неё завален, а на середине лежит снег.

СМЕРТНЫЙ ЧАС

Спустившись бегом на 1,5 км вниз к лесу, ребята только там могли трезво оценить обстановку и реальную угрозу смерти - от переохлаждения. Жить им без обуви и верхней одежды на морозе и на ветру оставалось один-два часа.

Температура воздуха ранним утром 2 февраля была около - 28° С.

Ребята разожгли под кедром костер и попытались согреться. Трое побежали назад в гору к палатке за теплыми вещами и обувью, но по дороге обессиленные от смертельного переохлаждения упали и замерзли.

Впоследствии двоих нашли замерзшими под кедром у потухшего костра. Ещё четверо (трое из них с переломами полученными ранее в палатке), которые от травм чувствовали себя хуже других, попытались дождаться ушедших за одеждой, спрятавшись от холодного ветра в овраге. Они также замерзли. Овраг занесло снегом, и ребят нашли позже остальных 4 мая 1959 г. На одежде у людей, засыпанных снегом, была обнаружена радиация.

В СССР, согласно хронологии испытаний термоядерных бомб в период с 30.09.1958 г. по 25.10.1958 г. на полигоне "Сухой нос" острова Новая Земля в Северном Ледовитом океане (против уральских гор), в атмосфере было произведено 19 взрывов. Радиация выпала со снегом на землю зимой 1958-1959 г. в т. ч. и на территории северного Урала.

На снимке ниже - место обнаружения четырех тел, заметенных снегом, в овраге.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Свидетель Кривонищенко А.К. на следствии показал: "После погребения моего сына 9 марта 1959 года, у меня на квартире были на обеде студенты, участники розысков девяти туристов. Среди них были и те туристы, которые в конце января - начале февраля были в походе на севере, несколько южнее горы Отортен. Таких групп было, по-видимому, не менее двух, по крайней мере участники двух групп рассказывали, что наблюдали 1 февраля 1959 года вечером поразившее их световое явление к северу от расположения этих групп: чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда.

Свечение было постоянно сильным, что одна из групп, будучи уже в палатке и приготавливаясь спать, были встревожены этим свечением, вышла из палатки и наблюдала это явление. Через некоторое время они услыхали звуковой эффект подобный сильному грому издалека".

Свидетельство следователя Л.Н. Иванова, который заканчивал дело: "... подобный шар видели в ночь гибели ребят, то есть с первого на второе февраля студенты-туристы геофака пединститута".

Вот, например, что заявил на допросе в марте 1959 года отец Людмилы Дубининой, в те годы ответственный работник Свердловского совнархоза: "… слышал разговоры студентов Уральского политеха (УПИ), что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением..., Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове.… меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя…".

Выдержка из протокола допроса Слободина Владимира Михайловича - отца Рустема Слободина: "От него же (председателя Ивдельского горсовета А. И. Делягина) я впервые услышал о том, что примерно в то время, когда с группой случилась катастрофа некоторыми жителями (местными охотниками) наблюдалось появление в небе какого-то огненного шара. О том, что огненный шар наблюдался другими туристами - студентами говорил мне Е.П. Масленников.

Схема расположения палатки на склоне горы и обнаруженных тел туристов.

Индивидуальные особенности повреждений некоторых тел не изменяют общую картину произошедшего. Повреждения лишь послужили неправильным домыслам. Например, застывшая пена изо рта у одного, объясняется рвотой, которая была вызвана при вдыхании паров или остатков горения рассеянного в воздухе над горой ракетного топлива. Тоже от этого и необычно красно-оранжевый цвет кожи у открытых к солнцу трупов. Повреждения глаз и языка у другой - сделали мыши или хищные птицы.

Называть настоящую причину гибели студентов в ночь на 2 февраля 1959 г. - от испытания ракет, от взрыва в воздухе, послужившего местной подвижке наста и снега на горе Холатчахль следствие не осмелилось.

ПО ВОЛЕ КОМПАРТИЙНОГО БОССА АНДРЕЯ КИРИЛЕНКО

Следователь Свердловской прокуратуры В. Коротаев, который первый начал вести дело (позже в годы гласности) рассказывал: "… меня приглашает к себе первый секретарь (Свердловского) горкома партии Проданов и прозрачно намекает: есть, мол, предложение - дело прекратить. Ясно, не его личное, не иначе как указание сверху. По моей просьбе секретарь звонил тогда и Андрею Кириленко (первому секретарю Свердловского обкома партии). И услышал то же самое: дело прекратить!

Буквально через день его взял в свои руки следователь Лев Иванов, который быстренько его и свернул…". - С изложенной выше формулировкой о "непреодолимой стихийной силе".

Все секреты (военные или другие), так или иначе, наносят ущерб всем.

Секреты и называются тайнами, что сказать открыто о них народу - стыдно из-за их безнравственной сущности.

Как заметил мудрый китайский мыслитель Лао-Цзы: "Даже самое хорошее оружие не предвещает блага".

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ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА

Художественный фильм (США)