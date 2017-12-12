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СЕНСАЦИОННОЕ ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"
ноябрь '17
СЕНСАЦИОННОЕ ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

"Я абсолютно уверен, что Путин отдал приказ об устранении Первого российского Президента Ельцина"

"Мои телефон и электронная почта не являются абсолютно надёжными способами общения со мною"

Виктор Бородулин

"Добрый день!

Смерть Бориса Николаевича Ельцина была объявлена 23 апреля 2007 года. Этот же день был первым днём работы десятого российского экономического форума, открывшегося в Лондоне.

За несколько дней до открытия форума (менее, чем за одну неделю) в российской и иностранной прессе широко обсуждалась новость о том, что российским олигархам и крупным государственным чиновникам было запрещено (устно) участвовать в работе форума. Запрет исходил непосредственно от Администрации Президента РФ на основе указания Президента РФ Путина В.В. И действительно, за исключением Александра Лебедева, главы Национальной резервной корпорации, бывшего резидента КГБ в Лондоне (по информации российской прессы) никто из российских олигархов и крупных чиновников в Лондон тогда не поехал, несмотря на то, что уже было оплачено их участие в форуме, куплены авиабилеты и зарезервированы номера в гостиницах. Более того, Александр Медведев, заместитель главы ОАО Газпром, заявленный в качестве докладчика на форуме, а не просто его участником (список участников форума был уже сформирован и докладчики уже были объявлены), также не прилетел тогда в Лондон.

За неимением тогда более правдоподобной и истинной причины указания от Путина, журналисты предположили, что этот шаг был предпринят Кремлём из-за заявлений опального Бориса Березовского. Однако, Борис Березовский находился в Великобритании уже несколько лет. Британские власти ещё ранее предоставили ему политическое убежище и Березовский к тому времени не только не отказывал себе в праве делать какие-либо громкие заявления, но и непосредственным образом пытался уже неоднократно влиять на события в российской политике.

Об истинных причинах я уже писал ранее: смотрите текст моего поста № 179 (''Мазок краски к портрету Владимира - ''Красное солнышко'') в моём блоге в Живом Журнале:

Итак, подытожу ещё раз. На основании ФАКТОВ, которые могут быть подтверждены многими участниками форума и на основание всего моего многолетнего опыта я абсолютно уверен, что нынешний Президент РФ Путин Владимир Владимирович отдал приказ об устранении первого российского Президента Ельцина Бориса Николаевича.

Не вызывает ни малейшее сомнение то, что смерть Ельцина понадобилась Путину В.В. для того, чтобы отвлечь внимание публики и прессы от моего заявления о финансировании Кремлём кампании по переизбранию Тони Блэра в обмен на продажу Газпрому британского холдинга Centrica. Указание об убийстве Ельцина мог дать лишь лично Путин В.В. ФСБ умеет убивать так, чтобы смерть выглядела более или менее естественной. Это они умеют.

Следует также отметить, что в то время я проживал в Великобритании. Ещё в 2005 году я обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить мне статус беженца по политическим причинам. Несмотря на то, что я был единственным свидетелем обвинения по иску американских инвесторов против Кремля, в получении этого статуса мне было отказано. Я ведь не Березовский и даже не Закаев ! У меня абсолютно не было никакого состояния или даже источника средств. По решению властей Великобритании я обязан был вернуться в РФ, где меня уже ждали ''товарищи''. По-этому никто из ФСБ или из МИ6 никак не мог ожидать моего участия в форуме.

Зарегистрировался в качестве участника форума я ровно за неделю до начала его работы, а именно в понедельник, 15 апреля 2007 года. Незадолго до этого, я встретился в Лондоне с человеком, которого я считал тогда своим близким другом, а именно с Андреем Ященко, работавшим (и продолжающим ныне работать) на Олега Дерипаску. По предложению Ященко встреча состоялась в старейшем и одном из лучших ресторанов Лондона Rules (я описывал эти события в одном из своих постов в указанном блоге в ЖЖ, а именно в посте № 154) в районе Ковент-гарден. Ященко передал мне 1500 фунтов стерлингов, что составляло тогда почти 3 тысячи долларов США. Вместо того, чтобы потратить эти деньги на пропитание и проживание (я снимал комнату в квартире на севере Лондона), я истратил эти деньги на оплату своего участия в форуме и покупку делового костюма, рубашки и галстука (все мои вещи уже давно находились на складе под Лондоном и я не имел к ним доступ).

С уважением,
Бородулин Виктор Михайлович

http://victorborodulin.livejournal.com

тел. (домашний): 8 499 618 2432
эл.почта: borodulin.victor@yahoo.com

Думаю, вы понимаете, что ни мой телефон, ни электронная почта не являются абсолютно надёжными  способами общения со мною.

115407 Москва,
ул. Кленовый бульвар, дом 13/3, квартира 528 (6-ой этаж)
(ближайшая ст. метро:  ''Коломенская'')

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