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КругозорМАРАЗМ КРЕПЧАЕТ
май '18
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

Чьи же "спецуши" торчат в Facebook?

Как автором "Кругозора" заинтересовались

Вот письмо из почты "Кругозора". Отправитель - наш многолетний автор поэт и публицист Марк Эпельзафт из Иерусалима, Израиль.

"Странная история произошла со мной в субботу, 4 мая. Ровно через 20 минут после того, как я опубликовал посты о задержаниях в России на митингах, посты с моими давнишними стихами на эту тему и пост с моим старым интервью, в котором Окуджава нелицеприятно говорил о положении вещей в РФ и правду о войне, меня заблокировал ФБ (Facebook - РЕД.)".

В сообщении о блокировке мне приписывалась фраза, которую я никогда не публиковал нигде, тем более - в своем блоге. В этой фразе я, якобы, оскорбил русский народ, неприлично прорифмовав его со словом "…ЦАПЫ", призывая убрать эти самые "цапы" прочь от Украины.

Далее следовало предупреждение, что если я продолжу в таком же духе - меня заблокируют на более длительное время. Срок блокировки - 24 часа. Через 24 часа никто меня не разблокировал. А разблокировали ровно после того, как вчера завершилась церемония возведения на престол прежнего вождя РФ.

Нет, меня не арестовали как в 37-ом, по ложному доносу. Но душок лжедоносов в этом духе я вполне ощутил. Или кто-то написал соответствующую жалобу, а ФБ не удосужился проверить. Или определённые структуры имеют связь с ФБ и влияние на него?

В любом случае мне бы хотелось, чтобы вы, мои дорогие друзья, знали о происходящем. Потому что если молчать - в следующий раз мне припишут еще бог весть что и заблокируют снова. А ведь подобное может коснутья не только меня.

К кому нужно обращаться в таких случаях? И как? Я пробовал писать - не получилсь.

Сейчас я редко выхожу из комнаты - прямо по Бродскому - и вы, ФБ, есть моё единственное окно в мир. Не хотелось бы лишиться и его.

А насчет публикаций в том же духе - поскольку ничего такого я не публиковал, а в моем арсенале есть совсем другие слова, воздействующие на души, обещаю и далее строго публиковать новые и прежние стихи и статьи о происходящем.

Потому что:

Всего прочнее на земле печаль
И долговечней - царственное слово"…

______________
На фото - Марк Эпельзафт.

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