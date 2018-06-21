ОСТРЫЙ УГОЛ

Никогда не доверяйся общей картине.

Будь внимателен. Мелкая деталь иногда может поведать историю большую, чем вся картина.

/Древняя мудрость/



О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель...

/А. Пушкин/



Мой хороший знакомый давно уже огорчён своим служебным положением, точнее, его весьма продолжительным отсутствием. С неделю назад он после долгого молчания прислал мне короткое е-письмо со словами: "Я помню, что я не Эйлер, не Гиббс и, конечно, не Эйнштейн. Но, тем не менее, всё-таки я нахожусь в их хорошем обществе". К своему посланию мой знакомый приложил копию документа. Этот документ, датированный 1907 г., извещал А. Эйнштейна о том, что его не принимают на работу в Бернский университет.

Поскольку автора е-письма много куда не принимали в Израиле, он увидел элемент общности своей и эйнштейновской судеб. Не вдаваясь в подробности служебного продвижения А. Эйнштейна, приведу этот документ, а для тех, кто затруднится по тем или иным причинам с прочтением его, даю перевод:

"06 июня 1907. Уважаемый г-н Эйнштейн, ваше заявление о приёме в докторантуру не получило в данный момент поддержки, а потому вы не подходите для должности доцента.

Хотя в своей статье в "Анналах физики" вы и представили интересную теорию, мы полагаем, что ваши заключения о природе света и о фундаментальной связи между пространством и временем чрезмерно радикальны. В целом, мы находим ваши предположения в большей мере относящимися к искусству, чем к физике.

Искренне ваш, профессор Вильгельм Хайнрих, Доктор философии, декан факультета науки". Подпись, печать университета Берна - всё, как надо.

Я, разумеется, понял, на что весьма прозрачно намекал мой знакомый. В моих глазах, однако, сближения его, как и практически любого другого человека, с Эйнштейном не произошло - по важнейшим показателям есть разительная разница.

Что касается документа, то его мне показывали и ранее, притом делал это физик-профессионал, работающий над историей этой науки вообще, и роли в ней Эйнштейна в особенности. Этот человек проводит много времени там, где научные документы архива великого учёного готовятся к публикации, т.е. в Институте высших исследований, в Принстоне, что в США. Тот человек показал документ мне как проявление определённой предвзятости к гениальному физику. Природа предвзятости была неизвестна - то ли это неприятие революционных идей, то ли еврейство их носителя. Где оригинал письма, он не знал. И он ушёл, оставив бумагу мне. А через полчаса я поднялся к нему на второй этаж, и объяснил ему происхождение и смысл документа. Мы весело посмеялись, и он обещал передать полученное объяснение принстонским коллегам, поскольку оно было просто и изящно.

Прежде, чем ответить на электронное письмо моего хорошего знакомого, я решил освежить свои знания по теме трудоустройства Эйнштейна, которое было, по моим воспоминаниям, крайне далеко от долголетнего полного неприятия. С этой целью я заглянул в Википедию, и, к своему удивлению, нашёл там приведенный выше документ, помещённый там в виде рисунка с подписью "Письмо из Бернского Университета с отказом принять Эйнштейна на работу в качестве Ассоциированного Профессора. 6 июня 1907. Профессор Вильгельм Хайнрих". Кстати, в Бернском университете Эйнштейн проработал преподавателем 1 год, с 1908 по 1909, когда стал доцентом теоретической физики в университете Цюриха.

Здесь уместно объяснить, причину моего удивления, когда увидел документ в русской версии Википедии, и принял, как должное то, что не обнаружил его в английской Википедии, также в статье про Эйнштейна. Поясню также, что я такое сказал своему коллеге с верхнего этажа, и почему это стало причиной нашего общего смеха. Отмечу, что листок с принтом этого документа уже два или три года лежит на столе в моей комнате Еврейского университета. Я его показывал многим, он возмущал, вызывал сочувствие к испытанному в молодости великим человеком. Комментарии отличались, к сожалению, лишь в предполагаемой причине подобного ответа, не касаясь сути дела.

Чтобы в этой сути разобраться, отойдём чуть в сторону, в область методики деятельности физика-теоретика в его профессиональной области. Она вся построена на "презумпции виновности". Здесь нет описки - именно виновности. Когда я читаю статью о новом, ни во что не укладывающемся эксперименте, моя первая и длительно сохраняющаяся мысль - "он, скорее всего, неправильный". Когда я сталкиваюсь с новой теорией, моя первая реакция - подозрение, что автор где-то ошибся. И только авторские убедительнейшие пояснения, специальные доказательства и тому подобное, способны меня убедить в том, что "да, этот опыт, возможно, правильный", или что "да, в этой теории, приходится допустить, "что-то есть"".

Когда на семинаре физик-теоретик критикует чью-то работу, он совсем не обязан доказывать правильность и справедливость своей критики. Ему достаточно сформулировать своё сомнение в виде вопроса или даже утверждения, которые начинаются со слов "я не понимаю, почему …" или "я считаю, что…". Мне часто свои работы для ознакомления присылают всякие "вечные двигатели" с просьбой поспорить с ними, найти дефекты в их доказательствах, в их логике. Дело даже обычно не в том, что ни логики, ни доказательств нет. Дело в том, что это автор нового, а тем более, "нового", должен искать факты и доказательства.

А теперь вернёмся к обсуждаемому документу. Любой, знающий даже сравнительно немного про Эйнштейна, должен поставить текст под вопрос, настолько он невозможен по тону. Но дело даже не в этом. Усомнившись, сразу обращаешь внимание на то, что текст бланка и письма английский, что просто не могло быть, поскольку официальные бумаги не только в 1907, но и сейчас в Швейцарии пишутся не на английском. Ни Эйнштейн, ни, почти наверняка, Вильгельм Хайнрих, этого языка тогда не знали. Очевидно, что это подделка, фотомонтаж, выполненный на старой бумаге, найти которую, разумеется, не проблема.

Обращу внимание и на странность в самом тексте: если человек просится в докторантуру, никто ему не откажет в предоставлении позиции доцента - о ней просто не может быть и речи до завершения докторантуры в западном смысле этого слова.

Поддельна и печать на подписи, как и весь бланк - не могло подобного документа в то время быть на английском. Но дело не только в языке. Наличие странной печати позволяет предположить, что "сделали" бумагу, скорее всего, выходцы из бывшего СССР. Именно там на каждую бумагу, на подпись любого прыщика ставили печать, или знак из канцелярии "подпись имярек удостоверяю", а затем уже следовала печать канцелярии. Находясь почти непрерывно вне СССР, а затем и РФ, более двадцати лет, получая множество приглашений, связанных и с назначением на должность, и с финансовыми обязательствами по обеспечению моего приёма или работы, я практически никогда не имел дело с бумагами, где подпись соседствовала бы с печатью академического учреждения.

Приведенная мною безобидная мистификация - одна из несчётного числа куда более существенных подделок, играющих всё большую роль в пропагандистской войне, которая становится исключительно важной и разворачивается по всему миру. Фактически, картинка на ТВ, в газете или интернет-сети полностью потеряла своё доказательное значение, сохранив полностью эмоциональное. Эта опаснейшая тенденция, и она требует от разумного потребителя СМИ не только эмоционального, но и рационального восприятия картинки. Приведу пару примеров. У моего соседа-профессора имелся снимок - стоит он и рядом А. Абрикосов. Я спрашиваю его: "Вы что, лично знали Абрикосова?". А области их работ пересекались, так что вполне могли быть и лично знакомы. Но мой сосед отвечает: "Нет, это сделал Гиора. Был групповой конференционный снимок, а он всех с него убрал, и только нас оставил".

Однажды Гиора избавил меня от грубой ошибки. В 2005, когда я писал статью о терроризме, мне прислали приведенный рядом снимок. Сообщалось, что он найден в чудом уцелевшем на месте крушения "Близнецов" 11 сентября 2001 г. фотоаппарате. Имя изображённого, жертвы атаки террористов, до сих пор будто бы неизвестно. Я показал снимок Гиоре, поскольку хотел поместить этот потрясающий и берущий за душу документ в свою статью, но не знал, как это сделать.

Едва взглянув на снимок, Гиора, сказал: "Не помещайте его в статью. Это подделка". Я спросил его, откуда он знает, и тогда он, сильно увеличив рисунок, показал мне элементы и следы довольно грубого монтажа. Однако, в данном случае, не нужен был и глубокий анализ - надо было проявить чуть большее внимание, разглядывая снимок. Действительно, небоскрёбы, в том числе и нью-йоркские "Близнецы" не имели в прошлом, да и не имеют сейчас открытых обзорных площадок, огороженных лишь низкой балконной решёткой. Урок про внимание, которое надо включать при разглядывании снимков и, да и при прочтении новостей, я усвоил. Снимок, однако, привёл, отметив, что это не документ с места события, а художественный символ беспечности человечества перед лицом подкрадывающегося врага.

Хорошая картинка в информационной и пропагандистской борьбе стоит длинного текста, и потому картинкам уделяется большое внимание. Подделок и правок тут видимо-невидимо. Чего стоит одна только улыбка, которую "приделали" Ким Чен Ыну при его недавнем рукопожатии с С. Лавровым. Улыбка, которой по какой-то причине (может, у корейца заболел живот?) просто не было.

Фейки касаются не только документов или фотографий. Чуть больше двух лет назад завершились многомесячные исследования подвигов солдата Ахмедии Джебраилова , "личного друга де Голля", статья о котором из Википедии была в итоге удалена . Тот факт, что вся эта история оказалась враньём, вовсе не мешает людям историю под названием "Невероятная судьба человека" старательно друг другу пересылать. А ведь достаточно посмотреть Википедию, посмотреть на фото парадного мундира Джебраилова, где большинство повешенного - значки, вроде "Досааф" или ВЛКСМ, а соответствующих французских наград нет, прочитать пересылаемую статью и выяснить, что нет звания "Национальный герой Франции", чтобы заподозрить подделку и перестать её пересылать.

Кстати, о значках и орденах, которыми на фотографиях 9 мая щеголяют многие. Легко увидеть, и это естественно, поскольку ветеранов практически не осталось в живых просто из-за неумолимого хода времени, что в основном груди украшают не боевые награды, а всевозможные значки. Иногда они чисто сомнительного происхождения, обладание которыми не имеет никакого отношения не только к боевым подвигам, но и просто к каким бы то ни было заслугам. Я, в силу упомянутой выше профессиональной подозрительности, проявляю её и к увешанным "орденами" мундирам, и к героическим биографиям. Это только кажется, что ушедшее прошлое забыто, и проверить ничего не возможно.

Ещё как возможно. Вот читаю биографию, точнее автобиографию какого-нибудь видного деятеля ветеранского движения. Там всегда говорится о подвигах и наградах. Но есть сайт " Подвиг народа 1941-1945 ", который содержит абсолютное большинство архивных данных о наградах в ВОВ. Там по имени и фамилии можно найти и сведения о том, когда и кем человек был призван в армию, какие именно и за что конкретно награды он получил, где и как был ранен. Этот сайт я сначала проверил на всех своих родственниках и друзьях, которых уже нет. Не врали они, по счастью. Но некоторых деятелей, притом весьма видных, израильских ветеранских организаций в этом списке либо не нашёл, либо, как говорится, оказалось, что у них "дым пожиже и труба пониже". Притом, намного. Читателям советую воспользоваться сайтом - можно найти много интересного.

Критический анализ получаемой информации требует и времени и усилий. Проще надеяться на других. Это приводит к массовому распространению фейков, иногда просто клеветы и поклёпов, иногда - несправедливого возвеличивания не героев, а иногда, увы, к распространению очевидной клеветы в адрес достойнейших людей. Чего стоит, например, массовое распространение изначально одним негодяем клеветы о том, что поэт Е. Евтушенко - не автор стихотворения "Бабий Яр". Здесь можно привести, увы, вовсе не один пример.

Весьма сильное впечатление на меня произвёл снимок, распространявшийся в сети с саммита G20 в июле 2017. На нём президент России сидит в окружении лидеров других государств. Нечто сродни серовским "Ходокам у Ленина". Снимок оказался фейком , но он и сейчас, якобы, висит в студии В. Соловьёва. Впрочем, каков ведущий, такие у него в студии и снимки. Как сообщается, первоначально снимок был опубликован блогером и переводчиком Д. Пучковым, затем его репост сделал В. Соловьёв, после чего он появился во множестве других мест.