КТО ЕСТЬ КТО

В Музее современной истории России, более известном как Музей революции, проходит выставка "Сталин. Человек и символ". Накануне 5 марта для смерти вождя на выставке - аншлаг. Среди публики в основном люди пожилые. В отделе подарков Сталину, чего только нет, например ? головной убор из перьев от индейцев Америки, избравших Сталина своим вождем. Товарищ Сталин - вождь команчей. Письменный прибор от инвалида детства П.Т. Семеновой, вышитый бисером при помощи пальцев ног. Товарищ Сталин - друг инвалидов. Микроскопический портрет великого Сталина от китайского народа. Товарищ Сталин - друг китайцев.

Отдельный стенд выставки - для "политического баланса" - про репрессии. Про миллионы людей, расстрелянных и замученных в концентрационных лагерях. Без этого нынче нельзя. Без этого выставка не состоялась бы. Но этот стенд мало интересует зрителей, которые идут в музей "на своего" Сталина, великого и могучего, покинувшего мир без малого пятьдесят лет назад. На экране монитора в пятидесятый раз хоронят вождя народов. В Музее революции звучат траурные марши. 5 марта здесь будут поминки.

Фанатизм - это категоричная, часто безосновательная и слабо осознанная убеждённость в чём-либо, неосознанная или слепая вера, которая по своей сути - примитивна и ошибочна.

Это подтверждается и историей, ведь именно ярые фанатики религий или идеологий совершают больше всего непоправимых ошибок, которые по своей сути являются преступлениями. Например, религиозные христианские фанатики уничтожали (сжигали и мучили) инакомыслящих (инквизиция), хотя всем абсолютно очевидно, что Основатель Христианства Христос, который проповедовал любовь и терпимость, никогда бы не одобрил этого. Не говоря уже об идеологических фанатиках: фашистах и других.

Первый из признаков фанатизма - это отсутствие различения Добра и Зла. Фанатик, как правило, просто убеждён, что его вера правильная, "хорошая", а всё отличное от неё - это заведомо неправильное, "плохое", а значит, оно должно быть осуждаемо. Хотя грамотно обосновать свою позицию он не в состоянии. В истории миллион примеров, когда фанатики во все времена напрочь пренебрегали всеми нравственными и моральными принципами в своих деяниях. Фанатика не интересует ни Правда, ни Истина, его интересует только его собственная правота. Он почти всегда с пеной у рта доказывает свою правоту, главное, чтобы не услышать оппонента и не вникать в его суждения. Фанатик боится, потому что подсознательно чувствует зыбкость и ненадёжность своей позиции и внутренне понимает, что если он начнёт слушать и анализировать аргументы другой стороны, то его "вера" может рассыпаться в миг. Поэтому он предпочитает максимально огородить себя от всей "иной" информации и не воспринимать её. Такой подход делает фанатичных людей очень ограниченными и останавливает их развитие. А с момента остановки развития начинается духовная и личностная деградация.

По данным психологов от 10 до 15 процентов населения подвержены фанатизму. Фанатизм - (от латинского fanaticus - исступленный) это доведенная до крайней степени приверженность к каким-либо артистам, политическим деятелям, спортсменам и т.д. При этом фанатик нетерпим к любым другим взглядам. Фанатизму обычно подвержены люди внушаемые, они превращается в такового при взаимодействии с другими единомышленниками. Фанат полностью освобождается от критического мышления, сливается с толпой себе подобных, слепо верящих в свою правоту. По сути - это гипноз, зомбирование, приводящие к сужению сознания либо полному его отключению. Определенная информация закладывается в подсознание человека, поэтому переубедить его в чем-то становится практически невозможно. К счастью, фанатизм обычно - временное состояние, позволяющее какое-то время пожить в другом измерении, но падение будет обязательно. Рано или поздно фанатик прозревает: наступает развенчание кумира. История показывает, что лидеры, основоположники каких-то идей страдали психическими заболеваниями. Вспомним великих идеологов - Гитлера, Сталина, Распутина, Кам Чер Ина, сумевших превратить в марионеток миллионные массы. А сколько фанатов сходили с ума по Мерилин Монро, которая с детства страдала шизофренией и раздвоением личности...