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КругозорОСТРЫЙ УГОЛ
июль '18
ОСТРЫЙ УГОЛ

Иудеи ненавидят всех иных - гоев? Адольф Алозьевич призывал к подобному…

Ответ читателю "Кругозора"

Сергей Клеваков: "Мне очень нравятся ваши статьи. Все понятно и подробно. Хочу узнать у вас, а не из помойки, кто же такие гои? То, что нахожу в сети, просто в голове не укладывается, и не верю я, что такой мудрый и ДОБРЫЙ народ может так называть всех "иных" и тем более - призывать к уничтожению этих иных. В You Tube генерал-полковник Ивашев говорит о том, что в иудейских школах они обнаружили преподавание ненависти к другим народам, и это в 21-ом веке! Материалы были переданы в суд.

Так же на законодательном уровне в Израиле запрещено иудеям брать в супруги не иудеев, дабы сохранить чистоту генов (Адольф Алозьевич призывал к подобному, если не ошибаюсь).
Я уверен, что этого просто не может быть! Это какая-то ложь, ибо это чистый фашизм. Не может этот добрый и мудрый народ так считать. Так вот, я и прошу вас пояснить в ключе сегодняшнего дня - что значит для иудеев слово ГОЙ?

Точно знаю, что я попадаю под эту категорию... И поэтому хочу разобраться, так как информация в сети недвусмысленна и омерзительна. Заранее признателен за ваш ответ!"

ОТВЕТ ПОСТОЯННОГО АВТОРА "КРУГОЗОРА" 

Уважаемый Сергей!

Обращается к Вам писатель  Александр Казарновский. Я прочел Ваше письмо в редакцию "Кругозора" (https://www.facebook.com/krugozormagazine) и постараюсь ответить Вам и как израильтянин (хотя и русскоязычный), и как глубоко религиозный и соблюдающий заповеди еврей.

  Прежде всего, большое спасибо за теплые слова о нашем народе, который Вы дважды называете "мудрым и добрым". К сожалению, в Книге, которая дала нашему народу жизнь и поддерживала его на протяжении тысячелетий - я имею в виду Тору -  он награждается совсем иными эпитетами, из которых  "строптивые" и "жестковыйные", пожалуй, мягче всего. И ни слова - про столь ценимые Вами доброту и ум.

  Это вовсе не означает, что мы дебилы и сволочи. Не означает это и того, что мы НЕ должны быть умными и добрыми. Должны, и еще как! Но вот ещё одно определение еврейского народа: "Вы будете у меня царством священников и народом святым".  (Исх. 19:6)

А устами пророка Исайи (Ишаягу) Всевышний уточняет:

 "Я, Господь, призвал тебя к правде, и возьму тебя за руку, и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом народов". (Исайи 42:6)

То есть к нам предъявлены не только повышенные требования  в плане доброты и ума, но и просто добавочные требования - быть связующим звеном между Творцом мира и народами мира.

Вот мы с Вами и подошли к слову "гой" - ведь оно переводится именно как "народ". Гои - это представители народов мира. И наше отношение к "гоям" точнее всего выразил один из самых выдающихся раввинов нашего времени,  главный раввин поселения Элон Море, рав Эльяким Леванон. Когда я, суммируя то, что он сказал на лекции, спросил: "Можем ли мы считать, что живем ради гоев?", он ответил: "Нет, мы не можем так считать. Мы обязаны так считать!"

 Итак, народы мира - цель. Мы - всего лишь средство, обслуживающий персонал. По части раскрытия Всевышнего в нашем мире. Ну, а в чем конкретно заключается наша работа? Общим местом является то, что мы сохранили для человечества монотеизм, который потом, благодаря нашим дочерним религиям - христианству и исламу - распространился и продолжает распространяться по всему миру. С этим согласны все и, в первую очередь, адепты этих дочерних религий.

Дальше начинаются разногласия и разночтения. В течение  двух тысяч лет адепты полагали, что наша функция выполнена, и что на наше место пришли их религии. Это называлось "теория замещения". Только после создания государства Израиль теория замещения в Западном христианстве уступила место теории дополнения, что открыло дорогу иудео-христианскому диалогу.

 Этот диалог - не единственное наше средство влияния на мир и выполнения своей роли в нем. Есть и другие. В частности, ширится движение  "потомков Ноя", неевреев по крови, но иудеев по убеждениям, принявших для себя семь общечеловеческих заповедей, и изучающих Тору. Центр этого движения находится в Иерусалиме. А офилиальное название этого движения - "Свет народам", на иврите - "Ор леГОИМ".

Вот как мы "ненавидим" гоев.

На этом можно было бы поставить точку или даже в порыве восторга восклицательных знак…  Увы - не все просто.  Такое отношение к народам мира ярко выражено в ТАНАХе (т.н. "Ветхом завете" ) и возрождается сейчас. Но…

Представьте себе, что, находясь в изгнании, живя на чужбине, евреи пытались бы продвигать свои идеи и нести их в "гойские" массы.  В большинстве случаев в результате этого  началось бы такое,  по сравнению с чем крестовые походы, костры инквизиции или погромы Хмельницкого показались бы нежной идиллией. Но и любая наша победа, случись такая где-нибудь, обернулась бы поражением. Потому что любая УДАЧНАЯ попытка "нести свет" в нееврейские массы или вести межконфессиональный диалог неизбежно обернулась бы полной и безоговорочной ассимиляцией самих "светоносцев".

Иными словами, если бы еврейство в изгнании продолжало пытаться выполнить задачу, поставленную ему в ТАНАХе, большая часть его была бы уничтожена разъяренными  "собеседниками", а меньшая - расстворилась бы в дружелюбной среде. Исчез бы еврейский народ, исчезла бы та самая нить, которой Творец повелел осуществлять связь между ним и людским родом.

Поэтому в диаспоре была поставлена задача, прямо противоположная древней и нынешней - задача выжить и сохраниться. Уйти в глухую оборону. При этом к "гоям" стали относиться как к чему-то совершенно чужому, и даже враждебному. Справедливости ради отметим, что и противоположная сторона также преуспела в выработке такого отношения. 

Мне же вся эта ситуация напоминает реплику Брехта, который во время народных волнений в Берлине 1954 года, позвонив в Союз писателей и услышав: "Мы тут забаррикадировались и готовы дать отпор!", прокомментировал это так: "Писатели забаррикадировались - идут читатели!" А с другой стороны - можно ли порицать мышку за то, что она недолюбливает кошку?

 Не знаю, какое "преподавание ненависти к другим народам" накопал в иудейских школах полковник Ивашев, но не сомневаюсь, что отрыжку этой двухтысячелетней отчужденности  можно встретить и сегодня при воспитании еврейских детей. Особенно при воспитании детей с их стремлением делить мир на хороших и плохих.

Я помню, как в Советском Союзе, в годы Перестройки, объяснял детям в еврейской воскресной школе: "Мы не хуже и не лучше. Мы - другие!" Но те дети уже сидели на чемоданах. В Израиле всё стало на свои места, а в Изгнании? Сейчас я не стал бы ничего объяснять, сказал бы: "Собирайте чемоданы, потом разберемся! Влиять и через интернет можно".       

Подведу некоторый итог. Ещё какое-то время можно будет встречать со стороны  не самых умных представителей нашей религии  отрицательное отношение к представителям других народов, но в целом перемены на протяжении последних, скажем, двадцати пяти лет, огромны: не только отдельные люди - большинство тех, кого я знаю лично, и целые движения в иудаизме пересматривают свои взгляды на взаимодействие с другими народами и принимают новую точку зрения.

Теперь что касается браков с "инородцами" и обвинения в фашизме. Дело в том, что в Израиле вообще не существует светского брака - только религиозный. То есть на территории государства не только еврей не может жениться, скажем, на христианке, но и христианин на мусульманке и т.д. Сложилось это исторически.

Когда создавалось государство, и христиане и, естественно, мусульмане в массе своей принадлежали к арабскому народу, и к гражданским бракам относились, мягко говоря, без энтузиазма. С евреями дело обстояло сложнее. Большинство их были не просто нерелигиозными, но и людьми, в значительной степени оторванными от всех традиций. Введение светского брака со временем раскололо бы наш народ на две несоприкасающиеся нации. А кроме того…

Мой близкий друг, недавно ушедший от нас, который, будучи чистокровным русским, с большой любовью относился к нашему народу, побывав во время визита в Израиль на еврейской свадьбе, с раввином, с "хупой" - балдахином, под которым проводится церемония, с изумительными песнопениями, воскликнул: "Это самое потрясающее из того, что я видел!"

Очевидно, так же считали руководители Израиля, когда семьдесят лет назад решили не лишать израильскую молодежь такого удовольствия. Ну, а религиозный истеблишмент, конечно же, был рад тому, что "светские" будут знакомиться с иудаизмом через один из самых красивых его обрядов.

Ну хорошо, всё это лирика. А как же быть со смешанными семьями, как быть с любовью? Неужели нет никакого выхода? Конечно же есть! Вместе со мной в Израиль приехали две моих дочери от нееврейской мамы и, соответственно,  по нашим законам - нееврейки. Обе сейчас замужем за чистокровными евреями, у обеих дети, обожающие нашу страну. Младшая задолго до того, как выйти замуж, пришла к иудаизму  и приняла еврейскую веру, или по-нашему прошла "гиюр".  Так вот, с точки зрения как иудаизма, так и государства Израиль, она считается еврейкой в не меньшей степени, чем любой еврей по рождению. Среди нас имеется огромное количество людей, у которых вообще никто из родителей никогда не был евреем и которые являются с нашей точки зрения стопроцентными евреями! Так что, как видите, гены здесь ни при чем, и не будем тревожить прах Адольфа Алоизыча, пусть себе спокойно терпит вечные муки в седьмом круге Ада, если верить топографии Алигьери.

А вторая моя дочь никакого  иудаизма не принимала, а просто вышла замуж за еврея. Ведь в Израиле светские браки не регистрируются, но, ежели заключены за рубежом, то признаются! Неподалеку от нашей страны имеется Кипр, остров, так сказать, Афродиты. И моя доченька вместе с женихом смотались туда (стоило это куда дешевле, чем устроить свадьбу в Израиле) и оформили свои отношения. С точки зрения израильских законов это АБСОЛЮТНО ПОЛНОПРАВНАЯ семья, ничем не отличающаяся от той, что создана при помощи раввина и хупы.  

 Ну, и последний Ваш вопрос - как формулируется понятие "гой" в применении к Вам лично. Из того, что я знаю о Вас из Вашего же письма, могу ответить словами Ильи Муромца из старого анекдота, обращенными к Алеше Поповичу и доказывающие еврейское происхождение Ильи: "Ой, ты гой, ты добрый молодец!"

С огромным уважением и любовью к Вам и всем другим представителям человеческой расы.

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