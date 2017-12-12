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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КИНОЗАЛ
ноябрь '17
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Железная леди"

Русская мелодрама-новинка 2017

Получите удовольствие от этого жизненного фильма о преуспевающей женщине, которая помимо своей собственной жизни насил ьно пытается повлиять на жизнь своих детей.

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