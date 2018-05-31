Художественный фильм "Ночь разврата"
2018. Комедия
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31 Мая 2018Убить пересмешника
«Знаю, какой ты пересмешник выискался и смехом порочишь начальство, которое почитать обязан по присяге»
К.
29 Мая 2018Мустафа Эдильбиев, роман-хроника: «Мехка – Дада против русского голодомора /ПРОДОЛЖЕНИЕ /
Вооружённые восстания в Чечне в 1930 – 35 годы против попыток русских оккупантов под предлогом коллективизации перенести опыт геноцида голодомором с Украины в Чечено-Ингушетию были такими ожесточёнными и массовыми, а потери оккупационных войск такими огромными, что оккупационный режим во главе с идолом «русского мира» Сталиным дрогнул и отступил. Сталин посчитал оптимальным прибегнуть к традиционному русскому обману. Оккупационные власти выполнили часть требований восставших, гарантировали им полную неприкосновенность в случае их возвращения к мирному труду.…
29 Мая 2018Партиот - понятие растяжимое
Если русский говорит на русском языке – он просто русский. Если украинец говорит на украинском языке – он Петлюра недобитый.