Художественный фильм "Ночь разврата"

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Вооружённые восстания в Чечне в 1930 – 35 годы против попыток русских оккупантов под предлогом коллективизации перенести опыт геноцида голодомором с Украины в Чечено-Ингушетию были такими ожесточёнными и массовыми, а потери оккупационных войск такими огромными, что оккупационный режим во главе с идолом «русского мира» Сталиным дрогнул и отступил. Сталин посчитал оптимальным прибегнуть к традиционному русскому обману. Оккупационные власти выполнили часть требований восставших, гарантировали им полную неприкосновенность в случае их возвращения к мирному труду.…