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КругозорКИНОЗАЛ
июнь '18
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Ночь разврата"

2018. Комедия

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31 Мая 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Убить пересмешника

«Знаю, какой ты пересмешник выискался и смехом порочишь начальство, которое почитать обязан по присяге»

К.

29 Мая 2018

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Мустафа Эдильбиев, роман-хроника: «Мехка – Дада против русского голодомора /ПРОДОЛЖЕНИЕ /

Вооружённые восстания в Чечне в 1930 – 35 годы против попыток русских оккупантов под предлогом коллективизации перенести опыт геноцида голодомором с Украины в Чечено-Ингушетию были такими ожесточёнными и массовыми, а потери оккупационных войск такими огромными, что оккупационный режим во главе с идолом «русского мира» Сталиным дрогнул и отступил. Сталин посчитал оптимальным прибегнуть к традиционному русскому обману. Оккупационные власти выполнили часть требований восставших, гарантировали им полную неприкосновенность в случае их возвращения к мирному труду.…

29 Мая 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Партиот - понятие растяжимое

Если русский говорит на русском языке – он просто русский. Если украинец говорит на украинском языке – он Петлюра недобитый.

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