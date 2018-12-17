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КругозорКИНОЗАЛ
декабрь '18
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Домашний арест"

Кинокомедия 2018

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18 Декабря 2018

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НЕНАВИСТИ И СТРАХА

Почему люди боятся тирана - вполне объяснимо. У него войско, полиция, спецслужбы. Он может принести много неприятностей, а то и приказать напоить полонием или «Новичком», затеять войну для пущего страха, что мы и наблюдаем в повседневной жизни.…

13 Декабря 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

"Звучали" пушки, гудки, самолеты и кто-то что-то хором пел...

11 Декабря 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

СОЮЗ РАЗРУШИМЫЙ

Слова былого гимна – сплошная ложь. Достаточно сравнить их с реальностью:
СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ
НАВЕКИ СПЛОТИЛА ВЕЛИКАЯ РУСЬ.

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