Художественный фильм "Домашний арест"

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Почему люди боятся тирана - вполне объяснимо. У него войско, полиция, спецслужбы. Он может принести много неприятностей, а то и приказать напоить полонием или «Новичком», затеять войну для пущего страха, что мы и наблюдаем в повседневной жизни.…