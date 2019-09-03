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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорКИНОЗАЛ
сентябрь '19
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Двойная фамилия"

Мелодрама, 2019

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02 Сентября 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Надежный способ голосования

В России (СССР) никогда выборы не влияли на политику в стране. Политика менялась двумя путями ─ смертью лидера или заговором узкого круга верховной власти. Насильственные способы смены власти в России исключены: Статья 280.…

28 Августа 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Охлократы* на марше: станет ли Украина при Зеленском такой же, как Афины при Перикле?

Недавно известный и одновременно имеющий репутацию независимого (не замечен в связях с олигархическими кланами) журналист Виталий Портников сделал важное заявление в СМИ. Он сказал, что в Украине произошел «охлократический переворот» (по его собственному оригинальному выражению). То есть, страной овладела власть толпы.

26 Августа 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Кровавый тиран Тимур – хромой верующий?!

Полное имя Тимура было Тимур ибн Тарагай Барлас Тимур «Железный» или Тимур ленг (хромой), как его презрительно называли спасённые им от нашествия монголов европейцы. Он был полководец Средневековья, создавший империю, не потерпевшев ни одного поражения, но не завоеватель мира. Отца Тимура звали Тарагай.…

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